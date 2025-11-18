Минфин утвердил новый порядок электронных счетов-фактур с 2026 года

С 1 апреля 2026 года может вступить в силу новый приказ Министерства финансов России. Он утвердит новый порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме. Для подписания нужно будет использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Новый приказ изменит действующий от 12.01.2023 №14-н.
Новый приказ может установить единые правила для участников электронного документооборота. К ним относятся налоговые агенты, комиссионеры, агенты и другие операторы, которые реализуют товары, услуги или имущественные права.
Согласно новым правилам:
- Счета-фактуры подписываются электронной подписью уполномоченного лица продавца. Они могут передаваться через одного или нескольких операторов электронного документооборота.
- Покупатель получает подтверждение о выставлении и проверке счёта-фактуры через оператора. Он проверяет документ на соответствие установленному формату.
- Применение шифрования разрешено, кроме случаев, когда это запрещено законом или требуется для прослеживаемости товаров.
- Для участников закупок по ФЗ №44 обмен электронными счетами-фактурами проходит через единую информационную систему. При этом используется автоматическая электронная подпись уполномоченного органа.
Документ также описывает правила регистрации участников электронного документооборота, обновления данных и обмена подтверждениями. Это включает универсальные сообщения о необходимости исправления ошибок.