Новые формы уведомлений МВД 2026: изменения и штрафы для работодателей

Министерство внутренних дел обновило формы уведомлений, которые работодатели используют при привлечении иностранных работников, — приказ от 12 мая 2026 года №290. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Согласно изменениям, работодателям потребуется оформлять отдельное согласие на обработку персональных данных. Ранее оно включалось в текст уведомления. Также в уведомлении о заключении трудового договора необходимо будет указывать срок его действия.

Кроме того, в форме сообщения о выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам появится поле для ИНН, а сведения о профессии будут исключены. За нарушение порядка оформления предусмотрены штрафы до 1 млн ₽ либо административное приостановление деятельности.