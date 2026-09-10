Как составить передаточный акт

Что такое акт приёма-передачи и что он подтверждает
Согласно ст. 59 ГК РФ, передаточный акт — это обязательный документ при реорганизации юрлица.
Однако передаточным актом, или актом приёма-передачи, также называют документ, который составляется при фактической передаче имущества или активов от одной стороны к другой. В статье мы расскажем именно о нём.
Акт приёма-передачи подтверждает:
- факт перехода объекта или результата работ от одной стороны к другой;
- состояние объекта, его комплектность и качество на конкретный момент времени;
- отсутствие или наличие претензий у принимающей стороны, а также фиксацию выявленных недостатков.
Функции передаточного акта:
- служит главным доказательством исполнения обязательств по договору. В случае судебного спора именно акт подтверждает, когда и в каком состоянии объект был передан;
- позволяет детально описать дефекты или повреждения объекта на момент передачи — важно для разграничения ответственности;
- является основанием для отражения хозяйственной операции в бухгалтерском и налоговом учёте сторон. Например, постановка основного средства на баланс или списания материалов;
- фиксирует момент перехода рисков и обязанности по содержанию — с момента подписания акта они переходят на покупателя.
В большинстве случаев закон не устанавливает обязательного формирования акта приёма-передачи. Однако в некоторых случаях требуется обязательное подписание акта. Например, при продаже недвижимости, согласно ст. 556 ГК РФ, или при передаче здания или сооружения в аренду, согласно ст. 655 ГК РФ.
В остальных случаях составление акта приёма-передачи является фиксацией факта передачи, например при передаче юридически значимых документов.
В каких случаях можно не оформлять отдельный акт:
- если договор совмещает функцию передаточного акта, то есть в документе прописано это условие;
- в розничной торговле;
- при безвозмездной передаче между физическими лицами, например при дарении вещи.
Как составить и заполнить передаточный акт
Выбор корректной формы передаточного акта зависит от передаваемого объекта. Существуют утверждённые госорганами формы передаточных актов, которые можно использовать в качестве первичных документов. Вот некоторые из них.
|Тип передаточного акта
|Для чего нужен
|Форма документа
|Акт приёма-передачи товара или товарно-материальных ценностей на хранение
|Подтверждает факт физической передачи груза или материалов на ответственное хранение, складское хранение
|Форма №МХ-1
|Акт приёма-передачи объектов основных средств
|Фиксирует ввод в эксплуатацию или передачу дорогостоящего, долгосрочного имущества, например станков или транспорта
|Форма №ОС-1
Форма №ОС 1-а
Форма №ОС-1б
|Акт приёма-передачи оборудования в монтаж
|Подтверждает, что заказчик передал, а подрядчик принял оборудование для установки
|Форма №ОС-15
Пошаговая инструкция составления и заполнения акта приёма-передачи:
1. Заполните шапку документа — укажите:
- название, номер, дату и место составления передаточного акта;
- сведения о передающей и принимающей сторонах;
- момент передачи объекта, например дату подписания акта или дату фактического вручения объекта или результата услуги.
2. Укажите основание для передачи объекта. Пример: «Продавец передал, а Покупатель принял следующее оборудование в соответствии со спецификацией №1 к договору поставки от 10.08.2026 №45 ».
3. Подробно опишите объект:
- наименование товара, например оборудование или документы;
- его количество и артикулы;
- цену и стоимость, включая НДС при необходимости;
- идентификационные признаки, например серийный или инвентарный номер;
- состояние — новое, бывшее в употреблении или с дефектами.
4. Проведите общий осмотр и сверьте количество и комплектность передаваемых объектов.
5. Зафиксируйте замечания, дефекты и отсутствующие комплектующие.
Пример: «При приёмке выявлены следующие недостатки:
- царапина на экране монитора (длина 5 см, в правом верхнем углу);
- отсутствует блок питания;
- на корпусе системного блока следы коррозии.
Стороны договорились, что Продавец обязуется устранить недостатки в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего акта (доп. соглашение №1)».
6. Заполните реквизиты передающей и принимающей сторон.
7. Подпишите документ с помощью физической подписи или КЭП и передайте экземпляры сторонам.
Важно: руководитель компании или ИП может составить свою форму акта. Главное — указать обязательные реквизиты:
- название, номер, дату и место составления передаточного акта;
- номер договора или другое основание передачи;
- сведения о передающей и принимающей сторонах;
- наименование, количество и характеристики объекта;
- комплектность, техническое состояние и обнаруженные недостатки;
- стоимость, НДС и другие финансовые показатели;
- подписи сторон, приложения и количество экземпляров документа.
Как подписать акт приёма-передачи
Акт приёма-передачи с помощью физической подписи или КЭП подписывают уполномоченные лица:
- для ИП — индивидуальный предприниматель;
- ООО — руководитель компании.
Руководители компаний и ИП могут выпустить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС или в офисе доверенного лица УЦ. КЭП физлиц выдаются только в аккредитованных УЦ.
Также передаточный акт может подписать сотрудник компании, например главный бухгалтер или складской работник. Для этого им потребуется:
- доверенность, если документ подписывается на бумаге;
- МЧД, если документ подписывается в сервисе ЭДО. Выпустить машиночитаемую доверенность можно на сайте ФНС, в Точка Банке или в других сервисах ЭДО.
Подписание передаточного акта комиссией
Подписание акта приёма-передачи комиссией — это стандартная процедура в корпоративной практике, особенно при принятии на баланс:
- основных средств;
- нематериальных активов (НМА);
- сложных видов оборудования;
- результатов строительно-монтажных работ.
Такой подход обеспечивает объективность оценки, распределение ответственности и соблюдение требований внутреннего контроля и бухгалтерского учёта.
Порядок подписания передаточного акта комиссией:
1. Издайте приказ о создании комиссии — укажите в нём:
- дату документа;
- состав комиссии с ФИО и должностями участников;
- её функции;
- ответственное лицо за исполнение приказа.
2. Проверьте комиссией передающий объект — в передаточном акте укажите его характеристики, дату документа и результаты проверки.
3. Поставьте подписи всех членов комиссии, а также представителей передающей и принимающей сторон.
Обмен электронным актом приёма-передачи через ЭДО с контрагентами
Передаточный акт можно отправить контрагенту в форме неформализованного ПДФ-файла. Это означает, что форма документа строго не утверждена ФНС. В таком случае необходимо:
- создать документ в удобном редакторе;
- добавить в него все необходимые реквизиты — ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ;
- сохранить документ в ПДФ-формате, загрузить его в сервис ЭДО и отправить контрагенту.
При передаче товара или товарно-материальной ценности лучше оформить два документа:
- передаточный акт — зафиксирует состояние объекта и дефекты при наличии, а также согласие сторон о взаимной передаче;
- универсальный передаточный документ (УПД) — подтвердит отгрузку и зафиксирует НДС от продаваемого товара.
Важно: УПД — это формализованный документ. Его необходимо формировать в строгом XML-формате, утверждённом приказом ФНС России от 15.11.2024 №ЕД 7-26/970@.
Как отправить документ контрагенту и подтвердить его получение
Способ отправки передаточного акта в ЭДО от Точка Банка зависит от типа документа:
- формализованный файл — форма документа, которая утверждена ФНС;
- неформализованный файл — форма документа, которая составлена в произвольной форме.
Отправка неформализованного электронного документа
1. Сформируйте документ и нажмите на кнопку «Подписать и отправить».
2. В появившейся вкладке выберите НЭП, введите электронную почту контрагента и присоединитесь к соглашению о признании НЭП. Нажмите снова «Подписать и отправить».
3. Введите смс-код, чтобы подтвердить подлинность подписи.
Готово! Документ подписан и отправлен контрагенту.
Отправка формализованного электронного документа
1. Сформируйте документ и нажмите на кнопку «Подписать и отправить».
2. В появившейся вкладке выберите КЭП.
3. Нажмите на нужный сертификат КЭП, введите электронную почту контрагента, согласитесь с условиями оферты и с присоединением к ЭДО.
4. Подтвердите подпись с помощью КриптоПро.
Документ подписан и отправлен контрагенту.
В сервисе ЭДО от Точка Банка можно следить за статусами документов, на какой стадии они находятся:
- ждёт вашей подписи — документ ещё не подписан;
- ждёт подписи контрагента — документ не подписан контрагентом;
- подписан — обе стороны подписали документ;
- отклонён вами либо отклонён контрагентом — вы или контрагент отказались подписывать документ и указали причину;
- требует уточнений — вы или ваш контрагент направили друг другу документ с уточнениями или дополнениями, после внесения которых готовы его подписать;
- отозван — подпись в документе отозвана;
- в процессе аннулирования / аннулирован — документ в процессе аннулирования;
- аннуляция отклонена — вы или ваш контрагент отправили документ на аннулирование, но одна из сторон не согласна с этим решением.
Чем акт приёма-передачи отличается от других документов
|Признак отличия
|Акт приёма-передачи
|Акт выполненных работ или оказанных услуг
|Товарная накладная
|Универсальный передаточный документ (УПД)
|Опись имущества
|Предмет документа
|Материальный объект или имущество, например станок или здание
|Нематериальный результат или процесс, например проектирование
|Информация о товаре — количество, цена, сорт и стоимость партии
|Факт хозяйственной жизни, которая связана с передачей материальных или нематериальных ценностей от одной стороны другой: отгрузка, выполнение работ и передача имущественных прав
|Имущество компании
|Функция документа
|Подтверждает физическую передачу вещи, её состояние, комплектность и момент перехода рисков
|Подтверждает, что работа сделана в полном объёме, в срок и с надлежащим качеством, а у заказчика нет претензий к результату
|Фиксирует отгрузку и количественный состав материальных ценностей
|Подтверждает факт совершения операции.
Служит законным основанием для отражения операции в бухгалтерском учёте и принятия сумм НДС к вычету
|Сверяет фактическое наличие имущества на складе и в офисе с данными бухгалтерского учёта.
При этом передача прав другому лицу не происходит
Один документ одновременно может выполнять несколько функций:
- УПД является и первичным документом, то есть актом и накладной, и счётом-фактурой;
- основной договор, который содержит в себе пункты акта приёма-передачи, — в тексте документа можно указать: «Настоящий договор одновременно является актом приёма-передачи. Обязательства по передаче товара считаются исполненными в момент подписания этого договора»;
- акт с функцией описи, например акт приёма-передачи офиса в аренду часто одновременно выполняет функцию подробной описи имущества.
Что делать при недостатках и расхождениях
Если недостатки не критичны и принимающая сторона готова принять объект, необходимо зафиксировать недостатки.
Общие рекомендации:
- не подписывайте незаполненный бланк акта приёма-передачи — любая пустая графа или отсутствие замечаний по умолчанию будет означать, что претензий нет;
- при составлении документа избегайте общих фраз типа «имеются повреждения». Напишите конкретные недостатки, например: «Царапина на лицевой панели длиной 10 см» или «Отсутствует один кабель питания из комплекта»;
- зафиксируйте сроки устранения, например в акте укажите: «Принято с условием устранения недостатков Поставщиком в течение пяти рабочих дней за его счёт».
Важно: не забудьте подписать такой акт обеими сторонами сделки. Это действие сохранит за вами право требовать компенсации, например соразмерного уменьшения цены или безвозмездного устранения недостатков.
Если недостатки существенны и состояние передаваемого объекта не совпадает с договором, необходимо сформировать акт о расхождениях по форме ТОРГ-2. В нём необходимо указать:
- наименование передающей и принимающей сторон;
- дату и номер договора-основания;
- дату и место отправки и приёмки объекта;
- заявленные и конечные данные о состоянии товарно-материальной ценности;
- результаты комиссии.
Отказ от подписи акта о расхождениях не аннулирует факт передачи или приёмки объекта. Этот факт необходимо правильно задокументировать.
- Сделайте запись на самом акте, например: «Представитель Покупателя (ФИО, должность) от подписи документа отказался».
- Отправьте копию такого акта с отметкой об отказе контрагенту заказным письмом с уведомлением о вручении или через сервис ЭДО. С момента надлежащего уведомления обязанность по приёмке считается исполненной, а риски переходят к уклоняющейся стороне.
По общему правилу акты должны быть двусторонними, то есть подписанными двумя сторонами. Односторонний акт — это исключение, которое суды принимают только при строгом соблюдении условий:
- есть прямое указание в договоре, что в случае неявки заказчика на приёмку в определённый срок после уведомления исполнитель вправе составить односторонний акт;
- при уклонении контрагента. Например, при сдаче строительных работ — ст. 753 ГК РФ.
Как исправить ошибку в уже оформленном акте приёма-передачи
Правила исправления акта приёма-передачи зависят от формата документа и того, подписан он или нет.
Для бумажного документа:
- выполните корректировку:
— неправильный текст зачеркните одной тонкой чертой так, чтобы его можно было прочесть;
— рядом напишите правильный текст;
— сделайте надпись «Исправленному верить»;
— поставьте дату исправления и подписи обеих сторон или хотя бы той стороны, по чьей инициативе вносится исправление;
- аннулируйте документ с помощью специального штампа.
Для электронного документа (ЭДО):
- аннулируйте предыдущий документ;
- отправьте корректировочный акт или новый акт с пометкой «Исправленный».
Срок хранения акта приёма-передачи
Согласно Федеральному закону от 16.12.2011 №402-ФЗ, минимальный срок хранения акта приёма-передачи, который является первичным учётным документом, составляет пять лет. Это касается как бумажных документов, так и бумаг в электронном виде.
Однако срок хранения акта приёма-передачи может увеличиться в зависимости от типа документа.
Примеры:
- акты приёма-передачи, составленные при смене руководителя организации и материально ответственных лиц, хранятся до 15 лет;
- акты приёма-передачи основных средств хранятся пять лет после списания объекта или полного прекращения начисления амортизации;
- акты по объектам недвижимости и долгосрочным договорам хранятся в течение всего действия документа с увеличением срока на пять лет после его прекращения.
Срок хранения архивных документов исчисляется с 1 января года, следующего за годом, в котором их делопроизводство было завершено. Это правило установлено ст. 21. 1 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ.
Что делать при утрате акта приёма-передачи:
- если документ был бумажным, запросите его у контрагента повторно;
- если документ был электронным, найдите его в сервисе ЭДО, корпоративной почте или CRM-системе.
Рекомендуется хранить электронные копии подписанных актов приёма-передачи в облачном хранилище или на корпоративном сервере. Так вы снизите риск потери документов и сможете быстро найти нужный акт.