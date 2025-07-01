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С 1 июля 2025 года маркировка затронет новые группы товаров: что важно знать бизнесу

Маркировка в России расширяется: с 1 июля 2025 года под обязательную систему попадут новые категории товаров. Рассказываем, как подготовиться бизнесу и что грозит за ошибки в работе с маркировкой.

01.07.2025
2004
2004

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Подключите Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк

Рассчитаем ваши налоги и взносы, подготовим отчётность и будем всегда на связи — независимо от того, в каком банке у вас счёт.
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Автор

В России действует обязательная маркировка товаров — участники оборота передают данные о движении продукции в систему «Честный знак». Это позволяет государству отслеживать цепочку поставок и бороться с нелегальным оборотом. С 1 июля 2025 года список товаров, подлежащих маркировке, расширится.

Для работы с маркировкой обязательно нужен электронный документооборот. ЭДО необходим для отслеживания движения маркированных товаров. Все участники оборота — от производителя до розницы — обязаны передавать сведения о товарах через ЭДО.

Как подключить ЭДО?
Если у вас уже есть счёт в Точке, просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет-банке и начните работу.
Если счёта ещё нет — оставьте заявку. Мы перезвоним и поможем во всём разобраться. 

Что изменится

Согласно постановлениям Правительства РФ № 1681 и № 1682, с 1 июля 2025 года обязательной маркировке подлежат:

  • Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия.
  • Соусы, приправы, специи и уксус.

Немаркированные остатки этих категорий можно будет продавать только до окончания их срока годности.

31 июля 2025 года — крайний срок, когда можно реализовать немаркированную продукцию лёгкой промышленности (Постановление №1956), если она произведена или ввезена до 1 марта 2025 года. В эту категорию входят:

  • Нательное бельё.
  • Детская одежда.
  • Головные уборы (шляпы, кепки).
  • Аксессуары.

После этой даты продажа таких товаров без маркировки будет считаться нарушением. За него установлены штрафы

  • для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей;

Размер штрафа зависит от продаваемой продукции. Также возможна конфискация товара.

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Новая маркировка с 1 июля 2025 года: товары, штрафы, ЭДО