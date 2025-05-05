Что такое электронная цифровая подпись (ЭП), как она работает и для чего нужна

ЭП используют предприниматели, компании и обычные граждане. В статье Точка Банк разберёт, что такое электронная подпись, как она работает, какие бывают виды и как её получить.

Коротко Существует три вида электронной подписи: простая, неквалифицированная и квалифицированная. Они отличаются уровнем защиты и сферой применения. Чаще всего в работе бизнеса используется квалифицированная электронная подпись (КЭП), потому что она имеет полную юридическую силу и подходит для отчётности, электронного документооборота и работы с государственными системами. Поэтому именно о КЭП обычно говорят в контексте работы компаний с ЭДО. Получить такую подпись можно через удостоверяющий центр или в ФНС. Электронная подпись (ЭП) — это цифровой аналог обычной подписи, который используют для работы с электронными документами. С её помощью можно подписывать договоры, счета, акты и отправлять отчётность в государственные органы. ЭП позволяет работать с документами удалённо — из любого места, где есть интернет. Её используют предприниматели, компании и физические лица.

Что такое электронная подпись

Электронная подпись — цифровой аналог обычной рукописной подписи. Её используют в электронном документообороте для удалённой подписи счетов, договоров, актов и других документов. Подписывать документы ЭП можно с устройства, где есть интернет. Работать с ней могут ИП, юридические и физические лица.

Когда нужна ЭП

Юридическим лицам и ИП она необходима, чтобы:

Подписывать договоры с контрагентами.

Участвовать в государственных тендерах.

Подписывать отчёты для налоговой и бухгалтерии.

Подписывать кадровые документы.

Обмениваться документацией по ЭДО с бизнес-партнёрами.

Регистрироваться в ЕГАИС, ФТС, системах «Честный ЗНАК», «Меркурий».

Подписывать накладные, в том числе маркированные, счета-фактуры, УПД.

Пользоваться сервисом Госуслуги.

Физические лица тоже могут пользоваться ЭП. Например, при работе с Госуслугами, при подаче жалоб, для получения налоговых вычетов и других гражданских услуг.

Состав электронной подписи

Состав электронных подписей НЭП и КЭП включает три основных элемента:

Закрытый ключ электронной подписи — используется владельцем для создания электронной подписи и подписания документов. Это секретная часть, которая хранится только у владельца и не передаётся другим лицам. Открытый ключ электронной подписи — применяется для проверки подлинности подписи. Он связан с закрытым ключом и может передаваться другим участникам электронного документооборота. Сертификат ключа электронной подписи — файл, который подтверждает, кому принадлежит открытый ключ и, соответственно, электронная подпись.

Виды электронной подписи

Есть три вида цифровых подписей: простая, квалифицированная и неквалифицированная.

Вид подписи Надёжность Где применяют Как получить Юр. значимость ПЭП + Госуслуги, сайты При регистрации в сервисе Низкая НЭП ++ Договоры, акты, отчёты На сайте ФНС или через УЦ Средняя КЭП +++ Отчётность, УПД, торги Через УЦ или ФНС Высокая

Они отличаются уровнем надёжности и областью применения. Разберём каждый вариант подробнее.

Экспертное мнение Электронная подпись сегодня стала инструментом для бизнеса. С её помощью предприниматели и бухгалтеры могут подписывать договоры, акты и отчётность без личных встреч и бумажных документов. На практике ЭП чаще всего используют вместе с электронным документооборотом — это позволяет быстро обмениваться документами с контрагентами и хранить их в электронном архиве.

В сервисе ЭДО от Точка Банк можно подписывать счета, акты и договоры онлайн и отслеживать статус документов в одном интерфейсе. Это упрощает работу с документами и помогает избежать ошибок при обмене с партнёрами. Дарья Жуковская Редактор-эксперт ЭДО от Точка Банк

Простая электронная подпись

Простая электронная подпись (ПЭП) — самый распространённый вариант электронной подписи. К ПЭП относятся логины и пароли для авторизации на сайтах, смс-коды для входа в личные кабинеты.

ПРИМЕР Анна, самозанятая, загружает чеки и отправляет их клиенту через онлайн‑бухгалтерию. Она подтверждает действия простой подписью в пару кликов — без токена и флешки.

Зачем нужна ПЭП: можно получить бандероль, письмо или посылку, менять пароли в приложении или тратить баллы в магазине. Можно подписать и договоры с контрагентами, но для этого надо будет заключить соглашение о простой ЭП. Для более серьёзных дел — подачи документов в госструктуры или участия в торгах — простая подпись не подойдёт.

Как получить ПЭП: обычно простую подпись получают при регистрации на нужном сервисе. Достаточно оставить номер телефона, придумать логин и пароль.

Неквалифицированная электронная подпись

Неквалифицированная электронная подпись — зашифрованный набор данных, которые подтверждают личность пользователя и тех, кто присоединяется к подписанному документу. НЭП может иметь юридическую силу, если стороны заранее договорились о её использовании и признании такой подписи. При этом она считается более доступной и простой в применении по сравнению с КЭП.

ПРИМЕР Ольга, HR в крупной компании, подписывает приказы и заявки внутри системы документооборота. Использует НЭП — это быстрее, чем КЭП, и подходит для внутренних документов.

Зачем нужна НЭП: подходит для подписания большинства документов. Среди них договоры, дополнительные соглашения, приложения, акты, отчёты агента, товарные накладные, спецификации и уведомления. Также подойдёт для работы с самозанятыми и физлицами. А ещё — если у контрагента нет своего ЭДО.

Не подойдёт для счетов-фактур или документов, которые нужны для признания сделки или передачи государству.

Как получить НЭП: на сайте налоговой или в удостоверяющем центре.

Квалифицированная электронная подпись

Квалифицированная ЭП равнозначна рукописной — она обладает юридической значимостью. КЭП защищена более надёжно, чем простая подпись. Создать КЭП и воспользоваться её сертификатом можно только с помощью специальной программы — криптопровайдера. Для работы с подписью на компьютер нужно установить программу для создания ЭЦП. Например, КриптоПро CSP.

Мария, ИП на УСН, подписывает договоры с поставщиками через ЭДО, не выходя из дома. Для этого ей нужны КЭП, токен и программа криптопровайдера.

Зачем нужна КЭП: Для отправки отчётности в налоговую и подписания формализованных документов с помощью КЭП — в особенности УПД и счетов-фактур, в том числе с указанием ставки НДС или пометкой «Без НДС». Документы, подписанные КЭП, также можно отправлять контрагентам через роуминг между разными системами ЭДО. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными платформами: Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Как получить КЭП: подать заявление на получение электронной подписи на сайте ФНС или в удостоверяющем центре ФНС.

На сайте ФНС: зайдите в личный кабинет компании или ИП и выберите графу «Заявление на получение КЭП». На основании данных в личном кабинете автоматически сформируется заявление.

В удостоверяющем центре: выберите отделение для выдачи КЭП и возьмите с собой документы. Вам понадобятся паспорт, СНИЛС, запись ЕГРИП или ЕГРЮЛ и USB-токен.

Особенности хранения КЭП

Все КЭП хранятся на защищённых носителях — токенах и смарт-картах. Они похожи по своим функциям и отличаются лишь несколькими нюансами.

Токен — USB-носитель, похожий на флешку. Его можно брать с собой и использовать на разных устройствах с USB-разъёмом.

Смарт-карта — носитель в виде пластиковой карточки, похожей на банковскую. Для смарт-карты понадобится специальный считыватель.

Выбрать можно любой вариант, главное, чтобы доступ к носителю ЭП был только у владельца.

Чтобы обезопасить ЭП, придерживайтесь нескольких правил.

Пользуйтесь подписью только лично. Другие сотрудники могут подписывать документы своими сертификатами физлиц. Для подтверждения полномочий им достаточно иметь машиночитаемую доверенность.

Установите на токен и компьютер сложные пароли. Они защитят электронную подпись.

Не передавайте сканы и реквизиты паспорта, если есть хоть малейшие сомнения в безопасности.

Использование стороннего криптопровайдера

Криптопровайдер — программа, которая шифрует данные для ЭП. Обычно криптопровайдер обозначают аббревиатурой CSP — Cryptography Service Provider.

На русском языке его называют СКЗИ — средство криптографической защиты информации.

СКЗИ встраивают в токены JaCarta-2 SE, Рутокен ЭП 3.0 или устанавливают в качестве отдельной программы.

Программы для работы и алгоритмы шифрования

Для установки и работы с ЭП предназначаются специальные программы.

КриптоПро CSP. Программа для подписания документов электронной подписью. Позволяет расшифровывать и зашифровывать файлы.

ViPNet CSP. Посредник между ПК и программным обеспечением для работы с ЭЦП. Добавляет в операционную систему функционал для шифрования, позволяет генерировать ключи ЭП, проверять достоверность криптографии в документах.

Как подписать документ с помощью ЭП

Процесс подписания зависит от формата документа.

MS Office Word или Excel. Установите плагин КриптоПро Office Signature. Действуйте по инструкции:

Выберите вкладку «Файл» – «Сведения» – «Добавить ЭП».

Выберите необходимый сертификат ЭП.

Нажмите на кнопку «Подписать».

После подписания в документ нельзя вносить корректировки.

PDF. Подключите отдельный модуль КриптоПро PDF и настройте Acrobat Reader DC/ Adobe Acrobat Pro. Дальше — по инструкции.

Откройте нужный файл PDF в Acrobat Reader DC или Adobe Acrobat Pro.

Выберите ярлык «Заполнить и подписать».

Выберите пункт «Сертификаты».

Нажмите на «Поставить цифровую подпись».

Выделите место для постановки ЭП.

Выберите цифровое удостоверение и подписание документа.

Стоимость электронной подписи

Стоимость квалифицированной электронной подписи (КЭП) в России обычно составляет от 2 000 до 8 000 ₽. Цена зависит от целей использования, срока действия сертификата, как правило, 12–15 месяцев и необходимости приобретения защищённого носителя, например Рутокена.

Для физических лиц подпись обычно стоит около 2 000–4 000 ₽. Для ИП и юридических лиц стоимость составляет примерно 3 000–7 900 ₽. КЭП для юридических лиц можно получить бесплатно в ФНС, на личный токен. Такая подпись оформляется на руководителя организации (генерального директора) и выдаётся одна на компанию.

Помимо базового пакета ЭП может содержать расширения для работы в разных информационных системах. Их наличие увеличивает стоимость подписи.

Что делать при потере ЭП

При потере токена необходимо отозвать сертификат. Сделать это можно в удостоверяющем центре или на Госуслугах. Связаться с удостоверяющим центром можно несколькими способами: прийти лично, получить консультацию по телефону или воспользоваться веб-интерфейсом УЦ.

После аннулирования сертификата электронная подпись утратит юридическую силу и мошенники не смогут ею воспользоваться.

Как восстановить подпись

Восстановить ЭП невозможно. Это важно для безопасности, чтобы подпись нельзя было украсть.