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Закон о персональных данных № 152-ФЗ: кому необходимо подавать уведомление в РКН

Предприниматели, которые запрашивают и хранят ФИО клиентов, номера телефонов и другую информацию, — операторы персональных данных. Закон № 152-ФЗ обязывает их уведомлять Роскомнадзор о намерении работать с персональными данными. С 30 мая 2025 года в силу вступают новые штрафы для тех, кто не отправил эти уведомления. 

28.05.2025
14 103
14 103

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В статье эксперты Точки разбирают, кто считается оператором персональных данных и обязан уведомлять РКН, а кто освобождается от такой обязанности. Подробно расскажем, как отправить уведомление, чтобы не получить большой штраф. 

Что такое персональные данные 

Персональные данные — любая информация, которая относится прямо или косвенно к физическому лицу. Физлицо считается субъектом персональных данных.

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Что относится к персональным данным? Многие думают, что это только данные, которые помогают идентифицировать человека, например: 

  • ФИО;
  • паспортные данные;
  • номер телефона;
  • электронная почта. 

Это не совсем так. Любая информация, указанная в совокупности с ФИО, тоже относится к персональным данным. 

ПРИМЕР
Иван заказывает товар на маркетплейсе. 
К персональным данным относится не только ФИО, данные паспорта, номер телефона и e-mail, но также информация о заказе на маркетплейсе, адрес доставки и способ оплаты, если они указаны вместе с ФИО.

Оператор персональных данных

Оператор персональных данных — этот тот, кто использует данные других людей в своих целях, интересах бизнеса или государства. Он решает, зачем ему нужны персональные данные клиентов, занимается сбором и обработкой данных. Обычно ОПД — индивидуальные предприниматели, компании и государственные организации.

ПРИМЕР
Анна — бизнес-консультант. Она создала сайт, на котором клиенты могут записаться на консультацию. Это просто — достаточно ввести в онлайн-форму имя, фамилию и контактный номер телефона. 
При отправлении заявки клиент должен согласиться на обработку персональных данных — поставить галочку. Только после этого заявка попадёт к Анне. 

Оператор должен получить от человека согласие на обработку персональных данных

Как понять, считаетесь ли вы оператором персональных данных? Давайте разберёмся. 

ОператорЕсть конкретная цель для обработки данных. Пример: компания запросила ФИО, телефон и адрес, чтобы позвонить клиенту и отправить на его адрес доставку.
Не оператор Нет конкретной цели для обработки данных, данные запрашиваются в личных интересах. Пример: мужчина знакомится с коллегой на мастер-классе и спрашивает у неё номер телефона. 

Что такое обработка персональных данных 

Обработка — любые действия с персональными данными. Среди них: 

  • сбор;
  • запись; 
  • систематизация; 
  • накопление; 
  • хранение; 
  • уточнение, обновление, изменение; 
  • извлечение;
  • использование; 
  • передача, распространение, предоставление доступа.

Даже операции, направленные на обезличивание, блокирование, удаление и  уничтожение персональных данных, относятся к обработке. А значит — на них распространяется № 152-ФЗ. 

Есть два способа обработки: с автоматизацией и вручную.  

  1. Автоматизация при обработке данных — использование программного обеспечения, excel-таблицы, CRM-системы, системы учёта сотрудников, облачные хранилища, колл-трекинг, платформы для онлайн-оплаты и т.д. Если заключаете договоры и храните их в бумажном виде, но данные по клиентам записываете в excel-таблицу, это уже считается автоматизацией.
  2. Обработка данных вручную — работа с бумажными документами, без внесения данных в программы, сервисы и системы. 

Кому необходимо подавать уведомления в РКН по № 152-ФЗ

Закон № 152-ФЗ регулирует операции с персональными данными. По закону операторы обязаны заранее подать в Роскомнадзор уведомление о том, что будут обрабатывать персональные данные. Сделать это надо до начала сбора, хранения и других действий с личной информацией. 

Но есть три исключения, когда можно обрабатывать данные без уведомления: 

  1. Обработка персональных данных, включённых в государственные информационные системы безопасности. 
  2. Обработка персональных данных в рамках транспортной безопасности. 
  3. Обработка вручную — без автоматизации. 

Как подать уведомление в РКН по № 152-ФЗ

Есть несколько способов подать уведомление об обработке персональных данных.

  • Уведомление на бумаге. Заполните форму на сайте Роскомнадзора, распечатайте, подпишите у руководителя. Оформите заказное письмо с описью вложения и отправьте в Роскомнадзор по месту регистрации физлица, ИП или юрлица. 
  • Уведомление онлайн. Авторизуйтесь через Госуслуги или заполните форму на сайте Роскомнадзора. Затем подпишите усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и отправьте. 

Проверить статус уведомления можно на сайте Роскомнадзора, в разделе «Реестр операторов» → «Проверка состояния уведомления».

Информация по оператору

Регион регистрации


Где зарегистрированы ИП/юр.лицо/физ.лицо


Статус оператораИз списка на выбор (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, государственная организация, муниципальная организация, физическое лицо, иностранный гражданин)
Наименование оператораПолное наименование лица — как в ЕГРИП/ЕГРЮЛ


Сокращённое наименованиеТакое же, как в ЕГРИП/ЕГРЮЛ
АдресАдрес местонахождения (может отличаться от документов)
Почтовый адресАдрес для корреспонденции
ТелефонОбщий номер ИП
Регионы обработкиРегионы, где фактически находятся офисы, представительства, филиалы.
Если есть веб-сайт или какие-то ИТ-сервисы, указываем «все субъекты Российской Федерации»

Цели обработки ПДн

1 цель = 1 процесс обработки

Цель обработки ПДнУкажите цель из списка на сайте Роскомнадзора. 
Категории ПДнВыберите категории ПДн, которые будете обрабатывать


Категории субъектов, ПДн которых обрабатываются


Выберите категории субъектов, чьи персональные данные будете обрабатывать 
Правовое основание обработки ПДнВыберите все правовые основания, которые подходят для цели
Перечень действий


Выберите, что конкретно будете делать в рамках цели


Способы обработки


По способу обработки:
- Автоматизированная — только на компьютере
- Неавтоматизированная — только на бумаге 
- Смешанная — на бумаге и на компьютере 
По способу передачи данных: 
- С передачей по интернету — e-mail, мессенджеры, другие онлайн-сервисы
- Без передачи по интернету
- С передачей по внутренней сети ИП/юр. лица
- Без передачи по внутренней сети ИП/юр. лица


Общая информация об обработке 

Описание мер, предусмотренных 18.1 и 19 № 152-ФЗВ статьях 18.1 и 19 № 152-ФЗ зафиксированы меры, которые должен применять оператор персональных данных. Пропишите, какие меры применяли вы. 
Средства обеспечения безопасности

Пропишите, как будут защищены данные. Обычно используют средства антивирусной защиты, межсетевого экранирования и резервного копирования.
Эта информация будет доступна только РКН. 

Использование шифровальных (криптографических) средствЕсли используете УКЭП, в которую встроено средство криптографической защиты информации, укажите класс СКЗИ. Данные находятся в сертификате УКЭП. Также можно запросить их у организации, которая выдавала УКЭП.
Ответственный за организацию обработки ПДнЕсли вы ИП или физическое лицо, укажите себя.
Если вы юрлицо, укажите физическое лицо, назначенное в компании. 
Дата начала обработки ПДн

Укажите дату открытия самозанятости, ИП или юрлица. 

Сведения о местонахождении базы данных информации (ЦОД), содержащей персональные данные граждан РФ:

  • Если у вас есть собственный ЦОД, укажите сведения по собственному ЦОДу. 
  • Если арендуете ЦОД или поручаете обработку и хранение другой компании (в соответствии с п. 3 ст. 6 152-ФЗ), запросите данные по ЦОДу этой компании. 
  • Если обрабатываете данные в excel-таблице или любой другой программе, которая установлена на ваш компьютер, укажите адрес нахождения вашего ПК. 

Что будет, если не отправить уведомление по № 152-ФЗ в РКН? Изменения с 30 мая 2025 года 

С 30 мая вступает в силу новая ответственность по части 10 статьи 13.11 КОАП РФ. Теперь каждый, кто не сообщил в Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные, должен заплатить штраф.  

Штраф за неуведомление РКН об обработке персональных данных: 

  • Физические лица — от 5 000 до 10 000 рублей.
  • Должностные лица — от 30 000 до 50 000 рублей.
  • Юридические лица — от 100  000 до 300 000 рублей.

За данное нарушение ИП штрафуют как юридических лиц. Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей.

Требование закона распространяется на тех, кто не уведомил РКН о намерении обрабатывать данные после 30 мая 2025 года. Он касается и новых ОПД, и тех, кто начал обрабатывать данные до 30 мая, но не уведомил об этом.

Важно: существуют отдельные штрафы за обработку персональных данных без согласия, за отсутствие политики обработки персональных данных, за утечку данных. 

Что делать, если не подал уведомление об обработке персональных данных в РКН?

Если пропустили срок подачи уведомления, всё равно отправьте его. После этого РКН поставит вас на учёт в реестр операторов по обработке персональных данных.

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Закон о персональных данных №152-ФЗ: новые требования и штрафы для ИП, организаций в 2025 году – Банк Точка