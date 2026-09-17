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В чём разница между УПД и УКД

УПД и УКД нужны для разных ситуаций, и важно не перепутать их. Точка Банк разберёт, когда оформлять УПД, УКД или исправленный документ, а также как правильно их подписывать и учитывать.

17.09.2026
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76

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Коротко
УПД объединяет счёт‑фактуру и первичный документ, например накладную или акт. Он подтверждает отгрузку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Если в исходном документе допущена ошибка, а не согласованное изменение условий сделки, оформляют исправленный УПД, а не УКД. УКД оформляют, когда продавец и покупатель согласовали изменение цены, количества или стоимости уже отгруженного товара.
УПД и УКД бывают со статусом «1» — документ одновременно работает как счёт‑фактура и первичка, и со статусом «2» — только как первичный документ без налоговой функции.
С 1 января 2026 года УПД единственный формализованный электронный документ, которым можно подтвердить отгрузку через оператора ЭДО. Отдельные электронные накладные и акты по старым форматам ФНС больше не принимает.

Что такое УПД и УКД

УПД

Универсальный передаточный документ (УПД) — это форма, которая объединяет счёт-фактуру и первичный учётный документ: накладную ТОРГ-12 или акт выполненных работ (оказанных услуг). Форму рекомендовала ФНС в приказе от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@.

УПД не обязателен, когда продавец вправе по-прежнему выставлять отдельно счёт-фактуру и накладную или акт. Но один документ вместо двух-трёх сокращает документооборот и снижает риск разночтений между накладной и счётом-фактурой.

УКД

УКД объединяет корректировочный счёт-фактуру и первичный документ. С его помощью стороны фиксируют изменение цены, количества или стоимости уже отгруженного товара. Форму ФНС утвердила в письме от 17.10.2014 №ММВ-20-15/86@.

УКД составляют не вместо УПД, а в дополнение к нему — как отдельный документ со ссылкой на исходную отгрузку.

В чём разница между УПД и УКД

КритерийУПДУКД
Что подтверждаетПервичную отгрузку товара, работ или услугСогласованное изменение цены, количества или стоимости по уже отгруженному товару
На основании чего составленФормы счёта-фактуры, постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137Формы корректировочного счёта-фактуры, то же постановление №1137
НомерСвой порядковый номерСвой порядковый номер плюс обязательная ссылка на номер и дату исходного УПД
Когда составляютВ момент отгрузки товара, передачи работ или услугВ течение пяти календарных дней после того, как стороны согласовали изменение
Статусы«1» — счёт-фактура и первичка вместе, «2» — только первичка«1» — корректировочный счёт-фактура и первичка вместе, «2» — только первичка
Если ошибка в документеОформляют исправленный УПД с тем же номером и отдельной строкой исправленияНе применяют — ошибки корректируют исправленным УПД, а не УКД. Ошибку в УКД устраняют с помощью исправленного УКД, который заполняют по аналогии с УПД

Когда оформлять УПД, УКД или исправленный УПД

УПД оформляют при отгрузке товара, передаче выполненных работ или оказании услуг. Документ подтверждает, что сделка состоялась. Его используют продавцы на любой системе налогообложения, в том числе на ОСНО с НДС и УСН.

УКД составляют, если после отгрузки стороны договорились об изменении условий сделки. Например, продавец предоставил скидку, стороны согласовали возврат части товара без оформления обратной реализации или изменили расчётную стоимость услуг. Главное условие — это согласованное изменение, а не исправление опечатки или счётной ошибки. На оформление УКД у продавца есть пять календарных дней с момента, когда стороны договорились об изменении.

Когда нужен исправленный УПД вместо УКД

Исправленный УПД нужен, если в исходном документе есть ошибка. Например, неверный ИНН покупателя, опечатка в наименовании товара, неправильная ставка НДС. Такую ошибку не корректируют через УКД. Для этого оформляют исправленный УПД с тем же номером, что и исходный, но с датой и номером исправления в отдельной строке.

УКД фиксирует изменение условий сделки, о котором стороны договорились уже после отгрузки. Исправленный УПД устраняет ошибку, которая была в документе изначально и мешает правильно учесть НДС и расходы.

Статусы и функции УПД и УКД

Статусы «1» и «2» и функции электронного УПД

УПД со статусом «1» одновременно выполняет функцию счёта-фактуры и первичного документа. В нём заполняют все поля, связанные с НДС, а документ отражается в книге продаж у продавца и книге покупок у покупателя. Например, такой статус используют компании на ОСНО, которые хотят сократить документооборот и оформить сделку одним документом.

УПД со статусом «2» — это только первичный документ: накладная или акт. НДС в нём не выделяют, в книги покупок и продаж он не попадает. Статус «2» ставят продавцы на УСН или другом спецрежиме без НДС, а также в случаях, когда счёт-фактуру выставляют отдельным документом.

Статусы «1» и «2» и функции электронного УКД

УКД тоже может иметь статус «1». В этом случае он одновременно является корректировочным счётом-фактурой и первичным документом. В УКД отражают согласованные изменения цены, количества или стоимости товара. Его показатели попадают в книгу продаж или книгу покупок в зависимости от того, увеличилась стоимость или уменьшилась.

УКД со статусом «2» подтверждает только сам факт изменения количества или стоимости как первичный документ, без налоговой функции. Например, когда продавец не платит НДС.

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Как связаны исходный УПД и УКД

В УКД обязательно указывают номер и дату исходного УПД, к которому относится корректировка. Без этой ссылки налоговая не сможет сопоставить корректировку с первоначальной отгрузкой, а покупатель правильно заявить вычет или восстановить НДС. Если корректируют несколько отгрузок одному покупателю на одинаковых условиях, можно оформить один УКД. В нём указывают номера и даты всех исходных документов, к которым относится корректировка.

В УКД указывают показатели до и после изменения. Отдельно отражают разницу. Если стоимость увеличилась, указывают сумму к доплате. Если стоимость уменьшилась, указывают сумму снижения. Так в одном документе видно и первоначальные условия, и итоговые, и саму величину корректировки, что упрощает сверку у обеих сторон сделки.

Нумерация УПД и УКД

Как нумеровать УПД

УПД нумеруют в общей хронологической последовательности счетов-фактур продавца. Отдельную нумерацию заводить не нужно. Номер и дата документа фиксируются в той же строке, что и реквизиты счёта-фактуры.

Как нумеровать УКД и указывать исходный документ

УКД получает собственный порядковый номер из той же нумерации, что и корректировочные счета-фактуры продавца. При этом в форме обязательно заполняют поле с номером и датой исходного УПД. Эта связка, а не собственный номер УКД, позволяет соотнести корректировку с первоначальной отгрузкой.

Электронные УПД и УКД

Какой формат электронного УПД применять

С 1 января 2026 года электронный УПД оформляют по формату версии 5.03, который утверждён приказом ФНС России от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@. Этим же приказом отменили форматы отдельных электронных накладных и актов. Теперь компании, которые используют формализованные документы в ЭДО, оформляют УПД. Он подтверждает передачу товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Бумажный документооборот изменения не затрагивают: накладные и акты на бумаге по-прежнему допустимы. Также акты и накладные можно отправить через ЭДО в неформализованном формате.

Какой формат электронного УКД применять

С 19 апреля 2026 года действует новый формат электронного УКД версии 5.02. Его утвердила ФНС приказом от 19 января 2026 года №ЕД-1-26/29@.

Сейчас можно использовать обе версии: 5.01 и 5.02. С 1 апреля 2027 года обязательным станет только формат 5.02.

Как происходит обмен УПД и УКД через ЭДО

Электронные УПД и УКД передают между продавцом и покупателем через оператора электронного документооборота в утверждённом XML-формате. Оператор проверяет структуру файла на соответствие формату, а стороны подписывают документ квалифицированной электронной подписью. Это отличает формализованный электронный документ от скан-копии бумажного УПД. 

Отправка формализованного документа с подписью КЭП

Шаг 1. Перейдите в Документооборот.

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Создать» в левом верхнем углу.

Шаг 3. Выберите тип документа: УПД.

Укажите ИНН и реквизиты контрагента — остальные данные система подставит автоматически. Номер, дата и ваш расчётный счёт также заполнятся сами. Любое поле можно изменить.

Можно загрузить печать, факсимиле подписи и логотип — сервис будет автоматически добавлять их в новые документы.

Чтобы создать документ на основе ранее созданного, нажмите «Создать на основе другого документа». Реквизиты контрагента и товарные позиции подтянутся автоматически, а связанные документы будут отображаться внутри нового.

Шаг 4. Перейдите по кнопке «Подписать и отправить».

Шаг 5. Выберите формат электронной подписи. Для подписания УПД нужна КЭП.

Шаг 6. Если документ подписывает не директор, при необходимости приложите машиночитаемую доверенность. Система может запросить МЧД, чтобы подтвердить полномочия подписанта.

Шаг 7. Подтвердите действие. После подписания документ автоматически отправится контрагенту, а его статус в системе обновится.

Как подписывать УПД и УКД

УПД и УКД со стороны продавца подписывает руководитель или уполномоченный сотрудник. Например, главный бухгалтер может подписывать документы, если у него есть доверенность на оба вида документов. В Точка Банке входящий УКД можно подписать в ЭДО, а если документ сформировали в другом сервисе, загрузить его в формате XML. 

Со стороны покупателя подпись на УПД со статусом «1» подтверждает не только получение товара, но и право на вычет НДС. Поэтому документ подписывает уполномоченное лицо, а не любой сотрудник склада.

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Какая электронная подпись и МЧД нужны для подписания

Электронный УПД и УКД подписывают квалифицированной электронной подписью (КЭП). Если документ подписывает сотрудник, а не руководитель лично, дополнительно нужна машиночитаемая доверенность (МЧД), подтверждающая его полномочия. Без действующей МЧД документ, подписанный по доверенности сотрудника, не признают юридически значимым.

Какие полномочия нужны сотруднику для подписания документов в форматах УПД и УКД

В доверенности или МЧД нужно указать право подписывать первичные документы и счета-фактуры. Эти полномочия нужно прописать отдельно. Доверенности, где указано только право подписывать накладные или только счета-фактуры, недостаточно для подписания объединённой формы УПД со статусом «1».

Экспертное мнение

На практике чаще всего документы теряют юридическую силу не из-за самой формы, а из-за доверенности. Сотрудник подписывает УПД со статусом «1», а в его МЧД указано право подписывать только первичные документы, без счетов-фактур. Такую ошибку находят обычно уже при налоговой проверке, когда отказывают в вычете НДС. Также когда бухгалтер вместо исправленного УПД оформляет УКД просто потому, что этот вариант привычнее, хотя в документе была не согласованная скидка, а обычная опечатка в реквизитах. Тогда налоговая не принимает корректировку и сумму всё равно приходится исправлять заново.


ЭДО от Точка Банка помогает выставлять и получать УПД и УКД в актуальном электронном формате. А также отслеживать статус подписания и хранить всю переписку по сделке в одном сервисе.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Как УПД и УКД отражаются в бухгалтерском и налоговом учёте

УПД со статусом «1» продавец регистрирует в книге продаж, а покупатель — в книге покупок, как обычный счёт-фактуру. УПД со статусом «2» в книги покупок и продаж не попадает, поскольку не выполняет налоговую функцию.

УКД со статусом «1» при увеличении стоимости продавец регистрирует в книге продаж, а покупатель в книге покупок на сумму разницы. При уменьшении стоимости, наоборот, продавец заявляет вычет и регистрирует УКД в книге покупок, а покупатель восстанавливает НДС и регистрирует его в книге продаж. 

Как учитывать увеличение и уменьшение стоимости после корректировки

В бухгалтерском учёте разницу по УКД отражают в том периоде, когда документ подписан обеими сторонами, а не задним числом в периоде исходной отгрузки. Продавец корректирует выручку и начисленный НДС, покупатель — стоимость приобретённых товаров, работ или услуг и сумму вычета. Пересдавать декларацию за период отгрузки не нужно: корректировка проводится текущим периодом.

Вопросы по теме

Можно ли оформить УКД, если первоначально были выставлены не УПД, а счёт-фактура и отдельная накладная или акт?

Да. УКД можно составить и к паре «счёт-фактура плюс накладная или акт», если стороны позже согласовали изменение цены или количества. В этом случае в УКД указывают номер и дату счёта-фактуры как исходного документа.

Можно ли оформить один УКД к нескольким исходным документам?

Да, если корректировка одинаковая по условиям и относится к одному покупателю. В таком УКД перечисляют номера и даты всех исходных УПД или счетов-фактур, к которым он относится.

Можно ли составить несколько УКД к одному УПД?

Да. Если стоимость или количество меняются несколько раз. Например, сначала предоставили одну скидку, потом другую, на каждое согласованное изменение оформляют отдельный УКД со ссылкой на исходный УПД.

Обязательно ли покупателю подписывать УКД?

Да, для документов со статусом «1». Подпись покупателя подтверждает, что он согласен с изменением цены или количества и с суммой корректировки НДС. Без подписи покупателя УКД не считается двусторонне согласованным.

В каких случаях продавец может оформить УКД без двустороннего согласования?

Такой возможности нет. УКД по определению фиксирует изменение, согласованное обеими сторонами. Если согласия нет, продавец не может в одностороннем порядке скорректировать стоимость через УКД.

Можно ли оформить УКД организации или ИП, которые не являются плательщиками НДС?

Да, но в статусе «2» — как первичный документ без налоговой функции. Он подтвердит факт изменения количества или стоимости, но строки с НДС в нём не заполняют.

Нужна ли печать на УПД и УКД?

Нет, печать не обязательна ни для бумажного, ни тем более для электронного документа. Юридическую силу документу придаёт подпись уполномоченного лица, а не оттиск печати.

Как оформить возврат товара — через УКД или новый УПД?

Если стороны не оформляют обратную реализацию, возврат части товара оформляют через УКД на уменьшение количества и стоимости. Если покупатель принял товар на учёт и возвращает его как отдельную сделку, оформляют новый УПД от покупателя к продавцу.

Можно ли с помощью УКД уменьшить стоимость отгрузки до нуля?

Да, если стороны согласовали полный отказ от части поставки или полную скидку на неё. В УКД в этом случае указывают итоговую стоимость «0» по соответствующей позиции.

Как исправить ошибку, допущенную уже в самом УКД?

Ошибку в УКД исправляют так же, как в УПД, — исправленным документом с тем же номером УКД, но с отдельной строкой исправления с новой датой. Новый УКД с самостоятельным номером в этом случае не составляют.

Можно ли одновременно использовать бумажные и электронные УПД и УКД?

Да, если это не противоречит договору с контрагентом. Но по конкретной сделке лучше придерживаться одного формата, чтобы не путать номера и статусы документов при сверке.

Нужно ли закреплять применение УПД и УКД в учётной политике?

Прямого требования в законе нет, но использование УПД и УКД как первичных документов и порядок их нумерации стоит зафиксировать в учётной политике. Это упростит работу бухгалтерии и снимет вопросы при налоговой проверке.

Как работать с УКД при продаже маркированных товаров через «Честный ЗНАК»?

При изменении цены или количества маркированного товара в УКД указывают те же коды маркировки, что были в исходном УПД. Сведения об изменении дополнительно передают оператору системы маркировки в сроки, которые она устанавливает для корректировок.

Что делать, если покупатель не согласен с полученным УКД?

Если покупатель не подписывает УКД, документ не считается согласованным, а корректировка вступившей в силу. Сторонам нужно урегулировать разногласия отдельно, а продавцу не отражать корректировку в налоговом учёте до подписания.

Можно ли использовать УКД при предоставлении покупателю скидки после отгрузки?

Да, это один из основных случаев применения УКД. Именно скидка, предоставленная после отгрузки и меняющая итоговую стоимость сделки, оформляется корректировочным документом.

Можно ли выставить УКД в следующем налоговом периоде после исходного УПД?

Да, дата исходной отгрузки и дата УКД могут относиться к разным налоговым периодам — это не ошибка. Учитывают корректировку в том периоде, когда стороны фактически согласовали изменение и подписали УКД.

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УПД и УКД: в чём разница и когда какой документ нужен — Точка Банк