Новый порядок обмена счет-фактурами и технологическими документами с 2025 года

В 2025 году в России вводятся новые правила работы с электронными счетами-фактурами и универсальными технологическими документами. Минфин разработал проект изменений, который проходит общественное обсуждение.
Основные изменения
1. Внедрение универсального сообщения
- Заменяет такие существующие технические документы, как извещение о получении (ИОП), уведомление об уточнении (УоУ), отказ в подписании и другие
- Не требует подписания усиленной квалифицированной электронной подписью
- Позволяет отправлять неограниченное количество сообщений по одному счету-фактуре
2. Функционал универсального сообщения
- Подтверждение получения счета-фактуры
- Уведомление об ошибках и необходимых исправлениях
- Передача дополнительных сведений по счету-фактуре
- Информирование о других событиях, связанных со счетом-фактурой
Преимущества новой системы
- Упрощение документооборота за счет единой формы
- Повышение гибкости коммуникации между контрагентами
- Возможность автоматизации процессов через специальный классификатор кодов
- Оптимизация работы на единой площадке Казначейства по 44-ФЗ
Технические особенности
- Разработаны новые форматы и XSD-схемы
- Создан специальный классификатор для автоматизации обработки
- Обновлены правила работы через роуминг операторов ЭДО
- Изменены условия приема и обработки входящих документов
Действующий порядок (приказ Минфина №14н от 2021 года) будет отменен. Новый порядок обязателен при обмене электронными счетами-фактурами по ТКС. Сохраняются существующие правила определения дат выставления/получения документов.
Внедрением занимаются операторы ЭДО и все изменения будут осуществляться на их стороне. Документооборот Точки подготовился к грядущим изменениям и следит за принятием документа.