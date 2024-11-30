Что такое ETF и как работают биржевые фонды

ETF (Exchange Traded Fund или биржевые инвестиционные фонды) — это простой и удобный способ вложить деньги в разные активы сразу.

Когда вы покупаете долю в ETF, вы инвестируете в уже готовый портфель. Он может включать акции, облигации, сырьё или другие активы. Главное удобство в том, что такие фонды торгуются прямо на бирже, как обычные акции.

Что такое ETF

ETF — это биржевой фонд, который объединяет средства разных инвесторов и вкладывает их в набор активов. Например, в акции, облигации или сырьевые товары. Этот фонд выпускает паи, которые торгуются на фондовой бирже, как обычные акции.

Пай — ценная бумага, которая подтверждает право инвестора на долю в портфеле.

ETF часто называют биржевыми фондами. Они работают на тех же принципах: их можно купить, продать, держать в портфеле для получения прибыли или дивидендов.

Основная цель ETF — дать возможность инвесторам покупать сразу целый портфель ценных бумаг, а не собирать его самостоятельно

Как работают ETF

ETF работает на основе коллективных инвестиций. Давайте разбираться, что это такое.

Компания-эмитент собирает средства от разных инвесторов и создаёт портфель активов. Эти активы могут включать акции, облигации, сырьё и другие инвестиционные инструменты. Задача ETF — следовать определённому индексу или тематике, например, индексу технологических компаний или корзине облигаций.

Механизм работы ETF позволяет ему торговаться на бирже как обычные акции. Это даёт инвесторам возможность быстро покупать и продавать свои паи в течение дня. Цена паёв ETF зависит от стоимости активов в его составе и спроса на рынке.

При покупке пая ETF инвестор получает долю в фонде, не становясь прямым владельцем каждой акции или облигации, которая входит в портфель ETF. Фонд распределяет средства на основе активов, которыми он управляет, и стремится точно соответствовать характеристикам индекса или цели, на которые он ориентирован. Например, если ETF ориентирован на индекс технологических компаний, его структура будет максимально соответствовать этому индексу.

Каждый пай фонда представляет собой часть общего портфеля. Его стоимость напрямую зависит от рыночной стоимости активов в составе ETF. Инвесторы могут в любой момент продать свои паи. Их стоимость отразит текущую стоимость фонда.

Виды ETF

На рынке существуют разные виды ETF. Каждый из них ориентирован на разные классы активов и инвестиционные стратегии. Давайте рассмотрим наиболее популярные.

Акционные ETF

Этот вид ETF позволяет инвесторам вкладываться в акции целых секторов или стран, а не в отдельные компании. Такие фонды помогают диверсифицировать портфель и снижают риски, связанные с вложением в акции одной компании.

Акционные ETF состоят из акций компаний и часто следуют за определёнными индексами. Например, S&P 500 или MSCI World

Облигационные ETF

Облигационные ETF состоят из набора облигаций. Это инструмент для тех, кто хочет вкладываться в более стабильные активы с низким уровнем риска.

Облигационные ETF могут включать государственные, корпоративные или муниципальные облигации. Это даёт инвесторам возможность получать фиксированный доход и защиту капитала. Эти ETF особенно популярны среди инвесторов, стремящихся к стабильному доходу и снижению рисков.

Секторные и отраслевые ETF

Секторные и отраслевые ETF позволяют инвесторам фокусироваться на конкретных секторах экономики. Например, технологии, здравоохранение или энергетика. Они подходят для тех, кто хочет вкладываться в определённый сектор, не покупая акции каждой компании отдельно. Секторные ETF подходят для стратегий, направленных на получение выгоды от роста или падения определённых отраслей.

Международные ETF

Международные ETF представляют собой фонды, вкладывающие средства в компании и активы за пределами страны инвестора. Эти фонды позволяют инвесторам диверсифицировать свои вложения за счёт международных активов и распределять риски на разные экономики. Международные ETF могут быть ориентированы на отдельные страны или регионы. Например, на рынки развивающихся стран.

Тематические и альтернативные ETF

Существуют также тематические и альтернативные ETF, которые следуют за трендами или нестандартными активами, такими как недвижимость, сырьё или криптовалюты.

Тематические ETF выбирают активы на основе определённых концепций или трендов. Например, экологии или устойчивого развития. Альтернативные включают в себя редкие активы, привлекающие специфических инвесторов.

Например, ETF на волатильность помогают уменьшить резкие колебания стоимости портфеля. Они ориентированы на отдельные акции — сглаживают скачки их роста и падения

Плюсы и минусы ETF

ETF обладают рядом преимуществ, но также имеют и свои недостатки, которые важно учитывать при инвестировании.

Плюсы ETF

Диверсификация. ETF позволяют инвестору сразу вкладывать средства в широкий набор активов, что снижает риск, связанный с колебаниями стоимости одной акции или облигации.

Низкие комиссии. В отличие от паевых инвестиционных фондов (ПИФ), биржевые фонды часто предлагают более низкие комиссии, так как большинство ETF управляются пассивно.

Ликвидность. Паи ETF можно купить или продать в любой момент в течение биржевого дня, что даёт гибкость и контроль над инвестициями.

Прозрачность. Инвесторы могут легко отслеживать активы, входящие в состав ETF, и контролировать свой портфель.

Минусы ETF

Рыночный риск. Стоимость ETF может значительно колебаться в зависимости от изменений на рынке.

Ограничения в налогообложении. В некоторых случаях инвесторам приходится уплачивать налоги на дивиденды и прибыль от продажи паёв.

Риски ликвидности. Некоторые фонды могут иметь низкую ликвидность, особенно если они ориентированы на узкоспециализированные активы или экзотические рынки.

Как инвестировать в биржевые фонды

Инвестирование в ETF требует выбора подходящего брокера и создания инвестиционного счёта. После открытия счёта инвестор может выбрать ETF, исходя из своих целей, бюджета и уровня риска. Выбор ETF должен основываться на таких факторах, как тип фонда, его ликвидность, стоимость, а также географическое или секторное распределение активов.

ETF и налогообложение

Налогообложение ETF зависит от типа фонда и юрисдикции, в которой он зарегистрирован. Для российских инвесторов важно учитывать особенности налогового режима, поскольку доход от продажи паёв ETF облагается налогом на доходы физических лиц.

Если инвестор получает дивиденды от акций, входящих в фонд, налог также будет удержан.

Учитывая сложность налоговых вопросов, посоветуйтесь с налоговым консультантом или выберите налоговые вычеты

ETF и БПИФ: в чем разница

ETF и БПИФ (биржевые паевые инвестиционные фонды) похожи, но у них есть несколько ключевых отличий.

БПИФ чаще всего ограничены территориальными рамками страны, где они зарегистрированы, а их паи не могут быть проданы за границей. У ETF таких ограничений нет.

У БПИФ может быть более высокая комиссия за управление. При этом, для российских инвесторов БПИФы могут предлагать преимущества в налогообложении. Это делает их привлекательным вариантом для тех, кто ориентируется на внутренний рынок.

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