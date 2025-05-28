Закон о персональных данных № 152-ФЗ: кому необходимо подавать уведомление в РКН

В статье эксперты Точки разбирают, кто считается оператором персональных данных и обязан уведомлять РКН, а кто освобождается от такой обязанности. Подробно расскажем, как отправить уведомление, чтобы не получить большой штраф.
Что такое персональные данные
Персональные данные — любая информация, которая относится прямо или косвенно к физическому лицу. Физлицо считается субъектом персональных данных.
Что относится к персональным данным? Многие думают, что это только данные, которые помогают идентифицировать человека, например:
- ФИО;
- паспортные данные;
- номер телефона;
- электронная почта.
Это не совсем так. Любая информация, указанная в совокупности с ФИО, тоже относится к персональным данным.
Оператор персональных данных
Оператор персональных данных — этот тот, кто использует данные других людей в своих целях, интересах бизнеса или государства. Он решает, зачем ему нужны персональные данные клиентов, занимается сбором и обработкой данных. Обычно ОПД — индивидуальные предприниматели, компании и государственные организации.
Оператор должен получить от человека согласие на обработку персональных данных.
Как понять, считаетесь ли вы оператором персональных данных? Давайте разберёмся.
|Оператор
|Есть конкретная цель для обработки данных.
|Пример: компания запросила ФИО, телефон и адрес, чтобы позвонить клиенту и отправить на его адрес доставку.
|Не оператор
|Нет конкретной цели для обработки данных, данные запрашиваются в личных интересах.
|Пример: мужчина знакомится с коллегой на мастер-классе и спрашивает у неё номер телефона.
Что такое обработка персональных данных
Обработка — любые действия с персональными данными. Среди них:
- сбор;
- запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение, обновление, изменение;
- извлечение;
- использование;
- передача, распространение, предоставление доступа.
Даже операции, направленные на обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, относятся к обработке. А значит — на них распространяется № 152-ФЗ.
Есть два способа обработки: с автоматизацией и вручную.
- Автоматизация при обработке данных — использование программного обеспечения, excel-таблицы, CRM-системы, системы учёта сотрудников, облачные хранилища, колл-трекинг, платформы для онлайн-оплаты и т.д. Если заключаете договоры и храните их в бумажном виде, но данные по клиентам записываете в excel-таблицу, это уже считается автоматизацией.
- Обработка данных вручную — работа с бумажными документами, без внесения данных в программы, сервисы и системы.
Кому необходимо подавать уведомления в РКН по № 152-ФЗ
Закон № 152-ФЗ регулирует операции с персональными данными. По закону операторы обязаны заранее подать в Роскомнадзор уведомление о том, что будут обрабатывать персональные данные. Сделать это надо до начала сбора, хранения и других действий с личной информацией.
Но есть три исключения, когда можно обрабатывать данные без уведомления:
- Обработка персональных данных, включённых в государственные информационные системы безопасности.
- Обработка персональных данных в рамках транспортной безопасности.
- Обработка вручную — без автоматизации.
Как подать уведомление в РКН по № 152-ФЗ
Есть несколько способов подать уведомление об обработке персональных данных.
- Уведомление на бумаге. Заполните форму на сайте Роскомнадзора, распечатайте, подпишите у руководителя. Оформите заказное письмо с описью вложения и отправьте в Роскомнадзор по месту регистрации физлица, ИП или юрлица.
- Уведомление онлайн. Авторизуйтесь через Госуслуги или заполните форму на сайте Роскомнадзора. Затем подпишите усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и отправьте.
Проверить статус уведомления можно на сайте Роскомнадзора, в разделе «Реестр операторов» → «Проверка состояния уведомления».
Информация по оператору
|Регион регистрации
|Где зарегистрированы ИП/юр.лицо/физ.лицо
|Статус оператора
|Из списка на выбор (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, государственная организация, муниципальная организация, физическое лицо, иностранный гражданин)
|Наименование оператора
|Полное наименование лица — как в ЕГРИП/ЕГРЮЛ
|Сокращённое наименование
|Такое же, как в ЕГРИП/ЕГРЮЛ
|Адрес
|Адрес местонахождения (может отличаться от документов)
|Почтовый адрес
|Адрес для корреспонденции
|Телефон
|Общий номер ИП
|Регионы обработки
|Регионы, где фактически находятся офисы, представительства, филиалы.
Если есть веб-сайт или какие-то ИТ-сервисы, указываем «все субъекты Российской Федерации»
Цели обработки ПДн
1 цель = 1 процесс обработки
|Цель обработки ПДн
|Укажите цель из списка на сайте Роскомнадзора.
|Категории ПДн
|Выберите категории ПДн, которые будете обрабатывать
|Категории субъектов, ПДн которых обрабатываются
|Выберите категории субъектов, чьи персональные данные будете обрабатывать
|Правовое основание обработки ПДн
|Выберите все правовые основания, которые подходят для цели
|Перечень действий
|Выберите, что конкретно будете делать в рамках цели
|Способы обработки
|По способу обработки:
- Автоматизированная — только на компьютере
- Неавтоматизированная — только на бумаге
- Смешанная — на бумаге и на компьютере
По способу передачи данных:
- С передачей по интернету — e-mail, мессенджеры, другие онлайн-сервисы
- Без передачи по интернету
- С передачей по внутренней сети ИП/юр. лица
- Без передачи по внутренней сети ИП/юр. лица
Общая информация об обработке
|Описание мер, предусмотренных 18.1 и 19 № 152-ФЗ
|В статьях 18.1 и 19 № 152-ФЗ зафиксированы меры, которые должен применять оператор персональных данных. Пропишите, какие меры применяли вы.
|Средства обеспечения безопасности
|Пропишите, как будут защищены данные. Обычно используют средства антивирусной защиты, межсетевого экранирования и резервного копирования.
Эта информация будет доступна только РКН.
|Использование шифровальных (криптографических) средств
|Если используете УКЭП, в которую встроено средство криптографической защиты информации, укажите класс СКЗИ. Данные находятся в сертификате УКЭП. Также можно запросить их у организации, которая выдавала УКЭП.
|Ответственный за организацию обработки ПДн
|Если вы ИП или физическое лицо, укажите себя.
Если вы юрлицо, укажите физическое лицо, назначенное в компании.
|Дата начала обработки ПДн
|Укажите дату открытия самозанятости, ИП или юрлица.
Сведения о местонахождении базы данных информации (ЦОД), содержащей персональные данные граждан РФ:
- Если у вас есть собственный ЦОД, укажите сведения по собственному ЦОДу.
- Если арендуете ЦОД или поручаете обработку и хранение другой компании (в соответствии с п. 3 ст. 6 152-ФЗ), запросите данные по ЦОДу этой компании.
- Если обрабатываете данные в excel-таблице или любой другой программе, которая установлена на ваш компьютер, укажите адрес нахождения вашего ПК.
Что будет, если не отправить уведомление по № 152-ФЗ в РКН? Изменения с 30 мая 2025 года
С 30 мая вступает в силу новая ответственность по части 10 статьи 13.11 КОАП РФ. Теперь каждый, кто не сообщил в Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные, должен заплатить штраф.
Штраф за неуведомление РКН об обработке персональных данных:
- Физические лица — от 5 000 до 10 000 рублей.
- Должностные лица — от 30 000 до 50 000 рублей.
- Юридические лица — от 100 000 до 300 000 рублей.
За данное нарушение ИП штрафуют как юридических лиц. Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей.
Требование закона распространяется на тех, кто не уведомил РКН о намерении обрабатывать данные после 30 мая 2025 года. Он касается и новых ОПД, и тех, кто начал обрабатывать данные до 30 мая, но не уведомил об этом.
Важно: существуют отдельные штрафы за обработку персональных данных без согласия, за отсутствие политики обработки персональных данных, за утечку данных.
Что делать, если не подал уведомление об обработке персональных данных в РКН?
Если пропустили срок подачи уведомления, всё равно отправьте его. После этого РКН поставит вас на учёт в реестр операторов по обработке персональных данных.