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Статус квалифицированного инвестора — что это такое и как получить

Доход квалифицированного инвестора будет сильно отличаться от дохода неквалифицированного. Почему? Разберёмся в этой статье. 

31.10.2024
2870
2870

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Начать инвестировать может любой человек. Это делается просто: достаточно выбрать брокера и завести брокерский счёт или ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт). После этого вам присвоят статус «неквалифицированного инвестора», или «неквала», и вы сможете заключать сделки на бирже.

Но неквалифицированные инвесторы имеют доступ только к самым простым активам. Например, можно купить акции и облигации, доходность по которым ограничена. 

Чтобы работать с более доходными инструментам, нужно иметь статус «квалифицированного инвестора», или «квала». 

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Кто такой квалифицированный инвестор? 

Квалифицированный инвестор — это статус, который присваивают опытным и финансово грамотным инвесторам. Они обладают достаточным уровнем знаний о работе фондового рынка, у них есть капитал для инвестиций и необходимый опыт, поэтому им открыт доступ к высокорисковым активам, которыми сложно управлять.

Получить квалификацию может и физлицо, и юрлицо. Главное, чтобы оно соответствовало требованиям, указанным в законе (о них мы расскажем ниже). 

Некоторые люди или организации получают статус квала автоматически, если они являются профессиональными участниками финансового рынка: брокеры, инвестиционные фонды, ЦБ РФ, Всемирный банк, кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, клиринговые организации и другие.

Зачем нужен статус квалифицированного инвестора?

Без статуса можно иметь доступ только к самым простым ценным бумагам на Московской бирже: акциям, некоторым облигациям, паям ПИФам и прочим. 

А со статусом квала открываются все возможности фондового рынка. Можно покупать, например, паи закрытых инвестиционных и венчурных фондов, депозитарные расписки, все виды облигаций, фьючерсы, опционы и структурные ноты. Появляется доступ к внебиржевому рынку, IPO и даже зарубежным площадкам с иностранными ценными бумагами. Всё это позволяет собирать более интересный и доходный инвестиционный портфель.

Разница между неквалифицированным и квалифицированным инвестором

Квалифицированный инвестор может адекватно оценивать риски и прогнозировать свои действия, потому что у него есть опыт и профессионализм. Поэтому этой категории трейдеров доступны все инструменты фондового рынка. 

Трейдеры без статуса квала имеют доступ только к самым простым и ликвидным ценным бумагам. С одной стороны, из-за этого новички зарабатывают меньше. Но с другой — они не могут много потерять. Так что ограниченный доступ связан прежде всего с безопасностью неопытных инвесторов — они ограничивают их от финансовых потерь и ограждают от серьёзных ошибок. 

Кстати, неквалифицированные инвесторы могут расширить перечень доступных им финансовых инструментов. Для этого нужно пройти у брокера квалификационный тест.

Какие требования к квалифицированному инвестору для получения статуса?

Для признания квалифицированным инвестором нужно доказать, что вы соответствуете одному из этих требований: 

  • Ваше имущество (кроме недвижимости и авто) оценивается минимум в 6 миллионов рублей. Учитывать можно деньги на счетах и депозитах, ценные бумаги, производные инструменты (фьючерсы и опционы), обезличенные металлические счета. 
  • Вы работали в компаниях, которые торговали ценными бумагами или другими производными инструментами. В случае, если у работодателя был статус квала, достаточно проработать у него два года, если не было — три. Но засчитывается не стаж работы, а именно то время, когда лично вы работали с активами. 
  • У вас есть опыт работы с инвестициями и за последний год вы заключили сделок минимум на 6 миллионов рублей. Причём торговали регулярно — минимум одна сделка в месяц. 
  • У вас есть профильное экономическое образование с аттестатом гособразца. А ВУЗ имеет аккредитацию для профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Либо у вас есть минимум один сертификат международного образца: CFA, CIIA, FRM.

Эти требования действуют до 1 января 2025. Согласно указанию ЦБ, 1 января 2025 года имущественный ценз поднимется, и для присвоения статуса квала размер имущества должен оцениваться не в 6 миллионов рублей, а в 12 миллионов. 

1 января 2026 минимальная планка повысится ещё больше — размер имущества должен будет оцениваться уже в 24 миллиона рублей. 

Кроме этого, возможно, что получить статус квалифицированного инвестора будет невозможно на основании одного только экономического образования. 

Преимущества статуса квалифицированного инвестора

  • Они могут инвестировать в сложные и менее доступные активы: хедж-фонды, деривативы, высокодоходные облигации, акции небольших компаний на международных рынках и так далее.
  • Для квалифицированных инвесторов открыт доступ к первичным размещениям акций (IPO), где можно приобрести бумаги на этапе их выхода на рынок. 
  • Они могут вкладывать средства в акции иностранных компаний, иностранные фонды и даже в деривативы на мировых рынках.
  • Им часто предоставляются эксклюзивные предложения и сервисы. Например, персональные финансовые консультации, улучшенные условия маржинальной торговли, доступ к специализированной аналитике.

Недостатки статуса квалифицированного инвестора

  • Чем шире выбор инструментов, тем выше риск. 
  • Инвестиции в сложные финансовые инструменты требуют не только знаний и опыта, но и постоянного мониторинга рынка. Таким портфелем сложнее управлять. 
  • Часто возникают дополнительные траты: комиссионные брокеров, оплата доступа к аналитическим данным, консультации и услуги по управлению портфелем. 
  • Некоторые инструменты, такие как венчурные фонды, деривативы и частные займы, могут иметь ограниченную ликвидность. Это значит, что продать такие активы быстро и без потерь сложнее.
Кто такой квал

Процесс получения статуса 

Аккредитовать инвестора может брокер, управляющая компания или доверительный управляющий, а также форекс-дилер. 

Нужно подать заявление и документы, которые подтверждают, что вы соответствуете одному из критериев для присуждения статуса. 

После этого тот, кто принял заявление, проверит документы и присвоит статус квалифицированного инвестора. Длительность проверки у всех организаций разная, но в среднем это до 10 дней.

Возможные причины отказа

ПРИМЕР
У вас есть брокерский счёт в банке. В приложении вы видите, что стоимость активов выше 6 миллионов рублей, значит, вы подходите под статус квалифицированного инвестора. Поэтому подаёте заявку, но вам приходит отказ. Дело в том, что в приложении вы видите общую сумму активов с учётом незавершённых сделок. А для получения статуса учитываются только те активы, которыми вы владели два рабочих дня назад.

Самая распространённая причина отказа — разница в расчётах активов и оборота по счёту. В приложении эти показатели представлены в более широком смысле, а для получения статуса квала применяются более строгие критерии.

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Статус квалифицированного инвестора: что это такое, как получить квал – Банк Точка