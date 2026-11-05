Электронные счета-фактуры могут стать обязательными с 1 апреля 2028 года

С 1 апреля 2028 года в России могут ввести обязательное выставление счетов-фактур в электронном виде. Сейчас ФНС России совместно с Минфином разрабатывают соответствующие изменения. Эта дата пока ориентировочная: окончательные сроки и порядок перехода определят после принятия поправок в законодательство.

Пока обязательный электронный формат действует только в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. В остальных ситуациях продавец и покупатель могут обмениваться электронными счетами-фактурами по взаимному согласию и при наличии технической возможности.

Электронный счёт-фактура имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ. В нём указывают обязательные реквизиты и сведения о сделке. Документ подписывает руководитель или уполномоченный представитель компании. Выставить его нужно в течение пяти календарных дней после отгрузки товара, выполнения работ или оказания услуг.

Обмен электронными счетами-фактурами происходит через операторов ЭДО. Они обеспечивают передачу документов по телекоммуникационным каналам связи и защиту информации. Операторы должны соответствовать требованиям ФНС и иметь необходимые технические средства для электронного документооборота.

Электронные счета-фактуры регистрируют в журнале учёта, книгах покупок и продаж, а хранят не менее четырёх лет. Они также служат основанием для подтверждения права на вычет НДС.