Обновлённый формат УКД и корректировочного счёта-фактуры в 2026 году

С 19 апреля 2026 года изменились правила работы с корректировочными документами. ФНС утвердила новый формат корректировочного счёта-фактуры и УКД, приказ от 19.01.2026 №ЕД-1-26/29@. Прежний формат по приказу от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@ больше не действует.
Но переход сделали плавным. До 1 апреля 2027 года можно работать сразу с двумя версиями:
- 5.02 — новая версия, применяется уже сейчас и без ограничений по сроку;
- 5.01 — старая версия, действует до 1 апреля 2027 года.
После 1 апреля 2027 года останется только обновлённый формат.
Что изменилось по сути: новый формат максимально приблизили к электронным УПД и счетам-фактурам по приказу ФНС России от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@. Это упростит работу с документами и снизит количество ошибок при обмене через ЭДО.