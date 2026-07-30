Чем отличается квалифицированная электронная подпись от неквалифицированной

Коротко Простая подпись (ПЭП) — это коды из смс и пароли от личных кабинетов. Она подтверждает, что действие совершили именно вы. Но она не защищает документ от подделки. Если файл подписали простой подписью, его всё ещё можно незаметно изменить.

Усиленная неквалифицированная подпись (НЭП) — первая ступень серьёзной защиты. Она создаётся криптографией и работает как пломба: любое изменение документа после подписания будет заметно. НЭП признают только те партнёры, с кем вы заранее заключили соглашение.

Усиленная квалифицированная (КЭП) — золотой стандарт для бизнеса. Это подпись с «паспортом» — сертификатом от государственного удостоверяющего центра. У неё самая высокая степень защиты, а документы, подписанные КЭП, имеют юридическую силу без дополнительных условий.

Электронные подписи делятся на три типа.

Что такое неквалифицированная электронная подпись (НЭП)

Неквалифицированная электронная подпись — это ваш цифровой автограф, защищённый от подделки с помощью криптографии. Когда вы подписываете файл НЭП, программа создаёт уникальный шифр, который намертво привязывается к содержимому. Если в документ внесут правки, подпись «сломается», и получатель сразу увидит: документ больше не тот, что вы подписывали.

У подписи есть два ключа — закрытый (секретный, хранится только у вас) и открытый (им все могут проверить подпись). Никакого отдельного сертификата для НЭП по закону не нужно, хотя некоторые компании его делают для удобства.

Преимущества и недостатки НЭП

Главный плюс НЭП — экономия. Получить её проще и дешевле, чем КЭП. А иногда она и вовсе бесплатна — например, встроена в корпоративную систему или личный кабинет на сайте.

Главный минус — ограниченность. Юридическую силу НЭП имеет только при наличии соглашения о признании с контрагентами. Если понадобится подать документы в суд или налоговую, с НЭП возникнут проблемы. С ней нельзя участвовать в торгах и работать с государственными порталами.

Где используют НЭП

НЭП — идеальный инструмент для «внутренней кухни» бизнеса.

Кадровый документооборот: приказы о приёме, заявления на отпуск, служебки — всё это можно подписывать НЭП, если сотрудник согласен.

Движение документов внутри компании: согласование смет, договоров с подразделениями, отчёты.

Работа с проверенными контрагентами: если вы подписали с партнёром двустороннее соглашение о признании НЭП, можно обмениваться с ним накладными и счетами без покупки КЭП.

Личные кабинеты госорганов для граждан: физлица используют НЭП на сайте ФНС, чтобы подписывать декларации 3-НДФЛ или заявления.

Юридическая сила НЭП

НЭП — это подпись «по доверию». Сама по себе она ничего не значит. Чтобы она стала равнозначна вашей подписи на бумаге, нужно выполнить одно из двух условий:

Закон прямо разрешает её использовать в конкретном случае, например для физлиц на сайте налоговой. Вы и ваш контрагент подписали соглашение о том, что признаёте документы с НЭП.

Без этого документа подписанный НЭП договор — просто файл, а не юридически значимый документ.

Как получить НЭП

Для получения НЭП необходимо:

Сгенерировать самому через специальные программы-криптопровайдеры.

Получить в любом удостоверяющем центре, даже не самом крупном.

Использовать готовую — например, в приложении «Госключ» или в системах внутреннего ЭДО, которые разворачивают крупные компании для сотрудников.

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц (ЛК ФЛ) можно бесплатно получить НЭП.

Если сотрудник использует НЭП для подписания от имени организации, дополнительно может потребоваться машиночитаемая доверенность (МЧД). Она подтверждает полномочия сотрудника и позволяет подписывать документы электронной подписью от имени компании.

Что такое квалифицированная электронная подпись (КЭП)

КЭП — это усиленная подпись, которая прошла государственный контроль качества. Представьте, что НЭП — это расписка, написанная от руки при свидетелях, а КЭП — нотариально заверенный документ.

У КЭП есть три главных отличия от НЭП:

Госсертификат. Ключ подписи вписан в специальный квалифицированный сертификат. Это как паспорт: там указано, когда и кто выдал документ. Только аккредитованные центры. Выдать такой сертификат могут лишь организации с госаккредитацией Минцифры. Основной «кузницей кадров» для бизнеса сегодня стал удостоверяющий центр ФНС. Защита ФСБ. Программы, которые создают и проверяют КЭП, обязательно сертифицированы ФСБ России. Это значит, что взломать такую подпись технически крайне сложно.

Сертификат КЭП записывают на физический носитель — токен (Рутокен, JaCarta и другие). Это не простая флешка, а защищённый «сейф» для ключей.

Преимущества и недостатки КЭП

Плюсы КЭП Минусы КЭП Полная свобода действий. Одна КЭП заменяет десятки бумажных документов и доверенностей. Её принимают налоговая, банки, маркетплейсы и другие сервисы Ограниченный срок действия. Сертификат КЭП действует не более 15 месяцев, после чего его нужно перевыпустить Юридическая сила без лишних процедур. Документ, подписанный КЭП, имеет такую же юридическую силу, как подписанный лично владельцем. Это закреплено федеральным законом Необходим личный визит. Для получения КЭП можно обратиться в удостоверяющий центр или оформить подпись дистанционно, например с подтверждением личности по биометрии. Один из вариантов дистанционного оформления — приложение «Госключ»

Высокий уровень безопасности. КЭП снижает риск подделки документов и несанкционированного использования подписи Платное оформление. Стоимость выпуска зависит от тарифов удостоверяющего центра.В налоговой для ООО и ИП оформление ключа бесплатно, необходимо лишь купить токен



Где используют КЭП

КЭП — это пропуск во все государственные электронные системы:

Отчётность. ФНС, Социальный фонд, Росстат принимают отчёты только с КЭП.

Госзакупки и тендеры. Участие в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ без КЭП невозможно.

Маркировка. Системы «Честный ЗНАК», «ЕГАИС», «ЛесЕГАИС» работают только с КЭП.

Регистрация бизнеса. Подать документы на открытие ИП или ООО онлайн можно только с КЭП.

Суды. Подача исков в арбитраж через систему «Мой арбитр» требует КЭП.

Таможня. Все декларации на товары подписываются КЭП.

Юридическая сила КЭП

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) по умолчанию приравнивается к собственноручной подписи. Это установлено Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Если документ подписан КЭП, он имеет такую же юридическую силу, как и документ с обычной подписью на бумаге. Поэтому заявление контрагента о том, что такой документ не считается подписанным, является необоснованным. Дополнительное соглашение о признании КЭП аналогом собственноручной подписи в этом случае не требуется.

Экспертное мнение При выборе электронной подписи важно учитывать не только уровень защиты, но и задачи бизнеса. Для работы с контрагентами через ЭДО чаще всего достаточно настроенной системы с подходящим видом подписи. А для отчётности и взаимодействия с госорганами потребуется КЭП.



ЭДО от Точка Банк помогает быстро обмениваться документами с партнёрами, подписывать их электронной подписью и хранить всю историю операций в одном месте. Сервис снижает риск ошибок и помогает бизнесу отказаться от бумажной рутины. Перед подключением ЭДО стоит проверить, какие документы компания подписывает чаще всего, чтобы выбрать подходящий вариант. Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Как получить КЭП

Квалифицированную электронную подпись (КЭП) для руководителя организации или индивидуального предпринимателя можно получить только в удостоверяющем центре ФНС или у его официальных доверенных лиц.

На практике процесс выглядит так: руководитель обращается в налоговую инспекцию или банк, который имеет статус доверенного лица УЦ ФНС. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС. После проверки данных сертификат КЭП записывают на защищённый носитель — токен.

Обмен электронными документами с контрагентами уже настроен внутри сервиса ЭДО от Точка Банк, поэтому работать с документами можно сразу после подключения.

Чем отличается квалифицированная электронная подпись от неквалифицированной

Критерий Неквалифицированная подпись (НЭП) Квалифицированная подпись (КЭП) Главное условие работы Нужно соглашение сторон Не нужно ничего, работает по закону Документ (сертификат) Может не быть Есть всегда — квалифицированный сертификат Кто выдаёт Кто угодно (компания, любой УЦ) Только аккредитованный УЦ ФНС Программа для создания Любая криптография Только сертифицированная ФСБ Носитель Компьютер, флешка, облако Защищённый токен, КЭП Госключ Для чего подходит Внутренние задачи, обмен с избранными партнёрами при наличии соглашения Всё, что связано с госорганами, торгами и любым официальным ЭДО

Чем отличаются сертификаты сотрудника и руководителя

Сертификат КЭП руководителя организации или ИП подтверждает право действовать от имени компании без доверенности. Такой подписью руководитель подписывает юридически значимые документы и оформляет полномочия для сотрудников.

Сотрудник использует личный сертификат КЭП, оформленный на физическое лицо. Чтобы подписывать документы от имени организации, одной подписи недостаточно — дополнительно требуется машиночитаемая доверенность (МЧД). Её оформляет и подписывает своей КЭП руководитель, наделяя сотрудника необходимыми полномочиями.

Такой порядок упрощает управление правами доступа. Если сотрудник увольняется или его полномочия меняются, достаточно отозвать МЧД. Личный сертификат сотрудника остаётся действительным, но подписывать документы от имени компании он больше не сможет.

Какую подпись и когда выбирать

Выбор электронной подписи зависит от того, какие документы вы будете подписывать и с кем взаимодействовать.

Если вы физическое лицо или самозанятый и работаете без сложного документооборота, может быть достаточно простой или неквалифицированной электронной подписи (ПЭП или НЭП). Например, в приложении «Мой налог» многие операции подтверждаются автоматически.

Если вы зарегистрированы как ИП или руководитель ООО, для взаимодействия с государственными органами понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП). Она нужна для сдачи отчётности в ФНС и подписания документов, которые требуют подтверждения полномочий.

Если руководитель не будет лично подписывать все документы, он может передать часть полномочий сотруднику. Для этого руководителю нужна собственная КЭП — с её помощью он оформляет машиночитаемую доверенность (МЧД). Сотрудник подписывает документы своей КЭП, чтобы был активирован полный функционал действий.