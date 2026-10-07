Как выбрать и указать полномочия в МЧД

Что такое полномочия в МЧД и зачем они нужны
Полномочия в МЧД — это конкретные действия и юридические права, которые доверитель передаёт своему представителю для работы с электронными документами и информационными системами от имени организации.
Функции полномочий в МЧД:
- гарантия безопасности для руководителя — полномочия чётко ограничивают действия сотрудника;
- автоматическая проверка информационными системами — уникальные коды позволяют системе мгновенно проверить, имеет ли подписант право на совершение конкретного действия;
- юридическая значимость — без корректно указанных полномочий электронный документ нельзя ни принять, ни подписать.
Как указать полномочия в машиночитаемой доверенности
Для выбора кодов полномочий из классификатора необходимо определить задачи сотрудника, которому выпускается МЧД, и выбрать подходящие коды.
Также доверитель может указать полномочия в МЧД в свободной форме. Основные рекомендации по заполнению:
- избегайте размытых формулировок полномочий вроде «совершать любые действия»;
- конкретизируйте задачи. Например, «подписывать акты выполненных работ по договорам с ООО «"Ромашка", или «подавать декларации по НДС за 2026 год»;
- указывайте срок действия полномочий и МЧД.
В МЧД могут быть указаны полные и ограниченные полномочия.
|Форма полномочий
|Что даёт
|Когда уместно
|Риск
|Полные полномочия
|Сотрудник может совершать любые действия, которые доступны для данной информационной системы от имени компании
|Для доверенных лиц, например заместителей директора, главбухов или руководителей филиалов, которым по должности предусмотрена широкая самостоятельность
|Если сотрудник с такими полномочиями уволится, а МЧД не будет отозвана, он сможет подписать любые документы от имени компании
|Ограниченные полномочия
|Сотрудник может выполнять только строго определённые действия
|Для рядовых сотрудников, например менеджеров и операционистов, которым нужен доступ к узкому кругу задач
|Минимален, так как доверитель выдаёт ровно столько полномочий, сколько нужно сотруднику для работы
Классификаторы и справочники полномочий для МЧД
Каждому действию присваивается уникальный идентификатор — обычно буквенно-цифровой или цифровой. Он вшивается в XML-файл МЧД.
Полномочия могут быть двух видов:
- простые — предоставляют право на одно конкретное действие. Например, «Подписать акт сверки расчётов»;
- составные — предоставляют право на несколько действий. Например, «Подписание первичных учётных документов» или «Ведение электронного документооборота с контрагентами».
Полномочия указываются в доверенности в текстовом формате или в виде специальных кодов:
- из классификатора от Минцифры — полномочия подходят для взаимодействия с ФНС, ЭДО и системой маркировки «Честный ЗНАК»;
- справочника ФНС — используются только для взаимодействия с налоговыми органами по ТКС;
- ведомственных справочников — например, для СФР, ФТС и Казначейства РФ.
Как выбрать полномочия для МЧД
1. Определите действия, которые будет выполнять представитель.
2. Проверьте нужный формат МЧД и требования принимающей информационной системы. Например, МЧД собственного формата позволяет работать только в системе маркировки «Честный ЗНАК». А с МЧД единого формата (формат 003) можно:
- работать в системе маркировки «Честный ЗНАК» и других системах, например в ЭДО;
- взаимодействовать с госорганами.
3. Найдите подходящие полномочия по ведомству, системе и ключевым словам — это можно сделать в классификаторе от Минцифры или справочниках нужных ведомств.
4. Сопоставьте полномочия с внутренними регламентами — они должны соответствовать тому, что прописано в трудовом договоре или должностной инструкции сотрудника.
5. Выдайте сотруднику только необходимые права. Вы можете сузить полномочия по сумме сделок, контрагентам или типу документов, которые он будет иметь право подписывать.
Какие полномочия выбрать для разных задач
|Для ЭДО с контрагентами — УПД, договоры и акты
|BTBO_00000003 — Подписание УПД и счетов фактур
BTBO_00000004 — Подписание договоров
BTBO_00000005 — Подписание актов
BTBO_00000006 — Подписание товарных накладных
BTBO_00000007 — Подписание транспортных накладных
Полный список кодов для МЧД в ЭДО можно найти в классификаторе
|Для ФНС
|02 — Представление декларации и другой отчётности
03 — Получение документов в налоговом органе
21 — Подписание документов и сведений
22 — Представление документов и сведений
36 — Подача заявлений на доступ в кабинет налогоплательщика
99 — Представление интересов налогоплательщика (полные полномочия)
|Для системы маркировки «Честный ЗНАК»
|MT00000001 — Представление интересов доверителя в системе маркировки «Честный ЗНАК»
MT00000002 — Вход в ЛК ГИС МТ
MT00000003 — Совершение любых действий в системе маркировки «Честный ЗНАК» (регистрация товаров, заказ кодов и средств индентификации, списание кодов маркировки и перемаркировка без вывода товара из оборота)
МТ00000005 — Представление и получение в «Честном ЗНАКЕ» заявлений, уведомлений и иных необходимых документов
МТ00000006 — Подпись документов в системе маркировки «Честный ЗНАК»
|Для работы с ЕГАИС
|RAR_00000001 — Полное право на работу в системе
|Для электронных перевозочных документов (ЭПД)
|BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS5 — Подписание товарных, товарно-транспортных, транспортных накладных и УПД
BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS6 — Подписание товарных накладных
BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS7 — Подписание товарно-транспортных накладных
BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS8 — Подписание ЭТрН
BBDOCS_CNTRCT_LBR_LABOUR_DOCSLABOUR7 — Утверждение и подписание внутренних локальных документов. Например, путевых листов
|Для СФР
|FSS_000000 — Все полномочия
SFR_000001 — Все полномочия для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта и сведений о начисленных страховых взносах на ОСС от НСиПЗ
FSS_000002 — Все полномочия на подписание электронных документов со стороны страхователя
FSS_000004 — Работы с самой МЧД, в том числе для передоверия
FSS_000009 — Представление информации о больничных листах
Как проверить полномочия по МЧД
Проверить полномочия по МЧД можно в реестре ФНС. Для этого необходимо:
- Зайти в реестр.
- Ввести уникальный номер доверенности.
- Нажать на кнопку «Просмотр результатов».
Действительность МЧД проверяется по её уникальному номеру (GUID) двумя способами:
- через оператора ЭДО.
Для проверки нужно ввести номер доверенности и ИНН доверителя. Система мгновенно покажет:
- текущий статус документа — например, действует, отозвана или истекла;
- срок его действия;
- полные реквизиты доверителя и уполномоченного представителя.
Принимающая сторона обязана сопоставить тип и содержание входящего документа с правами, зафиксированными в МЧД. Например, если доверенность даёт право только на подписание актов сверки, представитель сможет совершить только это действие. Остальное программа не даст сделать.