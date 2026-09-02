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МЧД в ЭДО: что это, полномочия, оформление и работа

Через сервисы ЭДО компании обмениваются электронными накладными, договорами, счетами на оплату. Такие документы имеют юридическую силу, когда подписаны уполномоченным сотрудником с машиночитаемой доверенностью (МЧД). Точка Банк разберёт, зачем нужна МЧД в ЭДО, как её оформить и как пользоваться.

02.09.2026
554
554

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Автор

Коротко
Сотрудники вправе подписывать электронные документы при наличии действующей МЧД. Её выпускают прямо в сервисе электронного документооборота или на портале налоговой, подписывают КЭП руководителя. Внимательно выбирайте полномочия для доверенности. Наделив подчинённого слишком широкими правами, вы рискуете. Укажите только те действия, которые реально нужны ему для работы.
С 1 сентября 2026 года стартует обязательный переход на электронные перевозочные документы. Проверьте, чтобы у ваших логистов, экспедиторов и менеджеров были МЧД с необходимыми правами. Иначе они не смогут подписывать ЭТрН и другие обязательные ЭПД.

Что такое МЧД в электронном документообороте

МЧД — это цифровая машиночитаемая доверенность в виде XML-файла. Она равноценна бумажному документу, только используется не в обычном, а электронном документообороте. Поэтому для неё введён строгий формат, чтобы программа могла распознать и считать данные. 

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Безопасность ЭДО 

Переход на МЧД связан с тем, что сертификаты сотрудников больше не действуют. Теперь электронные подписи выдаются на физических лиц. В сертификатах больше нет указания на компанию, поэтому без доверенности система не понимает, законно работник представляет работодателя или нет. МЧД закрывает этот вопрос, так как содержит информацию:

  • о доверителе — фирме или предпринимателе, который делегирует выполнение операций;
  • доверенном лице (представителе) — штатном или внештатном специалисте;
  • полномочиях — правах на конкретные действия, например подписывать отчётность для налоговой, заказывать коды маркировки в «Честном ЗНАКЕ»;
  • периоде действия. 

Машиночитаемая доверенность всегда идёт в паре с личной КЭП сотрудника, но это два разных инструмента. ЭП удостоверяет личность автора и неизменность документа, а МЧД — право действовать в цифровом пространстве от имени бизнеса.  

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Как работает связка личной КЭП плюс МЧД: 

  1. Сотрудник оформляет в аккредитованном УЦ сертификат квалифицированной электронной подписи. В нём содержится только личная информация о физическом лице. 
  2. На это физлицо делают МЧД для подписания документов в ЭДО. Доверенность подписывает гендиректор своей КЭП. 
  3. В информационной системе сотрудник совершает действие и подкрепляет его доверенностью. 

Кому нужна МЧД для ЭДО

Доверенность нужна сотрудникам организации или ИП, которые действуют от имени компании в электронном документообороте, взаимодействуют с контрагентами или отправляют документы в госорганы. Например, главбуху, менеджеру или другому уполномоченному специалисту.

Пример. Кладовщик ООО «Вымпел» принимает груз и оформляет необходимые документы. По умолчанию у него нет права подписывать их электронной подписью от имени организации. Если сотруднику нужно подписывать электронные документы от имени «Вымпела», соответствующие полномочия указывают в МЧД.

МЧД также нужна внешнему бухгалтеру или другому представителю, который не состоит в штате компании, но выполняет задачи от её имени. Например, подписывает и отправляет договоры, счета и акты, работает с «Честным ЗНАКОМ» и другими информационными системами.

МЧД не нужна самому руководителю организации и индивидуальному предпринимателю. Они получают квалифицированный сертификат электронной подписи в УЦ ФНС, который подтверждает их право действовать от имени организации или ИП без доверенности. Такая норма установлена Федеральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом руководителю филиала МЧД нужна: он действует на основании доверенности, оформленной в соответствии со статьёй 55 ГК РФ.

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— Как создать МЧД на сайте ФНС: пошаговая инструкция

Какие полномочия выбрать в МЧД для ЭДО

Полномочия очерчивают конкретную сферу и действия, доступные представителю. Выйти за рамки таких действий он не сможет: электронная система не даст разрешения. 

Полномочия указывают одним из двух способов: 

  • с помощью кодов, которые программа может обработать;
  • текстом. 

Коды МЧД для ЭДО собраны в классификаторе. Коды распределены по донорам, то есть ведомствам. Например, для работы с Минфином, ФНС, Центробанком, Казначейством. 

Короткая инструкция, как пользоваться классификатором:

1. Определите, какое юридическое право делегируете подчинённому. Например, наделяете главбуха правом представлять фирму перед налоговой.

2. Зайдите в классификатор и найдите нужный справочник. В нашем случае это «Полномочия МЧД ФНС». 

3. Пролистайте коды и выберите соответствующий. Подходит код 1_FNS99. 

4. Укажите полномочие в формате идентификатор плюс название. Это правило применяется при формировании доверенностей с 1 февраля 2026 года, согласно приказу Минцифры России от 05.11.2025 №1001.  

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Если вы создаёте МЧД в сервисе ЭДО или госсистеме, например ФНС, выбор полномочий упрощается. Просто выберите необходимое действие из выпадающего списка. Код вместе с названием встанет автоматически. 

Важно. Одного универсального кода МЧД для ЭДО не существует. Это объясняется тем, что в сервисе электронного документооборота сотрудники обрабатывают огромное число разных документов, закрывающих разные задачи. 

Классификатор закрывает не все полномочия. Если вы не нашли подходящий код, опишите действие текстом: «Заключение договоров с контрагентами». Приказ Минцифры России от 18.08.2021 №857 разрешает текстовое описание при отсутствии нужного идентификатора. 

Где оформить МЧД на сотрудника для ЭДО

Способ 1. На портале ФНС. Здесь можно бесплатно сформировать единую МЧД версии 003, которая подходит для ЭДО и государственных систем, таких как ФНС, «Честный ЗНАК», Росстат. 

Чтобы создать доверенность, последовательно заполните данные о доверителе, представителе и полномочиях. Готовый XML-файл сохраните на компьютер, подпишите КЭП руководителя и загрузите обратно в реестр. 

Способ 2. Через оператора ЭДО или учётную систему. Такая доверенность применяется в электронном документообороте с контрагентами. 

Зайдите в раздел «Доверенности», кликните на кнопку «Создать». Заполните пустующие поля, укажите полномочия, действительно необходимые для работы. Подпишите КЭП гендиректора или ИП, дождитесь регистрации в системе. 

Как добавить МЧД в систему ЭДО

Добавить доверенность в систему можно двумя путями: по номеру (GUID) или загрузив XML-файл.

По номеру. Если МЧД зарегистрирована в блокчейн-хранилище ФНС, скопируйте её GUID. Это уникальный идентификатор из 32 символов, разделённых дефисами. В разделе «Доверенности» системы ЭДО выберите «Найти в реестре» или аналогичную кнопку. Введите номер, а сервис подтянет ИНН компании и уполномоченного специалиста. Проверьте данные, нажмите кнопку «Добавить».

По XML-файлу. Если у вас есть XML-файл, загрузите его вместе с SIG-файлом подписи. Система ЭДО проверит файлы и добавит МЧД. После привяжите доверенность к КЭП конкретного сотрудника. Для этого во вкладке «Сертификаты» выберите нужный сертификат и укажите, какая МЧД для него действует.

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Как сотруднику подписывать документы в ЭДО по МЧД

Алгоритм такой: 

  1. Выбрать действующую доверенность с нужными полномочиями при совершении операции в системе электронного документооборота. 
  2. Подписать документ личной КЭП физического лица. 
  3. Отправить контрагенту через оператора ЭДО. 

Контрагент получит документ вместе с файлами подписи и МЧД. Система контрагента автоматически проверит файлы плюс он сам может проверить вручную. 

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Экспертное мнение

МЧД лучше оформлять с учётом реальных задач сотрудника и не давать ему лишних полномочий. Это особенно важно перед обязательным переходом на электронные перевозочные документы. Если водитель будет подписывать 2-й и 4-й разделы ЭТрН, проверьте, что соответствующие полномочия указаны в его МЧД.


Для работы с документами удобно использовать ЭДО от Точка Банка. В сервисе можно создавать, подписывать и отправлять документы контрагентам, а также работать с готовыми шаблонами.

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Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Как проверить доверенность и полномочия контрагента

Современные сервисы ЭДО и учётные системы автоматически проверяют валидность МЧД, предупреждают о рисках. Для дополнительной ручной проверки воспользуйтесь сервисом ФНС. Он даёт возможность проверить МЧД упрощённо или расширенно. 

Упрощённая проверка. Введите GUID и увидите базовую информацию: действует ли доверенность сейчас и сколько ещё времени будет в силе. 

Расширенная проверка. Чтобы подробнее узнать о доверителе, представителе и полномочиях, помимо GUID, заполните поля с ИНН. Если контрагент установил пароль, нужно ввести и его. 

МЧД для транспортного ЭДО

С 1 сентября 2026 года в коммерческих перевозках становятся обязательными электронные транспортные документы. Участники грузовых автоперевозок должны формировать электронно: 

  • ЭТрН;
  • экспедиторские документы;
  • заказы-заявки на перевозку. 

У сотрудников, которые подписывают эти документы от лица грузоотправителя, перевозчика, экспедитора и грузополучателя, должны быть МЧД. Для ЭПД подходит единая доверенность формата 003 или сформированная в сервисе оператора ИС ЭПД. 

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Электронная транспортная накладная (ЭТрН) 

Кому нужно переходить на ЭТрН с 1 сентября 2026 года, а кому нет

Полномочия в МЧД для ЭТрН должны быть проставлены кодами из классификатора Минцифры. Государственная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) не понимает произвольный текст, только коды. На практике чаще всего используют два идентификатора.

КодПозволяет подписывать
BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS5Товарные, товарно-транспортные, транспортные накладные, УПД
BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS8Транспортные накладные

Выдавайте вашему логисту или менеджеру доступ лишь к необходимым операциям. Если специалист работает только с ЭТрН, а УПД не подписывает, возьмите для МЧД узкий код. 

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк
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Как изменить или прекратить полномочия сотрудника

После увольнения работника обязательно отзовите его машиночитаемую доверенность, чтобы он больше не мог подписывать корпоративные документы за руководителя. 

Для аннулирования МЧД гендиректору нужно найти её в системе, нажать «Отменить» («Отозвать») и подтвердить действие электронной подписью. Проверьте, что статус сменился на «Отозвана» — с этого момента она не действует. Ранее подписанные документы сохраняют юридическую силу. 

Если вы меняете подчинённому круг задач, отзовите старую доверенность и выпустите новую с актуальными данными.

Вопросы по теме

Можно ли оформить одну МЧД сразу на нескольких сотрудников?

Да, ст. 185 Гражданского кодекса разрешает оформить коллективную доверенность на нескольких сотрудников. 

Может ли МЧД получить человек, который не работает в штате компании?

Может. Например, внештатный юрист, бухгалтер, консультант или другой специалист. 

Нужно ли делать отдельную МЧД для каждого оператора ЭДО?

Не нужно, сделайте одну доверенность и загрузите её в сервис ЭДО. Если она выпущена по правилам, то будет работать для всех операторов. 

Может ли сотрудник использовать одну личную КЭП для работы по МЧД от нескольких организаций?

Может, личная КЭП привязана только к нему. Но у него должна быть МЧД от каждой такой организации.

Можно ли в одной МЧД указать сразу несколько видов документов и действий?

Да, вы можете перечислить несколько разных полномочий, указав для каждого идентификатор и название из классификатора

Нужно ли оформлять новую МЧД после перевыпуска КЭП сотрудника?

Нет, потому что МЧД привязана к конкретному человеку, а не к сертификату КЭП. Однако если его личные данные при перевыпуске изменились, тогда нужно. 

Прекращается ли действие МЧД после окончания срока КЭП руководителя, которой её подписали?

Действие доверенности прекращается по основаниям, перечисленным в ст. 188 ГК РФ. Такого основания, как окончание срока КЭП руководителя, в статье нет.   

Что происходит с МЧД после смены генерального директора?

Она продолжает действовать, пока не наступит какое-либо событие согласно ст. 188 ГК РФ. Доверенность выдаётся организацией, а не гендиректором. 

Нужно ли сотруднику иметь МЧД, если он только создаёт документы, а подписывает их руководитель?

Не нужно, поскольку в таком случае информационная система не расценивает его как представителя бизнеса. 

Можно ли использовать одну МЧД одновременно в ЭДО, «Честном ЗНАКЕ» и других информационных системах?

Да, если вы выпустили доверенность формата 003 и дали представителю полномочия на работу во всех этих системах. 

Нужно ли отправлять контрагенту XML-файл МЧД вручную?

Только если его система ЭДО по какой-то причине не может проверить доверенность автоматически. Тогда отправьте ему XML-файл с МЧД и файл с электронной подписью. Чтобы не было проблем, заранее обговорите этот момент и пропишите в соглашении об ЭДО. 

Как работает МЧД при роуминге между разными операторами ЭДО?

Если роуминг настроен, контрагент получит подписанный документ вместе с МЧД, а система проверит её валидность и соответствие подписи. 

Может ли контрагент отказаться принять документ из-за полномочий подписанта?

Может, если у подписанта нет полномочий или их недостаточно для конкретного документа.

Что делать, если МЧД действительна, но сервис ЭДО показывает ошибку проверки?

Внимательно изучите сообщение об ошибке и действуйте по ситуации. Ошибка, произошедшая из-за расхождения данных в доверенности и подписи, решается только выпуском новой МЧД. Если не можете разобраться сами, напишите в техподдержку оператора. 

Можно ли использовать МЧД для подписания неформализованных документов?

Сотрудник может использовать МЧД для подписания договоров, писем, заявок и других неформализованных документов при наличии соответствующих полномочий. 

Можно ли оформить МЧД на сотрудника аутсорсинговой бухгалтерии?

Законодательного запрета на это нет. Чтобы избежать рисков, не наделяйте внештатного бухгалтера чрезмерными полномочиями и контролируйте работу. 

Нужна ли отдельная МЧД для филиала организации?

По правилу ст. 55 ГК РФ руководителю филиала нужна МЧД, подписанная гендиректором головной организации. Руководитель филиала по праву передоверия выдаёт доверенности своим сотрудникам. 

Можно ли распечатать МЧД и использовать её как обычную бумажную доверенность?

МЧД применяется в ЭДО с партнёрами и во взаимодействии с информационными госсистемами, поэтому должна храниться и передаваться электронно. 

Что делать с документами, которые сотрудник подписал до отзыва его МЧД?

Такие документы сохраняют юридическую силу. 

Нужно ли оформлять МЧД сотруднику только для просмотра и получения входящих документов без права подписи?

Не нужно, просто настройте для него права доступа в системе электронного документооборота. 

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МЧД в ЭДО: что это, полномочия, как добавить МЧД в электронный документооборот — Точка Банк