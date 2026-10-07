Список лучших операторов ЭДО в России в 2026 году

Рейтинг лучших сервисов электронного документооборота
|Оператор ЭДО
|Другие операторы ЭДО
|Система маркировки «Честный ЗНАК»
|1С
|Встроенная оплата счетов прямо из интерфейса ЭДО
|Мобильное приложение
|Бесплатные тарифы
|Точка Банк
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|СБИС
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|Контур
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|Калуга Астрал
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|Такском
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Какого оператора ЭДО выбрать для ИП или ООО
1. Начните с аудита текущего документооборота — определите, какие у вас бывают исходящие и входящие документы. Понимание точного объёма отправлений в месяц и количество сотрудников, которые будут работать с документами в ЭДО, поможет выбрать правильный тариф.
2. Проверьте, какие операторы ЭДО используются вашими ключевыми контрагентами. Выбирайте оператора, который поддерживает технологию роуминга с другими операторами, чтобы не возникло проблем при обмене со всеми контрагентами.
3. Рассчитайте полную стоимость подключения и использования ЭДО:
- цену самого пакета документов;
- стоимость настройки роуминга;
- цену добавления новых пользователей и стоимость выпуска МЧД при необходимости;
- стоимость дополнительных платных модулей.
4. Сравните наличие интеграций — убедитесь, что оператор предлагает готовые и стабильные модули для вашей версии 1С, а также CRM и API.
5. Оцените безопасность, надёжность, техподдержку и условия хранения документов. Проверьте наличие у оператора всех необходимых сертификатов ФСТЭК и ФСБ, а также узнайте, на каких серверах и в каких дата-центрах хранятся архивы.
6. Протестируйте сервис на реальных бизнес-процессах до покупки тарифа — у многих сервисов ЭДО есть бесплатный пробный период.
Как составлен рейтинг операторов ЭДО
При выборе оператора ЭДО необходимо ориентироваться на Перечень операторов электронного документооборота от ФНС. В нём указан рейтинг 39 аккредитованных компаний ЭДО с информацией:
- о наличии роуминга с контрагентами;
- количестве абонентов;
- наличии демоверсии;
- форматах документов, которые сервис поддерживает.
Официальный список операторов ЭДО от ФНС
Официальный список операторов ЭДО от ФНС — это государственный реестр компаний, которые получили разрешение от ФНС на передачу электронных документов с помощью электронной подписи. Его можно найти на сайте ФНС.
|Что гарантирует включение оператора в список ФНС
|Что не гарантирует включение оператора в список ФНС
|Юридическую значимость документов.
Право выдавать КЭП.
Соответствие актуальным форматам документов, которые утвердила ФНС.
Базовый уровень информационной безопасности
|Удобство интерфейса.
Качество и скорость техподдержки.
Выгодные цены и прозрачность тарифов.
Наличие бесшовных интеграций с учётной системой конкретного бизнеса.
Автоматический роуминг с контрагентами
Официальный список операторов ЭДО ФНС и рейтинг операторов ЭДО — это два разных инструмента, на которые можно опираться при выборе сервиса. Простыми словами, реестр ФНС отвечает на вопрос, законно ли работает оператор, а рейтинг — удобно и выгодно ли с ним работать вашему бизнесу.
Рекомендации:
- Всегда начинайте с проверки реестра ФНС — если оператора там нет, он не является юридически значимым для налоговой.
- Возьмите несколько операторов из реестра и оцените их с помощью рейтинга. Сравните их тарифы, почитайте отзывы о техподдержке и проверьте, есть ли у них удобный роуминг с вашими контрагентами.