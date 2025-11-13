Старт ЭДО и поэкземплярного учёта медизделий перенесли на 1 марта 2026 года

Минпромторг России перенёс сроки перехода на поэкземплярный учёт для медицинских перчаток и средств, используемых при недержании. Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.09.2025 №1409, старт электронного документооборота (ЭДО) и обязательного указания кодов маркировки в УПД назначен на 1 марта 2026 года.

Изначально новые правила должны были вступить в силу с 1 сентября 2025 года — одновременно с остальными медицинскими изделиями. Теперь у производителей и дистрибьюторов появилось больше времени, чтобы подготовить IT-системы, обучить персонал и настроить электронный документооборот.

Что можно не маркировать

Маркировка не требуется для медицинских изделий, которые не будут продаваться на территории России. В этот список входят:

товары, экспортируемые напрямую производителем;

рекламные и маркетинговые образцы, не предназначенные для продажи;

товары, реализуемые по сделкам, содержащим государственную тайну.

Если экспорт осуществляется через посредников, маркировка обязательна.

Что изменится при переходе на поэкземплярный учёт

С 1 марта 2026 года все участники оборота медицинских изделий перейдут на поэкземплярный учёт (ПЭУ). Это означает, что в электронных документах необходимо будет указывать коды маркировки для каждой единицы продукции.

Бумажные документы больше использовать будет нельзя — обмен данными будет происходить через операторов ЭДО. В УПД нужно перечислять все коды маркировки. Коды должны совпадать с теми, что нанесены на товар. Несовпадение приведёт к отказу в приёмке.

Для учёта и сверки данных потребуется оборудование — 2D-сканеры или терминалы сбора данных (ТСД). Это позволит автоматизировать приёмку и снизить количество ошибок.

Как упростить учёт