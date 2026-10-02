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ЭДО
ЭДО

Плюсы и минусы ЭДО

Электронный документооборот (ЭДО) помогает компаниям экономить время и ресурсы. Точка Банк расскажет, в чём заключаются главные плюсы и минусы ЭДО, а также кому этот переход принесёт максимальную выгоду.

02.10.2026
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20

Как подключить ЭДО?

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Как подключить ЭДО?

Если у вас есть счёт в Точка Банк — заходите в «Документооборот» и начинайте работу. Нет счёта? Оставьте заявку — перезвоним в течение 30 минут и подберём тариф.
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Автор

Коротко
Электронный документооборот (ЭДО) заменяет бумажные носители юридически значимыми цифровыми документами, защищёнными электронной подписью.
Переход на ЭДО приносит значительную выгоду — ускорение процессов в компании, возможность удалённой работы и снижение операционных расходов. При этом требует затрат на внедрение и обучение персонала.
Для успешного перехода на ЭДО бизнесу необходимо выбрать надёжного оператора ЭДО и протестировать процессы на пилотной группе. Также нужно корректно оформить электронные подписи, выпустить МЧД для сотрудников и настроить резервное копирование данных.

Преимущества электронного документооборота

Согласно ст. 21 ТК РФ, электронный документооборот (ЭДО) — это процесс работы с документами в электронном виде без использования бумажных носителей. В него входят следующие операции с бумагами: 

  • создание;
  • согласование;
  • подписание;
  • отправка и получение;
  • хранение.

Юридическую силу таким документам придаёт электронная подпись (ЭП). Она гарантирует, что документы подписаны конкретным лицом и не были изменены после подписания.

По сравнению с бумажным документооборотом ЭДО имеет ряд плюсов: 

  • быстрая доставка, согласование и подписание документов;
  • сокращение расходов на печать, доставку и бумажный архив;
  • быстрый и удобный контроль статусов, сроков и истории действий с документами;
  • сокращение времени на ручной ввод и количества ошибок в бумагах;
  • быстрые поиск документов и подготовка к проверкам; 
  • возможность удалённо работать с документами из разных офисов и регионов;
  • подтверждение автора и целостности документа посредством электронной подписи.
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Недостатки ЭДО

При этом электронный документооборот имеет ряд недостатков:

  • значительные расходы на подключение, тарифы, электронные подписи и интеграцию;
  • необходимость перестройки всех процессов в компании;
  • затраты на обучение сотрудников и работа с их сопротивлением к изменениям;
  • сложности роуминга между контрагентами с разными операторами ЭДО;
  • зависимость от интернета, программного обеспечения и доступности сервиса ЭДО;
  • риски потери или кражи электронной подписи, а также несанкционированного доступа;
  • строгие требования к совместимости форматов, хранению и переносу электронного архива.

Экспертное мнение

При переходе на ЭДО важно заранее оценить объём документов и понять, какие процессы компания хочет перевести в электронный формат. Для небольшого бизнеса с малым количеством документов расходы на ЭДО могут оказаться выше экономии. Если документов много, электронный обмен помогает сократить время на отправку, подписание и поиск документов.


В ЭДО от Точка Банка можно обмениваться документами с контрагентами, подписывать их электронной подписью и хранить в электронном виде. Это помогает сократить бумажный документооборот и упростить работу с документами.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Преимущества и недостатки кадрового электронного документооборота

Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — это часть ЭДО, которая касается исключительно трудовых отношений между работодателем и работником.

Преимущества КЭДОНедостатки КЭДО
Возможность ознакомления и подписания документов в любое время и из любой точки мира через смартфон или компьютер.

Чёткое понимание статуса документов — отправлен, просмотрен или подписан.

Экономия времени — сотрудникам и работодателю не нужно посещать офис только ради того, чтобы поставить подпись на документе.

Гарантия, что подписанный документ не будет задним числом изменён работодателем благодаря криптографической защите электронной подписи

Переход на КЭДО и его использование могут быть осуществлены только с согласия сотрудников.

Необходимость использовать три вида подписей — КЭП, НЭП и ПЭП. Это может пугать или запутывать сотрудников.

Отсутствие возможности обрабатывать все кадровые документы в КЭДО, согласно ст. 22.1 ТК РФ. Например, в кадровом электронном документообороте нельзя формировать:

— трудовые книжки и вкладыши к ним;

— акты о несчастных случаях на производстве;

— приказы об увольнении сотрудника;

— документы по инструктажам по охране труда

Когда ЭДО обязателен и выгоден

ЭДО  для компаний доброволен, но в некоторых сферах его использование обязательно:

Наибольшую выгоду от перехода на ЭДО получают компании, которые:

  • имеют удалённых сотрудников и филиалы в разных городах и регионах;
  • работают с большим объёмом первичных документов;
  • занимаются малым и средним бизнесом;
  • участвуют в тендерах;
  • работают с товарами, требующими маркировки в системе «Честный ЗНАК».

Бумажный документооборот подойдёт микробизнесам и ИП с минимальным документооборотом, а также тем, кто работает с документами, которые нельзя вести в ЭДО.   

Надёжный документооборот от Точка Банк
Храните документы в безопасности, бесплатно и вечно. Нужный документ легко найти и предъявить по запросу ФНС или в суде.

Как рассчитать экономическую эффективность ЭДО

При выборе между бумажным и электронным документооборотом необходимо учесть все расходы.

Прямые расходы на материалы и логистикуРасходы на труд сотрудниковДополнительные расходы
Бумага, картриджи, канцелярия, папки и архивные шкафы для документов.

Печать и копирование, а также обслуживание и амортизация принтеров.
Курьерская доставка документов. 

Аренда площадей под архив, а также услуги сторонних архивных компаний 
Зарплата бухгалтеров, кадровиков и делопроизводителей, которые тратят время на распечатку, подшив, поиск, отправку и согласование документов.

Время руководителей на физическое подписание стопок бумаг
Штрафы за утерю документов.

Упущенная выгода от медленного закрытия сделок.

Риски хищения или порчи бумажных оригиналов.

Проценты по просроченным платежам из‑за задержки первичных документов

Сложив все расходы, чаще всего лучше использовать именно электронный документооборот. Стоимость внедрения и эксплуатации ЭДО зависит:

  • от подключения к оператору ЭДО и уплаты тарифа;
  • покупки крипто-токенов для записи ЭП;
  • настройки интеграции ЭДО с учётной системой;
  • обучения персонала;
  • разработки и согласования внутренних регламентов работы с ЭДО;
  • обновления интеграций.

Формулы расчёта экономии и срока окупаемости будут выглядеть следующим образом.

Формула расчёта экономииГодовая экономия = (Расходы на бумагу до ЭДО) − (Расходы на ЭДО после внедрения),
где:

— Расходы на бумагу = (Стоимость материалов + Логистика + Архив) + (Часы сотрудников × Их часовая ставка) + Риски и потери;

— Расходы на ЭДО = Тариф оператора + Амортизация разовых затрат на внедрение ÷ Срок амортизации
Формула расчёта срока окупаемостиСрок окупаемости = Разовые затраты на внедрение ÷ Ежемесячная экономия
ПРИМЕР
У торговой компании ООО «ТраснМебель» в штате находится 100 сотрудников. В год она обрабатывает 500 документов в месяц.
Расходы на бумагу в год:
— материалы, печать, курьеры — 600 000 ₽;
— труд сотрудников (бухгалтеров и кадровиков) — 1,2 млн ₽;
— архив и риски — 200 000 ₽.
Итого: 600 000 + 1 200 000 + 200 000 = 2 000 000 ₽ в год.
Расходы на ЭДО в год:
— разовые затраты на внедрение ЭДО — 50 000 ₽;
— тариф оператора: 100 абонентов × 1 000 = 100 000 ₽.
Итого: 50 000 + 100 000 = 150 000 ₽ в год.
Затем рассчитаем:
Годовую экономию: 2 000 000 − 150 000 = 1 850 000 ₽.
Срок окупаемости: 150 000 ÷ (1 850 000 ÷ 12) = 1,02 месяца.
Эффективность: (1 850 000 ÷ 150 000) × 100% = 1 233%.

Нефинансовую эффективность сложно измерить в денежном эквиваленте. Она часто перевешивает прямую экономию за счёт:

  • скорости — сокращения цикла согласования договора с 5–7 дней до 1–2 часов;
  • полного аудита действий — кто, когда и какой документ подписал;
  • масштабируемости — возможности нанимать сотрудников в любом регионе без увеличения штата делопроизводителей;
  • безопасности — невозможности подделать или незаметно изменить подписанный документ;
  • экологичности — снижения углеродного следа. Этот показатель важен для ESG-отчётности.
Быстрый и безопасный ЭДО для ИП
Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банк вы сможете подписывать и отправлять документы онлайн без бумажной волокиты. Всё просто и юридически значимо.

Как уменьшить риски при переходе на ЭДО

  1. Определите, сколько документов нужно обрабатывать. Укажите необходимые интеграции и количество сотрудников, которые  будут работать в системе. 
  2.  Выберите подходящего оператора.
  3. Протестируйте процессы, интеграцию и нагрузку на пилотной группе — часто операторы ЭДО предлагают бесплатную версию на первый месяц.
  4. Настройте права доступа, электронные подписи и МЧД. КЭП для руководителей компаний и ИП можно выпустить в Удостоверяющем центре ФНС и в офисах доверенных лиц УЦ ФНС. КЭП на сотрудников выдаются в любом аккредитованном коммерческом УЦ. 
  5. Организуйте подключение контрагентов и роуминг при необходимости. 
  6. Обеспечьте выгрузку архива и настройте резервное копирование, а также составьте чёткий план работы компании при интернет–сбоях. 

Вопросы по теме

Нужно ли заключать отдельное соглашение об ЭДО с каждым контрагентом?

Нет, отдельное бумажное соглашение об ЭДО с каждым контрагентом заключать не обязательно, если электронные документы подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП).


Возможность обмениваться электронными документами можно прописать в основном договоре с контрагентом.

Когда нужно отдельное соглашение об ЭДО?

Если стороны используют простую или неквалифицированную электронную подпись, стоит заключить соглашение об ЭДО. В нём нужно определить порядок использования электронной подписи и правила обмена электронными документами.

Нужно ли печатать и хранить бумажные дубликаты электронных оригиналов?

Электронный документ, подписанный КЭП, является полноценным юридическим оригиналом. Его распечатка считается лишь копией и не имеет дополнительной правовой силы. Поэтому хранить бумажные дубликаты электронных оригиналов не нужно.

Считается ли подписанный скан полноценным электронным первичным документом?

Подписанный скан бумажного документа является лишь копией, а не оригиналом. Полноценным электронным первичным документом признаётся только тот, что создан и подписан непосредственно в электронной форме с использованием КЭП.

Как исправить или аннулировать уже подписанный электронный документ?

Если вы хотите исправить уже подписанный электронный документ, его нужно аннулировать. Это можно сделать двумя способами:


— аннулировать или отправить запрос на аннулирование документа в системе ЭДО, а затем создать новый документ;


— создать соглашение об аннулировании документа с указанием причины и отправить его контрагенту. С момента его подписания партнёром документ будет считаться аннулированным.

Какая дата документа считается действующей, если стороны подписали его в разные дни?

Действующей датой документа считается дата последней подписи, то есть момент, когда документ приобрёл полную юридическую силу для обеих сторон.


Однако если в самом тексте документа прямо указана конкретная дата заключения, именно она является приоритетной и действительной, независимо от фактических дат проставления подписей.

Что делать, если получатель отклонил документ или долго его не подписывает?

Если документ отклонён, изучите причину отказа в системе ЭДО, исправьте ошибки и отправьте исправленную версию заново.


Если контрагент долго не подписывает документ, свяжитесь с ним напрямую для напоминания. При полном игнорировании отправьте ему бумажный оригинал Почтой России заказным письмом с описью вложения и уведомлением. Это юридически зафиксирует факт передачи.

Может ли ИП обмениваться электронными документами без печати?

По закону индивидуальные предприниматели не обязаны иметь печать. В ЭДО полноценную юридическую силу документу придаёт КЭП. Она полностью заменяет собой как собственноручную подпись, так и печать.

Можно ли вести ЭДО с самозанятыми и физическими лицами?

Да, руководители компаний или ИП могут обмениваться документами в цифровом формате с самозанятыми и физическими лицами через оператора ЭДО.

Заменяет ли оператор ЭДО сервис отправки отчётности в ФНС и СФР?

Сервисы ЭДО предназначены в первую очередь для обмена юридически значимыми документами между контрагентами. 


Для отправки отчётов в ФНС, СФР и Росстат используются специализированные сервисы электронной отчётности. Они работают по другим регламентам, форматам и протоколам шифрования.


Поэтому сервисы ЭДО не заменяют систему сдачи отчётности.

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Плюсы и минусы электронного документооборота — Точка Банк