Что такое электронная цифровая подпись (ЭП), как она работает и для чего нужна

ЭП используют предприниматели, компании и обычные граждане. В статье Точка Банк разберёт, что такое электронная подпись, как она работает, какие бывают виды и как её получить.
Что такое электронная подпись
Электронная подпись — цифровой аналог обычной рукописной подписи. Её используют в электронном документообороте для удалённой подписи счетов, договоров, актов и других документов. Подписывать документы ЭП можно с устройства, где есть интернет. Работать с ней могут ИП, юридические и физические лица.
Когда нужна ЭП
Юридическим лицам и ИП она необходима, чтобы:
- Подписывать договоры с контрагентами.
- Участвовать в государственных тендерах.
- Подписывать отчёты для налоговой и бухгалтерии.
- Подписывать кадровые документы.
- Обмениваться документацией по ЭДО с бизнес-партнёрами.
- Регистрироваться в ЕГАИС, ФТС, системах «Честный ЗНАК», «Меркурий».
- Подписывать накладные, в том числе маркированные, счета-фактуры, УПД.
- Пользоваться сервисом Госуслуги.
Физические лица тоже могут пользоваться ЭП. Например, при работе с Госуслугами, при подаче жалоб, для получения налоговых вычетов и других гражданских услуг.
Состав электронной подписи
Состав электронных подписей НЭП и КЭП включает три основных элемента:
- Закрытый ключ электронной подписи — используется владельцем для создания электронной подписи и подписания документов. Это секретная часть, которая хранится только у владельца и не передаётся другим лицам.
- Открытый ключ электронной подписи — применяется для проверки подлинности подписи. Он связан с закрытым ключом и может передаваться другим участникам электронного документооборота.
- Сертификат ключа электронной подписи — файл, который подтверждает, кому принадлежит открытый ключ и, соответственно, электронная подпись.
Виды электронной подписи
Есть три вида цифровых подписей: простая, квалифицированная и неквалифицированная.
|Вид подписи
|Надёжность
|Где применяют
|Как получить
|Юр. значимость
|ПЭП
|+
|Госуслуги, сайты
|При регистрации в сервисе
|Низкая
|НЭП
|++
|Договоры, акты, отчёты
|На сайте ФНС или через УЦ
|Средняя
|КЭП
|+++
|Отчётность, УПД, торги
|Через УЦ или ФНС
|Высокая
Они отличаются уровнем надёжности и областью применения. Разберём каждый вариант подробнее.
Простая электронная подпись
Простая электронная подпись (ПЭП) — самый распространённый вариант электронной подписи. К ПЭП относятся логины и пароли для авторизации на сайтах, смс-коды для входа в личные кабинеты.
Зачем нужна ПЭП: можно получить бандероль, письмо или посылку, менять пароли в приложении или тратить баллы в магазине. Можно подписать и договоры с контрагентами, но для этого надо будет заключить соглашение о простой ЭП. Для более серьёзных дел — подачи документов в госструктуры или участия в торгах — простая подпись не подойдёт.
Как получить ПЭП: обычно простую подпись получают при регистрации на нужном сервисе. Достаточно оставить номер телефона, придумать логин и пароль.
Неквалифицированная электронная подпись
Неквалифицированная электронная подпись — зашифрованный набор данных, которые подтверждают личность пользователя и тех, кто присоединяется к подписанному документу. НЭП может иметь юридическую силу, если стороны заранее договорились о её использовании и признании такой подписи. При этом она считается более доступной и простой в применении по сравнению с КЭП.
Зачем нужна НЭП: подходит для подписания большинства документов. Среди них договоры, дополнительные соглашения, приложения, акты, отчёты агента, товарные накладные, спецификации и уведомления. Также подойдёт для работы с самозанятыми и физлицами. А ещё — если у контрагента нет своего ЭДО.
Не подойдёт для счетов-фактур или документов, которые нужны для признания сделки или передачи государству.
Как получить НЭП: на сайте налоговой или в удостоверяющем центре.
Квалифицированная электронная подпись
Квалифицированная ЭП равнозначна рукописной — она обладает юридической значимостью. КЭП защищена более надёжно, чем простая подпись. Создать КЭП и воспользоваться её сертификатом можно только с помощью специальной программы — криптопровайдера. Для работы с подписью на компьютер нужно установить программу для создания ЭЦП. Например, КриптоПро CSP.
Мария, ИП на УСН, подписывает договоры с поставщиками через ЭДО, не выходя из дома. Для этого ей нужны КЭП, токен и программа криптопровайдера.
Зачем нужна КЭП: Для отправки отчётности в налоговую и подписания формализованных документов с помощью КЭП — в особенности УПД и счетов-фактур, в том числе с указанием ставки НДС или пометкой «Без НДС». Документы, подписанные КЭП, также можно отправлять контрагентам через роуминг между разными системами ЭДО. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными платформами: Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.
Как получить КЭП: подать заявление на получение электронной подписи на сайте ФНС или в удостоверяющем центре ФНС.
На сайте ФНС: зайдите в личный кабинет компании или ИП и выберите графу «Заявление на получение КЭП». На основании данных в личном кабинете автоматически сформируется заявление.
В удостоверяющем центре: выберите отделение для выдачи КЭП и возьмите с собой документы. Вам понадобятся паспорт, СНИЛС, запись ЕГРИП или ЕГРЮЛ и USB-токен.
Особенности хранения КЭП
Все КЭП хранятся на защищённых носителях — токенах и смарт-картах. Они похожи по своим функциям и отличаются лишь несколькими нюансами.
- Токен — USB-носитель, похожий на флешку. Его можно брать с собой и использовать на разных устройствах с USB-разъёмом.
- Смарт-карта — носитель в виде пластиковой карточки, похожей на банковскую. Для смарт-карты понадобится специальный считыватель.
Выбрать можно любой вариант, главное, чтобы доступ к носителю ЭП был только у владельца.
Чтобы обезопасить ЭП, придерживайтесь нескольких правил.
- Пользуйтесь подписью только лично. Другие сотрудники могут подписывать документы своими сертификатами физлиц. Для подтверждения полномочий им достаточно иметь машиночитаемую доверенность.
- Установите на токен и компьютер сложные пароли. Они защитят электронную подпись.
- Не передавайте сканы и реквизиты паспорта, если есть хоть малейшие сомнения в безопасности.
Использование стороннего криптопровайдера
Криптопровайдер — программа, которая шифрует данные для ЭП. Обычно криптопровайдер обозначают аббревиатурой CSP — Cryptography Service Provider.
На русском языке его называют СКЗИ — средство криптографической защиты информации.
СКЗИ встраивают в токены JaCarta-2 SE, Рутокен ЭП 3.0 или устанавливают в качестве отдельной программы.
Программы для работы и алгоритмы шифрования
Для установки и работы с ЭП предназначаются специальные программы.
- КриптоПро CSP. Программа для подписания документов электронной подписью. Позволяет расшифровывать и зашифровывать файлы.
- ViPNet CSP. Посредник между ПК и программным обеспечением для работы с ЭЦП. Добавляет в операционную систему функционал для шифрования, позволяет генерировать ключи ЭП, проверять достоверность криптографии в документах.
Как подписать документ с помощью ЭП
Процесс подписания зависит от формата документа.
MS Office Word или Excel. Установите плагин КриптоПро Office Signature. Действуйте по инструкции:
- Выберите вкладку «Файл» – «Сведения» – «Добавить ЭП».
- Выберите необходимый сертификат ЭП.
- Нажмите на кнопку «Подписать».
После подписания в документ нельзя вносить корректировки.
PDF. Подключите отдельный модуль КриптоПро PDF и настройте Acrobat Reader DC/ Adobe Acrobat Pro. Дальше — по инструкции.
- Откройте нужный файл PDF в Acrobat Reader DC или Adobe Acrobat Pro.
- Выберите ярлык «Заполнить и подписать».
- Выберите пункт «Сертификаты».
- Нажмите на «Поставить цифровую подпись».
- Выделите место для постановки ЭП.
- Выберите цифровое удостоверение и подписание документа.
Стоимость электронной подписи
Стоимость квалифицированной электронной подписи (КЭП) в России обычно составляет от 2 000 до 8 000 ₽. Цена зависит от целей использования, срока действия сертификата, как правило, 12–15 месяцев и необходимости приобретения защищённого носителя, например Рутокена.
Для физических лиц подпись обычно стоит около 2 000–4 000 ₽. Для ИП и юридических лиц стоимость составляет примерно 3 000–7 900 ₽. КЭП для юридических лиц можно получить бесплатно в ФНС, на личный токен. Такая подпись оформляется на руководителя организации (генерального директора) и выдаётся одна на компанию.
Помимо базового пакета ЭП может содержать расширения для работы в разных информационных системах. Их наличие увеличивает стоимость подписи.
Что делать при потере ЭП
При потере токена необходимо отозвать сертификат. Сделать это можно в удостоверяющем центре или на Госуслугах. Связаться с удостоверяющим центром можно несколькими способами: прийти лично, получить консультацию по телефону или воспользоваться веб-интерфейсом УЦ.
После аннулирования сертификата электронная подпись утратит юридическую силу и мошенники не смогут ею воспользоваться.
Как восстановить подпись
Восстановить ЭП невозможно. Это важно для безопасности, чтобы подпись нельзя было украсть.
Если токен утерян, сломан или подпись с токена была стёрта, подпись нужно перевыпустить. Для этого надо обратиться в удостоверяющий центр.