Инвестиционный брокер — кто это и зачем нужен

Во всех статьях про трейдинг встречается термин «инвестиционный брокер». Но можно ли без него выйти на биржу и начать торговать ценными бумагами? Спойлер: нет.

В этой статье объясним почему и расскажем, что делают брокеры.

Кто такой инвестиционный брокер простыми словами

Если вы решили инвестировать в ценные бумаги, без брокера это никак не сделать. Биржи работают исключительно с юридическими лицами, имеющими специальную лицензию Банка России. Частные инвесторы туда доступа не имеют, поэтому нужно обращаться к банкам, инвестиционным и брокерским фирмам. Если обобщать, всё это и есть брокеры. А их сотрудники, которые проводят консультации, — индивидуальные инвестиционные консультанты.

Биржевые брокеры — это юрлица и профессиональные участники финансовых рынков, которые дают инвесторам доступ к бирже. Они совершают сделки с ценными бумагами от лица клиентов и получают за это комиссию.

Так кто такой брокер простыми словами? Брокер — это руки инвестора, которыми он совершает все сделки на бирже, потому что сам туда доступа не имеет.

Основные функции биржевого брокера: чем занимается брокер

Биржевой брокер открывает инвестору два счёта. Первый — брокерский, на нём будут лежать деньги. Второй — депозитарный, на нём будут ценные бумаги: акции, облигации, фьючерсы, опционы и так далее. Брокер будет обслуживать оба счёта.

Затем он открывает инвестору счёт в своей системе учёта и регистрирует его на бирже. После этого брокер готов выполнять ваши указания и заключать сделки от вашего лица.

Пример Иван попросил брокера купить ему 5 акций компании Х. Одна акция сейчас стоит 10 рублей. Через несколько секунд брокер вывел заявку Ивана на биржу, взял 50 рублей с его брокерского счёта, совершил сделку и положил на депозитарный счёт 5 акций компании.

Брокерская деятельность — это:

открытие брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов для клиентов;

разработка и обслуживание приложения — торгового терминала, где инвесторы дают распоряжения на покупку и продажу ценных бумаг;

осуществление биржевых сделок от лица инвестора;

выдача инвесторам кредитов для операций;

регистрация сделок, ведение документооборота;

начисление вознаграждения (дивидендов и купонных выплат) на брокерский счёт клиента или по его поручению перевод их на банковский счёт;

расчёт налогов с доходов от инвестиций и перевод их в налоговую службу.

Дополнительно некоторые брокеры проводят консультации, обучения и делятся прогнозами относительно колебания цен в будущем.

Почему стоит обратиться к инвестиционному брокеру?

Биржа бы не справилась с потоком работы, если бы работала со всеми частными инвесторами, которые хотят инвестировать в ценные бумаги. Именно поэтому вся работа идёт через брокеров. Они — посредники, которые позволяют трейдерам иметь доступ к торговле на бирже.

Как выбрать брокера для инвестиций?

Лицензия

Самое важное — у брокера должна быть лицензия Центрального банка России. Без неё у него нет права проводить операции на бирже от вашего лица.

Посмотреть список лицензированных брокеров можно на сайте ЦБ. Они регулярно проводят проверки и если находят нарушения, отзывают лицензию и обязывают брокера остановить работу, вернув клиентам все деньги и ценные бумаги.

Надёжность

Брокер может не только потерять лицензию ЦБ, но и столкнуться с финансовыми трудностями, обанкротиться. Поэтому для работы стоит выбирать самых надёжных посредников с высоким рейтингом — у них минимальный шанс обанкротиться.

Рейтинги присваивают специальные аккредитованные агентства. Чем выше показатель, тем выше надёжность. Также список ведущих операторов можно посмотреть на Московской бирже. И не будет лишним почитать отзывы в Интернете и проверить, не было ли у брокера недавно финансовых трудностей или скандалов.

Доступность рынков

Не все биржи имеют доступ к Санкт-Петербургской бирже. И если вы хотите торговать там, проверьте этот момент.

Вообще список доступных для покупки бумаг может отличаться у разных брокеров. Отталкивайтесь от своих аппетитов.

Бизнес-займы предоставляют возможность инвестировать в надёжные компании с доходностью до 26% годовых. Этот инструмент предлагает меньше волатильности, чем рынок акций, и более высокую доходность, чем традиционные вклады.

Тариф

Брокеры зарабатывают на комиссиях со сделок и её размер устанавливают сами. Это напрямую влияет на доходность портфеля, поэтому тарифы нужно изучить внимательно. Обычно у брокеров есть несколько разных тарифов.

Например, могут быть варианты с комиссией по каждой сделке или с фиксированной абонентской платой, когда вы независимо от сделок, оплачиваете каждый день.

Некоторые брокеры взимают дополнительные сборы. Например, за пополнение счёта или вывод средств, пользование приложением.

Кстати, сравнить тарифы брокеров можно на сайте Школы Московской биржи.

Удобство приложения

Оцените приложение для инвестиций от брокера — торговый терминал. Инвесторы проводят в нём много времени, потому что приложение связано с биржей и показывает актуальность котировок в реальном времени.

Поэтому вам должно быть удобно работать в терминале. И чем больше в нём сервисов и инструментов, тем лучше. Уточните, позволяет ли брокер пополнять счёт и выводить деньги на любые банковские карты, а также получать дивиденды и купоны от ИИС на карту.

Проверьте техподдержку: как быстро и качественно специалисты помогают. Плюсом будет, если поддержка работает круглосуточно и без выходных.

Обучение

Обратите внимание на обучающие программы и материалы, предлагаемые брокером. Курсы и блог помогут новичкам лучше разобраться в основах инвестирования и фондового рынка. Часть информации, например, статьи или видеоролики, может быть бесплатной.

Как пополняется счёт и выводятся деньги?

Механика работы с деньгами у разных брокеров может отличаться. Обычно это работает так: инвестор в кассе пополняет счёт наличными или делает перевод с карты другого банка или брокерской карты. А при выведении денег со счёта комиссий нет.