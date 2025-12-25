ФНС обновила форматы электронных счетов-фактур с учётом налоговых изменений с 2026 года

ФНС сообщила об обновлении XSD-схем электронных счетов-фактур, универсальных передаточных документов и корректировочных счетов-фактур. Изменения связаны с принятием Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ.

В обновлённых форматах расширен перечень допустимых налоговых ставок по НДС. Добавлены ставки 5, 7, 9,09, 16,67, 18,03 и 22%, а также соответствующие расчётные значения. Изменения внесены в форматы, утверждённые приказами ФНС №970 и №736.

ФНС также дала рекомендации по заполнению электронных документов. При выставлении авансовых счетов-фактур (АСЧФ) предлагается указывать их номер и дату в составе сведений о сопроводительных документах, используя обозначение «АСЧФ». Для индивидуальных предпринимателей рекомендовано заполнять реквизиты ОГРНИП и дату его присвоения, включая корректировочные документы.