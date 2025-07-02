ФНС обновила электронные форматы корректировочных документов: что важно знать бизнесу

До 1 июля 2026 года компании смогут использовать как старые, так и новые форматы УКД и корректировочных счетов-фактур. После этой даты актуальными останутся только обновлённые версии.
ФНС подготовила проект приказа о новых электронных форматах корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа (УКД). Это связано с изменениями в НДС и требованиями к прослеживаемым товарам.
С 2024 года изменилась форма счёта-фактуры — теперь в ней необходимо указывать сведения о стоимости прослеживаемых товаров. На УСН появились новые ставки НДС с 2025 года — 5 и 7%. Всё это потребовало корректировок электронных форм документов.
ФНС предлагает новые версии:
- корректировочного счёта-фактуры;
- УКД (включая варианты для согласования изменения стоимости или передачи имущественных прав);
- УКД, совмещённого с корректировочным счётом-фактурой.