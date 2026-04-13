ФНС ограничит форматы файлов в ЭДО: новые правила из-за рисков вредоносных вложений

Теперь бизнесу разрешено отправлять только файлы с определёнными расширениями: xml, pdf, doc/docx, xls/xlsx, odt/ods, rtf, txt, csv, изображения (jpg, png и др.), а также json и служебные форматы электронной подписи. Архивы (zip, rar, 7z и другие) допускаются, но только без пароля и если внутри — файлы из разрешённого списка. Отдельное ограничение — файлы без расширения передавать нельзя.