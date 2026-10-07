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Как выбрать и указать полномочия в МЧД

Машиночитаемая доверенность (МЧД) обязательна для сотрудников, которые взаимодействуют с государственными органами и контрагентами от лица компании. Правильный выбор формата доверенности и указание полномочий в МЧД — это залог безопасности организации. Точка Банк расскажет, как грамотно подобрать коды из классификатора для доверенности и установить необходимые ограничения для сотрудников.

07.10.2026
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Коротко
Полномочия в машиночитаемой доверенности (МЧД) — это конкретные права и действия, которые передаются представителю от доверителя для работы в информационных системах. Они указываются с помощью уникальных кодов или в свободной форме с чёткими формулировками.
При оформлении МЧД важно определить задачи сотрудника, выбрать подходящие коды и установить ограничения при необходимости. Проверить действительность и объём прав по МЧД можно в реестре ФНС или через оператора ЭДО.

Что такое полномочия в МЧД и зачем они нужны

Полномочия в МЧД — это конкретные действия и юридические права, которые доверитель передаёт своему представителю для работы с электронными документами и информационными системами от имени организации. 

Функции полномочий в МЧД:

  • гарантия безопасности для руководителя — полномочия чётко ограничивают действия сотрудника;
  • автоматическая проверка информационными системами — уникальные коды позволяют системе мгновенно проверить, имеет ли подписант право на совершение конкретного действия; 
  • юридическая значимость — без корректно указанных полномочий электронный документ нельзя ни принять, ни подписать.

Как указать полномочия в машиночитаемой доверенности

Для выбора кодов полномочий из классификатора необходимо определить задачи сотрудника, которому выпускается МЧД, и выбрать подходящие коды.

ПРИМЕР
Руководитель компании выпускает МЧД сотруднику, который будет работать в системе маркировки «Честный ЗНАК»:
— иметь доступ к ЛК ГИС МТ;
— заказывать коды маркировки в системе «Честный ЗНАК»;
— работать со станцией управления заказами (СУЗ);
— подписывать документы.
Для этого ему необходимо выбрать пять кодов — MT00000001 + MT00000002 + MT00000003 + MT00000005 + MT00000006.

Также доверитель может указать полномочия в МЧД в свободной форме. Основные рекомендации по заполнению:

  • избегайте размытых формулировок полномочий вроде «совершать любые действия»;
  • конкретизируйте задачи. Например, «подписывать акты выполненных работ по договорам с ООО  «"Ромашка", или «подавать декларации по НДС за 2026 год»;
  • указывайте срок действия полномочий и МЧД.

В МЧД могут быть указаны полные и ограниченные полномочия.

Форма полномочийЧто даётКогда уместноРиск
Полные полномочияСотрудник может совершать любые действия, которые доступны для данной информационной системы от имени компанииДля доверенных лиц, например заместителей директора, главбухов или руководителей филиалов, которым по должности предусмотрена широкая самостоятельностьЕсли сотрудник с такими полномочиями уволится, а МЧД не будет отозвана, он сможет подписать любые документы от имени компании
Ограниченные полномочияСотрудник может выполнять только строго определённые действияДля рядовых сотрудников, например менеджеров и операционистов, которым нужен доступ к узкому кругу задачМинимален, так как доверитель выдаёт ровно столько полномочий, сколько нужно сотруднику для работы

Классификаторы и справочники полномочий для МЧД

Каждому действию присваивается уникальный идентификатор — обычно буквенно-цифровой или цифровой. Он вшивается в XML-файл МЧД. 

Полномочия могут быть двух видов:

  • простые — предоставляют право на одно конкретное действие. Например, «Подписать акт сверки расчётов»;
  • составные — предоставляют право на несколько действий. Например, «Подписание первичных учётных документов» или «Ведение электронного документооборота с контрагентами».   

Полномочия указываются в доверенности в текстовом формате или в виде специальных кодов:

  • из классификатора от Минцифры — полномочия подходят для взаимодействия с ФНС, ЭДО и системой маркировки «Честный ЗНАК»;
  • справочника ФНС — используются только для взаимодействия с налоговыми органами по ТКС;
  • ведомственных справочников — например, для СФР, ФТС и Казначейства РФ.

Как выбрать полномочия для МЧД

1. Определите действия, которые будет выполнять представитель.

2. Проверьте нужный формат МЧД и требования принимающей информационной системы. Например, МЧД собственного формата позволяет работать только в системе маркировки «Честный ЗНАК». А с МЧД единого формата (формат 003) можно:

  • работать в системе маркировки «Честный ЗНАК» и других системах, например в ЭДО;
  • взаимодействовать с госорганами.

3. Найдите подходящие полномочия по ведомству, системе и ключевым словам — это можно сделать в классификаторе от Минцифры или справочниках нужных ведомств.

4. Сопоставьте полномочия с внутренними регламентами — они должны соответствовать тому, что прописано в трудовом договоре или должностной инструкции сотрудника.

5. Выдайте сотруднику только необходимые права. Вы можете сузить полномочия по сумме сделок, контрагентам или типу документов, которые он будет иметь право подписывать.

Экспертное мнение

При оформлении МЧД важно не выдавать сотруднику больше полномочий, чем нужно для его работы. Сначала определите, какие документы он будет подписывать и в каких системах работать, а затем подберите подходящие коды из классификатора. Если обязанности сотрудника изменились, полномочия в МЧД стоит пересмотреть и при необходимости оформить новую доверенность. Действующую МЧД изменить нельзя — при изменении полномочий нужно оформить новую доверенность. Такой подход помогает снизить риск подписания документов с превышением полномочий.


Если компания работает с электронными документами, удобно использовать ЭДО от Точка Банка. В сервисе можно обмениваться документами с контрагентами и подписывать их электронной подписью.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Какие полномочия выбрать для разных задач

Для ЭДО с контрагентами — УПД, договоры и актыBTBO_00000003 — Подписание УПД и счетов фактур

BTBO_00000004 — Подписание договоров

BTBO_00000005 — Подписание актов

BTBO_00000006 — Подписание товарных накладных

BTBO_00000007 — Подписание транспортных накладных

Полный список кодов для МЧД в ЭДО можно найти в классификаторе
Для ФНС02 — Представление декларации и другой отчётности

03 — Получение документов в налоговом органе 

21 — Подписание документов и сведений

22 — Представление документов и сведений

36 — Подача заявлений на доступ в кабинет налогоплательщика

99 — Представление интересов налогоплательщика (полные полномочия)
Для системы маркировки «Честный ЗНАК» MT00000001 — Представление интересов доверителя в системе маркировки «Честный ЗНАК»

MT00000002 — Вход в ЛК ГИС МТ

MT00000003 — Совершение любых действий в системе маркировки «Честный ЗНАК» (регистрация товаров, заказ кодов и средств индентификации, списание кодов маркировки и перемаркировка без вывода товара из оборота) 

МТ00000005 — Представление и получение в «Честном ЗНАКЕ» заявлений, уведомлений и иных необходимых документов

МТ00000006 — Подпись документов в системе маркировки «Честный ЗНАК» 
Для работы с ЕГАИСRAR_00000001 — Полное право на работу в системе 
Для электронных перевозочных документов (ЭПД)BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS5 — Подписание товарных, товарно-транспортных, транспортных накладных и УПД

BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS6 — Подписание товарных накладных

BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS7 — Подписание товарно-транспортных накладных

BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS8 — Подписание ЭТрН

BBDOCS_CNTRCT_LBR_LABOUR_DOCSLABOUR7 — Утверждение и подписание внутренних локальных документов. Например, путевых листов
Для СФРFSS_000000 — Все полномочия

SFR_000001 — Все полномочия для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта и сведений о начисленных страховых взносах на ОСС от НСиПЗ 

FSS_000002 — Все полномочия на подписание электронных документов со стороны страхователя

FSS_000004 — Работы с самой МЧД, в том числе для передоверия

FSS_000009 — Представление информации о больничных листах
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Как проверить полномочия по МЧД

Проверить полномочия по МЧД можно в реестре ФНС. Для этого необходимо:

  1. Зайти в реестр.
  2. Ввести уникальный номер доверенности.
  3. Нажать на кнопку «Просмотр результатов».   

Действительность МЧД проверяется по её уникальному номеру (GUID) двумя способами:

Для проверки нужно ввести номер доверенности и ИНН доверителя. Система мгновенно покажет:

  • текущий статус документа — например, действует, отозвана или истекла;
  • срок его действия;
  • полные реквизиты доверителя и уполномоченного представителя.

Принимающая сторона обязана сопоставить тип и содержание входящего документа с правами, зафиксированными в МЧД. Например, если доверенность даёт право только на подписание актов сверки, представитель сможет совершить только это действие. Остальное программа не даст сделать.

Вопросы по теме

Нужно ли оформлять МЧД руководителю организации или индивидуальному предпринимателю?

Руководитель действует от имени компании на основании устава, а ИП — от собственного имени. Для подписания электронных документов они используют только квалифицированную электронную подпись (КЭП) ИП или ООО.


МЧД требуется оформлять только для сотрудников или третьих лиц, которым руководитель или ИП делегируют свои полномочия.

Сколько полномочий можно включить в одну машиночитаемую доверенность?

Законодательных ограничений на количество полномочий в одной машиночитаемой доверенности нет. Однако существуют технические ограничения на объём текста. Если полномочия указываются в свободной форме, их размер не должен превышать 10 000 знаков для актуального формата МЧД 003.

Можно ли объединить в одной МЧД полномочия из разных разделов классификатора?

Да, в одной МЧД можно объединять полномочия из разных разделов классификатора. Это удобно, когда один сотрудник выполняет задачи в нескольких информационных системах.


Например, можно одновременно добавить коды для:


— сдачи отчётности в ФНС;


— работы в системе электронного документооборота с контрагентами;


— передачи сведений в «Честный ЗНАК».

Можно ли выдать одному представителю несколько МЧД с разными наборами полномочий?

Законодательство и технические форматы не запрещают выдавать одному и тому же представителю несколько МЧД с разными наборами полномочий. Например, можно выдать одну МЧД для сдачи отчётности в ФНС, а другую с узким набором прав для работы на определённой торговой площадке.

Разрешается ли оформить одну МЧД сразу на несколько сотрудников?

Групповую МЧД можно выпустить только в крайних случаях, например когда несколько человек должны совместно подписать один и тот же документ. 


Во всех остальных случаях безопаснее и удобнее выдавать отдельную МЧД на каждого сотрудника. Пример: с групповой машиночитаемой доверенностью нельзя сдать отчётность в госорганы.

Можно ли выдать МЧД человеку, который не состоит в штате организации?

МЧД можно оформить на любое физическое лицо, независимо от того, состоит ли человек в штате компании. Обязательные требования:


— у такого представителя должна быть собственная КЭП физлица для подписания документов;


— с представителем необходимо заключить договор ГПХ.

Нужно ли дословно переносить наименование полномочия из классификатора?

Нет, дословно переносить наименование полномочий из классификатора не обязательно. Информационные системы при проверке МЧД ориентируются в первую очередь на уникальный код полномочия, а не на его текстовое название.


Однако рекомендуется оставлять наименование, которое сервис подставляет автоматически при выборе кода.

Должны ли полномочия в МЧД совпадать с должностной инструкцией или внутренним приказом?

Да, полномочия в МЧД должны соответствовать должностной инструкции или внутреннему приказу о делегировании. При этом машиночитаемая доверенность может сужать права сотрудника по сравнению с его должностной инструкцией.

Требуется ли нотариальное удостоверение МЧД с правом передоверия?

По общему правилу, МЧД с правом передоверия должна быть нотариально удостоверена. Исключение — МЧД в порядке передоверия выдаёт само юридическое лицо либо руководитель филиала или представительства этого юрлица.

Может ли представитель передать полученные полномочия другому лицу?

Представитель имеет право передать полученные полномочия другому лицу только в том случае, если в исходной МЧД прямо указано условие о доверенности с передоверием. Если его нет, представитель не может это сделать.

Сохраняется ли действие МЧД после смены генерального директора?

Машиночитаемая доверенность оформляется от имени организации, а не лично от имени её руководителя. Поэтому смена генерального директора не приводит к автоматической отмене ранее выданных МЧД. Они продолжают действовать до истечения своего срока.


Однако новый руководитель имеет полное право в любой момент отозвать такие доверенности, если сочтёт это необходимым.

Прекращаются ли полномочия, если закончился срок действия электронной подписи доверителя?

Если МЧД была подписана в период действия электронной подписи доверителя, она остаётся юридически действительной до конца срока, указанного в самой доверенности. Истечение срока действия КЭП руководителя после момента подписания не аннулирует уже выданные МЧД.

Кто отвечает за документ, подписанный представителем с превышением полномочий?

Ответственность зависит от действий контрагента:


— если контрагент был добросовестным и не знал о превышении полномочий, сделка признаётся действительной и все последствия несёт сама организация; 


— если контрагент знал или должен был знать об ограничениях, сделка может быть оспорена и признана недействительной. В этом случае убытки ложатся на самого представителя, а компания вправе взыскать с него ущерб в порядке регресса.

Может ли юридическое лицо выступать представителем по МЧД?

Да, юридическое лицо может выступать представителем по МЧД. 


Доверенность можно оформить не только на физическое лицо, но и на другую организацию или индивидуального предпринимателя. Это распространённая практика для аутсорсинговых компаний или холдинговых структур. В них одна компания делегирует другой представление своих интересов в государственных органах или при работе с контрагентами.

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Полномочия в МЧД: классификатор, коды и как выбрать — Точка Банк