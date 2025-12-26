Изменения в ЕФС-1 с 30 декабря 2025 года: новые статусы и сокращение отчётности

СФР утвердил обновлённую форму ЕФС‑1, которая начнёт применяться с 30 декабря 2025 года. Соответствующий приказ от 17.11.2025 №1462 уже опубликован на официальном портале.

В новой форме изменён состав сведений подраздела 1.2. Из него исключили тип «Назначение выплат по ОСС». В связи с этим работодателям больше не нужно сдавать ЕФС-1 при оформлении отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребёнком.

Также скорректирован подраздел 1.1. Из отчёта убрали отметки о дистанционной и надомной работе. Коды «ДИСТ» и «НДОМ» отменены и больше не используются.