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ЭДО

ИП сменил фамилию — КЭП нужно обновить, напомнила ФНС

После смены фамилии предпринимателю важно не только обновить паспорт и ИНН, но и электронную подпись. Многие ИП не догадываются, что старая КЭП становится недействительной, а значит — отчётность, договоры и любые действия в электронном виде окажутся под угрозой. Разбираемся, что делать, чтобы избежать ошибок и сохранить юридическую силу документов.

10.07.2025
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ФНС разъяснила: если ИП поменял фамилию, например после брака, это требует обновления личных данных. Квалифицированную электронную подпись (КЭП) в таком случае обязательно нужно перевыпустить.

В сертификате КЭП указаны персональные данные: ФИО, ИНН, СНИЛС и ОГРНИП. При изменении хотя бы одного из этих реквизитов подпись теряет юридическую силу — требуется новый сертификат. Чтобы избежать сбоев в работе и быстро организовать документооборот с новой КЭП, стоит воспользоваться удобным инструментом.

Такой порядок закреплён в ст. 18 ФЗ от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Закон предписывает: при выдаче КЭП удостоверяющий центр обязан установить личность ИП. Это можно сделать при личном обращении или дистанционно — через систему ЕСИА либо биометрию. Также ИП должен предоставить паспорт, СНИЛС и ИНН. После перевыпуска КЭП предприниматель подтверждает содержимое нового сертификата под роспись. Затем он получает памятку по защите ключа от несанкционированного доступа. Сведения о новом сертификате (номер, сроки действия, центр) автоматически направляются в систему ЕСИА.

Без действующей и актуальной КЭП ИП не сможет сдавать электронную отчётность, подписывать контракты и другие документы онлайн. Поэтому при смене фамилии важно не только обновить документы, но и перевыпустить КЭП.

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