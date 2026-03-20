Новые правила по электронным счетам-фактурам — с 1 июля 2026 года

Минфин направил на согласование обновлённую редакцию порядка выставления и обмена электронными счетами-фактурами.
Главное изменение — закрепляют правила работы с универсальными сообщениями в ЭДО.
Когда начнут действовать
Планируемая дата — 1 июля 2026 года.
Что меняется:
- Вводят единый порядок обмена электронными счетами-фактурами через операторов ЭДО.
- Закрепляют использование универсальных сообщений — для уточнений, ошибок и подтверждений.
- Чётко фиксируют моменты выставления и получения документа (через оператора).
- Уточняют действия сторон, если документ не дошёл.
- Прописывают запрет на повторную отправку документа в электронном виде, если он уже продублирован на бумаге.
Как это будет работать
Процесс остаётся стандартным:
Продавец → оператор ЭДО → покупатель.
Но теперь:
- каждое действие подтверждается автоматически;
- переписка по документу переводится в формализованные сообщения;
- контроль сроков становится жёстче.
Электронные счета-фактуры окончательно становятся базовым форматом работы.