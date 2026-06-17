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Новые формы уведомлений МВД 2026: изменения и штрафы для работодателей

17.06.2026
117
117

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Министерство внутренних дел обновило формы уведомлений, которые работодатели используют при привлечении иностранных работников, — приказ от 12 мая 2026 года №290. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Согласно изменениям, работодателям потребуется оформлять отдельное согласие на обработку персональных данных. Ранее оно включалось в текст уведомления. Также в уведомлении о заключении трудового договора необходимо будет указывать срок его действия.

Кроме того, в форме сообщения о выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам появится поле для ИНН, а сведения о профессии будут исключены. За нарушение порядка оформления предусмотрены штрафы до 1 млн ₽ либо административное приостановление деятельности.

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Новые формы уведомлений МВД 2026: изменения и штрафы для работодателей — Точка Банк