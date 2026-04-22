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Обновлённый формат УКД и корректировочного счёта-фактуры в 2026 году

22.04.2026
490
490

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С 19 апреля 2026 года изменились правила работы с корректировочными документами. ФНС утвердила новый формат корректировочного счёта-фактуры и УКД, приказ от 19.01.2026 №ЕД-1-26/29@. Прежний формат по приказу от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@ больше не действует.

Но переход сделали плавным. До 1 апреля 2027 года можно работать сразу с двумя версиями:

  • 5.02 — новая версия, применяется уже сейчас и без ограничений по сроку; 
  • 5.01 — старая версия, действует до 1 апреля 2027 года.

После 1 апреля 2027 года останется только обновлённый формат.

Что изменилось по сути: новый формат максимально приблизили к электронным УПД и счетам-фактурам по приказу ФНС России от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@. Это упростит работу с документами и снизит количество ошибок при обмене через ЭДО.

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Новый формат УКД и корректировочного счёта-фактуры с 2026 года: изменения, сроки, версии 5.02 и 5.01 — Точка Банк