Плюсы и минусы ЭДО

Преимущества электронного документооборота
Согласно ст. 21 ТК РФ, электронный документооборот (ЭДО) — это процесс работы с документами в электронном виде без использования бумажных носителей. В него входят следующие операции с бумагами:
- создание;
- согласование;
- подписание;
- отправка и получение;
- хранение.
Юридическую силу таким документам придаёт электронная подпись (ЭП). Она гарантирует, что документы подписаны конкретным лицом и не были изменены после подписания.
По сравнению с бумажным документооборотом ЭДО имеет ряд плюсов:
- быстрая доставка, согласование и подписание документов;
- сокращение расходов на печать, доставку и бумажный архив;
- быстрый и удобный контроль статусов, сроков и истории действий с документами;
- сокращение времени на ручной ввод и количества ошибок в бумагах;
- быстрые поиск документов и подготовка к проверкам;
- возможность удалённо работать с документами из разных офисов и регионов;
- подтверждение автора и целостности документа посредством электронной подписи.
Недостатки ЭДО
При этом электронный документооборот имеет ряд недостатков:
- значительные расходы на подключение, тарифы, электронные подписи и интеграцию;
- необходимость перестройки всех процессов в компании;
- затраты на обучение сотрудников и работа с их сопротивлением к изменениям;
- сложности роуминга между контрагентами с разными операторами ЭДО;
- зависимость от интернета, программного обеспечения и доступности сервиса ЭДО;
- риски потери или кражи электронной подписи, а также несанкционированного доступа;
- строгие требования к совместимости форматов, хранению и переносу электронного архива.
Преимущества и недостатки кадрового электронного документооборота
Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — это часть ЭДО, которая касается исключительно трудовых отношений между работодателем и работником.
|Преимущества КЭДО
|Недостатки КЭДО
|Возможность ознакомления и подписания документов в любое время и из любой точки мира через смартфон или компьютер.
Чёткое понимание статуса документов — отправлен, просмотрен или подписан.
Экономия времени — сотрудникам и работодателю не нужно посещать офис только ради того, чтобы поставить подпись на документе.
Гарантия, что подписанный документ не будет задним числом изменён работодателем благодаря криптографической защите электронной подписи
|Переход на КЭДО и его использование могут быть осуществлены только с согласия сотрудников.
Необходимость использовать три вида подписей — КЭП, НЭП и ПЭП. Это может пугать или запутывать сотрудников.
Отсутствие возможности обрабатывать все кадровые документы в КЭДО, согласно ст. 22.1 ТК РФ. Например, в кадровом электронном документообороте нельзя формировать:
— трудовые книжки и вкладыши к ним;
— акты о несчастных случаях на производстве;
— приказы об увольнении сотрудника;
— документы по инструктажам по охране труда
Когда ЭДО обязателен и выгоден
ЭДО для компаний доброволен, но в некоторых сферах его использование обязательно:
- работа с товарами, которые требуют маркировки в системе «Честный ЗНАК» — постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2464;
- работа с прослеживаемыми товарами — постановление Правительства РФ от 01.07.2021 №1108;
- государственные и муниципальные закупки — Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ;
- сдача налоговой и бухгалтерской отчётности. Важно: руководители компании могут сдавать документы в ФНС в бумажном виде, если численность их штата составляет менее 100 сотрудников.
Наибольшую выгоду от перехода на ЭДО получают компании, которые:
- имеют удалённых сотрудников и филиалы в разных городах и регионах;
- работают с большим объёмом первичных документов;
- занимаются малым и средним бизнесом;
- участвуют в тендерах;
- работают с товарами, требующими маркировки в системе «Честный ЗНАК».
Бумажный документооборот подойдёт микробизнесам и ИП с минимальным документооборотом, а также тем, кто работает с документами, которые нельзя вести в ЭДО.
Как рассчитать экономическую эффективность ЭДО
При выборе между бумажным и электронным документооборотом необходимо учесть все расходы.
|Прямые расходы на материалы и логистику
|Расходы на труд сотрудников
|Дополнительные расходы
|Бумага, картриджи, канцелярия, папки и архивные шкафы для документов.
Печать и копирование, а также обслуживание и амортизация принтеров.
Курьерская доставка документов.
Аренда площадей под архив, а также услуги сторонних архивных компаний
|Зарплата бухгалтеров, кадровиков и делопроизводителей, которые тратят время на распечатку, подшив, поиск, отправку и согласование документов.
Время руководителей на физическое подписание стопок бумаг
|Штрафы за утерю документов.
Упущенная выгода от медленного закрытия сделок.
Риски хищения или порчи бумажных оригиналов.
Проценты по просроченным платежам из‑за задержки первичных документов
Сложив все расходы, чаще всего лучше использовать именно электронный документооборот. Стоимость внедрения и эксплуатации ЭДО зависит:
- от подключения к оператору ЭДО и уплаты тарифа;
- покупки крипто-токенов для записи ЭП;
- настройки интеграции ЭДО с учётной системой;
- обучения персонала;
- разработки и согласования внутренних регламентов работы с ЭДО;
- обновления интеграций.
Формулы расчёта экономии и срока окупаемости будут выглядеть следующим образом.
|Формула расчёта экономии
|Годовая экономия = (Расходы на бумагу до ЭДО) − (Расходы на ЭДО после внедрения),
где:
— Расходы на бумагу = (Стоимость материалов + Логистика + Архив) + (Часы сотрудников × Их часовая ставка) + Риски и потери;
— Расходы на ЭДО = Тариф оператора + Амортизация разовых затрат на внедрение ÷ Срок амортизации
|Формула расчёта срока окупаемости
|Срок окупаемости = Разовые затраты на внедрение ÷ Ежемесячная экономия
Нефинансовую эффективность сложно измерить в денежном эквиваленте. Она часто перевешивает прямую экономию за счёт:
- скорости — сокращения цикла согласования договора с 5–7 дней до 1–2 часов;
- полного аудита действий — кто, когда и какой документ подписал;
- масштабируемости — возможности нанимать сотрудников в любом регионе без увеличения штата делопроизводителей;
- безопасности — невозможности подделать или незаметно изменить подписанный документ;
- экологичности — снижения углеродного следа. Этот показатель важен для ESG-отчётности.
Как уменьшить риски при переходе на ЭДО
- Определите, сколько документов нужно обрабатывать. Укажите необходимые интеграции и количество сотрудников, которые будут работать в системе.
- Выберите подходящего оператора.
- Протестируйте процессы, интеграцию и нагрузку на пилотной группе — часто операторы ЭДО предлагают бесплатную версию на первый месяц.
- Настройте права доступа, электронные подписи и МЧД. КЭП для руководителей компаний и ИП можно выпустить в Удостоверяющем центре ФНС и в офисах доверенных лиц УЦ ФНС. КЭП на сотрудников выдаются в любом аккредитованном коммерческом УЦ.
- Организуйте подключение контрагентов и роуминг при необходимости.
- Обеспечьте выгрузку архива и настройте резервное копирование, а также составьте чёткий план работы компании при интернет–сбоях.