Акт сверки взаиморасчётов: что это и как составить

Что такое акт сверки взаиморасчётов и зачем он нужен
Акт сверки взаиморасчётов — это документ, который контрагенты составляют для сравнения данных своего бухгалтерского учёта с данными партнёра за определённый период. В нём отражаются:
- отгрузка товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- денежные расчёты — например, поступившие оплаты или выданные и полученные авансы;
- корректировки — возвраты товара, исправления сумм и взаиморасчёты;
- документы-основания — реквизиты первичных документов, на основании которых сформированы указанные суммы.
Важно: акт сверки взаиморасчётов не является первичным документом. Он лишь суммирует уже проведённые операции и носит информационный характер.
Функции акта сверки взаиморасчётов:
- контроль задолженности — подтверждает наличие или отсутствие долга между партнёрами на конкретную дату;
- помогает обнаружить неучтённые первичные документы и исправить расхождения в базах данных компаний;
- фиксация обязательств — служит доказательством того, что партнёры согласны с итоговой суммой долга или переплаты, что снижает риск судебных споров;
- свидетельство о признании долга в суде — позволяет кредитору взыскать задолженность.
Составление акта сверки взаиморасчётов не является обязательным. На практике компании проводят её перед каждым закрытием отчётного периода. Этот процесс является частью инвентаризации.
Пример: компания раз в квартал должна формировать отчёт по НДС. Перед созданием документа необходимо провести с партнёрами акт сверки взаиморасчётов.
Важно: формирование акта сверки взаиморасчётов может быть обязательным только в том случае, если это прописано в договоре между контрагентами.
Как ИП заполнить акт сверки взаиморасчётов онлайн
Бумажная форма акта сверки взаиморасчётов (ОКУД 0510477) утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н. Её можно заполнить самостоятельно в электронной таблице или в сервисе ЭДО.
Если предприниматель составляет документ вручную, ему необходимо:
— заполнить данные:
— наименование документа;
— период сверки;
— наименование контрагентов;
— номер и название операций в хронологическом порядке;
— реквизиты подтверждающих документов;
— суммы по дебету — сколько вам должны и кредиту — сколько вы должны;
— обороты за период — сумма общих дебетов и кредитов;
— начальное сальдо — долг или переплата на начало периода;
— конечное сальдо — долг или переплата на конец периода;
- распечатать акт в двух экземплярах;
- поставить на него физическую подпись и печать или КЭП;
- направить документ контрагенту.
Как заполнить акт сверки взаиморасчётов самостоятельно:
1. В документе укажите контрагента и период сверки.
2. Соберите закрывающие документы и банковские выписки за нужный период, например сканы или электронные договоры и платежи.
3. В таблице внесите все операции в хронологическом порядке.
4. Рассчитайте обороты и конечное сальдо по формуле:
Конечное сальдо = Сальдо на начало + Оборот по отгрузке – Оборот по оплате.
Если итог показывает, что контрагент должен ИП, — это дебиторская задолженность. Если ИП должен партнёру — это кредиторская задолженность.
5. Проверьте документ перед отправкой и отправьте его контрагенту.
Сервисы ЭДО позволяют быстрее заполнить акты сверки взаиморасчётов, так как многие данные будут подтягиваться в документ автоматически:
- информация о платежах формируется из сведений интернет-банков и ЭДО;
- ПО само распределит все операции в хронологическом порядке и посчитает конечное сальдо.
Предпринимателю необходимо только создать акт сверки, заполнить контрагента и период сверки, а также проверить корректность операций и подсчёты в документе.
Электронная форма акта сверки взаиморасчётов утверждена приказом ФНС России от 13.05.2022 №ЕД-7-26/405@.
Если при составлении документа найдена задолженность, необходимо составить акт с разногласиями. В нём нужно указать:
- название документа — акт №… с разногласиями на акт сверки №…;
- наименование контрагентов;
- основание, то есть получение первичного акта, и несогласие с ним;
- предмет разногласий — например, сумма задолженности.
Подписание акта сверки
Акт сверки взаиморасчётов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) подписывают уполномоченные лица:
- для ИП — индивидуальный предприниматель;
- для ООО — руководитель компании.
Также акт сверки может подписать сотрудник компании, например главный бухгалтер. Для этого ему потребуется:
- КЭП физлица;
- доверенность, если документ подписывается на бумаге;
- МЧД, если документ подписывается в сервисе ЭДО. Выпустить машиночитаемую доверенность можно на сайте ФНС или в ЭДО от Точка Банка.
Руководители компаний и ИП могут выпустить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС или в офисе доверенного лица УЦ. КЭП на сотрудников выдаются в любом аккредитованном коммерческом УЦ.
Печать на акте сверки взаиморасчётов обычно не ставится. Но есть исключения:
- обязательное условие использования печати прописано в договоре с контрагентом или в его уставе;
- при заверении копии акта сверки взаиморасчётов.
Как отправить акт сверки контрагенту
Отправить акт сверки взаиморасчётов контрагенту можно несколькими способами:
- через Почту России или с помощью курьера;
- по электронной почте — только в том случае, если этот способ отправки документа прописан в договоре с контрагентом;
- через сервис ЭДО.
Что такое дебет, кредит и сальдо в акте сверки взаиморасчётов
Дебет — это суммы денег или других активов, которые контрагент должен вам.
Кредит — это суммы денег или других активов, которые вы должны контрагенту.
Сальдо — это итог, то есть разница между долгом и оплатой на конкретную дату.
Акт сверки всегда состоит из двух частей:
- По данным продавца.
- По данным покупателя.
Таким образом обе стороны могут сверить расчёты:
- когда продавец отгружает товар, он увеличивает дебет, то есть клиент должен ему;
- когда покупатель получает товар, у него эта же сумма попадает в кредит, то есть долг перед продавцом погашен или увеличен.
Если сальдо на конец периода в обеих колонках совпадает по сумме, значит, расчёты верны и разногласий нет. Чтобы понять, кто кому должен, достаточно посмотреть на строку «Сальдо конечное».
Если сальдо в дебете:
- для продавца — контрагент должен вам;
- для покупателя — вы заплатили аванс, а товар ещё не получили, то есть продавец должен вам.
Если сальдо в кредите:
- для продавца — вы получили оплату, но товар ещё не отгрузили, то есть вы должны контрагенту;
- для покупателя — вы получили товар, но ещё не заплатили за него, то есть вы должны продавцу.
Если сальдо равно нулю — взаиморасчёты полностью закрыты.
Срок хранения актов сверки взаиморасчётов с контрагентами
Согласно приказу Росархива от 20.12.2019 №236, акты сверки взаиморасчётов необходимо хранить пять лет. Это правило действует, если все расчёты были завершены и задолженности погашены.
Если по расчётам возникли судебные споры или долг не погашен, срок хранения продлевается. В таком случае документы нужно хранить до окончания разбирательств и полного закрытия задолженности. Срок увеличивается на пять лет по завершении судебного процесса.