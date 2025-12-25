Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ЭДО
  4. ФНС обновила форматы электронных счетов-фактур с учётом налоговых изменений с 2026 года
ЭДО
ЭДО

ФНС обновила форматы электронных счетов-фактур с учётом налоговых изменений с 2026 года

ФНС продолжает готовить бизнес к изменениям налогового законодательства и обновляет электронные форматы документов. Корректировки касаются счетов-фактур, УПД и их исправлений, а также применения новых ставок НДС.

25.12.2025
752
752

Готовые шаблоны для быстрой работы

Все типовые формы в сервисе ЭДО от Точка Банк: счета, акты, УПД. Работайте по шаблонам без лишних ошибок.
Подключить ЭДО

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Готовые шаблоны для быстрой работы

Все типовые формы в сервисе ЭДО от Точка Банк: счета, акты, УПД. Работайте по шаблонам без лишних ошибок.
Подключить ЭДО

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

ФНС сообщила об обновлении XSD-схем электронных счетов-фактур, универсальных передаточных документов и корректировочных счетов-фактур. Изменения связаны с принятием Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ.

В обновлённых форматах расширен перечень допустимых налоговых ставок по НДС. Добавлены ставки 5, 7, 9,09, 16,67, 18,03 и 22%, а также соответствующие расчётные значения. Изменения внесены в форматы, утверждённые приказами ФНС №970 и №736.

ФНС также дала рекомендации по заполнению электронных документов. При выставлении авансовых счетов-фактур (АСЧФ) предлагается указывать их номер и дату в составе сведений о сопроводительных документах, используя обозначение «АСЧФ». Для индивидуальных предпринимателей рекомендовано заполнять реквизиты ОГРНИП и дату его присвоения, включая корректировочные документы.

Налоговая служба разъяснила порядок применения новых требований. До внесения изменений в приказы №970 и №736 отсутствие отдельных реквизитов не считается нарушением. Также не является ошибкой их заполнение по рекомендованным правилам. В таких случаях отказать в вычете НДС нельзя.

Другие статьи по теме

27 ИЮНЯ 2025
119 786
Дарья Довбыш
Личный кабинет в системе «Честный знак»
14 ЯНВАРЯ 2026
67 255
Дарья Жуковская
Как перевыпустить КЭП через личный кабинет налогоплательщика ФНС

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
ФНС обновила форматы электронных счетов-фактур с 2026 года: новые ставки НДС и разъяснения — Точка Банк