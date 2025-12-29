С 1 сентября 2027 года инструктажи по охране труда планируют перевести в электронный формат

С 1 сентября 2027 года в России могут ввести электронный документооборот по охране труда. Правительство РФ подготовило законопроект №1103297-8, который позволит оформлять документы о прохождении инструктажей в электронном виде.

Для этого планируется внести изменения в ч. 3 ст. 22.1 ТК РФ. Сейчас журналы инструктажей и другие подтверждающие документы допускается вести только на бумаге. После принятия поправок это требование будет отменено.

Оформление документов планируют перевести на цифровую платформу «Работа России». Подписание будет осуществляться с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или усиленной неквалифицированной подписи.