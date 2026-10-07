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ЭДО
ЭДО

Список лучших операторов ЭДО в России в 2026 году

Электронный документооборот позволяет обмениваться документами  с контрагентами онлайн и автоматизировать работу с ними. При выборе оператора ЭДО важно сравнить стоимость, набор функций и возможности интеграции с учётными системами. Точка Банк расскажет, какие операторы ЭДО работают в России и чем отличаются их сервисы.

07.10.2026
68
68

Как подключить ЭДО?

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Как подключить ЭДО?

Если у вас есть счёт в Точка Банк — заходите в «Документооборот» и начинайте работу. Нет счёта? Оставьте заявку — перезвоним за 30 минут и подберём тариф.
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Автор

Коротко
В рейтинг лучших сервисов ЭДО входят пять операторов. При выборе сервиса важно проверить его наличие в официальном реестре ФНС и возможность роуминга с контрагентами. Также важно оценить объём документооборота компании и функции, которые нужны для работы.

Рейтинг лучших сервисов электронного документооборота

Оператор ЭДОДругие операторы ЭДОСистема маркировки «Честный ЗНАК» Встроенная оплата счетов прямо из интерфейса ЭДОМобильное приложениеБесплатные тарифы
Точка Банк
СБИС
Контур 
Калуга Астрал
Такском

— Что такое ЭДО, как он работает и как его подключить

— Виды и возможности систем электронного документооборота

— Как обмениваться электронными документами через ЭДО

— Изменения в ЭДО с 2026 года

Какого оператора ЭДО выбрать для ИП или ООО

1. Начните с аудита текущего документооборота — определите, какие у вас бывают исходящие и входящие документы. Понимание точного объёма отправлений в месяц и количество сотрудников, которые будут работать с документами в ЭДО, поможет выбрать правильный тариф.

2. Проверьте, какие операторы ЭДО используются вашими ключевыми контрагентами. Выбирайте оператора, который поддерживает технологию роуминга с другими операторами, чтобы не возникло проблем при обмене со всеми контрагентами.

3. Рассчитайте полную стоимость подключения и использования ЭДО:

  • цену самого пакета документов;
  • стоимость настройки роуминга;
  • цену добавления новых пользователей и стоимость выпуска МЧД при необходимости;
  • стоимость дополнительных платных модулей.

4. Сравните наличие интеграций — убедитесь, что оператор предлагает готовые и стабильные модули для вашей версии 1С, а также CRM и API.

5. Оцените безопасность, надёжность, техподдержку и условия хранения документов.  Проверьте наличие у оператора всех необходимых сертификатов ФСТЭК и ФСБ, а также узнайте, на каких серверах и в каких дата-центрах хранятся архивы.

6. Протестируйте сервис на реальных бизнес-процессах до покупки тарифа — у многих сервисов ЭДО есть бесплатный пробный период.

Экспертное мнение

При выборе оператора ЭДО важно смотреть не на количество функций, а на задачи бизнеса. Проверьте стоимость отправки документов, роуминг с контрагентами и интеграцию с 1С или другой учётной системой. Если компания работает с маркированными товарами или перевозками, заранее убедитесь, что сервис поддерживает нужные электронные документы. Также стоит оценить удобство интерфейса и работу технической поддержки — этими возможностями сотрудники будут пользоваться каждый день.


Для ИП подходит ЭДО от Точка Банка. В сервисе можно обмениваться документами с контрагентами, использовать готовые шаблоны и загружать файлы, а документы заверять электронной подписью.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Как составлен рейтинг операторов ЭДО

При выборе оператора ЭДО необходимо ориентироваться на Перечень операторов электронного документооборота от ФНС. В нём указан рейтинг 39 аккредитованных компаний ЭДО с информацией:

  • о наличии роуминга с контрагентами;
  • количестве абонентов;
  • наличии демоверсии;
  • форматах документов, которые сервис поддерживает.

Официальный список операторов ЭДО от ФНС

Официальный список операторов ЭДО от ФНС — это государственный реестр компаний, которые получили разрешение от ФНС на передачу электронных документов с помощью электронной подписи. Его можно найти на сайте ФНС.

Что гарантирует включение оператора в список ФНС Что не гарантирует включение оператора в список ФНС
Юридическую значимость документов.

Право выдавать КЭП.

Соответствие актуальным форматам документов, которые утвердила ФНС.

Базовый уровень информационной безопасности
Удобство интерфейса.

Качество и скорость техподдержки.

Выгодные цены и прозрачность тарифов.

Наличие бесшовных интеграций с учётной системой конкретного бизнеса.

Автоматический роуминг с контрагентами

Официальный список операторов ЭДО ФНС и рейтинг операторов ЭДО — это два разных инструмента, на которые можно опираться при выборе сервиса. Простыми словами, реестр ФНС отвечает на вопрос, законно ли работает оператор, а рейтинг — удобно и выгодно ли с ним работать вашему бизнесу.

Рекомендации:

  1. Всегда начинайте с проверки реестра ФНС — если оператора там нет, он не является юридически значимым для налоговой.
  2. Возьмите несколько операторов из реестра и оцените их с помощью рейтинга. Сравните их тарифы, почитайте отзывы о техподдержке и проверьте, есть ли у них удобный роуминг с вашими контрагентами.  

Вопросы по теме

Обязателен ли электронный документооборот для всех ИП и ООО в 2026 году?

Нет, единого закона, обязывающего всех ИП и ООО полностью перейти на ЭДО в 2026 году, нет. Однако существуют важные исключения, где ЭДО обязателен:


— оборот маркированных товаров и работа в системе «Честный ЗНАК»;


— обязательное формирование электронных перевозочных документов (ЭПД) для грузоперевозок; 


— работа в рамках государственных контрактов через ЕИС и в специализированных системах ЕГАИС и ФГИС «Меркурий».


Если бизнес не попадает под эти категории, переход на ЭДО остаётся добровольным. Но его использование рекомендуется для ускорения процессов и снижения рисков ошибок.

Можно ли одной организации одновременно пользоваться несколькими операторами ЭДО?

Да, одной организации можно одновременно пользоваться услугами нескольких операторов ЭДО. Часто бизнес подключает разных провайдеров для разных задач. Например, один оператор используется для бухгалтерского документооборота и интеграции с 1С, а другой — для кадрового ЭДО (КЭДО).

Нужно ли заключать с контрагентом отдельное соглашение об электронном документообороте?

Заключать отдельное бумажное соглашение об ЭДО не обязательно, если условие  об использовании электронного документооборота уже прописано в основном договоре. 


Наличие отдельного соглашения снимает любые юридические риски и предотвращает споры о силе электронных документов и подписей.

Можно ли отправлять юридически значимые документы по электронной почте без оператора ЭДО?

Отправлять юридически значимые документы по электронной почте без оператора ЭДО можно, если это условие прописано в договоре между контрагентами.


Однако для взаимодействия с ФНС требуется именно передача документов через аккредитованного оператора ЭДО. Он гарантирует неизменность документа, юридическую чистоту и факт его доставки.

Заменяет ли сервис ЭДО систему сдачи отчётности в ФНС и другие государственные органы?

Сервисы ЭДО предназначены в первую очередь для обмена юридически значимыми документами между контрагентами. Для отправки отчётов в ФНС, СФР и Росстат используются специализированные сервисы электронной отчётности. Они работают по другим регламентам, форматам и протоколам шифрования.


Поэтому сервисы ЭДО не заменяют систему сдачи отчётности.

Можно ли через оператора ЭДО обмениваться документами с самозанятыми и физическими лицами?

Да, руководители компаний или ИП могут обмениваться документами с самозанятыми и физическими лицами через оператора ЭДО. Для этого исполнителям нужна неквалифицированная подпись (НЭП).

Имеет ли юридическую силу скан документа в ПДФ или обязательно использовать утверждённый XML-формат?

Если ФНС установил XML-формат как обязательный для документов, в таком случае необходимо хранить и передавать их именно в исходном виде, а также сведения о подписи. Документ в ПДФ не является юридически значимым документом и используется лишь как форма визуализации для формализованных документов, регламентированных ФНС.


Файл в ПДФ имеет полную юридическую силу для неформализованных документов, если они подписаны с помощью КЭП. Скан же является копией документа и не имеет юридической силы.

Принимают ли документы из ЭДО налоговые органы и суды?

Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ, документы, подписанные КЭП через аккредитованного оператора ЭДО, имеют ту же юридическую силу, что и бумажные оригиналы с живой подписью и печатью. 


Для ФНС формализованные документы должны быть в строго утверждённом XML-формате. Суды же принимают файлы из ЭДО как полноценные письменные доказательства при наличии возможности проверить подпись.

Как аннулировать уже подписанный электронный документ?

Аннулировать документ можно двумя способами:


— аннулировать или отправить запрос на аннулирование документа в системе ЭДО, а затем создать новый документ;


—  создать соглашение об аннулировании документа с указанием причины и отправить его контрагенту. С момента его подписания партнёром документ будет считаться аннулированным.

Что произойдёт с обменом документами, если оператора приостановят или исключат из реестра ФНС?

Если оператора исключат из реестра ФНС, он потеряет право на легальный обмен юридически значимыми документами.


Новые документы, подписанные через него после исключения, не будут иметь юридической силы для ФНС. Однако ранее подписанные документы будут действительны.

Можно ли подключить несколько юридических лиц или филиалов к одной учётной записи?

Филиалы и обособленные подразделения без собственного ИНН можно подключить к одной учётной записи головного юрлица. В таком случае необходимо настроить разграничение прав доступа между сотрудниками разных подразделений.


Разные юридические лица, как правило, требуют отдельных учётных записей, так как у каждого свой сертификат КЭП. Большинство крупных операторов ЭДО предлагают функцию группы организаций, или холдинг-аккаунта. Она позволяет объединить несколько юрлиц в единый кабинет с общим архивом и настройками.

Как сохранить и перенести электронный архив при смене оператора ЭДО?

1. Запросите полную выгрузку у текущего оператора со всеми исходными XML- и ПДФ-файлами,  а также файлами электронных подписей.


2. Сохраните локальную копию на своих защищённых серверах или внешних носителях.


3. Уточните у нового оператора ЭДО возможность импорта данных от прошлого оператора, чтобы просматривать старые документы прямо в его интерфейсе.

Что делать с ЭДО после смены руководителя или окончания срока действия электронной подписи?

При смене руководителя новый директор должен получить свою КЭП в Удостоверяющем центре ФНС или в офисах доверенных лиц УЦ ФНС. После этого ему необходимо загрузить новый сертификат в личный кабинет оператора ЭДО и актуализировать регистрационные данные компании у провайдера.


По окончании срока действия ЭП нужно заранее оформить новую подпись и после её получения заменить действующий сертификат в настройках системы ЭДО.

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Рейтинг операторов ЭДО 2026: топ-5 лучших сервисов — Точка Банк