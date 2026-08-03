Договор ГПХ и трудовой договор: отличия, риски и что выбрать бизнесу

Коротко Договор ГПХ используют для разовых задач, проектов и услуг, где важен результат работы, а не сам процесс её выполнения. Иногда работодатели подменяют трудовой договор на ГПХ, чтобы платить меньше налогов. Так делать нельзя: налоговая видит такие случаи и проводит проверки. Если ФНС признает отношения трудовыми, доначислит компании налоги и взносы, а также назначит штрафы. Главное — чтобы реальные отношения между сторонами соответствовали условиям договора. Тогда риск споров с исполнителем и претензий со стороны контролирующих органов будет минимальным.

Трудовой договор подходит для постоянной работы в компании, когда важны рабочий процесс, подчинение внутренним правилам и социальные гарантии сотрудника.

Что такое договор ГПХ

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — это соглашение между заказчиком и исполнителем о выполнении конкретной задачи. Стороны в таком договоре равноправны. Заказчика интересует только финальный результат, а не то, каким образом исполнитель собирается его достичь.

Зачем бизнес использует договор ГПХ

Договор ГПХ помогает привлекать исполнителей для конкретных задач без оформления в штат. Такой формат часто используют для разовых работ, проектов или услуг с понятным результатом, например при разработке сайта, ремонте помещения, настройке рекламы или подготовке дизайн-макетов.

Для бизнеса это возможность оплачивать результат работы, а не рабочий процесс. Однако использовать ГПХ можно, только если отношения действительно соответствуют условиям такого договора.

Какие договоры относятся к ГПХ

Гражданский кодекс РФ предусматривает три вида таких договоров.

Договор подряда. Исполнитель выполняет конкретную работу и сдаёт результат заказчику. Например, строительная бригада делает ремонт в офисе.

Договор возмездного оказания услуг. Исполнитель решает конкретную задачу. Например, юрист консультирует компанию по сделке или клининговая служба убирает помещение.

Договор авторского заказа. Автор создаёт произведение науки, литературы или искусства. Например, дизайнер рисует логотип для нового продукта.

Когда бизнес обычно использует ГПХ

Компании заключают договоры ГПХ, когда нужно решить разовую или проектную задачу. Поэтому такой вариант хорошо подходит для работы с фрилансерами, независимыми консультантами и проектными командами.

Что такое трудовой договор

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником.

Работник обязуется лично выполнять определённую функцию и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР).

Работодатель обязуется предоставить работу, обеспечить условия труда и своевременно выплачивать заработную плату.

В трудовых отношениях работник подчиняется работодателю. Он встроен в организационную структуру компании, имеет рабочее место, график работы и должностные обязанности. Работодатель несёт за него ответственность и предоставляет социальные гарантии.

Чем отличается договор ГПХ от трудового договора

Ниже разберём пять отличий.

Предмет договора

В штате вы оплачиваете время, квалификацию и фокус человека. Важен сам процесс: так, штатный бухгалтер каждый день разбирает первичку, считает налоги и ведёт учёт компании.

В ГПХ вы покупаете только конечный, измеримый результат. То, какими инструментами и в какое время исполнитель будет решать задачу, работодателя не касается — вам нужен готовый продукт, например аудиторское заключение по итогам проверки.

Подчинение правилам

Штатный сотрудник обязан соблюдать внутренний распорядок компании, работать по установленному графику и выполнять распоряжения руководства. Внештатник сам решает, когда и как решать задачу, главное — результат.

Оплата работы

Зарплата в штате выплачивается регулярно, не реже раза в месяц, и размер выплаты привязан к окладу или тарифу, а не к объёму ежедневных задач. Оплата по ГПХ привязана к результату работ и чаще всего производится после подписания акта.

Социальные гарантии

Трудовой кодекс обеспечивает сотруднику в штате оплачиваемый отпуск, больничные, декретные выплаты и сохранение места. На ГПХ эти гарантии не распространяются — исполнитель получает только ту сумму, которая зафиксирована в договоре.

Налоговая нагрузка: три сценария в 2026 году

Из-за налогов бизнес часто пытается подменить трудовые отношения гражданско-правовыми. На практике экономия возникает далеко не всегда.

Трудовой договор. Компания удерживает НДФЛ по прогрессивной ставке из доходов сотрудника и сверху платит страховые взносы по единому тарифу: 30% в пределах базы (2, 979 млн ₽ в 2026 году) и 15,1% сверх неё. К этому добавляются взносы на травматизм — от 0,2 до 8,5%. При этом для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей действует льготный тариф — 15% с сумм выше МРОТ.

Договор ГПХ с физическим лицом. Заказчик также удерживает НДФЛ по прогрессивной шкале и платит стандартные страховые взносы — 30 или 15,1%. Единственное отличие — взносы на травматизм начисляются, только если это прописано в договоре. Реальной экономии здесь практически нет.

Договор ГПХ с самозанятым. Это единственный сценарий, где компания не платит ни НДФЛ, ни страховые взносы, — исполнитель сам рассчитывается с бюджетом, уплачивая 6% налога на профессиональный доход. Именно работа с самозанятыми чаще всего привлекает внимание проверяющих органов с точки зрения подмены трудовых отношений.

Как ФНС и суды определяют подмену трудовых отношений

Налоговая инспекция и суды давно научились распознавать схемы, когда за договором ГПХ скрывается обычная работа по найму. Они анализируют суть отношений, а не то, как назван документ.

Подчинение руководителю

Если заказчик даёт исполнителю прямые указания, контролирует процесс работы, требует отчитываться о каждом шаге и может наказать за опоздание — это признак трудовых отношений.

Работа по графику

Исполнитель по ГПХ не должен приходить в офис к 9:00 и уходить в 18:00. Если в договоре прописаны часы работы или обязанность присутствовать на планёрках, это повышает риск того, что отношения признают трудовыми.

Постоянный характер работы

Договор ГПХ предполагает конечный срок. Если договор перезаключается каждый месяц на протяжении года, а задача остаётся прежней, это может свидетельствовать о постоянном характере работы.

Предоставление рабочего места и оборудования

По умолчанию исполнитель по ГПХ использует свои инструменты, материалы и технику. Если компания предоставляет стол в офисе, корпоративный ноутбук, доступ к внутренним системам и оплачивает связь, это ещё один признак того, что отношения фактически являются трудовыми.

Регулярные выплаты как заработная плата

Если исполнитель получает фиксированную сумму в те же дни, когда компания выплачивает зарплату штатным сотрудникам, это один из маркеров подмены трудовых отношений. Оплата по ГПХ должна зависеть от объёма выполненных работ и подтверждаться актами.

Кто инициирует проверку

Проверку может начать Федеральная налоговая служба (ФНС), которая обратит внимание на характер выплат и признаки подмены трудовых отношений. Также инициатором может выступить Роструд, если получит жалобу. Нередко сами исполнители обращаются в суд с требованием признать договор трудовым, чтобы получить предусмотренные законом трудовые гарантии и компенсации.

Чем рискует бизнес при подмене трудовых отношений договором ГПХ

Экономия на налогах и отпускных — частая причина, почему вместо трудового договора выбирают ГПХ. Но если проверяющие органы докажут, что отношения фактически были трудовыми, договор ГПХ могут признать трудовым. Для компании это повлечёт три главных последствия.

Доначисления и пени. Придётся выплатить НДФЛ и страховые взносы за весь период работы человека, как если бы он изначально был в штате.

Штрафы. Налоговая начислит штраф в размере 40% от суммы недоимки (ст. 122 НК РФ), а трудовая инспекция добавит от 50 000 до 100 000 ₽ за каждый некорректно оформленный договор (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ). В итоге ошибка даже по одному исполнителю может обойтись компании дороже 500 000 ₽.

Кроме того, если исполнитель сам подаст в суд и докажет трудовые отношения, к этому добавятся компенсация за неиспользованный отпуск, оплата больничных и возможное возмещение морального ущерба.

Репутационные риски. Роструд ведёт открытый реестр работодателей с нелегальной занятостью. Попадание в такой реестр может осложнить взаимодействие с банками, контрагентами и потенциальными сотрудниками.

Когда безопасно использовать договор ГПХ

Несмотря на риски, договор ГПХ — это законный и удобный инструмент, если применять его по назначению.

Разовые и проектные задачи

Безопасно заключать ГПХ, когда вам нужен конкретный результат к определённому сроку. Например, разработать дизайн сайта, перевести договор на английский язык, смонтировать вентиляцию в цехе или провести аудит перед налоговой проверкой. Как только акт подписан и работа оплачена, отношения сторон прекращаются.

Работа с ИП

Индивидуальный предприниматель — это самостоятельный субъект бизнеса. Он сам несёт предпринимательские риски и платит за себя налоги и взносы.

Переквалифицировать договор с ИП в трудовой договор крайне сложно, если предприниматель сохраняет самостоятельность и не выполняет функции штатного сотрудника компании.

Работа с самозанятыми

Работа с самозанятыми может быть удобным форматом сотрудничества, но требует внимательности при оформлении отношений. Если человек был вашим сотрудником, заключать с ним договор как с самозанятым можно. Однако применять режим НПД для расчётов с бывшим работодателем нельзя в течение двух лет после увольнения.

Дополнительные вопросы могут возникнуть, если самозанятый фактически работает только с одним заказчиком и получает от него основную часть дохода. Особенно внимательно стоит относиться к ситуациям, когда исполнитель соблюдает график компании, получает регулярные выплаты и выполняет функции штатного сотрудника. В таких случаях контролирующие органы могут усмотреть признаки трудовых отношений.

Как правильно оформить договор ГПХ

Правильные формулировки в документе — это первая линия защиты при проверке. Суды внимательно изучают текст договора.

Что включить в договор

Подробно опишите, что должен сделать исполнитель: не «оказание маркетинговых услуг», а «настройка рекламной кампании в Яндекс Директе с достижением показателя CTR не ниже 5%».

Укажите дату начала и окончания работ.

Пропишите, как исполнитель сдаёт результат и как оформляется акт.

Укажите, что вознаграждение выплачивается после подписания акта, можно предусмотреть аванс.

Зафиксируйте неустойки за нарушение сроков или некачественную работу.

Чего нельзя писать в договоре

Избегайте любых терминов из Трудового кодекса. В договоре ГПХ не должно быть слов:

работодатель и работник, вместо них — заказчик и исполнитель;

заработная плата, вместо неё — вознаграждение или оплата услуг;

должность, профессия, специальность;

рабочее место, режим работы, график;

отпуск, больничный, премия;

инструкция по охране труда;

правила внутреннего трудового распорядка;

оплата за отработанное время.



Сразу прописывайте корректные формулировки, чтобы избежать неверных толкований.

Какие документы нужно получить от исполнителя

Если работаете с физическим лицом без статуса ИП или НПД, запросите паспорт, СНИЛС и ИНН для уплаты налогов и взносов.

Если работаете с самозанятым, требуйте чек после каждой выплаты вознаграждения. Без чека вы не сможете учесть эти выплаты в расходах и будете обязаны начислить страховые взносы.

Что выбрать: ГПХ или трудовой договор

Выбор зависит от того, какую потребность закрывает бизнес.

Когда подходит ГПХ

Нужен конкретный результат, а не процесс.

Задача разовая или проектная.

Исполнитель обладает уникальными навыками, которые не нужны компании постоянно.

Исполнитель работает на своём оборудовании и сам определяет график.

Когда нужен трудовой договор

Нужен человек для выполнения постоянного труда: продавец, кассир, секретарь, бухгалтер и другое.

Работа требует постоянного присутствия на рабочем месте и соблюдения графика.

Вы предоставляете человеку инструменты, материалы и технику.

Вы хотите контролировать процесс работы и давать прямые указания.

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