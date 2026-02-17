Удмуртии снизили ставки по УСН до 1 и 5% с 2026 года: кто может применять льготу

В Удмуртии — новые льготы по УСН. Госсовет 17 февраля 2026 года принял поправки к региональному закону. Бизнесу дадут ещё более низкие ставки.

Закон действует задним числом — с 1 января 2026 года. Если ваш ОКВЭД есть в перечне, можно применять пониженную ставку уже за этот год.