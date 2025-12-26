Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Кадровый учёт
  4. Изменения в ЕФС-1 с 30 декабря 2025 года: новые статусы и сокращение отчётности
Кадровый учёт
Кадровый учёт
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Изменения в ЕФС-1 с 30 декабря 2025 года: новые статусы и сокращение отчётности

С конца 2025 года работодателей ждут точечные корректировки в отчётности по застрахованным лицам. Обновления затрагивают состав передаваемых сведений и отдельные категории работников.

26.12.2025
436
436

Кадровые документы без ошибок

Подготовим все необходимые кадровые документы: трудовые договоры, приёмы и увольнения, личные карточки, отчёты ЕФС‑1, приказы на отпуск и начисление премий
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кадровые документы без ошибок

Подготовим все необходимые кадровые документы: трудовые договоры, приёмы и увольнения, личные карточки, отчёты ЕФС‑1, приказы на отпуск и начисление премий
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

СФР утвердил обновлённую форму ЕФС‑1, которая начнёт применяться с 30 декабря 2025 года. Соответствующий приказ от 17.11.2025 №1462 уже опубликован на официальном портале.

В новой форме изменён состав сведений подраздела 1.2. Из него исключили тип «Назначение выплат по ОСС». В связи с этим работодателям больше не нужно сдавать ЕФС-1 при оформлении отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребёнком.

Также скорректирован подраздел 1.1. Из отчёта убрали отметки о дистанционной и надомной работе. Коды «ДИСТ» и «НДОМ» отменены и больше не используются.

Кроме того, в подразделе 1.1 появился новый статус застрахованного лица — МДИГ. Его применяют в отношении иностранных граждан, которые подлежат обязательному пенсионному или социальному страхованию в соответствии с международными договорами.

Другие статьи по теме

21 ЯНВАРЯ 2026
34 105
Дарья Жуковская
НДФЛ в 2026 году: как считать налог, какие ставки и вычеты
26 ФЕВРАЛЯ 2026
749
Дарья Жуковская
В Госдуму внесли законопроект о новой шкале НДФЛ

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Изменения в форме ЕФС-1 с 30 декабря 2025 года: новые статусы, отмена кодов и сокращение отчётности – Точка Банк