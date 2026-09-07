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Акт сверки взаиморасчётов: что это и как составить

Акт сверки взаиморасчётов помогает бизнесу избежать споров с контрагентами — находить потерянные оплаты и контролировать долги. Точка Банк расскажет, как пошагово сформировать этот документ и минимизировать разногласия с партнёрами.

07.09.2026
667
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Коротко
Акт сверки взаиморасчётов — это документ, в котором контрагенты сравнивают данные своего учёта для контроля задолженности и поиска расхождений.
ИП и ООО могут заполнять документ вручную в электронной таблице или через сервисы ЭДО. При формировании акта необходимо указать контрагента, период сверки, операции в хронологическом порядке и итоговое сальдо.
Руководители компании и ИП подписывают бумажные акты вручную, а электронные документы — с помощью КЭП. Сотрудникам компании для подписи необходима специальная доверенность или МЧД.
Акты сверки необходимо хранить пять лет после завершения расчётов, а при наличии споров — до окончания разбирательств плюс ещё пять лет.

Что такое акт сверки взаиморасчётов и зачем он нужен

Акт сверки взаиморасчётов — это документ, который контрагенты составляют для сравнения данных своего бухгалтерского учёта с данными партнёра за определённый период. В нём отражаются:

  • отгрузка товаров, выполнение работ и оказание услуг;
  • денежные расчёты — например, поступившие оплаты или выданные и полученные авансы;
  • корректировки — возвраты товара, исправления сумм и взаиморасчёты;
  • документы-основания — реквизиты первичных документов, на основании которых сформированы указанные суммы.

Важно: акт сверки взаиморасчётов не является первичным документом. Он лишь суммирует уже проведённые операции и носит информационный характер.

Функции акта сверки взаиморасчётов:

  • контроль задолженности — подтверждает наличие или отсутствие долга между партнёрами на конкретную дату;
  • помогает обнаружить неучтённые первичные документы и исправить расхождения в базах данных компаний;
  • фиксация обязательств — служит доказательством того, что партнёры согласны с итоговой суммой долга или переплаты, что снижает риск судебных споров;
  • свидетельство о признании долга в суде — позволяет кредитору взыскать задолженность.

Составление акта сверки взаиморасчётов не является обязательным. На практике компании проводят её перед каждым закрытием отчётного периода. Этот процесс является частью инвентаризации. 

Пример: компания раз в квартал должна формировать отчёт по НДС. Перед созданием документа необходимо провести с партнёрами акт сверки взаиморасчётов.  

Важно: формирование акта сверки взаиморасчётов может быть обязательным только в том случае, если это прописано в договоре между контрагентами. 

Как ИП заполнить акт сверки взаиморасчётов онлайн

Бумажная форма акта сверки взаиморасчётов (ОКУД 0510477) утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н. Её можно заполнить самостоятельно в электронной таблице или в сервисе ЭДО.

Если предприниматель составляет документ вручную, ему необходимо:

— заполнить данные:

    — наименование документа;   

    — период сверки;   

    — наименование контрагентов;

    — номер и название операций в хронологическом порядке;

    — реквизиты подтверждающих документов;

    — суммы по дебету — сколько вам должны и кредиту — сколько вы должны;

    — обороты за период — сумма общих дебетов и кредитов;

    — начальное сальдо — долг или переплата на начало периода;

    — конечное сальдо — долг или переплата на конец периода;

  • распечатать акт в двух экземплярах;
  • поставить на него физическую подпись и печать или КЭП;
  • направить документ контрагенту.

Как заполнить акт сверки взаиморасчётов самостоятельно:

1. В документе укажите контрагента и период сверки.

2. Соберите закрывающие документы и банковские выписки за нужный период, например сканы или электронные договоры и платежи.

3. В таблице внесите все операции в хронологическом порядке.

4. Рассчитайте обороты и конечное сальдо по формуле: 

Конечное сальдо = Сальдо на начало + Оборот по отгрузке – Оборот по оплате. 

Если итог показывает, что контрагент должен ИП, — это дебиторская задолженность. Если ИП должен партнёру — это кредиторская задолженность.

5. Проверьте документ перед отправкой и отправьте его контрагенту.

ПРИМЕР
ИП Иванов Г.С. и ООО «ТрансЛог» проводят акт сверки взаиморасчётов за 2025 год.
Стороны в этой сделке:

— ИП Иванов Г.С. — покупатель;

— ООО «ТрансЛог» — поставщик;

— Сумма сделки — 170 000 ₽.

В учёте ООО «ТрансЛог» операция отразится следующим образом:

— отгрузка товара на сумму 170 000 ₽ зафиксируется по дебету, так как у покупателя возникла задолженность перед продавцом;

— поступившая от ИП Иванова Г.С. оплата в размере 170 000 ₽ отразится по кредиту — как полное погашение этого долга.

В акте сверки взаиморасчётов со стороны ИП Иванова Г.С. данные будут выглядеть зеркально:

— перечисленная им оплата в размере 170 000 ₽ отразится по дебету — как платёж, за который контрагент должен был поставить товар;

— фактический приход товара на сумму 170 000 ₽ зафиксируется по кредиту — как исполнение обязательств продавцом.

Сервисы ЭДО позволяют быстрее заполнить акты сверки взаиморасчётов, так как многие данные будут подтягиваться в документ автоматически:

  • информация о платежах формируется из сведений интернет-банков и ЭДО;
  • ПО само распределит все операции в хронологическом порядке и посчитает конечное сальдо.

Предпринимателю необходимо только создать акт сверки, заполнить контрагента и период сверки, а также проверить корректность операций и подсчёты в документе.

Электронная форма акта сверки взаиморасчётов утверждена приказом ФНС России от 13.05.2022 №ЕД-7-26/405@

Если при составлении документа найдена задолженность, необходимо составить акт с разногласиями. В нём нужно указать:

  • название документа — акт №… с разногласиями на акт сверки №…;
  • наименование контрагентов;
  • основание, то есть получение первичного акта, и несогласие с ним;
  • предмет разногласий — например, сумма задолженности.

Подписание акта сверки

Акт сверки взаиморасчётов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) подписывают уполномоченные лица:

  • для ИП — индивидуальный предприниматель;
  • для ООО — руководитель компании.

Также акт сверки может подписать сотрудник компании, например главный бухгалтер. Для этого ему потребуется:

  • КЭП физлица;
  • доверенность, если документ подписывается на бумаге;
  • МЧД, если документ подписывается в сервисе ЭДО. Выпустить машиночитаемую доверенность можно на сайте ФНС или в ЭДО от Точка Банка.
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Руководители компаний и ИП могут выпустить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС или в офисе доверенного лица УЦ. КЭП на сотрудников выдаются в любом аккредитованном коммерческом УЦ. 

Печать на акте сверки взаиморасчётов обычно не ставится. Но есть исключения:

  • обязательное условие использования печати прописано в договоре с контрагентом или в его уставе;
  • при заверении копии акта сверки взаиморасчётов. 

Экспертное мнение

При сверке расчётов важно проверять не только итоговое сальдо, но и каждую операцию в акте. Ошибка в одном платеже или закрывающем документе может привести к неверной сумме задолженности. Поэтому удобнее проводить сверку в ЭДО: документы и платежи можно собрать в одном месте, а часть данных сервис заполнит автоматически.


В ЭДО от Точка Банка можно создавать акты сверки по готовому шаблону и учитывать в них платежи и закрывающие документы.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Как отправить акт сверки контрагенту

Отправить акт сверки взаиморасчётов контрагенту можно несколькими способами:

  • через Почту России или с помощью курьера;
  • по электронной почте — только в том случае, если этот способ отправки документа прописан в договоре с контрагентом; 
  • через сервис ЭДО. 

Что такое дебет, кредит и сальдо в акте сверки взаиморасчётов

Дебет — это суммы денег или других активов, которые контрагент должен вам.

Кредит — это суммы денег или других активов, которые вы должны контрагенту.

Сальдо — это итог, то есть разница между долгом и оплатой на конкретную дату.

Акт сверки всегда состоит из двух частей:

  • По данным продавца.
  • По данным покупателя.

Таким образом обе стороны могут сверить расчёты: 

  • когда продавец отгружает товар, он увеличивает дебет, то есть клиент должен ему;
  • когда покупатель получает товар, у него эта же сумма попадает в кредит, то есть долг перед продавцом погашен или увеличен. 

Если сальдо на конец периода в обеих колонках совпадает по сумме, значит, расчёты верны и разногласий нет. Чтобы понять, кто кому должен, достаточно посмотреть на строку «Сальдо конечное».

Если сальдо в дебете:

  • для продавца — контрагент должен вам;
  • для покупателя — вы заплатили аванс, а товар ещё не получили, то есть продавец должен вам.

Если сальдо в кредите:

  • для продавца — вы получили оплату, но товар ещё не отгрузили, то есть вы должны контрагенту;
  • для покупателя — вы получили товар, но ещё не заплатили за него, то есть вы должны продавцу.

Если сальдо равно нулю — взаиморасчёты полностью закрыты.

Срок хранения актов сверки взаиморасчётов с контрагентами

Согласно приказу Росархива от 20.12.2019 №236, акты сверки взаиморасчётов необходимо хранить пять лет. Это правило действует, если все расчёты были завершены и задолженности погашены.

Если по расчётам возникли судебные споры или долг не погашен, срок хранения продлевается. В таком случае документы нужно хранить до окончания разбирательств и полного закрытия задолженности. Срок увеличивается на пять лет по завершении судебного процесса.  

Вопросы по теме

Что делать, если данные сторон в акте сверки взаиморасчётов не совпадают?

1. Найдите расхождение — например, построчно сравните первичные документы за спорный период. Обычно причина расхождения — это потерянный документ, неучтённая оплата или ошибка бухгалтера при вводе суммы.


2. Свяжитесь с контрагентом — обменяйтесь недостающими сканами или оригиналами документов либо попросите бухгалтера-партнёра исправить ошибку в своей базе.


3. Оформите акт разногласий. Важно при работе через систему ЭДО не отклонять акт, а подписать его с протоколом разногласий, указав спорные суммы и причины. 


4. Когда обе стороны внесут исправления, создайте скорректированный акт сверки с верными цифрами и подпишите его.

Обладает ли акт сверки взаиморасчётов юридической силой?

Да, юридическая сила акта сверки взаиморасчётов возникает, когда подписывается документ:


— физической подписью — если акт сформирован на бумаге;


— КЭП — если акт сформирован в ЭДО. 


Обычный скан акта, отправленный по электронной почте, может иметь юридическую силу только в том случае, если это условие указано в договоре с контрагентом.

Можно ли составить отдельный акт сверки по одному счёту или поставке?

Закон не ограничивает объём документа. Поэтому стороны вправе сверить расчёты не за весь период, а по одной конкретной сделке, счёту на оплату или единичной поставке.


Как это оформить:


— в заголовке укажите основание, например «Акт сверки расчётов по счёту №45 от 12.08.2026»;


— в содержание включите только те операции, которые относятся к этому документу.

Что делать, если контрагент изменил название, адрес или реквизиты?

Смена названия, адреса или банка не обнуляет долги, если у контрагента остался прежний ИНН.


Что необходимо сделать:


1. Запросите официальное письмо о смене реквизитов и проверьте новые данные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по ИНН.


2. Подпишите дополнительное соглашение к основному договору, чтобы зафиксировать новые реквизиты.


3. Правильно заполните акт сверки. В шапке документа укажите оба наименования — например, «ООО «Ромашка» (ранее ООО «Лютик»)». 


Если у контрагента изменился ИНН, это уже совершенно другое юридическое лицо. В таком случае просто поменять название в акте нельзя. Нужно оформить официальный договор уступки права требования или перевода долга между старой и новой компанией. 

Заменяет ли акт сверки соглашение о взаимозачёте?

Акт сверки и соглашение о взаимозачёте — это два документа с разными юридическими целями, которые не заменяют друг друга:


— акт сверки фиксирует, что стороны согласны с суммами задолженности друг перед другом. Он подтверждает факт долга, но не прекращает обязательства;


— соглашение о взаимозачёте — это документ, с помощью которого стороны аннулируют встречные требования. После его подписания долги считаются погашенными.

Можно ли подписать акт датой, отличающейся от даты окончания периода сверки?

На практике дата подписания почти всегда отличается от последнего дня периода сверки. Это происходит, потому что бухгалтерам требуется время на закрытие периода, формирование документа и его отправку контрагенту.


При этом важно разделять два понятия: 


— итоговое сальдо, то есть сумма долга, фиксируется строго на последний день периода сверки;


— признание долга и обнуление срока исковой давности наступают именно в день фактического подписания акта обеими сторонами.

Есть ли ответственность за отказ вернуть или подписать акт?

По закону никакой административной или налоговой ответственности за отказ подписать или вернуть акт сверки взаиморасчётов не существует. Составление этого документа не является обязательным требованием.


Исключение — обязанность проводить сверку и возвращать подписанный акт в конкретные сроки прямо прописаны в договоре с контрагентом. Тогда партнёр вправе потребовать договорную неустойку через суд за нарушение условий сделки.

Можно ли отозвать или исправить уже подписанный акт сверки взаиморасчётов?

Отозвать или физически исправить уже подписанный акт сверки взаиморасчётов нельзя. Он уже считается состоявшимся юридическим фактом признания сальдо.


Если после подписания обнаружилась ошибка, стороны должны оформить уточнение. Оно может быть:


— новым актом сверки за тот же период. В примечании необходимо указать, что этот документ является уточняющим и полностью заменяет собой предыдущий акт;


— двусторонним протоколом уточнения или дополнительным соглашением. В нём нужно прописать, какие именно операции не были учтены, и зафиксировать новое верное сальдо.

Нужно ли указывать НДС отдельной строкой в акте сверки взаиморасчётов?

Строгого требования в законе выделять НДС отдельной строкой нет, так как акт сверки отражает общую сумму финансового долга, которая уже включает в себя налог.


Однако на практике сумму «в том числе НДС» указывают обязательно — либо в отдельной колонке, либо прямо в описании операции. Пример: «Отгрузка по накладной №5, в т.ч. НДС 20%».

Можно ли сформировать акт сверки взаиморасчётов между двумя ИП?

Да, два ИП могут сформировать акт сверки взаиморасчётов между друг другом. Документ составляется по общим правилам:


— в шапке документа указываются ФИО предпринимателей;


— партнёры подписывают его лично на бумаге или КЭП через систему ЭДО. 


Юридическая сила такого акта и порядок работы с разногласиями будут точно такими же, как и при сверке между двумя ООО.

Что делать, если бухгалтер контрагента не предоставляет подтверждающие документы?

1. Направьте официальное письмо на имя руководителя контрагента с требованием предоставить первичные документы. В нём можно сослаться на условия вашего договора и Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ.


2. Примените санкции. Если в договоре предусмотрены штрафы за задержку или непредставление документов, выставьте партнёру финансовую претензию.


3. Временно остановите отгрузки или оплаты в адрес недобросовестного контрагента до предоставления подтверждающих документов.


Если контрагент систематически игнорирует запросы — это веское основание для расторжения договора в одностороннем порядке или через суд.

Нужно ли составлять акт сверки взаиморасчётов после расторжения договора?

Да, составлять акт сверки после расторжения договора нужно. Это финальный документ, который зафиксирует все обязательства на момент прекращения сотрудничества. 


Подписанный акт исключает риски претензий от бывшего партнёра в будущем. Он также становится надёжным доказательством в суде, если одна из сторон попытается взыскать несуществующий долг. 

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Акт сверки взаиморасчётов: что это, как составить, образец и бланк — Точка Банк