МЧД в ЭДО: что это, полномочия, оформление и работа

Коротко С 1 сентября 2026 года стартует обязательный переход на электронные перевозочные документы. Проверьте, чтобы у ваших логистов, экспедиторов и менеджеров были МЧД с необходимыми правами. Иначе они не смогут подписывать ЭТрН и другие обязательные ЭПД.

Сотрудники вправе подписывать электронные документы при наличии действующей МЧД. Её выпускают прямо в сервисе электронного документооборота или на портале налоговой , подписывают КЭП руководителя. Внимательно выбирайте полномочия для доверенности. Наделив подчинённого слишком широкими правами, вы рискуете. Укажите только те действия, которые реально нужны ему для работы.

Что такое МЧД в электронном документообороте

МЧД — это цифровая машиночитаемая доверенность в виде XML-файла. Она равноценна бумажному документу, только используется не в обычном, а электронном документообороте. Поэтому для неё введён строгий формат, чтобы программа могла распознать и считать данные.

Переход на МЧД связан с тем, что сертификаты сотрудников больше не действуют. Теперь электронные подписи выдаются на физических лиц. В сертификатах больше нет указания на компанию, поэтому без доверенности система не понимает, законно работник представляет работодателя или нет. МЧД закрывает этот вопрос, так как содержит информацию:

о доверителе — фирме или предпринимателе, который делегирует выполнение операций;

доверенном лице (представителе) — штатном или внештатном специалисте;

полномочиях — правах на конкретные действия, например подписывать отчётность для налоговой, заказывать коды маркировки в «Честном ЗНАКЕ»;

периоде действия.

Машиночитаемая доверенность всегда идёт в паре с личной КЭП сотрудника, но это два разных инструмента. ЭП удостоверяет личность автора и неизменность документа, а МЧД — право действовать в цифровом пространстве от имени бизнеса.

Как работает связка личной КЭП плюс МЧД:

Сотрудник оформляет в аккредитованном УЦ сертификат квалифицированной электронной подписи. В нём содержится только личная информация о физическом лице. На это физлицо делают МЧД для подписания документов в ЭДО . Доверенность подписывает гендиректор своей КЭП. В информационной системе сотрудник совершает действие и подкрепляет его доверенностью.

Кому нужна МЧД для ЭДО

Доверенность нужна сотрудникам организации или ИП, которые действуют от имени компании в электронном документообороте, взаимодействуют с контрагентами или отправляют документы в госорганы. Например, главбуху, менеджеру или другому уполномоченному специалисту.

Пример. Кладовщик ООО «Вымпел» принимает груз и оформляет необходимые документы. По умолчанию у него нет права подписывать их электронной подписью от имени организации. Если сотруднику нужно подписывать электронные документы от имени «Вымпела», соответствующие полномочия указывают в МЧД.

МЧД также нужна внешнему бухгалтеру или другому представителю, который не состоит в штате компании, но выполняет задачи от её имени. Например, подписывает и отправляет договоры, счета и акты, работает с «Честным ЗНАКОМ» и другими информационными системами.

МЧД не нужна самому руководителю организации и индивидуальному предпринимателю. Они получают квалифицированный сертификат электронной подписи в УЦ ФНС, который подтверждает их право действовать от имени организации или ИП без доверенности. Такая норма установлена Федеральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом руководителю филиала МЧД нужна: он действует на основании доверенности, оформленной в соответствии со статьёй 55 ГК РФ.

Какие полномочия выбрать в МЧД для ЭДО

Полномочия очерчивают конкретную сферу и действия, доступные представителю. Выйти за рамки таких действий он не сможет: электронная система не даст разрешения.

Полномочия указывают одним из двух способов:

с помощью кодов, которые программа может обработать;

текстом.

Коды МЧД для ЭДО собраны в классификаторе. Коды распределены по донорам, то есть ведомствам. Например, для работы с Минфином, ФНС, Центробанком, Казначейством.

Короткая инструкция, как пользоваться классификатором:

1. Определите, какое юридическое право делегируете подчинённому. Например, наделяете главбуха правом представлять фирму перед налоговой.

2. Зайдите в классификатор и найдите нужный справочник. В нашем случае это «Полномочия МЧД ФНС».

3. Пролистайте коды и выберите соответствующий. Подходит код 1_FNS99.

4. Укажите полномочие в формате идентификатор плюс название. Это правило применяется при формировании доверенностей с 1 февраля 2026 года, согласно приказу Минцифры России от 05.11.2025 №1001.

Если вы создаёте МЧД в сервисе ЭДО или госсистеме, например ФНС, выбор полномочий упрощается. Просто выберите необходимое действие из выпадающего списка. Код вместе с названием встанет автоматически.

Важно. Одного универсального кода МЧД для ЭДО не существует. Это объясняется тем, что в сервисе электронного документооборота сотрудники обрабатывают огромное число разных документов, закрывающих разные задачи.

Классификатор закрывает не все полномочия. Если вы не нашли подходящий код, опишите действие текстом: «Заключение договоров с контрагентами». Приказ Минцифры России от 18.08.2021 №857 разрешает текстовое описание при отсутствии нужного идентификатора.

Где оформить МЧД на сотрудника для ЭДО

Способ 1. На портале ФНС. Здесь можно бесплатно сформировать единую МЧД версии 003, которая подходит для ЭДО и государственных систем, таких как ФНС, «Честный ЗНАК», Росстат.

Чтобы создать доверенность, последовательно заполните данные о доверителе, представителе и полномочиях. Готовый XML-файл сохраните на компьютер, подпишите КЭП руководителя и загрузите обратно в реестр.

Способ 2. Через оператора ЭДО или учётную систему. Такая доверенность применяется в электронном документообороте с контрагентами.

Зайдите в раздел «Доверенности», кликните на кнопку «Создать». Заполните пустующие поля, укажите полномочия, действительно необходимые для работы. Подпишите КЭП гендиректора или ИП, дождитесь регистрации в системе.

Как добавить МЧД в систему ЭДО

Добавить доверенность в систему можно двумя путями: по номеру (GUID) или загрузив XML-файл.

По номеру. Если МЧД зарегистрирована в блокчейн-хранилище ФНС, скопируйте её GUID. Это уникальный идентификатор из 32 символов, разделённых дефисами. В разделе «Доверенности» системы ЭДО выберите «Найти в реестре» или аналогичную кнопку. Введите номер, а сервис подтянет ИНН компании и уполномоченного специалиста. Проверьте данные, нажмите кнопку «Добавить».

По XML-файлу. Если у вас есть XML-файл, загрузите его вместе с SIG-файлом подписи. Система ЭДО проверит файлы и добавит МЧД. После привяжите доверенность к КЭП конкретного сотрудника. Для этого во вкладке «Сертификаты» выберите нужный сертификат и укажите, какая МЧД для него действует.

Как сотруднику подписывать документы в ЭДО по МЧД

Алгоритм такой:

Выбрать действующую доверенность с нужными полномочиями при совершении операции в системе электронного документооборота. Подписать документ личной КЭП физического лица. Отправить контрагенту через оператора ЭДО.

Контрагент получит документ вместе с файлами подписи и МЧД. Система контрагента автоматически проверит файлы плюс он сам может проверить вручную.

Экспертное мнение МЧД лучше оформлять с учётом реальных задач сотрудника и не давать ему лишних полномочий. Это особенно важно перед обязательным переходом на электронные перевозочные документы. Если водитель будет подписывать 2-й и 4-й разделы ЭТрН, проверьте, что соответствующие полномочия указаны в его МЧД.



Для работы с документами удобно использовать ЭДО от Точка Банка. В сервисе можно создавать, подписывать и отправлять документы контрагентам, а также работать с готовыми шаблонами. Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Как проверить доверенность и полномочия контрагента

Современные сервисы ЭДО и учётные системы автоматически проверяют валидность МЧД, предупреждают о рисках. Для дополнительной ручной проверки воспользуйтесь сервисом ФНС. Он даёт возможность проверить МЧД упрощённо или расширенно.

Упрощённая проверка. Введите GUID и увидите базовую информацию: действует ли доверенность сейчас и сколько ещё времени будет в силе.

Расширенная проверка. Чтобы подробнее узнать о доверителе, представителе и полномочиях, помимо GUID, заполните поля с ИНН. Если контрагент установил пароль, нужно ввести и его.

МЧД для транспортного ЭДО

С 1 сентября 2026 года в коммерческих перевозках становятся обязательными электронные транспортные документы. Участники грузовых автоперевозок должны формировать электронно:

ЭТрН;

экспедиторские документы;

заказы-заявки на перевозку.

У сотрудников, которые подписывают эти документы от лица грузоотправителя, перевозчика, экспедитора и грузополучателя, должны быть МЧД. Для ЭПД подходит единая доверенность формата 003 или сформированная в сервисе оператора ИС ЭПД.

Полномочия в МЧД для ЭТрН должны быть проставлены кодами из классификатора Минцифры. Государственная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) не понимает произвольный текст, только коды. На практике чаще всего используют два идентификатора.

Код Позволяет подписывать BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS5 Товарные, товарно-транспортные, транспортные накладные, УПД BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS8 Транспортные накладные

Выдавайте вашему логисту или менеджеру доступ лишь к необходимым операциям. Если специалист работает только с ЭТрН, а УПД не подписывает, возьмите для МЧД узкий код.

Как изменить или прекратить полномочия сотрудника

После увольнения работника обязательно отзовите его машиночитаемую доверенность, чтобы он больше не мог подписывать корпоративные документы за руководителя.

Для аннулирования МЧД гендиректору нужно найти её в системе, нажать «Отменить» («Отозвать») и подтвердить действие электронной подписью. Проверьте, что статус сменился на «Отозвана» — с этого момента она не действует. Ранее подписанные документы сохраняют юридическую силу.