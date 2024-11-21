Что такое ликвидность простыми словами: виды, важность и способы улучшения

Ликвидность — показатель того, как быстро можно продать активы по рыночной цене. Простой пример — наличные деньги. Они самые ликвидные, так как их можно сразу использовать для любых покупок. Чем сложнее и дольше продажа, тем менее ликвиден сам актив.

Что такое ликвидность и почему она важна

— финансовый показатель, который определяет, насколько просто активы могут быть превращены в деньги. Что это значит?

Если у компании ликвидные активы, они могут быстро рассчитаться по своим обязательствам. Инвесторы обращают на это внимание и выбирают то, что можно быстро продать, не потеряв в цене.

Компании с высокой ликвидностью могут:

легко покрывать расходы,

быстро освободить средства при необходимости.

При этом, низколиквидные активы тоже могут принести большой доход. Просто времени на их продажу понадобиться больше.

Аня — антиквар. У неё появились свободные деньги — 300 000 рублей. Она думает как быть: просто положить деньги на вклад или купить антикварную мебель, которая точно вырастет в цене через 10 лет.В итоге Аня покупает комод XIX века в стиле французского неоклассицизма с каменной столешницей. В будущем она сможет продать его намного дороже.

Антикварная мебель — низколиквидный товар, однако при грамотном управлении на нём можно хорошо заработать.

Виды ликвидности

Ликвидность можно разделить на несколько категорий. Они помогают понять, насколько эффективно компания или рынок может выполнять финансовые обязательства.

Ликвидность активов

Давайте представим, что у вас есть слиток золота и склад в промзоне. Как быстро можно их продать? Слиток можно продать в этот же день в банке, а поиск покупателя и оформление документов на склад займёт несколько недель.

Это и есть ликвидность. Она показывает, насколько легко можно продать что-то по текущей рыночной цене. Наличные деньги, банковские депозиты, государственные облигации и ценные бумаги крупных компаний — самые ликвидные. Их можно мгновенно использовать для расчетов.

Ликвидность — не обязательно про деньги и инвестиции. Она встречается на каждом шагу, в том числе в бизнесе. Покажем на простом примере из жизни.

Алексей мечтает открыть магазин обуви. Он решает начать с покупки самых популярных моделей кроссовок — считает, что сможет быстро их продать и заработать. Алексей оказывается прав: партию разбирают за неделю. Он закупил востребованный товар — актив оказался ликвидным.

Специализированное оборудование, коллекционные вещи, оборудование имеют низкую ликвидность, так как их продажа может занять много времени. Но и они могут принести значительную прибыль при правильном подходе и стратегии.

Однако, начинать инвестирование лучше с безопасными инвестициями. Один из таких вариантов — инвестиции в бизнес.

Ликвидность рынка

Отражает, насколько активно и легко совершаются сделки на этом рынке. Например, как быстро покупатели и продавцы могут находить друг друга и заключать сделки без существенного изменения цены.

Например, рынок акций крупных компаний — высоколиквидный. На нём ежедневно происходят тысячи сделок. А вот рынок недвижимости — низколиквидный, особенно в кризисные периоды. Это связано с тем, что продажа и покупка объектов занимают время и требуют дополнительных усилий.

Быстрее заработать на инвестициях позволяют ценные бумаги. Но покупка новой квартиры — более консервативный и менее рискованный способ инвестирования

Ликвидность компании

Определяет, может ли компания платить по краткосрочным обязательствам за счёт доступных активов. Компании с высоким уровнем ликвидности имеют достаточно свободных средств, чтобы не обращаться за кредитами и другими займами. Это позволяет инвесторам быстро входить и выходить из позиций без значительного влияния на цену акций.

Другие виды ликвидности

Ликвидность отрасли — возможность компаний конкретного сектора экономики выполнять свои обязательства. Если отрасль стабильна и пользуется спросом, её ликвидность считается высокой.

Ликвидность баланса компании также важна: она отражает способность организации справляться с долговыми обязательствами, используя активы, отражённые в балансе.

Как измеряется ликвидность: коэффициенты

Для оценки спользуют специальные коэффициенты. Они помогают определить, насколько финансово устойчива компания и как быстро она может закрывает долги. Вот основные коэффициенты ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности. Указывает, в какой степени текущие активы компании покрывают её краткосрочные обязательства. Высокое значение показывает: компания имеет достаточно средств для оплаты долгов. При этом, слишком высокие цифры могут указывать на неэффективное использование активов.

Коэффициент быстрой ликвидности. Учитывает только ликвидные активы (например, деньги и ценные бумаги), исключая менее ликвидные запасы. Он показывает, насколько оперативно компания может оплатить долги за счёт активов, которые можно оперативно продать.

Абсолютный коэффициент ликвидности. Включает только наиболее ликвидные активы, например, наличные средства и краткосрочные вложения. Этот коэффициент позволяет оценить, может ли компания выполнить свои обязательства, опираясь на «чистые» деньги.

Давайте рассмотрим формулы расчёта ликвидности и узнаем, как рассчитывать эти коэффициенты.

Соберите данные о текущих активах и обязательствах компании. К активам относится то, что можно перевести в деньги в течение года. Это могут быть деньги, золото, акции. К обязательствам отнесём задолженности и платежи, по которым надо рассчитаться в течение года. Это могут быть краткосрочные кредиты или другие задолженности.

Формулы расчёта ликвидности Текущий коэффициент = Текущие активы / Текущие обязательстваБыстрый коэффициент = (Текущие активы - Запасы) / Текущие обязательстваАбсолютный коэффициент = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства

Во всех случаях показатель выше 1 говорит о достаточных активах для покрытия обязательств. А значения ниже 1 могут свидетельствовать о потенциальных финансовых трудностях. Компания не может быстро и полностью рассчитаться по своим краткосрочные обязательствам.

Факторы, влияющие на ликвидность

Есть множество факторов, которые влияют на способность компании или инвестиций сохранять гибкость.

Состояние экономики. В периоды экономического подъема компании обычно более ликвидны, так как растет спрос и легче найти покупателей. А в кризисные периоды востребованность падает, так как активы могут обесцениться.

Вид актива. Чем он востребованнее, тем легче его продать. Например, наличные деньги высоколиквидны, а недвижимость и специализированное оборудование — нет.

Конкуренция на рынке. В условиях высокой конкуренции на рынке, где множество компаний предлагают подобные продукты, оборачиваемость может снижаться. Реализовать товар или услугу по приемлемой цене становится труднее. Особенно, если конкуренты демпингуют.

Репутация компании. Хорошая репутация может повысить востребованность активов. Партнёры и клиенты охотнее идут на сделки, зная, что бизнес финансово стабилен.

Примеры ликвидности

Давайте разберёмся, как можно оценить востребованность акций на понятных жизненных примерах.

Высоколиквидные. Денежные средства на банковском счете или вклады, которые можно снять в любой момент. Сюда же — акции крупнейших компаний, которые активно торгуются на фондовых биржах. Эти активы легко конвертируются в деньги без потерь.

Среднеликвидные. Автомобиль или бытовая техника, которые можно продать за относительно короткий срок. Однако, это всё-таки занимает немного времени , и есть риск потерять часть стоимости.

Низколиквидные. Недвижимость, которую можно продать только через несколько месяцев. Её востребованность зависит от состояния рынка, а процесс продажи может быть сложным.

Как повысить ликвидность

Для повышения ликвидности компании или актива существуют различные стратегии.

Увеличение объема ликвидных активов. Например, компания может держать часть средств на банковских депозитах или в ценных бумагах, которые можно быстро продать.

Оптимизация баланса. Снижение доли труднореализуемых активов в пользу более ликвидных может улучшить ситуацию.

Сокращение долговой нагрузки. Снижение уровня долгов позволяет компании улучшить коэффициенты ликвидности и повысить доверие инвесторов.

Регулярный анализ. Контроль коэффициентов ликвидности и проведение анализа поможет вовремя заметить проблемы и всё исправить.