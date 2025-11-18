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ЭДО
ЭДО

Минфин утвердил новый порядок электронных счетов-фактур с 2026 года

Компании в России могут получить обновлённые правила работы с электронными счетами-фактурами. Документы будут подписываться УКЭП, проходить проверку через операторов ЭДО и автоматически учитываться в закупках по ФЗ №44.

18.11.2025
298
298

ЭДО от Точка Банк

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С 1 апреля 2026 года может вступить в силу новый приказ Министерства финансов России. Он утвердит новый порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме. Для подписания нужно будет использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Новый приказ изменит действующий от 12.01.2023 №14-н

Новый приказ может установить единые правила для участников электронного документооборота. К ним относятся налоговые агенты, комиссионеры, агенты и другие операторы, которые реализуют товары, услуги или имущественные права.

Согласно новым правилам:

  • Счета-фактуры подписываются электронной подписью уполномоченного лица продавца. Они могут передаваться через одного или нескольких операторов электронного документооборота.
  • Покупатель получает подтверждение о выставлении и проверке счёта-фактуры через оператора. Он проверяет документ на соответствие установленному формату.
  • Применение шифрования разрешено, кроме случаев, когда это запрещено законом или требуется для прослеживаемости товаров.
  • Для участников закупок по ФЗ №44 обмен электронными счетами-фактурами проходит через единую информационную систему. При этом используется автоматическая электронная подпись уполномоченного органа.

Документ также описывает правила регистрации участников электронного документооборота, обновления данных и обмена подтверждениями. Это включает универсальные сообщения о необходимости исправления ошибок.

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Минфин России: новый порядок электронных счетов-фактур с 2026 года — Точка Банк