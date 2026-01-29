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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Введение НДС на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы

29.01.2026
214
214

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Автор

Минфин не планирует вводить отдельный налог на импорт непродовольственных товаров, приобретаемых через маркетплейсы. Вместо этого ведомство разрабатывает специальные правила взимания НДС при их ввозе.

Речь идёт о законопроекте №160908, подготовленном для приведения российского законодательства в соответствие с Договором о Таможенном кодексе ЕАЭС. Правила трансграничной электронной торговли уже утверждены на наднациональном уровне Евразийской экономической комиссии.

Законопроект опубликован для обсуждения в октябре 2025 года. Он предусматривает поэтапное введение НДС на зарубежные товары, продаваемые через маркетплейсы.

Согласно проекту, ставка НДС может составить 5% в 2027 году, 10% — в 2028-м, 15% — в 2029-м. С 2030 года планируется установить ставку на уровне 20%.

Плательщиками НДС станут иностранные продавцы и маркетплейсы, реализующие товары из-за границы. Изменения коснутся операций по продаже непродовольственных товаров в рамках трансграничной электронной торговли.

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Введение НДС на зарубежные товары, продаваемые через маркетплейсы — Точка Банк