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ЭДО
ЭДО

С 1 сентября 2027 года инструктажи по охране труда планируют перевести в электронный формат

Работодателей могут ждать изменения в части оформления обязательных документов по охране труда. Власти предлагают отказаться от привычных бумажных журналов и закрепить цифровой формат подтверждения инструктажей на уровне Трудового кодекса.

29.12.2025
114
114

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Автор

С 1 сентября 2027 года в России могут ввести электронный документооборот по охране труда. Правительство РФ подготовило законопроект №1103297-8, который позволит оформлять документы о прохождении инструктажей в электронном виде.

Для этого планируется внести изменения в ч. 3 ст. 22.1 ТК РФ. Сейчас журналы инструктажей и другие подтверждающие документы допускается вести только на бумаге. После принятия поправок это требование будет отменено.

Оформление документов планируют перевести на цифровую платформу «Работа России». Подписание будет осуществляться с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или усиленной неквалифицированной подписи.

Переход на электронный формат упростит контроль за прохождением инструктажей. Также ожидается снижение рисков подделки документов и сокращение административной нагрузки на работодателей, особенно в крупных организациях.

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Электронные инструктажи по охране труда с 1 сентября 2027 года: законопроект, ЭДО, подпись — Точка Банк