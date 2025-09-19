С 2026 года отменяют ТОРГ-12 и акты: как перейти на новые электронные документы

С 1 января 2026 года ФНС России прекращает поддержку форматов ТОРГ-12 и актов выполненных работ в электронном виде по утверждённым форматам.

Прямого запрета на использование этих форм нет. Компании по-прежнему могут оформлять товарные накладные и акты. Речь идёт о том, что для электронного обмена в формате XML ФНС рекомендует использовать только утверждённые форматы, прежде всего для УПД и счёта-фактуры — формат 5.03, приказ ФНС России от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@.

Это значит

ТОРГ-12 и акты можно применять как первичные документы.

Но в формате XML через операторов ЭДО корректно передаются только УПД и счета-фактуры.

ФНС принимает электронные документы именно в исходном XML-виде — без сканов и преобразований.

Что выбрать взамен

1. Универсальный передаточный документ (УПД).

По приказу ФНС №970. УПД объединяет накладную и акт, упрощает документооборот и полностью соответствует требованиям электронного формата XML.

2. Собственные формы.

Допустимы, если содержат обязательные реквизиты и соответствуют требованиям законодательства. Но для электронного обмена с налоговой потребуется корректный утверждённый формат.

Даже если компания продолжает использовать акты и товарные накладные как закрывающие документы по сделкам, это не противоречит требованиям ФНС.

Что сделать уже сейчас

Проверить настройки в сервисах ЭДО.

Оценить целесообразность перехода на УПД.

При необходимости обновить внутренние регламенты документооборота.