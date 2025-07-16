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ЭДО
ЭДО
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Продавцов на маркетплейсах могут начать штрафовать за недостоверные сведения о товарах

Скоро работа на маркетплейсах потребует куда большей ответственности: продавцам придётся строго следить за точностью описаний товаров. Новый законопроект вводит серьёзные санкции за ошибки и искажения в информации — вплоть до шестизначных штрафов.

16.07.2025
105
105

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С 1 марта 2027 года может вступить  в силу законопроект «О регулировании деятельности цифровых платформ». Он вносит поправки в 14.69 КоАП РФ и  устанавливает ответственность за нарушение новых требований в сфере электронной торговли. Речь идёт об операторах цифровых платформ и о продавцах, которые размещают свои товары на маркетплейсах.

Согласно документу, компании и ИП, продающие товары через маркетплейсы, будут обязаны предоставлять достоверную и полную информацию о продукции. Эти сведения должны соответствовать требованиям законодательства о сертификации и маркировке. Например, продавец разместил на маркетплейсе обувь без указания сертификата соответствия на оригинальную продукцию. Но в описании указан товар, как оригинальный (фирменный). За это его могут оштрафовать, так как информация о товаре неполная и нарушает требования закона.

Что делать бизнесу?

Если вы продаёте на маркетплейсах, уже сейчас стоит привести карточки товаров в порядок — прежде чем закон вступит в силу. Особенно удобно это сделать через Единый кабинет селлера от Точка Банк. Сервис помогает бизнесу выйти на популярные площадки, соблюдая все требования законодательства.

Если в предложении о продаже товара будет недостоверная информация, юридическое лицо могут  оштрафовать на сумму до 70 тысяч рублей. Для ИП штраф составит от 10 до 30 тысяч, а для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

За повторное нарушение штраф увеличится.  Юрлицам грозит от 70 до 200 тысяч рублей, ИП — от 30 до 50 тысяч, а должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, новый законопроект вводит обязанности для операторов цифровых платформ. Они должны обеспечить корректное взаимодействие с пользователями и продавцами. Платформы будут обязаны тщательнее проверять информацию, размещаемую продавцами. Также они должны будут собирать и анализировать отзывы покупателей. Это необходимо для контроля добросовестности продаж и соблюдения требований к товарам. Также им предстоит следить за тем, чтобы размещённые на площадке предложения соответствовали всем установленным требованиям, среди которых: 

  • маркировка товара; 
  • подлинность данных; 
  • сертифицированность товаров.

Соответствующие изменения содержатся в новой статье 14.69 КоАП РФ — проект уже направлен на рассмотрение. Если закон будет принят в изначальной редакции, как предлагает Кабмин, бизнесу предстоит внимательно пересмотреть свои подходы к размещению информации на маркетплейсах. В противном случае возможны серьёзные финансовые потери.

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Штрафы за недостоверную информацию на маркетплейсах с 2027 года – Точка Банк