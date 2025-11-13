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ЭДО
ЭДО
Маркировка
Маркировка

Старт ЭДО и поэкземплярного учёта медизделий перенесли на 1 марта 2026 года

Минпромторг дал участникам рынка ещё полгода на подготовку. Новые требования к учёту и передаче данных через ЭДО начнут действовать с 1 марта 2026 года — позже, чем планировалось ранее.

13.11.2025
313
313

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

Минпромторг России перенёс сроки перехода на поэкземплярный учёт для медицинских перчаток и средств, используемых при недержании. Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.09.2025 №1409, старт электронного документооборота (ЭДО) и обязательного указания кодов маркировки в УПД назначен на 1 марта 2026 года.

Изначально новые правила должны были вступить в силу с 1 сентября 2025 года — одновременно с остальными медицинскими изделиями. Теперь у производителей и дистрибьюторов появилось больше времени, чтобы подготовить IT-системы, обучить персонал и настроить электронный документооборот.

Что можно не маркировать

Маркировка не требуется для медицинских изделий, которые не будут продаваться на территории России. В этот список входят:

  • товары, экспортируемые напрямую производителем;
  • рекламные и маркетинговые образцы, не предназначенные для продажи;
  • товары, реализуемые по сделкам, содержащим государственную тайну.

Если экспорт осуществляется через посредников, маркировка обязательна.

Что изменится при переходе на поэкземплярный учёт

С 1 марта 2026 года все участники оборота медицинских изделий перейдут на поэкземплярный учёт (ПЭУ). Это означает, что в электронных документах необходимо будет указывать коды маркировки для каждой единицы продукции.

Бумажные документы больше использовать будет нельзя — обмен данными будет происходить через операторов ЭДО. В УПД нужно перечислять все коды маркировки. Коды должны совпадать с теми, что нанесены на товар. Несовпадение приведёт к отказу в приёмке.

Для учёта и сверки данных потребуется оборудование — 2D-сканеры или терминалы сбора данных (ТСД). Это позволит автоматизировать приёмку и снизить количество ошибок.

Как упростить учёт

Чтобы ускорить работу, компании смогут использовать агрегацию кодов — объединение нескольких кодов Data Matrix в один код транспортной упаковки. Это позволяет отсканировать только один код и сразу получить данные обо всех изделиях внутри упаковки.

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Минпромторг перенёс поэкземплярный учёт медизделий на 1 марта 2026 года — Точка Банк