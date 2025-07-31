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ЭДО
ЭДО
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Маркетплейсы по новым правилам: закон о платформенной экономике вступит в силу в 2026 году

С 2026 года онлайн-торговля будет работать по новым правилам: закон о платформенной экономике вводит строгие требования к маркетплейсам и их партнёрам. Чтобы избежать штрафов и простоев, бизнесу важно заранее подготовиться и адаптировать процессы под новые нормы.

31.07.2025
205
205

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Готовы к изменениям? Точка Банк — да

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С 1 октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике. Он будет регулировать работу маркетплейсов и других онлайн-площадок, которые принимают оплату за товары и услуги.

Вот ключевые изменения:

  • маркетплейсы обязаны создать систему досудебного рассмотрения жалоб и возвращать удержания в течение двух дней, если жалоба признана обоснованной;
  • в карточках товаров появится отметка о необходимости маркировки;
  • об изменении условий оферты платформы должны предупреждать минимум за 15 дней;
  • запрещены автоматические акции и распродажи без согласия продавца.

Новые правила для маркетплейсов начнут действовать с 2026 года, но подготовиться лучше заранее. Приведите карточки товаров в порядок и настройте продажи в соответствии с будущими требованиями, а поможет в этом Точка Банк.

Что делать бизнесу уже сейчас?
Сервис Точка Банк «Маркетплейсы» поможет продавать на популярных площадках и легко соблюдать все требования закона, избавив вас от лишних забот.

Сегодня на платформы приходится около 5% ВВП страны. К 2030 году этот показатель может вырасти вдвое. В онлайн-торговле маркетплейсы уже занимают более 70%, ежедневно проводя миллионы транзакций.

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Закон о платформенной экономике 2026: правила для маркетплейсов – Точка Банк