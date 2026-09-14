Коротко — Проще всего подписать МЧД на сайте ФНС через приложение «Моя подпись», подтверждение проходит по биометрии. — Без «Моей подписи» МЧД подписывают в КриптоАРМ, у оператора ЭДО или прямо в браузере с плагином КриптоПро. — На компьютере через КриптоПро нужно создать откреплённую подпись, файл с расширением .SIG, .P7S или .SGN. — Сотруднику для работы по МЧД нужна личная электронная подпись, например КЭП физлица или НЭП, оформленная через Госключ. МЧД подтверждает полномочия сотрудника, но не заменяет электронную подпись. — МЧД подписывает КЭП руководитель ООО или сам ИП, а не сотрудник, которому она предназначена.

Кто и какой электронной подписью подписывает МЧД

МЧД подписывает электронной подписью тот, кто выдаёт доверенность и определяет полномочия. Для организации — руководитель, который вправе действовать без доверенности. Для ИП сам предприниматель. Подпись сотрудника, которому доверенность предназначена, для этого не подходит.

Доверенность подтверждает полномочия конкретного человека действовать от имени компании. Если он подпишет её сам, документ не пройдёт проверку в реестре ФНС, так как подписант и представитель не могут совпадать.

Если исходная МЧД разрешает передоверие, представитель может передать часть своих полномочий другому сотруднику. В этом случае новую доверенность подписывает сам представитель. Он действует от своего имени, а не от имени первоначального доверителя, согласно ст. 187 ГК РФ.

Как подписать МЧД на сайте ФНС через «Мою подпись»

МЧД можно создать в личном кабинете налогоплательщика или в сервисе «Создание и проверка МЧД» на сайте ФНС. После этого доверенность отправляют на подписание в приложение «Моя подпись». Это можно сделать по QR-коду или через уведомление, если приложение уже связано с сертификатом руководителя.

В приложении открывают заявку на подписание. Затем подтверждают операцию. Это можно сделать с помощью биометрии через единую биометрическую систему.

После подписания сервис формирует два файла: саму доверенность в формате XML и файл электронной подписи в формате SIG. Их нужно скачать и сохранить в одной папке: оба понадобятся для загрузки в реестр.

Как подписать МЧД без приложения «Моя подпись»

В КриптоАРМ выбирают XML-файл доверенности. Затем указывают сертификат руководителя и создают отсоединённую подпись. Программа сохранит файл подписи рядом с исходным документом.

Доверенность можно подписать и в личном кабинете оператора ЭДО или сервиса МЧД. Для этого загружают XML-файл, выбирают сертификат КЭП и подтверждают подписание. После этого сервис отправит доверенность в реестр ФНС.

Подписать XML-файл можно и через браузер. Для этого используют КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Он позволяет подписывать документы прямо на веб-сервисах, которые поддерживают работу с ЭЦП. Например, сайт налогового органа.

Как самостоятельно подписать МЧД через КриптоПро на компьютере

В КриптоПро CSP или КриптоАРМ выбирают файл доверенности и сертификат. Нужно выбрать сертификат руководителя или ИП, на которого оформлена МЧД. Иначе подпись не пройдёт проверку.

В настройках подписания включают опцию «Создать отсоединённую подпись». Тогда программа создаст отдельный файл подписи. Это нужно для передачи доверенности в реестр ФНС.

Файл подписи сохранится в той же папке, что и XML-файл. Обычно он имеет расширение .SIG, .P7S или .SGN. Проверьте свойства файла. Дата подписания и сертификат должны совпадать с теми, которые вы использовали.

Как загрузить подписанную МЧД в реестр ФНС

В сервисе ФНС «Создание и проверка МЧД» загружают XML-файл доверенности. Его добавляют в поле «Исходный документ». Файл подписи загружают в поле «Файл с подписью». Затем нажимают «Загрузить».

Регистрация занимает несколько минут. Статус доверенности можно посмотреть в личном кабинете. Сервис проверит данные по ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другим реестрам. Также он проверит электронную подпись.

После регистрации доверенность получает уникальный номер — GUID. Сохраните его вместе с XML-файлом и файлом подписи. Эти данные понадобятся при передаче МЧД контрагентам и операторам ЭДО.

Способ подписания Что понадобится Когда подходит Сайт ФНС плюс «Моя подпись» Смартфон с приложением, биометрия Быстрое подписание без установки программ на компьютер КриптоАРМ Установленная программа, сертификат на компьютере Разовое подписание на рабочем месте Оператор ЭДО или сервис МЧД Личный кабинет оператора, сертификат руководителя Когда компания уже работает с этим оператором КриптоПро CSP на компьютере КриптоПро CSP, сертификат руководителя, XML-файл Массовое или регулярное подписание доверенностей Браузерный плагин КриптоПро КриптоПро ЭЦП Browser plug-in Подписание на сайте сервиса

Как сотруднику подписывать документы по МЧД

КЭП физического лица и подтверждение полномочий МЧД

Сотрудник подписывает документы личной КЭП физлица, а система проверяет, есть ли у него действующая МЧД с нужными полномочиями. МЧД не заменяет электронную подпись. Это два разных компонента. Их проверяют вместе при подписании документов от имени организации.

МЧД для подписания документов через ЭДО

При отправке документа через оператора ЭДО сотрудник указывает номер МЧД или прикладывает файл доверенности. Сервис проверит полномочия сотрудника в реестре ФНС. Если всё в порядке, документ можно отправить.

МЧД для подписания ЭТрН и других электронных перевозочных документов

В грузоперевозках МЧД чаще нужна диспетчеру, водителю или логисту. Они подписывают электронную транспортную накладную УКЭП от имени компании по МЧД.

Водитель может подписывать электронные транспортные документы по МЧД. Для этого ему нужна НЭП «Госключ». В Точка Банке такая возможность уже реализована: водитель подписывает документы своей ЭП, а МЧД подтверждает его полномочия от имени перевозчика.

Можно ли по МЧД подписывать бумажные документы

Формально закон это не запрещает, но на практике доверенность создана для электронного документооборота. Некоторые системы, например «Честный ЗНАК» или ФТС, принимают только электронные документы, а часть контрагентов требует именно МЧД вместо бумажной доверенности.

Экспертное мнение При работе с МЧД важно не только правильно оформить доверенность, но и проверить полномочия сотрудника перед подписанием документов. У него должна быть личная КЭП, а в МЧД указаны нужные виды документов и действия. Если полномочия изменились, старую доверенность лучше отозвать и оформить новую.



Чтобы упростить работу с документами, можно использовать ЭДО от Точка Банка . В сервисе можно создавать МЧД от имени ИП, руководителей для водителей и настраивать полномочия сотрудников. Документы можно создавать, подписывать и отправлять контрагентам прямо в интернет-банке. Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

МЧД для подписания ЭТрН и транспортных накладных

Для работы с электронными транспортными накладными нужны подписи перевозчика и водителя. Диспетчер перевозчика подписывает документы усиленной квалифицированной электронной подписью с МЧД. Водитель может подписывать документы своей электронной подписью по МЧД. Если в компании нет отдельного диспетчера и водитель сам расписывается за перевозчика, потребуется личная МЧД на его имя.

Что нужно для подписания МЧД

XML-файл машиночитаемой доверенности

Это сама доверенность в машиночитаемом формате. Её формируют в личном кабинете ФНС, у оператора ЭДО или в учётной системе компании по актуальному формату версии 003.

КЭП руководителя организации или ИП

Подписывать МЧД можно только сертификатом того, кто выдаёт доверенность, руководителя ООО или ИП. Сертификат сотрудника, для которого выпускается доверенность, для подписания самой МЧД не подходит.

Что такое откреплённая электронная подпись МЧД

Откреплённая, или отсоединённая, подпись — это отдельный файл, который не встроен в документ, а хранится рядом с ним. Реестр ФНС принимает МЧД именно в таком виде — исходный XML-файл и отдельный файл подписи.

Какие файлы SIG, P7S и SGN принимает реестр ФНС

Формат файла подписи зависит от программы, которой подписывали документ: КриптоПро создаёт файл SIG, некоторые сервисы используют P7S или SGN. Реестр ФНС принимает все три формата, если подпись создана корректно и относится к тому же XML-файлу.

Почему МЧД не подписывается или не принимается

КриптоПро или сервис не видит сертификата электронной подписи

Чаще всего причина в том, что сертификат не установлен в хранилище КриптоПро или не подключён носитель токен. Стоит проверить, что сертификат руководителя виден в разделе «Личные сертификаты» и что его срок действия не истёк.

Выбрана неправильная подпись или сертификат

Если для подписания случайно выбрали сертификат другого человека, доверенность не пройдёт проверку. Данные в XML-файле должны совпадать с данными сертификата: ФИО, ИНН, СНИЛС.

XML-файл изменили после подписания

После подписания файл доверенности нельзя изменять. Даже переименование файла в другой программе может сделать подпись недействительной. Поэтому подписывайте исходный файл и больше его не редактируйте.

ФНС не принимает XML или файлы SIG, P7S, SGN

Причиной может быть устаревший формат доверенности, повреждённый файл или превышение размера. XML-файл не должен быть больше 1 МБ, а файл подписи больше 29 МБ. Стоит также проверить, что оба файла лежат в одной папке и относятся к одной доверенности.

МЧД подписана, но не находится в реестре