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ФНС ограничит форматы файлов в ЭДО: новые правила из-за рисков вредоносных вложений

13.04.2026
160
160

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Храните документы в безопасности, бесплатно и вечно. Нужный документ легко найти и предъявить по запросу ФНС или в суде.
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Автор

ФНС вместе с операторами электронного документооборота договорились о единых требованиях к форматам файлов. Причина — рост случаев передачи вредоносных вложений через ЭДО.

Теперь бизнесу разрешено отправлять только файлы с определёнными расширениями: xml, pdf, doc/docx, xls/xlsx, odt/ods, rtf, txt, csv, изображения (jpg, png и др.), а также json и служебные форматы электронной подписи. Архивы (zip, rar, 7z и другие) допускаются, но только без пароля и если внутри — файлы из разрешённого списка. Отдельное ограничение — файлы без расширения передавать нельзя.

Если формат не соответствует требованиям, система автоматически отклонит документ с ошибкой.

Операторы ЭДО уже могут внедрять такие проверки. Полный переход на новые правила ожидается к 1 июня 2026 года.

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ФНС ограничит форматы файлов в ЭДО с 2026 года: список разрешённых расширений и новые правила — Точка Банк