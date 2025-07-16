Продавцов на маркетплейсах могут начать штрафовать за недостоверные сведения о товарах

С 1 марта 2027 года может вступить в силу законопроект «О регулировании деятельности цифровых платформ». Он вносит поправки в 14.69 КоАП РФ и устанавливает ответственность за нарушение новых требований в сфере электронной торговли. Речь идёт об операторах цифровых платформ и о продавцах, которые размещают свои товары на маркетплейсах.

Согласно документу, компании и ИП, продающие товары через маркетплейсы, будут обязаны предоставлять достоверную и полную информацию о продукции. Эти сведения должны соответствовать требованиям законодательства о сертификации и маркировке. Например, продавец разместил на маркетплейсе обувь без указания сертификата соответствия на оригинальную продукцию. Но в описании указан товар, как оригинальный (фирменный). За это его могут оштрафовать, так как информация о товаре неполная и нарушает требования закона.

Если в предложении о продаже товара будет недостоверная информация, юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до 70 тысяч рублей. Для ИП штраф составит от 10 до 30 тысяч, а для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

За повторное нарушение штраф увеличится. Юрлицам грозит от 70 до 200 тысяч рублей, ИП — от 30 до 50 тысяч, а должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, новый законопроект вводит обязанности для операторов цифровых платформ. Они должны обеспечить корректное взаимодействие с пользователями и продавцами. Платформы будут обязаны тщательнее проверять информацию, размещаемую продавцами. Также они должны будут собирать и анализировать отзывы покупателей. Это необходимо для контроля добросовестности продаж и соблюдения требований к товарам. Также им предстоит следить за тем, чтобы размещённые на площадке предложения соответствовали всем установленным требованиям, среди которых:

маркировка товара;

подлинность данных;

сертифицированность товаров.