Плюсы и минусы ЭДО

Возможность ознакомления и подписания документов в любое время и из любой точки мира через смартфон или компьютер.



Чёткое понимание статуса документов — отправлен, просмотрен или подписан.



Экономия времени — сотрудникам и работодателю не нужно посещать офис только ради того, чтобы поставить подпись на документе.



Гарантия, что подписанный документ не будет задним числом изменён работодателем благодаря криптографической защите электронной подписи









Необходимость использовать три вида подписей — КЭП, НЭП и ПЭП. Это может пугать или запутывать сотрудников.



Отсутствие возможности обрабатывать все кадровые документы в КЭДО, согласно



— трудовые книжки и вкладыши к ним;



— акты о несчастных случаях на производстве;



— приказы об увольнении сотрудника;



— документы по инструктажам по охране труда

Переход на КЭДО и его использование могут быть осуществлены только с согласия сотрудников.Необходимость использовать три вида подписей — КЭП, НЭП и ПЭП. Это может пугать или запутывать сотрудников.Отсутствие возможности обрабатывать все кадровые документы в КЭДО, согласно ст. 22.1 ТК РФ . Например, в кадровом электронном документообороте нельзя формировать:— трудовые книжки и вкладыши к ним;— акты о несчастных случаях на производстве;— приказы об увольнении сотрудника;— документы по инструктажам по охране труда