С 1 августа 2025 года — новые требования к УПД: что важно знать

С 1 августа 2025 года вступят в силу обновлённые xsd-схемы версии 5.03 для универсального передаточного документа (УПД). ФНС уже утвердила изменения в его формате. Они нужны, чтобы привести электронные формы документов в соответствие с последними редакциями нормативных актов, которые регулируют оформление счетов-фактур и УПД.

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Что изменилось:

Строка 5а счёта-фактуры. Добавлены уточнения, как указывать реквизиты документа об отгрузке. В частности, если реквизиты в счёте-фактуре-дополнении совпадают с указанными ранее, достаточно указать «тот же», без повтора номера и даты.

Графа 4 счёта-фактуры (цена за единицу). Теперь элемент «цена за единицу» обязателен при наличии количества товара и для функций «СЧФ», «СЧФДОП». При этом значение цены должно быть строго больше нуля.

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Графы 10 и 11 (страна происхождения и номер декларации на товар). Код страны стал обязателен для товаров, не происходящих из РФ. Исключение — случаи госзакупок. В декларации также необходимо указывать «Прослеж» для прослеживаемых товаров.

Банковские реквизиты. Расширены допустимые длины значений номеров счетов и корреспондентских счетов — до 34 символов.

Адресные данные. Обновлены наименования субъектов РФ, включая исключение для кода «99» — теперь он обозначает «иные территории, включая город и космодром Байконур».