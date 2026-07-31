Какие налоги платит ИП за работника и как не попасть на штрафы

Коротко Страховые взносы работодатель платит за свой счёт. Для субъектов МСП действуют льготные тарифы. Одна из распространённых ошибок — оформлять фактического сотрудника как самозанятого, чтобы сэкономить на взносах. Если ФНС выявит признаки трудовых отношений, она может переквалифицировать договор, доначислить налоги и взносы, а также начислить пени и штрафы.

За наёмного работника ИП удерживает НДФЛ из зарплаты перечисляет его в бюджет, а также уплачивает страховые взносы и взносы на травматизм. Размер НДФЛ зависит от суммы дохода и рассчитывается по прогрессивной шкале.

Когда индивидуальный предприниматель нанимает первого сотрудника, он становится работодателем, налоговым агентом и страхователем. У него появляются новые обязанности: удерживать НДФЛ, платить страховые взносы и сдавать отчётность.

За ошибки в расчётах и несвоевременные платежи налоговая начислит пени и штрафы, а за нарушение трудового законодательства привлечёт к ответственности.

Какие платежи ИП обязан платить за сотрудника

Расходы ИП на сотрудника включают несколько видов выплат. Работодатель начисляет и выплачивает зарплату, удерживает НДФЛ из дохода сотрудника. Кроме того, предприниматель за свой счёт перечисляет страховые взносы и взносы на травматизм.

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплаты сотрудника ИП удерживается при её выплате и перечисляется в бюджет. Предприниматель выступает налоговым агентом: рассчитывает сумму налога, удерживает её из дохода работника и перечисляет в налоговую.

С 1 января 2025 года в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ. В 2026 году ставки сохраняются:

13% — на доходы до 2,4 млн ₽ в год;

15% — на сумму от 2,4 до 5 млн ₽;

18% — на сумму от 5 до 20 млн ₽;

20% — на сумму от 20 до 50 млн ₽;

22% — на сумму свыше 50 млн ₽.

Ставка считается нарастающим итогом с начала года по каждому наёмному работнику.

Страховые взносы

Страховые взносы ИП платит за свой счёт. Они направляются на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

В 2026 году общий тариф страховых взносов составляет 30%. Взносы начисляются сверх зарплаты и не удерживаются из дохода сотрудника. Если сумма выплат работнику с начала года превышает единую предельную величину базы — в 2026 году это 2,979 млн ₽, тариф снижается до 15,1%.

Взносы на травматизм

Взносы на травматизм в Социальный фонд России (СФР) ИП делает за свой счёт. Они нужны, чтобы страховать сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Тариф зависит от класса профессионального риска и составляет от 0,2 до 8,5%. Для большинства офисных видов деятельности применяется минимальный тариф — 0,2%.

Какие налоги платит ИП на разных налоговых режимах

Ставки НДФЛ и страховых взносов зависят от зарплаты и статуса МСП, а не от налогового режима. Разница только в том, как эти расходы влияют на налоговую нагрузку самого предпринимателя.

ИП на УСН

Предприниматели на упрощёнке с объектом «Доходы» могут уменьшить налог на сумму страховых взносов за сотрудников, но не более чем на 50%. На УСН с объектом «Доходы минус расходы» зарплата сотрудников и страховые взносы учитываются в составе расходов при расчёте налоговой базы.

ИП на ПСН

ИП на патенте может уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов за работников, но не более 50%.

ИП на ОСНО

На общей системе налогообложения ИП может учитывать зарплату сотрудников и страховые взносы в составе расходов, связанных с предпринимательской деятельностью. Эти расходы уменьшают налоговую базу по НДФЛ.

Сколько ИП платит за работника в месяц

Чтобы оценить финансовую нагрузку, разберём пример ИП из реестра малого и среднего бизнеса (МСП), который имеет право применять пониженный тариф страховых взносов — 15% с суммы выше МРОТ.

В 2026 году такой работодатель платит страховые взносы по общему тарифу с части выплат в пределах 1,5 МРОТ, который составляет 27 093 ₽. С этой суммы ИП платит взносы по стандартной ставке 30%, а с суммы превышения — по льготному тарифу 15%.

Пример расчёта для зарплаты 50 000 ₽

Представим: начисленная зарплата сотрудника — 50 000 ₽ в месяц. Посчитаем, из чего складываются расходы работодателя.

НДФЛ

При ставке 13% это 6 500 ₽. На руки работник получает 43 500 ₽.

Страховые взносы

С части выплат до МРОТ: 27 093 × 30% = 8 128 ₽.

С части выплат выше МРОТ: (50 000 − 27 093) × 15% = 3 436 ₽.

Итого: 11 564 ₽.

Взносы на травматизм

При тарифе 0,2% от зарплаты взнос — 100 ₽.

Итого. Расходы ИП на одного сотрудника с заработной платы 50 000 ₽ составляют 61 564 ₽ в месяц. Из них 50 000 ₽ — заработная плата, 11 564 ₽ — страховые взносы и взносы на травматизм.

Пример расчёта для зарплаты на уровне МРОТ

Представим: начисленная заработная плата сотрудника равна МРОТ — 27 093 ₽ в месяц. В этом случае вся сумма облагается страховыми взносами по общему тарифу.

НДФЛ

При ставке 13% налог составит 3 522 ₽. На руки сотрудник получит 23 571 ₽.

Страховые взносы

Вся сумма оклада равна МРОТ, поэтому взносы считаются по стандартной ставке 30%. Размер взносов — 8 128 ₽.

Взносы на травматизм

При тарифе 0,2% от оклада взнос — 54 ₽.

Итого. Расходы ИП на одного сотрудника с окладом на уровне МРОТ составляют 35 275 ₽ в месяц. Из них 27 093 ₽ — оклад по договору, 8 182 ₽ — страховые взносы и взносы на травматизм.

Сколько сотрудник реально стоит бизнесу

Как видно из примеров, расходы работодателя на сотрудника не ограничиваются размером оклада. Если ИП входит в реестр МСП и имеет право применять пониженный тариф страховых взносов, сотрудник с начисленной зарплатой 50 000 ₽ обойдётся в 61 564 ₽.

Это означает, что дополнительно нужно предусмотреть около 22% на обязательные платежи. Если пониженный тариф не применяется, дополнительные расходы составят 30,2% от начисленной заработной платы.

Как рассчитать налоги и взносы за сотрудника самому

Определите сумму начисленной зарплаты до удержания НДФЛ. Рассчитайте НДФЛ по действующим ставкам и определите сумму, которую сотрудник получит на руки. Рассчитайте страховые взносы. Если вы имеете право применять пониженный тариф, начислите 30% с части выплат в пределах МРОТ — 27 093 ₽, а с суммы превышения — 15%. Рассчитайте взносы на травматизм: умножьте начисленную зарплату на установленный для вашей деятельности тариф. Сложите начисленную заработную плату, страховые взносы и взносы на травматизм. Полученная сумма — это общие расходы работодателя на сотрудника.

Сроки уплаты налогов и взносов за работников

В 2026 году большинство налогов и страховых взносов перечисляются единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счёт (ЕНС). Исключение — взносы на травматизм, которые перечисляются отдельным платежом в СФР.

Если у ИП есть сотрудники, соблюдать нужно следующие сроки:

Страховые взносы не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем начисления выплат.

Взносы на травматизм не позднее 15-го числа следующего месяца.

НДФЛ, удержанный с 1-го по 22-е число месяца, — не позднее 28-го числа этого месяца.

НДФЛ, удержанный с 23-го числа по последнее число месяца, — не позднее 5-го числа следующего месяца.

НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря, — не позднее последнего рабочего дня года.

По НДФЛ и страховым взносам работодатель также подаёт уведомления об исчисленных суммах. Уведомление надо предоставить не позднее 25-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты.

Что будет, если пропустить срок

Если нарушить срок уплаты налогов и взносов, налоговая начислит пени — исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При наличии сотрудников ИП обязан сдавать расчёты по НДФЛ и страховым взносам в установленные сроки. Если не представить отчётность, налоговая может привлечь к ответственности и приостановить операции по расчётному счёту в предусмотренных законах случаях.

Льготы по страховым взносам

Для отдельных категорий работодателей законодательство устанавливает пониженные тарифы страховых взносов. Это позволяет снизить расходы на выплаты сотрудникам.

Льготы для МСП

Отдельные категории МСП могут применять пониженный тариф страховых взносов — 15% вместо общего тарифа. Для этого недостаточно состоять в реестре МСП: предприниматель также должен соответствовать дополнительным условиям, в том числе вести деятельность из утверждённого перечня.

Перед расчётом взносов проверьте актуальные условия применения тарифа на сайте ФНС.

Отраслевые льготы и специальные режимы

Для отдельных категорий бизнеса предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов. Например, аккредитованные IT-компании, резиденты Сколково и некоторые участники специальных экономических зон могут применять льготные тарифы при соблюдении установленных условий.

Можно ли уменьшить налоги за счёт страховых взносов

ИП с работниками имеет право легально снизить свои налоги за счёт уплаченных страховых взносов.

Уменьшение налога на УСН

Если ИП применяет УСН с объектом «Доходы» и имеет сотрудников, он может уменьшить сумму налога на страховые взносы, уплаченные за себя и работников. При наличии сотрудников налог можно уменьшить не более чем на 50%.

Например, если налог по УСН составил 100 000 ₽, а страховые взносы — 61 564 ₽, уменьшить налог получится только до 50 000 ₽. Оставшуюся сумму необходимо перечислить в бюджет.

Уменьшение стоимости патента

ИП на ПСН также может уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов за себя и работников. Если у предпринимателя есть сотрудники, уменьшение ограничено 50% от стоимости патента.

Для уменьшения стоимости патента (ПСН) на сумму уплаченных страховых взносов необходимо подать в налоговую инспекцию уведомление по форме КНД 1112021.

Чем рискует ИП: штрафы, доначисления и блокировки

Ошибки в расчётах, опоздания с отчётами и попытки сэкономить на оформлении сотрудников дорого обходятся бизнесу.

Пени и штрафы за неуплату

Если ИП неправильно рассчитал налоги и уплатил их не полностью, налоговая доначислит недоимку и пени.

За неполную уплату налога предусмотрен штраф по ст. 122 НК РФ: 20% от неуплаченной суммы. Если налоговый орган установит умышленное нарушение, размер штрафа увеличится до 40%.

Ответственность налогового агента по НДФЛ

Если ИП, как налоговый агент, не удержал НДФЛ с дохода сотрудников или не перечислил удержанный налог в бюджет, применяется штраф 20% от суммы налога — по ст. 123 НК РФ.

Если удержать налог с дохода сотрудника уже невозможно, в предусмотренных законом случаях налоговый агент обязан перечислить его за свой счёт.

За нарушение при сдаче расчёта 6-НДФЛ также предусмотрена ответственность. Например, 500 ₽ за непредставление расчёта в срок или представление недостоверных данных.

Блокировка расчётного счёта

Если ИП не представит расчёт 6-НДФЛ в установленный срок, налоговая инспекция может приостановить операции по расчётному счёту. Это возможно, если просрочка превысит 20 рабочих дней.

После устранения нарушения и подачи отчётности налоговая принимает решение об отмене приостановления операций по счёту.

Схемы, которые видит ФНС: ГПХ и самозанятые

Распространённое нарушение — подмена трудовых отношений. Чтобы снизить расходы на страховые взносы, ИП иногда оформляют сотрудников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) или предлагают им зарегистрироваться как самозанятым.

ФНС и Роструд легко выявляют такие схемы по характерным признакам. Например, на такие отношения указывают регулярные выплаты одинаковых сумм, работа по графику и выполнение постоянных обязанностей.

Доначисления и штрафы за неоформленных сотрудников

Если налоговая проверка покажет подмену отношений, договор переквалифицируют в трудовой. В этом случае предпринимателю могут доначислить обязательные платежи и привлечь его к ответственности.

Возможные последствия:

доначисление НДФЛ и страховых взносов за весь период работы;

штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от уплаченной суммы налога, а при доказанном умысле — 40%;

штраф по ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства — для ИП от 5 000 до 10 000 ₽.

Как снизить риски налоговых претензий

Большинство перечисленных рисков связаны с типичными ошибками в расчётах, уплате платежей и оформлении документов. Их можно снизить, если соблюдать основные правила работы с сотрудниками.

Чек-лист для безопасной работы

Проверьте сроки и порядок уплаты взносов. Страховые взносы за работников и фиксированные взносы ИП за себя рассчитываются и уплачиваются по разным правилам.

Правильно применяйте пониженные тарифы. Если ИП имеет право на льготу МСП, страховые взносы рассчитываются по установленным правилам только при соблюдении всех условий.

Сдавайте отчётность вовремя. Если ИП является работодателем, он должен представить необходимые расчёты по НДФЛ и страховым взносам в установленные сроки.

Следите за доходами сотрудников. При превышении установленного порога применяется повышенная ставка НДФЛ для соответствующей части дохода.