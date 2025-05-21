Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ЭДО
  4. Новый порядок обмена счет-фактурами и технологическими документами с 2025 года
ЭДО
ЭДО

Новый порядок обмена счет-фактурами и технологическими документами с 2025 года

Если вы работаете с ЭДО, важно быть в курсе: с 1 октября 2025 года процесс обмена электронными документами поменяется. Проект уже опубликован — и лучше заранее понять, к чему готовиться.

21.05.2025
241
241

Подключите ЭДО

На подписание документов уходит 2 минуты. Подписывать можно онлайн — без токенов и флешек. Документы юридически значимы.
Попробовать

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Подключите ЭДО

На подписание документов уходит 2 минуты. Подписывать можно онлайн — без токенов и флешек. Документы юридически значимы.
Попробовать

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

В 2025 году в России вводятся новые правила работы с электронными счетами-фактурами и универсальными технологическими документами. Минфин разработал проект изменений, который проходит общественное обсуждение.

Основные изменения

1. Внедрение универсального сообщения

  • Заменяет такие существующие технические документы, как извещение о получении (ИОП), уведомление об уточнении (УоУ), отказ в подписании и другие
  • Не требует подписания усиленной квалифицированной электронной подписью
  • Позволяет отправлять неограниченное количество сообщений по одному счету-фактуре

2. Функционал универсального сообщения

  • Подтверждение получения счета-фактуры
  • Уведомление об ошибках и необходимых исправлениях
  • Передача дополнительных сведений по счету-фактуре
  • Информирование о других событиях, связанных со счетом-фактурой

Преимущества новой системы

  • Упрощение документооборота за счет единой формы
  • Повышение гибкости коммуникации между контрагентами
  • Возможность автоматизации процессов через специальный классификатор кодов
  • Оптимизация работы на единой площадке Казначейства по 44-ФЗ

Технические особенности

  • Разработаны новые форматы и XSD-схемы
  • Создан специальный классификатор для автоматизации обработки
  • Обновлены правила работы через роуминг операторов ЭДО
  • Изменены условия приема и обработки входящих документов

Действующий порядок (приказ Минфина №14н от 2021 года) будет отменен. Новый порядок обязателен при обмене электронными счетами-фактурами по ТКС. Сохраняются существующие правила определения дат выставления/получения документов.

Внедрением занимаются операторы ЭДО и все изменения будут осуществляться на их стороне. Документооборот Точки подготовился к грядущим изменениям и следит за принятием документа.

Другие статьи по теме

27 ИЮНЯ 2025
119 786
Дарья Довбыш
Личный кабинет в системе «Честный знак»
14 ЯНВАРЯ 2026
67 255
Дарья Жуковская
Как перевыпустить КЭП через личный кабинет налогоплательщика ФНС

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Новый порядок обмена счет-фактурами и технологическими документами в 2025 году — Точка Банк