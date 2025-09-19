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ЭДО
ЭДО

С 2026 года отменяют ТОРГ-12 и акты: как перейти на новые электронные документы

С 2026 года привычные первичные документы изменятся: ТОРГ-12 и акты выполненных работ уйдут в прошлое. Бизнесу важно заранее перестроить документооборот, чтобы без сбоев перейти на новые электронные форматы.

04.03.2026
3968
3968

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Автор

С 1 января 2026 года ФНС России прекращает поддержку форматов ТОРГ-12 и актов выполненных работ в электронном виде по утверждённым форматам.

Прямого запрета на использование этих форм нет. Компании по-прежнему могут оформлять товарные накладные и акты. Речь идёт о том, что для электронного обмена в формате XML ФНС рекомендует использовать только утверждённые форматы, прежде всего для УПД и счёта-фактуры — формат 5.03, приказ ФНС России от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@.

Это значит

  • ТОРГ-12 и акты можно применять как первичные документы.
  • Но в формате XML через операторов ЭДО корректно передаются только УПД и счета-фактуры.
  • ФНС принимает электронные документы именно в исходном XML-виде — без сканов и преобразований.
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Что выбрать взамен

1. Универсальный передаточный документ (УПД).

По приказу ФНС №970. УПД объединяет накладную и акт, упрощает документооборот и полностью соответствует требованиям электронного формата XML.

2. Собственные формы.

Допустимы, если содержат обязательные реквизиты и соответствуют требованиям законодательства. Но для электронного обмена с налоговой потребуется корректный утверждённый формат.

Даже если компания продолжает использовать акты и товарные накладные как закрывающие документы по сделкам, это не противоречит требованиям ФНС. 

Что сделать уже сейчас

  • Проверить настройки в сервисах ЭДО.
  • Оценить целесообразность перехода на УПД.
  • При необходимости обновить внутренние регламенты документооборота.

Отслеживать изменения и своевременно адаптировать процессы непросто. Электронный документооборот от Точка Банк помогает бизнесу работать в актуальных форматах и снижать риски технических отказов при обмене с ФНС.

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С 2026 года новые электронные документы: чем заменить ТОРГ-12 и акты выполненных работ — Точка Банк