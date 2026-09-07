Акт сверки взаиморасчётов: что это и как составить

Коротко

ИП и ООО могут заполнять документ вручную в электронной таблице или через сервисы ЭДО. При формировании акта необходимо указать контрагента, период сверки, операции в хронологическом порядке и итоговое сальдо.

Руководители компании и ИП подписывают бумажные акты вручную, а электронные документы — с помощью КЭП. Сотрудникам компании для подписи необходима специальная доверенность или МЧД.

Акты сверки необходимо хранить пять лет после завершения расчётов, а при наличии споров — до окончания разбирательств плюс ещё пять лет.



Акт сверки взаиморасчётов — это документ, в котором контрагенты сравнивают данные своего учёта для контроля задолженности и поиска расхождений.