Как составить передаточный акт

Коротко

Оформить акт приёма‑передачи можно на бумаге или через сервис ЭДО, указав обязательные реквизиты. Оригинал с физической подписью или подписанный с помощью КЭП необходимо хранить не менее пяти лет.

При выявлении дефектов или несогласия все замечания необходимо детально зафиксировать в самом акте или составить отдельный акт расхождений.



Передаточный акт — это документ, который подтверждает передачу имущества или результатов выполненных работ. В нём фиксируют состояние и комплектность имущества, дату передачи и другие важные условия. В зависимости от договора и вида сделки акт может также подтверждать переход рисков к принимающей стороне.