Удмуртии снизили ставки по УСН до 1 и 5% с 2026 года: кто может применять льготу

В Удмуртии — новые льготы по УСН. Госсовет 17 февраля 2026 года принял поправки к региональному закону. Бизнесу дадут ещё более низкие ставки.
Базовые тарифы остаются прежними:
- 5% — для УСН «Доходы»;
- 14% — для УСН «Доходы минус расходы».
Но для отдельных видов деятельности вводят минимальные ставки:
- 1% — по объекту «Доходы»;
- 5% — по объекту «Доходы минус расходы».
Закон действует задним числом — с 1 января 2026 года. Если ваш ОКВЭД есть в перечне, можно применять пониженную ставку уже за этот год.
|Вид деятельности
|Раздел, код ОКВЭД
|Обрабатывающее производство
|Раздел С.
Исключение классов 11 — кроме 11.07, 12 и 19
|Торговля розничная по почте или по информационно‑коммуникационной сети «Интернет»
|Раздел G, группа 47.91.
Исключение 47.91.3, 47.91.4
|Деятельность в области информационной связи
|Раздел J, классы 61–63
|Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|Раздел L, класс 68
|Деятельность профессиональная, научная и техническая
|Раздел М, классы 69–75