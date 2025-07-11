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ЭДО
ЭДО

С 1 октября 2025 года — новые правила обмена электронными счетами-фактурами

Привычные уведомления и извещения уйдут в прошлое. С 1 октября 2025 года бизнесу предстоит перейти на новый формат документооборота — проще, быстрее и по новым правилам.

11.07.2025
366
366

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С 1 октября 2025 года ИФНС внедряет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами. Он заменит действующий регламент, утверждённый приказом Минфина от 5 февраля 2021 года № 14н. Новшества затронут всех налогоплательщиков, работающих с ЭДО.

Главное изменение — появление универсальных сообщений. Они заменят привычные извещения о получении документа и уведомления об уточнении. Новый механизм упростит взаимодействие между контрагентами и ускорит документооборот. Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.

Электронный документооборот в Точка Банк — это больше, чем просто обмен файлами. Это конструктор: готовые шаблоны договоров, счетов, УПД и актов, автозаполнение и понятный интерфейс. Всё, чтобы вы могли сосредоточиться на бизнесе, а не на рутине.

Формат универсального сообщения будет закреплён отдельным приказом ФНС. Его структура войдёт в общий технологический регламент ЭДО. Документ предусматривает классификатор причин направления сообщения с возможностью его последующего расширения. 

Операторы ЭДО обязаны будут внедрить поддержку нового порядка в своих системах, в том числе в роуминге. А бизнес — обеспечить его применение с даты вступления изменений в силу. Правила коснутся не только счетов-фактур, но и других электронных документов, которые передают через операторов ЭДО.

Новый порядок — шаг к более прозрачному и быстрому документообороту между бизнесом и государством.

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С 1 октября 2025 года — новые правила в ЭДО и универсальных сообщениях – Точка Банк