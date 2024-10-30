Что такое маржинальная торговля и как она работает

Представьте ситуацию: вы – инвестор, который хочет приобрести 10 акций компании Х по 500 рублей за одну штуку. И, хотя у вас сейчас нет свободных 5 000 рублей, цена на акции слишком привлекательная, чтобы её упускать. Поэтому вы обращаетесь к маржинальной торговле и всё-таки покупаете активы.

Давайте разбираться, что такое маржинальная торговля и как с её помощью можно заработать.

Что такое маржинальная торговля на бирже

Маржинальная торговля – это сделка на бирже, которую инвестор совершает не на свои активы (деньги, валюту, сырьё, акции и так далее), а на занятые у брокера. В конце долг нужно будет вернуть, а сверху заплатить комиссию.

Так что брокеру это тоже выгодно. Тем более, что он уверен в трейдере, так как тот оставил под залог определённую сумму. В качестве залога может быть любой ликвидный актив инвестора – то есть тот, который можно быстро перепродать на рынке.

Как работает маржинальная торговля

Маржинальная торговля является в некотором смысле кредитом. Только вместо банка – брокер, а занимать можно не только деньги, но и другие активы (криптовалюту, валюту, сырьё, акции и так далее).

Лонг

Денежные средства берут в долг, когда делают ставку на рост рынка. Это называется лонг.

Как это работает: инвестор берёт в долг деньги у брокера и покупает на них акции. Когда цена на акции поднимается, он их продаёт и закрывает свой долг перед брокером.

Пример Если бы он знал про маржинальную торговлю и занял деньги у брокера, то мог быть купить акций уже на 500 000 рублей. Тогда его доход бы составил 250 000 рублей. Иван купил акции компании Y на 100 000 рублей. Через два дня стоимость акций поднялась до 150 000 рублей. В итоге наш инвестор заработал 50 000 рублей.

Шорт

Ценные бумаги берут в долг, когда считают, что скоро рынок упадёт, и хотят на этом заработать. Это называется шорт.

Как это работает: инвестора берёт у брокера в долг актив и продаёт его по рыночной цене. А когда цена на актив снижается, покупает его обратно и возвращает брокеру. Инвестора зарабатывает на разнице между продажей и покупкой актива.

Пример

Со сделки он получил 10 000 рублей. Через неделю одна акция стала стоить 500 рублей. Прогноз сбылся! Денис купил 10 акций за 5 000 рублей и вернул их брокеру. В итоге его выгода составила 5 000 рублей.

Сейчас акции компании N стоят 1 000 рублей, но Денис полагает, что скоро цена упадёт. Поэтому он берёт в долг у брокера 10 акций и тут же продаёт их по рыночной цене.

Понятное дело, что брокеры не могут дать в кредит любую сумму. Они оценивают платёжеспособность инвестора и риски. Если вдруг сделка пойдёт не по плану, сможет ли инвестор закрыть свои долговые обязательства? Такая ситуация может возникнуть, если, например, инвестор сделал ставку на рост рынка, а он падает.

Поэтому у любой сделки есть порог входа – ставка риска. Её размер зависит от прогнозов, будет ли колебаться цена на актив в будущем. Чем ниже ставка риска, тем охотнее брокер займёт деньги или активы.

Чтобы открыть позицию, у инвестора на брокерском счёте сумма денег и ликвидных активов не должно быть меньше, чем ставка риска. Это залог, который даёт брокеру понять, что в случае неудачи у инвестора есть деньги, чтобы компенсировать долг.

Пример Акции компании Q стоят 3 000 рублей. Если покупать их в лонг, нужно обеспечить ставку риска 30%. Это значит, что если инвестор захочет купить одну акцию в лонг, на его счёте должно быть минимум 900 рублей.

Есть у сделки и порог выхода – минимальная маржа. Если ликвидный портфель вдруг стал дешевле, чем минимальная маржа, для брокера это показатель, что теперь у инвестора не хватает денег, чтобы отдавать долг. Поэтому ему нужно срочно пополнить брокерский счёт. Иначе ему объявят маржин-колл, и брокер на своё усмотрение продаст часть активов инвестора, чтобы залог снова пополнился.

Комиссия

Брокер занимает деньги не бесплатно. За это предусмотрено два вида комиссии:

Комиссия брокеру. Первый раз она списывается, когда инвестор открывает позицию, а второй раз – когда закрывает.

Плата за перенос непокрытой позиции, которая зависит от срока пользования активами и их стоимости.

Пример

Через неделю Евгений снова пришёл к брокеру, но занял уже 6 000 рублей и вернул их через неделю. В этом случае он должен брокеру плату за все семь дней, когда он использовал деньги. Сколько именно, зависит от тарифа, который установил брокер. Евгений занял у брокера менее 5 000 рублей и всё вернул в тот же день, то есть закрыл позицию в тот же день, не стал её переносить. Поэтому брокер не взял с него плату за перенос непокрытой позиции. Согласно данному тарифу, занимать менее 5 000 рублей и отдавать в тот же день – это бесплатно.

Как начать маржинальную торговлю

Чтобы начать открывать позиции, нужно быть квалифицированным инвестором. Таково требование Центрального банка России. Статус квалифицированного инвестора подтверждает, что вы понимаете, что такое торги на бирже и адекватно оцениваете свои действия.

Чтобы получить этот статус, нужно пройти тест в мобильном приложении банка, где вы открываете брокерский или индивидуальный инвестиционный (ИИС) счёт. Если тест успешно пройден, можно занимать у брокера деньги и активы.

Какие термины нужно знать перед тем, как начать торговать с плечом?

Сделка в лонг – это покупка актива на бирже на заёмные деньги. Применяется, когда инвестор делает ставку на то, что цена на актив в будущем вырастет.

Сделка в шорт – продажа актива, который был взят взаймы у брокера. Применяется, когда инвестор полагает, что в будущем актив упадёт в цене.

Непокрытая позиция — активы (деньги или акции), которые брокер даёт в долг инвестору.

Ликвидный портфель – это количество денег или ликвидных активов (тех, которые можно быстро перепродать) на брокерском счёте инвестора. Чем выше ликвидность портфеля, тем больше позиций инвестору доступны.

Ставка риска – вероятность колебания стоимости актива. Чем выше риск, тем больше вероятность, что цена изменится, и тем меньше брокер будет хотеть занимать активы под эту сделку.

Начальная маржа – это показатель того, может ли инвестор открывать новые позиции или доращивать старые. Она высчитывается по следующей схеме: стоимость ликвидных активов в портфеле умножается на ставку риска.

Если ликвидность портфеля инвестора выше начальной маржи, в приложении это будет подсвечиваться зелёным цветом. Это хороший знак – значит, что залоговые деньги не только перекрывают все текущие риски, но и есть запас под новые сделки.

Если ликвидность портфеля между начальной и минимальной маржой, будет жёлтый цвет. Это знак, что новые сделки открывать нельзя и нужно тщательно следить за своим портфелем, чтобы не уйти в минус. А ещё лучше – стоит пополнить портфель деньгами.

Минимальная маржа — это половина начальной маржи. Если ликвидность портфеля опустилась до минимальной маржи, в приложении это будет отображаться красным цветом. Инвесторам не стоит доводить его до такого состояния, иначе брокер может устроить маржин-колл.

Маржин-колл – это когда брокер принудительно закрывает часть позиций инвестора, чтобы на счёте стало больше залоговых денег – их должно быть больше, чем минимальная маржа. Брокер имеет право продать абсолютно любые активы, которые есть в портфеле инвестора, чтобы нормализовать залог (деньги на счёте) по сделке.

Пример

Начальная маржа позволяет Алексею купить 40 акций компании T. Чтобы это посчитать, он стоимость инвестиционного портфеля в 2000 рублей разделил на ставку риска 50%. Получилось 40.



Алексей рискнул всем портфелем – взял акции под весь залог и попал в жёлтую зону. Поэтому ему нужно следить за тем, чтобы инвестиционный портфель не опустился ниже минимальной маржи и не стал красным, иначе брокер объявит ему маржин-колл и принудительно закроет сделку или продаст другие акции.

Инвестиционный портфель Алексея оценивается в 2 000 рублей. Он хочет купить акцию компании L за 200 рублей. Ставка риска по этой сделке оценивается в 50%.

Преимущества маржинальной торговли

С маржинальной торговлей инвестор может во много раз увеличить свой доход. Наглядно это мы объяснили в первом примере.

Можно диверсифицировать риски и открывать одновременно много разных сделок, чтобы прибыль по одним окупала убытки по другим.

Есть возможность для маржинального вывода денег. Это когда инвестор выводит деньги с брокерского счёта под залог ценных бумаг.

Пример Первый – продать все ценные бумаги и вывести деньги. Второй – вывести деньги со счёта, не продавая бумаги. Деньги в этом случае возьмутся в долг у брокера под залог ценных бумаг. Дмитрий все свои свободные деньги инвестировал в ценные бумаги. И вдруг у него сломался автомобиль, и на ремонт срочно понадобились деньги. У него есть два варианта.

Риски маржинальной торговли

Главный риск маржинальной торговли связан с тем, что в случае неудачного прогноза убыток не ограничен.

Пример Прогноз не сбывается: цена акции, наоборот, опустилась до 50 рублей. Получается, инвестор потерял 500 рублей.

А теперь представим ситуацию, если бы Алексей покупал акции не на свои деньги, а на занятые у брокера. Допустим, тогда бы он купил 100 акций и потерял не 500, а 5 000 рублей.

Александр считает, что скоро акции компании L вырастут в цене со 100 рублей до 200 рублей. Поэтому он покупает на все свои деньги 10 акций.

Также есть риск маржин-колла, если ликвидность портфеля станет ниже минимальной маржи. А это значит, что брокер сможет не просто закрыть текущую сделку, но и продать другие активы из портфеля.

Кроме того, На рынке могут быть сильные колебания цены, которые усложняют получение прибыли и построения правильной стратегии. А ещё за каждый день пользования заёмными деньгами нужно платить дополнительную комиссию, поэтому зачастую невыгодно просто отсидеться и переждать колебания цены.

Стратегии маржинальной торговли

В маржинальной торговле, есть инструменты, с помощью которых можно снизить риски.

Установление стоп-лоссов

Стоп-лосс – это отложенная заявка, которая отправляется на биржу, когда цена достигает определённого уровня. Так инвестор может заранее определить параметры, при которых позиция закроется. И когда такой момент наступает, заявка автоматически отправляется на биржу. Это хороший способ, чтобы контролировать убытки.

Пример Олег купил 15 акций на заёмные деньги по 100 рублей за шутку. Он не хочет терять в этой сделке больше чем 225 рублей, поэтому установил стоп-лосс на отметке 85 рублей. Таким образом, если рыночная цена акции действительно опустится до 85 рублей, позиция закроется.

Диверсификация портфеля

Маржинальная торговля позволяет трейдерам расширить свой портфель и диверсифицировать его за счет использования заемных средств.

Инвестор может одновременно вкладываться в большее количество активов, чем позволяет его собственный капитал. Диверсификация, в свою очередь, снижает риск, так как убытки по одним активам могут быть компенсированы доходами по другим. Например, инвестор, используя маржинальные средства, может покупать акции разных компаний или даже активы из разных классов — валюту, сырьевые товары, облигации и т.д. Это помогает минимизировать риск, если один из активов теряет в цене, так как другие могут показывать рост. Егор Коломеец, эксперт по инвестициям

Психологическая подготовка

Мы уже сказали, что перед тем, как открыть позицию, нужно установить для себя стоп-лоссы. И определять их нужно спокойно и без эмоций, адекватно оценивая свои возможности.

В процессе сделки не переносите их, поддавшись азарту. Спокойно придерживайтесь стратегии, которую определили для себя в начале.