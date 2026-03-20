Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД)

Через ГИС ЭПД компании могут оформлять и передавать транспортные документы в цифровом виде. С 2026 года такой формат станет обязательным для большинства перевозок. В статье Точка Банк разберёт, что такое ГИС ЭПД, как работает система и как компаниям подключиться к электронным перевозочным документам.

Коротко С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы станут обязательными для большинства грузоперевозок. Работать с ними должны грузоотправители, перевозчики, грузополучатели и экспедиторы. Для подключения нужно выбрать оператора, который является оператором ИС ЭПД. Электронный формат помогает быстрее передавать документы, снижает расходы и упрощает проверки. ГИС ЭПД — это государственная система для работы с электронными перевозочными документами. Через неё компании оформляют транспортные накладные, путевые листы и другие документы в цифровом виде. Обмен документами происходит через аккредитованных операторов ЭДО. Система фиксирует все действия с документами и делает перевозки более прозрачными для государства.

Что такое ГИС ЭПД

ГИС ЭПД — это государственная информационная система электронных перевозочных документов. Её запустил Минтранс России 1 сентября 2022 года. Система позволяет оформлять и передавать транспортные документы в электронном виде.

В ГИС ЭПД можно работать с транспортными накладными, путевыми листами и другими перевозочными документами. Все данные передаются и хранятся в системе в режиме реального времени. Это упрощает обмен документами между участниками перевозки.

Система также делает грузоперевозки более прозрачными для государства. Доступ к данным могут получать контролирующие органы, например ГИБДД и ФНС. Это помогает быстрее проверять документы и снижает риск нарушений.

Обязательный переход на ЭПД в 2026 году

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы (ЭПД) станут обязательными для бизнеса в сфере перевозок. Новые правила будут действовать для всех видов транспорта: автомобильного, водного, железнодорожного и авиационного на основании Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ.

В электронном виде нужно будет оформлять основные перевозочные документы. К ним относятся транспортные и железнодорожные накладные, грузовые накладные для авиаперевозок, а также заявки на перевозку. В этот список также входят экспедиторские документы и другие бумаги, связанные с перевозкой грузов.

Каждый электронный перевозочный документ состоит из нескольких файлов обмена. Форматы таких документов утверждает ФНС.

Отдельные перевозки уже начали переходить на электронные документы. Например, с сентября 2025 года электронные товарно-транспортные накладные применяются при перевозке алкоголя. При этом переходный период действует до 1 марта 2027 года — в это время ещё можно использовать бумажные документы.

После 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы станут обязательными для всех участников перевозки. Это касается грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов. Бизнесу важно заранее подготовиться к переходу на электронный формат.

Преимущества и недостатки ГИС ЭПД

Преимущества ГИС ЭПД

Преимущества Описание Оптимизация затрат Работа с ГИС ЭПД помогает снизить расходы на документооборот. Бизнесу не нужно тратить средства на бумагу и печать документов. Также отпадает необходимость отправлять оригиналы документов курьером Ускорение бизнес-процессов Электронные документы передаются между участниками перевозки практически мгновенно. Отправитель, перевозчик и все участники бизнес‑процессов. Это ускоряет закрытие сделок и помогает быстрее получать оплату Прозрачность и контроль В системе можно отслеживать статус документа и движение груза. Все изменения фиксируются в системе. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) придаёт документам юридическую силу и гарантирует подлинность Упрощение проверок Контролирующие органы могут получать данные напрямую из системы. Это снижает количество запросов и встречных проверок. Также уменьшается риск штрафов за ошибки или отсутствие бумажных документов Интеграция с учётными системами ГИС ЭПД можно интегрировать с учётными программами, например с 1С. Это позволяет работать с документами прямо в привычной системе. Бизнес получает единое рабочее пространство для учёта и документооборота

Недостатки ГИС ЭПД

Недостатки Описание Затраты на внедрение Переход на ГИС ЭПД требует первоначальных вложений. Бизнесу нужно подключить программное обеспечение, оформить квалифицированные электронные подписи и оплатить услуги оператора ЭДО . Электронные подписи могут понадобиться не только руководителю, но и сотрудникам, например водителям Перестройка рабочих процессов При переходе на электронные документы компаниям придётся изменить привычные процессы работы. Сотрудников нужно обучить работе с системой и новым правилам оформления документов. На складах и в перевозках могут появиться новые этапы работы с документами Зависимость от техники и интернета Работа с электронными документами зависит от стабильного интернета и исправности устройств. Например, водителям может понадобиться смартфон или планшет для работы с документами в пути. Если возникают технические сбои, это может замедлить оформление документов Человеческий фактор На начальном этапе сотрудники могут допускать ошибки при работе с электронными документами. Также возможна осторожная реакция на новые технологии. Поэтому важно заранее обучить персонал и постепенно внедрять систему в работу Необходимость подключения всех участников Система работает эффективно только тогда, когда к электронному документообороту подключены все участники перевозки. Это грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель

Кому нужно работать с ГИС ЭПД

С системой ГИС ЭПД должны работать все участники процесса грузоперевозок, если они используют электронные перевозочные документы. С 1 сентября 2026 года такой формат станет обязательным для всех видов перевозок в России. Это касается автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного транспорта.

Экспертное мнение Переход на электронный документооборот — это часть общего тренда на цифровизацию в бизнесе. На практике компаниям важно не только подключиться к системе, но и выстроить удобный обмен документами с контрагентами.

Сервис ЭДО от Точка Банк позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами онлайн, хранить их в электронном архиве и быстрее закрывать сделки. Это упрощает работу бухгалтерии и снижает расходы на бумажный документооборот. Дарья Жуковская Редактор-эксперт ЭДО от Точка Банк

Рассмотрим, участников ГИС ЭПД более подробно.

Участник Описание Грузоотправители Грузоотправитель оформляет электронную транспортную накладную. После этого документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Затем данные передаются в систему ГИС ЭПД Перевозчики Перевозчик принимает груз и подтверждает этот факт в системе. Для этого он подписывает соответствующий раздел электронного документа. Это подтверждает, что груз принят к перевозке Грузополучатели Грузополучатель подтверждает получение груза после доставки. Это также делается через электронный документ в системе. После подписи фиксируется факт передачи груза Фрахтователи и фрахтовщики Эти участники работают с системой при оформлении заказов и заявок на перевозку. Документы также создаются и подписываются в электронном виде. Информация передаётся через систему ГИС ЭПД Экспедиторы Экспедиторы участвуют в электронном документообороте, если они являются стороной договора перевозки. В этом случае они также оформляют и подписывают необходимые документы. Все данные передаются через систему

Как работать с ГИС ЭПД: инструкция

Как подключиться к ГИС ЭПД

Рассмотрим пошагово подключение к системе ГИС ЭПД.

Шаг 1. Выберите аккредитованного оператора

Работать с электронными перевозочными документами можно только через оператора, аккредитованного Минтрансом. Список таких операторов опубликован на официальном сайте ведомства.

При выборе сервиса обратите внимание на несколько факторов. Важно, чтобы система была совместима с вашей учётной программой. Также стоит оценить стоимость услуг, наличие мобильного приложения для водителей и качество технической поддержки.

Шаг 2. Заключите договор с оператором

После выбора оператора нужно подписать договор на услуги электронного документооборота. Обычно это стандартный договор на обслуживание.

Также необходимо определить сотрудников, которые будут подписывать документы. Чаще всего это руководитель, бухгалтер или сотрудник логистики. Для них настраивают доступ к системе.

Шаг 3. Проверьте наличие электронных подписей

Для работы с большинством документов требуется электронная подпись. Это может быть усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) или усиленная неквалифицированная подпись (УНЭП). Сертификат УНЭП должен быть оформлен через приложение «Госключ».

Подпись нужна руководителю, бухгалтеру или другому сотруднику, который подписывает документы. Если документ подписывает не руководитель, используется электронная подпись сотрудника и машиночитаемая доверенность (МЧД).

Водителям достаточно простой электронной подписи для совершения подписания в мобильном приложении оператора.

Шаг 4. Настройте способ работы с системой

Работать с электронными перевозочными документами можно через веб-версию сервиса. Этот вариант подходит компаниям, которые хотят быстро начать работу без сложной интеграции.

Шаг 5. Подключите контрагентов и водителей

Электронный документооборот работает, когда к нему подключены все участники перевозки. Это отправитель, перевозчик, получатель и при необходимости экспедитор.

Если контрагент использует другого оператора, обмен документами возможен через роуминг. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Шаг 6. Обучите сотрудников и протестируйте процессы

Перед полноценным запуском важно обучить сотрудников работе с системой. Логисты, бухгалтеры и диспетчеры должны понимать порядок оформления документов.

Также нужно объяснить водителям, как пользоваться мобильным приложением. После этого рекомендуется провести тестовый запуск на одном маршруте.

Требования к участникам системы

В работе с ГИС ЭПД задействованы основные участники перевозки. Это грузоотправители, перевозчики и грузополучатели. Для всех них действуют единые правила работы с электронными перевозочными документами.

Правила Пояснения Использование электронной подписи Все электронные перевозочные документы нужно подписывать электронной подписью. Для этого используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Такая подпись подтверждает подлинность документа и придаёт ему юридическую силу Подключение к оператору ЭПД Работать с электронными перевозочными документами напрямую через государственную систему нельзя. Для этого нужно подключиться к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Именно оператор обеспечивает обмен документами между участниками перевозки и передаёт данные в государственную систему Соблюдение установленных форматов Все документы должны оформляться в установленном электронном формате. Эти форматы утверждает Федеральная налоговая служба. Если документ оформлен неправильно, система может его не принять

Возможности и функционал информационной системы ЭПД

Одна из ключевых возможностей системы — хранение электронных перевозочных документов и всей информации о работе с ними. В системе фиксируется, кто и когда подписал документ, какие действия с ним выполнялись и какие изменения вносились.

ГИС ЭПД обеспечивает юридическую значимость электронных документов. Документы, подписанные УКЭП, имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Система также предоставляет доступ контролирующим органам. Например, информацию из ГИС ЭПД могут получать налоговая служба и другие ведомства. Это упрощает контроль перевозок и ускоряет проведение проверок.

Ещё одна функция системы — автоматическая проверка документов. ГИС ЭПД контролирует соответствие файлов установленным форматам ФНС и проверяет подлинность электронной подписи.

Кроме того, система обеспечивает обмен информацией между участниками перевозки. Отправитель, перевозчик и получатель могут отслеживать ход доставки и оперативно реагировать на изменения.

ГИС ЭПД поддерживает и более сложные сценарии перевозок. Например, в системе можно оформлять единый транспортный документ для смешанных перевозок, а также получать разрешения на каботажные перевозки для компаний из стран ЕАЭС.

Как работать грузоотправителю

Работа грузоотправителя в ГИС ЭПД проходит через аккредитованного оператора электронного документооборота. Грузоотправитель создаёт электронную транспортную накладную или другой перевозочный документ. Затем документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и отправляется оператору. Оператор передаёт данные в ГИС ЭПД и другим участникам перевозки. Рассмотрим пошагово работу грузоотправителя с ГИС ЭПД.

Шаг 1. Подключитесь к оператору ЭПД

Сначала нужно выбрать оператора электронного документооборота и заключить с ним договор. Работать с системой можно только через аккредитованных операторов. Именно они обеспечивают обмен документами и передачу данных в ГИС ЭПД.

Шаг 2. Получите электронные подписи

Сотрудникам, которые оформляют отгрузку, потребуется электронная подпись — УКЭП. С её помощью подписываются электронные перевозочные документы.

Шаг 3. Оформите электронный документ

Далее нужно создать электронную транспортную накладную. Это можно сделать в учётной системе компании или в веб-сервисе оператора. В документе заполняется титул грузоотправителя с данными о грузе и перевозке.

Шаг 4. Подпишите и отправьте документ

После заполнения документ подписывается электронной подписью. Затем он отправляется оператору электронного документооборота. Оператор принимает документ и обрабатывает его.

Шаг 5. Передача документа другим участникам

Оператор проверяет документ и регистрирует его в системе ГИС ЭПД. После этого он передаёт документ перевозчику. Все участники перевозки получают нужные данные.

Шаг 6. Подписание документа другими участниками

После передачи груза перевозчик подтверждает приёмку и подписывает свою часть документа. Когда груз доставлен, грузополучатель также подписывает документ. Все эти действия фиксируются в ГИС ЭПД через оператора.

Как работать грузополучателю

Работа грузополучателя в ГИС ЭПД связана с подтверждением получения груза. После доставки компания должна проверить груз и подписать свою часть электронного документа. Это подтверждает, что груз принят.

Напрямую с государственной системой компании не работают. Все документы передаются через аккредитованных операторов электронного документооборота. Через их сервисы происходит обмен данными между участниками перевозки. Рассмотрим пошагово работу грузополучателя в системе ГИС ЭПД.

Шаг 1. Подключение к системе

Сначала нужно подключиться к оператору электронного документооборота. Для этого заключается договор с сервисом, который входит в реестр Минтранса.

Также сотрудникам, которые принимают груз, понадобится электронная подпись. Обычно её получают кладовщики, логисты или другие ответственные сотрудники.

Работать с документами можно через веб-сервис оператора или через учётную систему компании.

Шаг 2. Получение электронного документа

Когда груз отправляется, в системе появляется электронная транспортная накладная. К этому моменту документ уже подписан грузоотправителем и перевозчиком. Грузополучателю приходит уведомление о поступлении документа.

Шаг 3. Проверка груза

После доставки нужно проверить груз. Ответственный сотрудник сравнивает фактическое количество и состояние товара с данными в электронной накладной. Это обычная процедура приёмки, только документ теперь электронный.

Шаг 4. Подписание документа

Если данные совпадают, грузополучатель подписывает свою часть документа. Это называется титул грузополучателя. В документе фиксируются дата и время приёмки, а также информация о возможных претензиях.

Шаг 5. Передача данных в систему

После подписания оператор автоматически передаёт данные в ГИС ЭПД. Документ сохраняется в государственной системе. После этого он становится доступен всем участникам перевозки и контролирующим органам.

Какими документами можно обмениваться через ГИС ЭПД

Электронная транспортная накладная (ЭТрН). Подтверждает заключение договора перевозки груза.

Электронный заказ-наряд (ЭЗН). Используется при предоставлении транспортного средства, без точного учёта груза.

Электронная сопроводительная ведомость (ЭСВ). Применяется при передаче гружёных или порожних контейнеров.

Электронный путевой лист (ЭПЛ). Для контроля маршрута и состояния водителя и автомобиля.

Электронный договор фрахтования (ЭДФ). Для предоставления транспорта или места в нём.

Электронный заказ-заявка (ЭЗЗ). Для согласования условий перевозки.

Какими документами можно обмениваться через ГИС ЭПД

Электронная транспортная накладная (ЭТрН). Подтверждает заключение договора перевозки груза.

Электронный заказ-наряд (ЭЗН). Используется при предоставлении транспортного средства, без точного учёта груза.

Электронная сопроводительная ведомость (ЭСВ). Применяется при передаче гружёных или порожних контейнеров.

Электронный путевой лист (ЭПЛ). Для контроля маршрута и состояния водителя и автомобиля.

Электронный договор фрахтования (ЭДФ). Для предоставления транспорта или места в нём.

Электронный заказ-заявка (ЭЗЗ). Для согласования условий перевозки.

Какие сферы перевозок касаются ГИС ЭПД

ГИС ЭПД используется при разных видах грузоперевозок в России. Система объединяет данные о перевозках и помогает участникам обмениваться документами в электронном виде.

Правила распространяются на всех участников логистики: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Рассмотрим подробнее сферы перевозок для системы ГИС ЭПД.

Сфера Описание Автомобильные перевозки ГИС ЭПД активно используется в автомобильных грузоперевозках. Это касается перевозок внутри России. В систему также включаются каботажные перевозки, которые выполняют перевозчики из стран ЕАЭС Железнодорожные перевозки Система применяется и в железнодорожных перевозках. В этом случае оформляются электронные железнодорожные накладные. Документы передаются между участниками перевозки в электронном виде Авиационные перевозки При перевозке грузов самолётами также используются электронные документы. Для этого оформляются электронные грузовые накладные. Они подтверждают отправку и получение груза Водные перевозки ГИС ЭПД распространяется и на морские и речные перевозки грузов. Электронные документы позволяют фиксировать данные о перевозке и передавать их всем участникам процесса Экспедиторская деятельность Экспедиторы также используют систему при оформлении документов. Это могут быть экспедиторские расписки, поручения и другие документы, связанные с организацией перевозки Складские операции Электронные документы применяются и на складах. Они используются при приёме, хранении и отправке грузов. Это помогает быстрее оформлять операции и передавать данные между участниками перевозки.

Операторы системы ГИС ЭПД

Основные требования к операторам

Работа операторов электронных перевозочных документов регулируется законодательством. Основные требования установлены в ч. 4 ст. 18.1 Федерального закона №259-ФЗ и приказе Минтранса России от 25.05.2022 №200. Эти правила определяют, какие условия должен соблюдать оператор для работы с ГИС ЭПД.

Наличие разрешения на деятельность

Оператор должен иметь право работать с электронными перевозочными документами. Для этого требуется специальное разрешение или аккредитация. Без него компания не может передавать документы в государственную систему.

Надёжность работы системы

Оператор обязан обеспечить стабильную и безопасную работу своей платформы. Система должна корректно обрабатывать и хранить все электронные документы. Это важно для бесперебойного обмена данными между участниками перевозки.

Защита и конфиденциальность данных

Все данные, передаваемые через систему, должны быть защищены. Оператор обязан обеспечить конфиденциальность информации и предотвратить несанкционированный доступ. Это касается как документов, так и данных участников перевозки.

Доступ к документам для участников перевозки

Оператор должен предоставить доступ к электронным документам всем участникам перевозки. Это грузоотправители, перевозчики, грузополучатели и другие стороны. Участники должны иметь возможность просматривать и использовать документы в своей работе.

Гарантия сохранности документов

Оператор отвечает за сохранность и неизменность электронных документов. Это означает, что документы нельзя подделать или изменить после подписания. Такая система обеспечивает юридическую надёжность электронного документооборота.

Быстрый обмен документами

Оператор должен обеспечивать оперативную передачу документов между участниками перевозки. Документы передаются не только между компаниями, но и государственным органам. Это могут быть контролирующие службы или таможенные органы.

Использование специализированных программ

Для работы с электронными документами оператор использует специальные программные решения. Например, системы подтверждения отправки и получения документов. Это помогает фиксировать все этапы работы с перевозочными документами.

Соблюдение установленных стандартов

Операторы обязаны соблюдать требования и стандарты, установленные государством. В некоторых случаях применяются и международные правила работы с электронными перевозочными документами.

Фиксация всех операций с документами

Все действия с электронными документами должны фиксироваться. Оператор обязан документально подтверждать проведение операций. Это позволяет при необходимости проверить историю работы с документом.

Как оператору ЭДО попасть в реестр Минтранса

Чтобы работать с ГИС ЭПД, оператор электронного документооборота должен попасть в официальный реестр Минтранса. Для этого компания должна соответствовать требованиям законодательства. Также необходимо разработать собственную информационную систему для работы с электронными перевозочными документами. После этого оператор проходит проверку и заключает договор с ФБУ «Росавтотранс».

Функции операторов ГИС ЭПД

Операторы ЭПД играют ключевую роль в работе с электронными перевозочными документами. Через их сервисы компании создают, подписывают и отправляют документы. Оператор обеспечивает обмен данными между участниками перевозки и государственной системой ГИС ЭПД. Рассмотрим основные функции оператора ГИС ЭПД.