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ЭДО
ЭДО

Новые правила по электронным счетам-фактурам — с 1 июля 2026 года

20.03.2026
279
279

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк

Не нужно следить за изменениями — мы уже всё обновили. Подписывайте и отправляйте документы в пару кликов.
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

Минфин направил на согласование обновлённую редакцию порядка выставления и обмена электронными счетами-фактурами.

Главное изменение — закрепляют правила работы с универсальными сообщениями в ЭДО.

Когда начнут действовать

Планируемая дата — 1 июля 2026 года.

Что меняется:

  • Вводят единый порядок обмена электронными счетами-фактурами через операторов ЭДО.
  • Закрепляют использование универсальных сообщений — для уточнений, ошибок и подтверждений.
  • Чётко фиксируют моменты выставления и получения документа (через оператора).
  • Уточняют действия сторон, если документ не дошёл.
  • Прописывают запрет на повторную отправку документа в электронном виде, если он уже продублирован на бумаге.
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Как это будет работать

Процесс остаётся стандартным:

Продавец → оператор ЭДО → покупатель.

Но теперь:

  • каждое действие подтверждается автоматически;
  • переписка по документу переводится в формализованные сообщения;
  • контроль сроков становится жёстче.

Электронные счета-фактуры окончательно становятся базовым форматом работы.

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Новые правила электронных счетов-фактур с 1 июля 2026: что изменится в ЭДО — Точка Банк