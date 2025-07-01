С 1 июля 2025 года маркировка затронет новые группы товаров: что важно знать бизнесу

В России действует обязательная маркировка товаров — участники оборота передают данные о движении продукции в систему «Честный знак». Это позволяет государству отслеживать цепочку поставок и бороться с нелегальным оборотом. С 1 июля 2025 года список товаров, подлежащих маркировке, расширится.
Для работы с маркировкой обязательно нужен электронный документооборот. ЭДО необходим для отслеживания движения маркированных товаров. Все участники оборота — от производителя до розницы — обязаны передавать сведения о товарах через ЭДО.
Что изменится
Согласно постановлениям Правительства РФ № 1681 и № 1682, с 1 июля 2025 года обязательной маркировке подлежат:
- Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия.
- Соусы, приправы, специи и уксус.
Немаркированные остатки этих категорий можно будет продавать только до окончания их срока годности.
31 июля 2025 года — крайний срок, когда можно реализовать немаркированную продукцию лёгкой промышленности (Постановление №1956), если она произведена или ввезена до 1 марта 2025 года. В эту категорию входят:
- Нательное бельё.
- Детская одежда.
- Головные уборы (шляпы, кепки).
- Аксессуары.
После этой даты продажа таких товаров без маркировки будет считаться нарушением. За него установлены штрафы.
- для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;
- для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей;
Размер штрафа зависит от продаваемой продукции. Также возможна конфискация товара.