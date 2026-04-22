Обновлённый формат УКД и корректировочного счёта-фактуры в 2026 году

С 19 апреля 2026 года изменились правила работы с корректировочными документами. ФНС утвердила новый формат корректировочного счёта-фактуры и УКД, приказ от 19.01.2026 №ЕД-1-26/29@. Прежний формат по приказу от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@ больше не действует.

Но переход сделали плавным. До 1 апреля 2027 года можно работать сразу с двумя версиями:

5.02 — новая версия, применяется уже сейчас и без ограничений по сроку;

5.01 — старая версия, действует до 1 апреля 2027 года.

После 1 апреля 2027 года останется только обновлённый формат.