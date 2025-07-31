Маркетплейсы по новым правилам: закон о платформенной экономике вступит в силу в 2026 году

С 1 октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике. Он будет регулировать работу маркетплейсов и других онлайн-площадок, которые принимают оплату за товары и услуги.

Вот ключевые изменения:

маркетплейсы обязаны создать систему досудебного рассмотрения жалоб и возвращать удержания в течение двух дней, если жалоба признана обоснованной;

в карточках товаров появится отметка о необходимости маркировки;

об изменении условий оферты платформы должны предупреждать минимум за 15 дней;

запрещены автоматические акции и распродажи без согласия продавца.

Новые правила для маркетплейсов начнут действовать с 2026 года, но подготовиться лучше заранее. Приведите карточки товаров в порядок и настройте продажи в соответствии с будущими требованиями, а поможет в этом Точка Банк.