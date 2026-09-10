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Как составить передаточный акт

Передаточный акт фиксирует факт передачи товаров, услуг или имущества, защищая обе стороны сделки от рисков. Даже небольшие ошибки в его оформлении могут создать споры с контрагентами и вызвать вопросы у ФНС. Точка Банк расскажет, как грамотно составить акт приёма-передачи и какие обязательные реквизиты необходимо в него включить.

10.09.2026
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Коротко
Передаточный акт — это документ, который подтверждает передачу имущества или результатов выполненных работ. В нём фиксируют состояние и комплектность имущества, дату передачи и другие важные условия. В зависимости от договора и вида сделки акт может также подтверждать переход рисков к принимающей стороне.
Оформить акт приёма‑передачи можно на бумаге или через сервис ЭДО, указав обязательные реквизиты. Оригинал с физической подписью или подписанный с помощью КЭП необходимо хранить не менее пяти лет.
При выявлении дефектов или несогласия все замечания необходимо детально зафиксировать в самом акте или составить отдельный акт расхождений.

Что такое акт приёма-передачи и что он подтверждает

Согласно ст. 59 ГК РФ, передаточный акт — это обязательный документ при реорганизации юрлица. 

Однако передаточным актом, или актом приёма-передачи, также называют документ, который составляется при фактической передаче имущества или активов от одной стороны к другой. В статье мы расскажем именно о нём.  

Акт приёма-передачи подтверждает:

  • факт перехода объекта или результата работ от одной стороны к другой;
  • состояние объекта, его комплектность и качество на конкретный момент времени;
  • отсутствие или наличие претензий у принимающей стороны, а также фиксацию выявленных недостатков.

Функции передаточного акта:

  • служит главным доказательством исполнения обязательств по договору. В случае судебного спора именно акт подтверждает, когда и в каком состоянии объект был передан;
  • позволяет детально описать дефекты или повреждения объекта на момент передачи — важно для разграничения ответственности;
  • является основанием для отражения хозяйственной операции в бухгалтерском и налоговом учёте сторон. Например, постановка основного средства на баланс или списания материалов; 
  • фиксирует момент перехода рисков и обязанности по содержанию — с момента подписания акта они переходят на покупателя.

В большинстве случаев закон не устанавливает обязательного формирования акта приёма-передачи. Однако в некоторых случаях требуется обязательное подписание акта. Например, при продаже недвижимости, согласно ст. 556 ГК РФ, или при передаче здания или сооружения в аренду, согласно ст. 655 ГК РФ.

В остальных случаях составление акта приёма-передачи является фиксацией факта передачи, например при передаче юридически значимых документов.

В каких случаях можно не оформлять отдельный акт:

  • если договор совмещает функцию передаточного акта, то есть в документе прописано это условие;
  • в розничной торговле;
  • при безвозмездной передаче между физическими лицами, например при дарении вещи. 

Как составить и заполнить передаточный акт

Выбор корректной формы передаточного акта зависит от передаваемого объекта. Существуют утверждённые госорганами формы передаточных актов, которые можно использовать в качестве первичных документов. Вот некоторые из них.

Тип передаточного актаДля чего нуженФорма документа
Акт приёма-передачи товара или товарно-материальных ценностей на хранениеПодтверждает факт физической передачи груза или материалов на ответственное хранение, складское хранениеФорма №МХ-1
Акт приёма-передачи объектов основных средствФиксирует ввод в эксплуатацию или передачу дорогостоящего, долгосрочного имущества, например станков или транспортаФорма №ОС-1
Форма №ОС 1-а
Форма №ОС-1б

Акт приёма-передачи оборудования в монтаж Подтверждает, что заказчик передал, а подрядчик принял оборудование для установкиФорма №ОС-15

Пошаговая инструкция составления и заполнения акта приёма-передачи:

1. Заполните шапку документа — укажите:

  • название, номер, дату и место составления передаточного акта;
  • сведения о передающей и принимающей сторонах;
  • момент передачи объекта, например дату подписания акта или дату фактического вручения объекта или результата услуги.

2. Укажите основание для передачи объекта. Пример: «Продавец передал, а Покупатель принял следующее оборудование в соответствии со спецификацией №1 к договору поставки от 10.08.2026 №45 ».

3. Подробно опишите объект:

  • наименование товара, например оборудование или документы;
  • его количество и артикулы;
  • цену и стоимость, включая НДС при необходимости;
  • идентификационные признаки, например серийный или инвентарный номер;
  • состояние — новое, бывшее в употреблении или с дефектами. 

4. Проведите общий осмотр и сверьте количество и комплектность передаваемых объектов.

5. Зафиксируйте замечания, дефекты и отсутствующие комплектующие.

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Пример: «При приёмке выявлены следующие недостатки: 

  • царапина на экране монитора (длина 5 см, в правом верхнем углу);
  • отсутствует блок питания; 
  • на корпусе системного блока следы коррозии. 

Стороны договорились, что Продавец обязуется устранить недостатки в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего акта (доп. соглашение №1)». 

6. Заполните реквизиты передающей и принимающей сторон.

7. Подпишите документ с помощью физической подписи или КЭП и передайте экземпляры сторонам.

ПРИМЕР
ООО «Меркурий» передаёт ООО «Сатурн» три перфоратора и составляет акт приёма‑передачи. Стороны в сделке:

— ООО «Меркурий» — передающая сторона;

— ООО «Сатурн» — принимаемая сторона;

— объекты — три перфоратора, технические паспорта и руководства по эксплуатации инструментов.

Составленный акт приёма‑передачи будет выглядеть следующим образом:

Важно: руководитель компании или ИП может составить свою форму акта. Главное — указать обязательные реквизиты:

  • название, номер, дату и место составления передаточного акта;
  • номер договора или другое основание передачи;
  • сведения о передающей и принимающей сторонах;
  • наименование, количество и характеристики объекта;
  • комплектность, техническое состояние и обнаруженные недостатки;
  • стоимость, НДС и другие финансовые показатели;
  • подписи сторон, приложения и количество экземпляров документа. 

Экспертное мнение

Перед подписанием акта важно внимательно проверить не только реквизиты, но и фактическое состояние передаваемого имущества. Все дефекты, недостающие комплектующие и расхождения лучше сразу указать в документе. Это поможет избежать споров о том, в каком состоянии объект был передан и кто отвечает за его недостатки.


ЭДО от Точка Банка позволяет обмениваться актами с контрагентами прямо в интернет-банке и хранить их в электронном архиве. Сервис также поддерживает роуминг с другими операторами ЭДО.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Как подписать акт приёма-передачи

Акт приёма-передачи с помощью физической подписи или КЭП подписывают уполномоченные лица:

  • для ИП — индивидуальный предприниматель;
  • ООО — руководитель компании.

Руководители компаний и ИП могут выпустить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС или в офисе доверенного лица УЦ. КЭП физлиц выдаются только в аккредитованных УЦ. 

Также передаточный акт может подписать сотрудник компании, например главный бухгалтер или складской работник. Для этого им потребуется:

  • доверенность, если документ подписывается на бумаге;
  • МЧД, если документ подписывается в сервисе ЭДО. Выпустить машиночитаемую доверенность можно на сайте ФНС, в Точка Банке или в других сервисах ЭДО.

Подписание передаточного акта комиссией

Подписание акта приёма-передачи комиссией — это стандартная процедура в корпоративной практике, особенно при принятии на баланс:

  • основных средств;
  • нематериальных активов (НМА);
  • сложных видов оборудования;
  • результатов строительно-монтажных работ.

Такой подход обеспечивает объективность оценки, распределение ответственности и соблюдение требований внутреннего контроля и бухгалтерского учёта.

Порядок подписания передаточного акта комиссией:

1. Издайте приказ о создании комиссии — укажите в нём:

  • дату документа;
  • состав комиссии с ФИО и должностями участников;
  • её функции;
  • ответственное лицо за исполнение приказа.

2. Проверьте комиссией передающий объект — в передаточном акте укажите его характеристики, дату документа и результаты проверки.

3. Поставьте подписи всех членов комиссии, а также представителей передающей и принимающей сторон.

Обмен электронным актом приёма-передачи через ЭДО с контрагентами

Передаточный акт можно отправить контрагенту в форме неформализованного ПДФ-файла. Это означает, что форма документа строго не утверждена ФНС. В таком случае необходимо:

  • создать документ в удобном редакторе;
  • добавить в него все необходимые реквизиты — ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ;
  • сохранить документ в ПДФ-формате, загрузить его в сервис ЭДО и отправить контрагенту.

При передаче товара или товарно-материальной ценности лучше оформить два документа:

  • передаточный акт — зафиксирует состояние объекта и дефекты при наличии, а также согласие сторон о взаимной передаче;
  • универсальный передаточный документ (УПД) — подтвердит отгрузку и зафиксирует НДС от продаваемого товара. 

Важно: УПД — это формализованный документ. Его необходимо формировать в строгом XML-формате, утверждённом приказом ФНС России от 15.11.2024 №ЕД 7-26/970@

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Как отправить документ контрагенту и подтвердить его получение

Способ отправки передаточного акта в ЭДО от Точка Банка зависит от типа документа:

  • формализованный файл — форма документа, которая утверждена ФНС; 
  • неформализованный файл — форма документа, которая составлена в произвольной форме.

Отправка неформализованного электронного документа 

1. Сформируйте документ и нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

2. В появившейся вкладке выберите НЭП, введите электронную почту контрагента и присоединитесь к соглашению о признании НЭП. Нажмите снова «Подписать и отправить». 

3. Введите смс-код, чтобы подтвердить подлинность подписи.

Готово! Документ подписан и отправлен контрагенту. 

Отправка формализованного электронного документа 

1. Сформируйте документ и нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

2. В появившейся вкладке выберите КЭП.

3. Нажмите на нужный сертификат КЭП,  введите электронную почту контрагента, согласитесь с условиями оферты и с присоединением к ЭДО.

4. Подтвердите подпись с помощью КриптоПро.

Документ подписан и отправлен контрагенту. 

В сервисе ЭДО от Точка Банка можно следить за статусами документов, на какой стадии они находятся:

  • ждёт вашей подписи — документ ещё не подписан;
  • ждёт подписи контрагента — документ не подписан контрагентом;
  • подписан — обе стороны подписали документ;
  • отклонён вами либо отклонён контрагентом — вы или контрагент отказались подписывать документ и указали причину;
  • требует уточнений — вы или ваш контрагент направили друг другу документ с уточнениями или дополнениями, после внесения которых готовы его подписать;
  • отозван — подпись в документе отозвана;
  • в процессе аннулирования / аннулирован — документ в процессе аннулирования;
  • аннуляция отклонена — вы или ваш контрагент отправили документ на аннулирование, но одна из сторон не согласна с этим решением.

Чем акт приёма-передачи отличается от других документов

Признак отличияАкт приёма-передачиАкт выполненных работ или оказанных услугТоварная накладнаяУниверсальный передаточный документ (УПД)Опись имущества
Предмет документаМатериальный объект или имущество, например станок или зданиеНематериальный результат или процесс, например проектирование

Информация о товаре — количество, цена, сорт и стоимость партииФакт хозяйственной жизни, которая связана с передачей материальных или нематериальных ценностей от одной стороны другой: отгрузка, выполнение работ и передача имущественных правИмущество компании 
Функция документаПодтверждает физическую передачу вещи, её состояние, комплектность и момент перехода рисковПодтверждает, что работа сделана в полном объёме, в срок и с надлежащим качеством, а у заказчика нет претензий к результатуФиксирует отгрузку и количественный состав материальных ценностейПодтверждает факт совершения операции.

Служит законным основанием для отражения операции в бухгалтерском учёте и принятия сумм НДС к вычету
Сверяет фактическое наличие имущества на складе и в офисе с данными бухгалтерского учёта.

При этом передача прав другому лицу не происходит

Один документ одновременно может выполнять несколько функций:

  • УПД является и первичным документом, то есть актом и накладной, и счётом-фактурой;
  • основной договор, который содержит в себе пункты акта приёма-передачи, — в тексте документа можно указать: «Настоящий договор одновременно является актом приёма-передачи. Обязательства по передаче товара считаются исполненными в момент подписания этого договора»;
  • акт с функцией описи, например акт приёма-передачи офиса в аренду часто одновременно выполняет функцию подробной описи имущества.

Что делать при недостатках и расхождениях

Если недостатки не критичны и принимающая сторона готова принять объект, необходимо зафиксировать недостатки.

Общие рекомендации:

  • не подписывайте незаполненный бланк акта приёма-передачи — любая пустая графа или отсутствие замечаний по умолчанию будет означать, что претензий нет;
  • при составлении документа избегайте общих фраз типа «имеются повреждения». Напишите конкретные недостатки, например: «Царапина на лицевой панели длиной 10 см» или «Отсутствует один кабель питания из комплекта»;
  • зафиксируйте сроки устранения, например в акте укажите: «Принято с условием устранения недостатков Поставщиком в течение пяти рабочих дней за его счёт».

Важно: не забудьте подписать такой акт обеими сторонами сделки. Это действие сохранит за вами право требовать компенсации, например соразмерного уменьшения цены или безвозмездного устранения недостатков.

Если недостатки существенны и состояние передаваемого объекта не совпадает с договором, необходимо сформировать акт о расхождениях по форме ТОРГ-2. В нём необходимо указать:

  • наименование передающей и принимающей сторон;
  • дату и номер договора-основания;
  • дату и место отправки и приёмки объекта;
  • заявленные и конечные данные о состоянии товарно-материальной ценности;
  • результаты комиссии.

Отказ от подписи акта о расхождениях не аннулирует факт передачи или приёмки объекта. Этот факт необходимо правильно задокументировать.

  1. Сделайте запись на самом акте, например: «Представитель Покупателя (ФИО, должность) от подписи документа отказался». 
  2. Отправьте копию такого акта с отметкой об отказе контрагенту заказным письмом с уведомлением о вручении или через сервис ЭДО. С момента надлежащего уведомления обязанность по приёмке считается исполненной, а риски переходят к уклоняющейся стороне.

По общему правилу акты должны быть двусторонними, то есть подписанными двумя сторонами. Односторонний акт — это исключение, которое суды принимают только при строгом соблюдении условий:

  • есть прямое указание в договоре, что в случае неявки заказчика на приёмку в определённый срок после уведомления исполнитель вправе составить односторонний акт;
  • при уклонении контрагента. Например, при сдаче строительных работ — ст. 753 ГК РФ.
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Как исправить ошибку в уже оформленном акте приёма-передачи

Правила исправления акта приёма-передачи зависят от формата документа и того, подписан он или нет.

Для бумажного документа:

  • выполните корректировку:

    — неправильный текст зачеркните одной тонкой чертой так, чтобы его можно было прочесть;

    — рядом напишите правильный текст;

    — сделайте надпись «Исправленному верить»;

    — поставьте дату исправления и подписи обеих сторон или хотя бы той стороны, по чьей инициативе вносится исправление;

  • аннулируйте документ с помощью специального штампа.

Для электронного документа (ЭДО):

  • аннулируйте предыдущий документ;
  • отправьте корректировочный акт или новый акт с пометкой «Исправленный».

Срок хранения акта приёма-передачи

Согласно Федеральному закону от 16.12.2011 №402-ФЗ, минимальный срок хранения акта приёма-передачи, который является первичным учётным документом, составляет пять лет. Это касается как бумажных документов, так и бумаг в электронном виде.

Однако срок хранения акта приёма-передачи может увеличиться в зависимости от типа документа.

Примеры:

  • акты приёма-передачи, составленные при смене руководителя организации и материально ответственных лиц, хранятся до 15 лет;
  • акты приёма-передачи основных средств хранятся пять лет после списания объекта или полного прекращения начисления амортизации;
  • акты по объектам недвижимости и долгосрочным договорам хранятся в течение всего действия документа с увеличением срока на пять лет после его прекращения. 

Срок хранения архивных документов исчисляется с 1 января года, следующего за годом, в котором их делопроизводство было завершено.  Это правило установлено  ст. 21. 1 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ.

Что делать при утрате акта приёма-передачи:

  • если документ был бумажным, запросите его у контрагента повторно;
  • если документ был электронным, найдите его в сервисе ЭДО, корпоративной почте или CRM-системе. 

Рекомендуется  хранить электронные копии подписанных актов приёма-передачи в облачном хранилище  или на корпоративном сервере. Так вы снизите риск потери документов и сможете быстро найти нужный акт.

Вопросы по теме

Чем можно заменить акт приёма-передачи выполненных работ?

Акт выполненных работ можно заменить следующими документами:


— универсальный передаточный документ (УПД) — со статусом «1» он заменяет акт и счёт-фактуру, со статусом «2» — только акт;


— сам договор — если в его тексте есть прямая формулировка, что он одновременно выполняет функцию акта приёмки.


Передаточный акт должен содержать обязательные реквизиты первичного учётного документа, предусмотренные  ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ

Что будет, если не составить акт приёма-передачи?

Если не составить акт приёма-передачи, могут возникнуть три главных риска:


— ФНС может снять расходы по налогу на прибыль и других СНО с учётом затрат и отказать в вычете по НДС из-за отсутствия надлежащего первичного документа — ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ. Это приведёт к доначислениям, пеням и штрафам;


— без акта крайне сложно доказать факт передачи имущества, его комплектность, качество и момент перехода рисков в момент судебных разбирательств с контрагентом; 


— споры об ответственности — без него невозможно однозначно определить, кто несёт ответственность за случайную порчу или утрату имущества, так как момент фактической передачи не зафиксирован.

Допускается ли объединить в одном акте передачу по нескольким договорам с одним контрагентом?

Да, вы можете объединить в одном акте передачу по нескольким договорам, но на практике это не рекомендуется.


Почему этого не стоит делать:


— риск при спорах — если по одному из договоров возникнет конфликт или он будет расторгнут, это приведёт к оспариванию или аннулированию всего акта;


— сложности в учёте — у разных договоров могут быть разные даты, условия оплаты, ставки НДС или ответственные лица. Это может запутать бухгалтерию и вызовет вопросы у ФНС.


Если вы всё же объединяете передачу, в акте приёма-передачи обязательно чётко разграничьте позиции. Для каждой строки или группы товаров или услуг укажите номер и дату конкретного договора, к которому они относятся.

Можно ли подписать акт приёма-передачи сторонам в разные дни?

Да, передающая и принимающая стороны могут подписать акт в разные дни. 


Важные правила:


— датой документа обычно указывается дата подписания акта последней из сторон;


— в тексте акта обязательно нужно чётко прописать реальную дату физической передачи имущества или выполнения работ. Например: «Оборудование передано 10.08.2026, акт составлен и подписан 12.08.2026».

Нужна ли печать организации или ИП на акте приёма-передачи?

По общему правилу руководитель компании или ИП не должны ставить печать на акте приёма-передачи. 


Обязательная печать требуется только в двух случаях:


— если её наличие прямо прописано в уставе организации;


— если требование о проставлении печати в документах закреплено в тексте договора между передающей и принимающей сторонами.

Что делать, если заказчик не подписывает акт?

Если заказчик уклоняется от подписания, необходимо:


— зафиксировать отказ, поставив на самом акте пометку «Заказчик от подписи отказался», и заверить её подписями 2–3 независимых свидетелей. Это могут быть сотрудники компании или курьер;


— направить акт заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или через сервис ЭДО с запросом подтверждения доставки документа;


— составить односторонний акт, если в договоре есть пункт о приёмке по умолчанию или при уклонении без мотивированных причин;


— направить досудебную претензию, ссылаясь на односторонний акт и доказательства выполнения обязательств.


Если контрагент после этих действий всё равно отказывается подписывать акт приёмки, обратитесь в суд. 

Можно ли использовать акт приёма-передачи, составленный контрагентом по его форме?

Закон не запрещает использовать формы документов, предложенные контрагентом. Главное условие — акт приёма-передачи должен содержать все обязательные реквизиты первичного учётного документа: 


— наименование акта;


— дату составления;


— реквизиты передающей и принимающей сторон;


— суть операции;


— единицы измерения — количество и состояние товара;


— должности и подписи уполномоченных лиц.

Нужно ли указывать НДС в акте приёма-передачи отдельной строкой?

Да, сумма налога должна быть выделена отдельной строкой с указанием применяемой ставки. Без этого покупатель не сможет правомерно принять НДС к вычету, а у налоговой возникнут вопросы к документу. Акт приёма-передачи без выставленного счёта-фактуры не даёт права на налоговый вычет по НДС для покупателя.


Если продавец не является плательщиком НДС, в акте также обязательно должна быть сделана запись «Без НДС».

Может ли самозанятый подписать акт приёма-передачи?

Да, самозанятый может подписывать акт приёма-передачи как физическое лицо, указывая свои ФИО, паспортные данные и ИНН. Также в ЭДО от Точка Банка он может подписать загруженный акт с помощью НЭП физлица.

Что делать, если бумажный оригинал акта приёма-передачи потерян?

Если вы потеряли бумажный оригинал акта приёма-передачи, запросите официальный дубликат или его копию у контрагента. На нём обязательно должны быть:


— надпись «Дубликат»;


— дата его изготовления;


— подписи уполномоченных лиц и печать, если она используется в сделках. 

Можно ли распечатать электронный акт приёма-передачи и использовать копию на бумаге?

Нет, простая распечатка электронного акта не заменяет оригинал и не имеет полной юридической силы. Такой формат документа можно использовать только как информационную копию или для внутренних нужд компании.

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Акт приёма-передачи: что это, как составить, образец и бланк — Точка Банк