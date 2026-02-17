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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Удмуртии снизили ставки по УСН до 1 и 5% с 2026 года: кто может применять льготу

17.02.2026
15 775
15 775

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

В Удмуртии — новые льготы по УСН. Госсовет 17 февраля 2026 года принял поправки к региональному закону. Бизнесу дадут ещё более низкие ставки.

Базовые тарифы остаются прежними:

  • 5% — для УСН «Доходы»;
  • 14% — для УСН «Доходы минус расходы».

Но для отдельных видов деятельности вводят минимальные ставки:

  • 1% — по объекту «Доходы»;
  • 5% — по объекту «Доходы минус расходы».

Закон действует задним числом — с 1 января 2026 года. Если ваш ОКВЭД есть в перечне, можно применять пониженную ставку уже за этот год.

Вид деятельностиРаздел, код ОКВЭД
Обрабатывающее производствоРаздел С.

Исключение классов 11 — кроме 11.07, 12 и 19
Торговля розничная по почте или по информационно‑коммуникационной сети «Интернет»Раздел G, группа 47.91.

Исключение 47.91.3, 47.91.4
Деятельность в области информационной связи Раздел J, классы 61–63
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом Раздел L, класс 68
Деятельность профессиональная, научная и техническая Раздел М, классы 69–75

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Ставки 1 и 5% по УСН в Удмуртии с 2026: кто вправе применять льготу — Точка Банк