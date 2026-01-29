Введение НДС на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы

Минфин не планирует вводить отдельный налог на импорт непродовольственных товаров, приобретаемых через маркетплейсы. Вместо этого ведомство разрабатывает специальные правила взимания НДС при их ввозе.

Речь идёт о законопроекте №160908, подготовленном для приведения российского законодательства в соответствие с Договором о Таможенном кодексе ЕАЭС. Правила трансграничной электронной торговли уже утверждены на наднациональном уровне Евразийской экономической комиссии.

Законопроект опубликован для обсуждения в октябре 2025 года. Он предусматривает поэтапное введение НДС на зарубежные товары, продаваемые через маркетплейсы.

Согласно проекту, ставка НДС может составить 5% в 2027 году, 10% — в 2028-м, 15% — в 2029-м. С 2030 года планируется установить ставку на уровне 20%.