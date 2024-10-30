Что такое маржинальная торговля и как она работает

Представьте ситуацию: вы – инвестор, который хочет приобрести 10 акций компании Х по 500 рублей за одну штуку. И, хотя у вас сейчас нет свободных 5 000 рублей, цена на акции слишком привлекательная, чтобы её упускать. Поэтому вы обращаетесь к маржинальной торговле и всё-таки покупаете активы.
Давайте разбираться, что такое маржинальная торговля и как с её помощью можно заработать.
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Что такое маржинальная торговля на бирже
Маржинальная торговля – это сделка на бирже, которую инвестор совершает не на свои активы (деньги, валюту, сырьё, акции и так далее), а на занятые у брокера. В конце долг нужно будет вернуть, а сверху заплатить комиссию.
Так что брокеру это тоже выгодно. Тем более, что он уверен в трейдере, так как тот оставил под залог определённую сумму. В качестве залога может быть любой ликвидный актив инвестора – то есть тот, который можно быстро перепродать на рынке.
Как работает маржинальная торговля
Маржинальная торговля является в некотором смысле кредитом. Только вместо банка – брокер, а занимать можно не только деньги, но и другие активы (криптовалюту, валюту, сырьё, акции и так далее).
Лонг
Денежные средства берут в долг, когда делают ставку на рост рынка. Это называется лонг.
Как это работает: инвестор берёт в долг деньги у брокера и покупает на них акции. Когда цена на акции поднимается, он их продаёт и закрывает свой долг перед брокером.
Пример
Шорт
Ценные бумаги берут в долг, когда считают, что скоро рынок упадёт, и хотят на этом заработать. Это называется шорт.
Как это работает: инвестора берёт у брокера в долг актив и продаёт его по рыночной цене. А когда цена на актив снижается, покупает его обратно и возвращает брокеру. Инвестора зарабатывает на разнице между продажей и покупкой актива.
Пример
Со сделки он получил 10 000 рублей. Через неделю одна акция стала стоить 500 рублей. Прогноз сбылся! Денис купил 10 акций за 5 000 рублей и вернул их брокеру. В итоге его выгода составила 5 000 рублей.
Понятное дело, что брокеры не могут дать в кредит любую сумму. Они оценивают платёжеспособность инвестора и риски. Если вдруг сделка пойдёт не по плану, сможет ли инвестор закрыть свои долговые обязательства? Такая ситуация может возникнуть, если, например, инвестор сделал ставку на рост рынка, а он падает.
Поэтому у любой сделки есть порог входа – ставка риска. Её размер зависит от прогнозов, будет ли колебаться цена на актив в будущем. Чем ниже ставка риска, тем охотнее брокер займёт деньги или активы.
Чтобы открыть позицию, у инвестора на брокерском счёте сумма денег и ликвидных активов не должно быть меньше, чем ставка риска. Это залог, который даёт брокеру понять, что в случае неудачи у инвестора есть деньги, чтобы компенсировать долг.
Пример
Есть у сделки и порог выхода – минимальная маржа. Если ликвидный портфель вдруг стал дешевле, чем минимальная маржа, для брокера это показатель, что теперь у инвестора не хватает денег, чтобы отдавать долг. Поэтому ему нужно срочно пополнить брокерский счёт. Иначе ему объявят маржин-колл, и брокер на своё усмотрение продаст часть активов инвестора, чтобы залог снова пополнился.
Комиссия
Брокер занимает деньги не бесплатно. За это предусмотрено два вида комиссии:
- Комиссия брокеру. Первый раз она списывается, когда инвестор открывает позицию, а второй раз – когда закрывает.
- Плата за перенос непокрытой позиции, которая зависит от срока пользования активами и их стоимости.
Пример
Как начать маржинальную торговлю
Чтобы начать открывать позиции, нужно быть квалифицированным инвестором. Таково требование Центрального банка России. Статус квалифицированного инвестора подтверждает, что вы понимаете, что такое торги на бирже и адекватно оцениваете свои действия.
Чтобы получить этот статус, нужно пройти тест в мобильном приложении банка, где вы открываете брокерский или индивидуальный инвестиционный (ИИС) счёт. Если тест успешно пройден, можно занимать у брокера деньги и активы.
Какие термины нужно знать перед тем, как начать торговать с плечом?
Сделка в лонг – это покупка актива на бирже на заёмные деньги. Применяется, когда инвестор делает ставку на то, что цена на актив в будущем вырастет.
Сделка в шорт – продажа актива, который был взят взаймы у брокера. Применяется, когда инвестор полагает, что в будущем актив упадёт в цене.
Непокрытая позиция — активы (деньги или акции), которые брокер даёт в долг инвестору.
Ликвидный портфель – это количество денег или ликвидных активов (тех, которые можно быстро перепродать) на брокерском счёте инвестора. Чем выше ликвидность портфеля, тем больше позиций инвестору доступны.
Ставка риска – вероятность колебания стоимости актива. Чем выше риск, тем больше вероятность, что цена изменится, и тем меньше брокер будет хотеть занимать активы под эту сделку.
Начальная маржа – это показатель того, может ли инвестор открывать новые позиции или доращивать старые. Она высчитывается по следующей схеме: стоимость ликвидных активов в портфеле умножается на ставку риска.
- Если ликвидность портфеля инвестора выше начальной маржи, в приложении это будет подсвечиваться зелёным цветом. Это хороший знак – значит, что залоговые деньги не только перекрывают все текущие риски, но и есть запас под новые сделки.
- Если ликвидность портфеля между начальной и минимальной маржой, будет жёлтый цвет. Это знак, что новые сделки открывать нельзя и нужно тщательно следить за своим портфелем, чтобы не уйти в минус. А ещё лучше – стоит пополнить портфель деньгами.
Минимальная маржа — это половина начальной маржи. Если ликвидность портфеля опустилась до минимальной маржи, в приложении это будет отображаться красным цветом. Инвесторам не стоит доводить его до такого состояния, иначе брокер может устроить маржин-колл.
Маржин-колл – это когда брокер принудительно закрывает часть позиций инвестора, чтобы на счёте стало больше залоговых денег – их должно быть больше, чем минимальная маржа. Брокер имеет право продать абсолютно любые активы, которые есть в портфеле инвестора, чтобы нормализовать залог (деньги на счёте) по сделке.
Пример
Преимущества маржинальной торговли
- С маржинальной торговлей инвестор может во много раз увеличить свой доход. Наглядно это мы объяснили в первом примере.
- Можно диверсифицировать риски и открывать одновременно много разных сделок, чтобы прибыль по одним окупала убытки по другим.
- Есть возможность для маржинального вывода денег. Это когда инвестор выводит деньги с брокерского счёта под залог ценных бумаг.
Пример
Риски маржинальной торговли
Главный риск маржинальной торговли связан с тем, что в случае неудачного прогноза убыток не ограничен.
Пример
Также есть риск маржин-колла, если ликвидность портфеля станет ниже минимальной маржи. А это значит, что брокер сможет не просто закрыть текущую сделку, но и продать другие активы из портфеля.
Кроме того, На рынке могут быть сильные колебания цены, которые усложняют получение прибыли и построения правильной стратегии. А ещё за каждый день пользования заёмными деньгами нужно платить дополнительную комиссию, поэтому зачастую невыгодно просто отсидеться и переждать колебания цены.
Стратегии маржинальной торговли
В маржинальной торговле, есть инструменты, с помощью которых можно снизить риски.
Установление стоп-лоссов
Стоп-лосс – это отложенная заявка, которая отправляется на биржу, когда цена достигает определённого уровня. Так инвестор может заранее определить параметры, при которых позиция закроется. И когда такой момент наступает, заявка автоматически отправляется на биржу. Это хороший способ, чтобы контролировать убытки.
Пример
Диверсификация портфеля
Маржинальная торговля позволяет трейдерам расширить свой портфель и диверсифицировать его за счет использования заемных средств.
Психологическая подготовка
Мы уже сказали, что перед тем, как открыть позицию, нужно установить для себя стоп-лоссы. И определять их нужно спокойно и без эмоций, адекватно оценивая свои возможности.
В процессе сделки не переносите их, поддавшись азарту. Спокойно придерживайтесь стратегии, которую определили для себя в начале.
А если видите, что позиция убыточна, избавьтесь от неё. Долго ждать, когда она отобьётся, невыгодно из-за платы за перенос незакрытой позиции брокеру.