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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Второе чтение налоговой реформы 2026 года прошло: ключевые изменения уже определены

С 2026 года бизнесу предстоит адаптироваться к новым правилам работы на спецрежимах, корректировкам в отчётности и появлению дополнительных обязательных платежей. Рассмотрение законопроекта о налоговой реформе практически завершено: основные параметры уже определены и скоро вступят в силу.

19.11.2025
297
297

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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18 ноября Госдума одобрила во втором чтении законопроект о налоговой реформе 2026 года. Третье, финальное чтение назначено на 20 ноября, серьёзных правок уже не ожидается. Законопроект фактически сформирован, и его основные положения стали известны.

Установлены новые лимиты доходов для УСН и патента

Парламент поддержал предложенные Правительством РФ лимиты для упрощённой системы налогообложения и патента.

  • В 2026 году предел дохода составит 20 млн ₽.
  • В 2027-м — 15 млн ₽.
  • С 2028 года — 10 млн ₽. 

Для сохранения права работать на УСН без НДС бизнесу необходимо уложиться в эти значения как по итогам 2025 года, так и в течение 2026-го.

Аналогичные лимиты будут действовать и для применения ПСН. При этом розничная торговля и грузоперевозки сохранятся на патенте.

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Расходы на УСН можно будет учитывать шире

Перечень расходов на упрощённой системе перестанет быть закрытым.

В статью 346.16 НК РФ внесут дополнение, разрешающее учитывать иные расходы по правилам главы 25 НК. Эта мера расширит возможности учёта затрат компаний на УСН.

Упрощенцам разрешат исправлять ошибки при переходе на НДС

Для тех, кто впервые перейдёт на НДС в 2026 году, введут возможность изменить пониженную ставку на общую в течение первого года применения.

Кроме того, такие компании будут освобождены от штрафов за непредставление декларации по НДС.

Численность сотрудников на АУСН оставили без изменений

Поправку об увеличении допустимого количества работников на АУСН с 5 до 15 человек депутаты отклонили.

Правительство рекомендовало не менять условия до завершения эксперимента, который продлится до конца 2027 года. Вопрос могут пересмотреть после подведения итогов.

Обновятся требования к заполнению счетов-фактур

Теперь в счёте-фактуре на отгрузку потребуется указывать реквизиты ранее выставленных счетов-фактур на авансы.

Индивидуальные предприниматели будут указывать ОГРН и дату его присвоения вместо сведений о регистрации.

ФНС разработает новую форму документа до 1 октября 2027 года.

Льготу по НДС для ИТ-компаний сохранят бессрочно

Нулевая ставка НДС для ИТ-организаций будет действовать без ограничений по срокам. Правительство и депутаты отказались от идеи делать льготу временной.

Поправку о переносе срока уплаты налогов отклонили

Инициативу об обязанности платить налог в последний рабочий день перед выходными признали нецелесообразной.

Поправку исключили из законопроекта.

С 2026 года вводится технологический сбор на электронику

С 1 сентября 2026 года технологический сбор начнут платить производители и импортёры радиоэлектронной продукции, включая ноутбуки и смартфоны.

Максимальная ставка сбора составит 5 000 ₽ за единицу товара. Перечень товаров уже сформирован, но пока не опубликован.

Что ещё важно знать: 

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Налоговая реформа 2026: ключевые изменения УСН, ПСН, НДС и новые сборы — Точка Банк