Как выбрать и указать полномочия в МЧД

Коротко

При оформлении МЧД важно определить задачи сотрудника, выбрать подходящие коды и установить ограничения при необходимости. Проверить действительность и объём прав по МЧД можно в реестре ФНС или через оператора ЭДО.



Полномочия в машиночитаемой доверенности (МЧД) — это конкретные права и действия, которые передаются представителю от доверителя для работы в информационных системах. Они указываются с помощью уникальных кодов или в свободной форме с чёткими формулировками.