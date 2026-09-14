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Как подписать МЧД

Точка Банк расскажет, как подписать машиночитаемую доверенность электронной подписью — на сайте ФНС, через КриптоПро или оператора ЭДО и что нужно сотруднику, чтобы работать по МЧД.

14.09.2026
755
755

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Коротко
— МЧД подписывает КЭП руководитель ООО или сам ИП, а не сотрудник, которому она предназначена.
— Проще всего подписать МЧД на сайте ФНС через приложение «Моя подпись», подтверждение проходит по биометрии.
— Без «Моей подписи» МЧД подписывают в КриптоАРМ, у оператора ЭДО или прямо в браузере с плагином КриптоПро.
— На компьютере через КриптоПро нужно создать откреплённую подпись, файл с расширением .SIG, .P7S или .SGN.
— Сотруднику для работы по МЧД нужна личная электронная подпись, например КЭП физлица или НЭП, оформленная через Госключ. МЧД подтверждает полномочия сотрудника, но не заменяет электронную подпись.

Кто и какой электронной подписью подписывает МЧД

МЧД подписывает электронной подписью тот, кто выдаёт доверенность и определяет полномочия. Для организации — руководитель, который вправе действовать без доверенности. Для ИП сам предприниматель. Подпись сотрудника, которому доверенность предназначена, для этого не подходит.

Доверенность подтверждает полномочия конкретного человека действовать от имени компании. Если он подпишет её сам, документ не пройдёт проверку в реестре ФНС, так как подписант и представитель не могут совпадать.

Если исходная МЧД разрешает передоверие, представитель может передать часть своих полномочий другому сотруднику. В этом случае новую доверенность подписывает сам представитель. Он действует от своего имени, а не от имени первоначального доверителя, согласно ст. 187 ГК РФ.

Как подписать МЧД на сайте ФНС через «Мою подпись»

МЧД можно создать в личном кабинете налогоплательщика или в сервисе «Создание и проверка МЧД» на сайте ФНС. После этого доверенность отправляют на подписание в приложение «Моя подпись». Это можно сделать по QR-коду или через уведомление, если приложение уже связано с сертификатом руководителя.

В приложении открывают заявку на подписание. Затем подтверждают операцию. Это можно сделать с помощью биометрии через единую биометрическую систему.

После подписания сервис формирует два файла: саму доверенность в формате XML и файл электронной подписи в формате SIG. Их нужно скачать и сохранить в одной папке: оба понадобятся для загрузки в реестр.

Как подписать МЧД без приложения «Моя подпись»

В КриптоАРМ выбирают XML-файл доверенности. Затем указывают сертификат руководителя и создают отсоединённую подпись. Программа сохранит файл подписи рядом с исходным документом.

Доверенность можно подписать и в личном кабинете оператора ЭДО или сервиса МЧД. Для этого загружают XML-файл, выбирают сертификат КЭП и подтверждают подписание. После этого сервис отправит доверенность в реестр ФНС.

Подписать XML-файл можно и через браузер. Для этого используют КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Он позволяет подписывать документы прямо на веб-сервисах, которые поддерживают работу с ЭЦП. Например, сайт налогового органа. 

Как самостоятельно подписать МЧД через КриптоПро на компьютере

В КриптоПро CSP или КриптоАРМ выбирают файл доверенности и сертификат. Нужно выбрать сертификат руководителя или ИП, на которого оформлена МЧД. Иначе подпись не пройдёт проверку.

В настройках подписания включают опцию «Создать отсоединённую подпись». Тогда программа создаст отдельный файл подписи. Это нужно для передачи доверенности в реестр ФНС.

Файл подписи сохранится в той же папке, что и XML-файл. Обычно он имеет расширение .SIG, .P7S или .SGN. Проверьте свойства файла. Дата подписания и сертификат должны совпадать с теми, которые вы использовали.

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На подписание документов уходит две минуты. Создавайте и подписывайте счета, договоры и акты электронной подписью.

Как загрузить подписанную МЧД в реестр ФНС

В сервисе ФНС «Создание и проверка МЧД» загружают XML-файл доверенности. Его добавляют в поле «Исходный документ». Файл подписи загружают в поле «Файл с подписью». Затем нажимают «Загрузить».

Регистрация занимает несколько минут. Статус доверенности можно посмотреть в личном кабинете. Сервис проверит данные по ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другим реестрам. Также он проверит электронную подпись.

После регистрации доверенность получает уникальный номер — GUID. Сохраните его вместе с XML-файлом и файлом подписи. Эти данные понадобятся при передаче МЧД контрагентам и операторам ЭДО.

Способ подписанияЧто понадобитсяКогда подходит
Сайт ФНС плюс «Моя подпись»Смартфон с приложением, биометрияБыстрое подписание без установки программ на компьютер
КриптоАРМУстановленная программа, сертификат на компьютереРазовое подписание на рабочем месте
Оператор ЭДО или сервис МЧДЛичный кабинет оператора, сертификат руководителяКогда компания уже работает с этим оператором
КриптоПро CSP на компьютереКриптоПро CSP, сертификат руководителя, XML-файлМассовое или регулярное подписание доверенностей
Браузерный плагин КриптоПроКриптоПро ЭЦП Browser plug-inПодписание на сайте сервиса 

Как сотруднику подписывать документы по МЧД

КЭП физического лица и подтверждение полномочий МЧД

Сотрудник подписывает документы личной КЭП физлица, а система проверяет, есть ли у него действующая МЧД с нужными полномочиями. МЧД не заменяет электронную подпись. Это два разных компонента. Их проверяют вместе при подписании документов от имени организации.

МЧД для подписания документов через ЭДО

При отправке документа через оператора ЭДО сотрудник указывает номер МЧД или прикладывает файл доверенности. Сервис проверит полномочия сотрудника в реестре ФНС. Если всё в порядке, документ можно отправить.

МЧД для подписания ЭТрН и других электронных перевозочных документов

В грузоперевозках МЧД чаще нужна диспетчеру, водителю или логисту. Они подписывают электронную транспортную накладную УКЭП от имени компании по МЧД.

Водитель может подписывать электронные транспортные документы по МЧД. Для этого ему нужна НЭП «Госключ». В Точка Банке такая возможность уже реализована: водитель подписывает документы своей ЭП, а МЧД подтверждает его полномочия от имени перевозчика.

Можно ли по МЧД подписывать бумажные документы

Формально закон это не запрещает, но на практике доверенность создана для электронного документооборота. Некоторые системы, например «Честный ЗНАК» или ФТС, принимают только электронные документы, а часть контрагентов требует именно МЧД вместо бумажной доверенности.

Экспертное мнение

При работе с МЧД важно не только правильно оформить доверенность, но и проверить полномочия сотрудника перед подписанием документов. У него должна быть личная КЭП, а в МЧД указаны нужные виды документов и действия. Если полномочия изменились, старую доверенность лучше отозвать и оформить новую.


Чтобы упростить работу с документами, можно использовать ЭДО от Точка Банка. В сервисе можно создавать МЧД от имени ИП, руководителей для водителей и настраивать полномочия сотрудников. Документы можно создавать, подписывать и отправлять контрагентам прямо в интернет-банке.

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Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

МЧД для подписания ЭТрН и транспортных накладных

Для работы с электронными транспортными накладными нужны подписи перевозчика и водителя. Диспетчер перевозчика подписывает документы усиленной квалифицированной электронной подписью с МЧД. Водитель может подписывать документы своей электронной подписью по МЧД. Если в компании нет отдельного диспетчера и водитель сам расписывается за перевозчика, потребуется личная МЧД на его имя.

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Что нужно для подписания МЧД

XML-файл машиночитаемой доверенности

Это сама доверенность в машиночитаемом формате. Её формируют в личном кабинете ФНС, у оператора ЭДО или в учётной системе компании по актуальному формату версии 003.

КЭП руководителя организации или ИП

Подписывать МЧД можно только сертификатом того, кто выдаёт доверенность, руководителя ООО или ИП. Сертификат сотрудника, для которого выпускается доверенность, для подписания самой МЧД не подходит.

Что такое откреплённая электронная подпись МЧД

Откреплённая, или отсоединённая, подпись — это отдельный файл, который не встроен в документ, а хранится рядом с ним. Реестр ФНС принимает МЧД именно в таком виде — исходный XML-файл и отдельный файл подписи.

Какие файлы SIG, P7S и SGN принимает реестр ФНС

Формат файла подписи зависит от программы, которой подписывали документ: КриптоПро создаёт файл SIG, некоторые сервисы используют P7S или SGN. Реестр ФНС принимает все три формата, если подпись создана корректно и относится к тому же XML-файлу.

Почему МЧД не подписывается или не принимается

КриптоПро или сервис не видит сертификата электронной подписи

Чаще всего причина в том, что сертификат не установлен в хранилище КриптоПро или не подключён носитель токен. Стоит проверить, что сертификат руководителя виден в разделе «Личные сертификаты» и что его срок действия не истёк.

Выбрана неправильная подпись или сертификат

Если для подписания случайно выбрали сертификат другого человека, доверенность не пройдёт проверку. Данные в XML-файле должны совпадать с данными сертификата: ФИО, ИНН, СНИЛС.

XML-файл изменили после подписания

После подписания файл доверенности нельзя изменять. Даже переименование файла в другой программе может сделать подпись недействительной. Поэтому подписывайте исходный файл и больше его не редактируйте.

ФНС не принимает XML или файлы SIG, P7S, SGN

Причиной может быть устаревший формат доверенности, повреждённый файл или превышение размера. XML-файл не должен быть больше 1 МБ, а файл подписи больше 29 МБ. Стоит также проверить, что оба файла лежат в одной папке и относятся к одной доверенности.

МЧД подписана, но не находится в реестре

Если загрузка прошла без видимых ошибок, а доверенности всё ещё нет в реестре, возможно, регистрация не завершилась. Либо сертификат подписи был отозван или истёк к моменту загрузки.

Вопросы по теме

Как подписать МЧД откреплённой квалифицированной электронной подписью (КЭП)?

В КриптоПро или КриптоАРМ нужно включить опцию «Создать отсоединённую подпись» при подписании XML-файла доверенности сертификатом руководителя. Программа создаст отдельный файл с расширением .SIG, .P7S или .SGN.

Нужно ли представителю подписывать МЧД после того, как её подписал руководитель?

Нет, доверенность подписывает только доверитель — руководитель или ИП. Представитель не подписывает МЧД, а использует её вместе со своей личной КЭП при подписании документов.

Можно ли одной КЭП руководителя подписать несколько МЧД на разных сотрудников?

Да, руководитель может подписать любое количество доверенностей одной и той же квалифицированной подписью. Ограничений по количеству нет.

Можно ли оформить одну МЧД сразу на нескольких представителей?

Нет, МЧД выдаётся на одного представителя. Для нескольких сотрудников нужно оформить отдельную доверенность на каждого.

Можно ли выдать МЧД человеку, который не работает в штате компании?

Да, закон не требует, чтобы представитель был штатным сотрудником. Важно, что доверенность подтверждает именно его полномочия действовать от имени компании.

Нужно ли прикладывать XML-файл МЧД к каждому электронному документу?

Нет, файл доверенности не прикладывают к каждому документу отдельно, достаточно, что она зарегистрирована в реестре ФНС. Номер МЧД проверяется автоматически при подписании.

Можно ли использовать одну МЧД одновременно у нескольких операторов ЭДО?

Да, доверенность действует независимо от конкретного оператора ЭДО. Она хранится в едином реестре ФНС, и любой оператор может проверить её при подписании документа.

Нужно ли выпускать новую МЧД после перевыпуска КЭП сотрудника?

Нет, если полномочия сотрудника не изменились. Новую доверенность выпускают, только когда меняются данные представителя или истекает срок действия МЧД.

Перестанет ли действовать МЧД после окончания срока сертификата КЭП руководителя, которым она была подписана?

Нет, доверенность продолжает действовать до истечения указанного в ней срока, даже если сертификат, которым её подписали, уже истёк. Важна дата подписания, а не текущий статус сертификата.

Что происходит с МЧД при смене генерального директора?

Доверенности, подписанные прежним руководителем, продолжают действовать до истечения срока — закон не требует их автоматического отзыва. Но новый директор вправе отозвать документы, если сочтёт нужным.

Нужно ли отзывать МЧД после увольнения сотрудника?

Да, доверенность стоит отозвать сразу после увольнения. Иначе бывший сотрудник формально сохранит право подписывать документы от имени компании до истечения срока МЧД.

Можно ли изменить полномочия в уже подписанной и зарегистрированной МЧД?

Нет, изменить содержимое зарегистрированной доверенности нельзя. Если полномочия нужно скорректировать, старую МЧД отзывают и оформляют новую.

Можно ли установить МЧД без даты окончания действия?

Нет, у доверенности всегда должен быть указан срок действия. Формат МЧД не поддерживает бессрочные документы.

Нужно ли передавать контрагенту файл подписи доверителя, если МЧД уже зарегистрирована в реестре ФНС?

Нет, если доверенность зарегистрирована, контрагент или оператор ЭДО может проверить её напрямую в реестре по номеру. Пересылать файлы вручную не нужно.

Можно ли одной МЧД дать сотруднику право подписывать УПД, акты, договоры и счета-фактуры?

Да, если в доверенности перечислены все нужные полномочия. Состав документов, которые вправе подписывать представитель, указывается в тексте МЧД при её формировании.

Что делать, если электронная подпись руководителя была отозвана после подписания МЧД?

Сама доверенность остаётся действительной, поскольку подпись была законной на момент подписания. Но для новых доверенностей руководителю понадобится действующий сертификат.

Действует ли МЧД, если сотрудник сменил фамилию или другие персональные данные?

Нет, при смене персональных данных представителя доверенность нужно переоформить. Данные в МЧД должны совпадать с данными в его сертификате КЭП.

Можно ли отозвать МЧД сразу после её подписания?

Да, доверенность можно отозвать в любой момент до истечения срока действия. Отзыв оформляют в том же сервисе, где выпускали МЧД, и он тоже регистрируется в реестре ФНС.

Нужно ли нотариально заверять машиночитаемую доверенность?

Нет, для большинства случаев нотариальное заверение не требуется, МЧД заверяется УКЭП доверителя. Исключение составляют случаи, когда закон прямо требует нотариальную форму для передоверия.

Можно ли передать сотруднику токен руководителя вместо оформления МЧД?

Нет, использование чужого токена и сертификата для подписания документов от имени другого человека нарушает правила работы с ЭП и может привести к отказу в приёме документов.

Достаточно ли PDF или печатной формы МЧД вместо исходного XML-файла?

Нет, для проверки полномочий системы используют именно XML-файл. Печатная форма или PDF подходят только для наглядного просмотра содержимого доверенности физического лица.

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Как подписать МЧД электронной подписью: ФНС, КриптоПро, для ЭТрН и транспортных накладных — Точка Банк