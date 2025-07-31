Маркетплейсы по новым правилам: закон о платформенной экономике вступит в силу в 2026 году

С 1 октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике. Он будет регулировать работу маркетплейсов и других онлайн-площадок, которые принимают оплату за товары и услуги.
Вот ключевые изменения:
- маркетплейсы обязаны создать систему досудебного рассмотрения жалоб и возвращать удержания в течение двух дней, если жалоба признана обоснованной;
- в карточках товаров появится отметка о необходимости маркировки;
- об изменении условий оферты платформы должны предупреждать минимум за 15 дней;
- запрещены автоматические акции и распродажи без согласия продавца.
Новые правила для маркетплейсов начнут действовать с 2026 года, но подготовиться лучше заранее. Приведите карточки товаров в порядок и настройте продажи в соответствии с будущими требованиями, а поможет в этом Точка Банк.
Сегодня на платформы приходится около 5% ВВП страны. К 2030 году этот показатель может вырасти вдвое. В онлайн-торговле маркетплейсы уже занимают более 70%, ежедневно проводя миллионы транзакций.