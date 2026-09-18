Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Кадровый учёт
  4. Отпуск могут увеличить за счёт выходных
Кадровый учёт
Кадровый учёт
Новости
Новости

Отпуск могут увеличить за счёт выходных

18.09.2026
53
53

Кадровый учёт от Точка Банк

Наши эксперты подскажут, как правильно считать взносы и налоги, сдавать отчётность и работать без рисков для бизнеса
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кадровый учёт от Точка Банк

Наши эксперты подскажут, как правильно считать взносы и налоги, сдавать отчётность и работать без рисков для бизнеса
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Выходные дни могут перестать учитывать при расчёте продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Изменение предлагают распространить на основной и дополнительный отпуска. Законопроект ещё не опубликован, но уже направлен в правительство на заключение.

Сейчас основной оплачиваемый отпуск длится 28 календарных дней. В них входят и рабочие, и выходные дни. Авторы законопроекта предлагают изменить ст. 120 ТК РФ и считать продолжительность отпуска без выходных.

ИНТЕРЕСНО
Рассчитать отпускные по действующим правилам можно с помощью сервиса «Калькулятор расчёта отпускных» от Точка Банк. Укажите даты отпуска и данные о доходах — сервис поможет определить сумму отпускных.

При разделении отпуска на части одна из них должна длиться не менее 14 календарных дней. Сейчас в эти 14 дней могут входить от четырёх до шести выходных. Если законопроект примут, эти дни не будут засчитывать в продолжительность отпуска.

По расчётам авторов инициативы, такой подход позволит увеличить фактическое время отдыха. При обязательной двухнедельной части отпуска сотрудник сможет получить 8–10 рабочих дней отдыха без учёта выходных.

Другие статьи по теме

21 ЯНВАРЯ 2026
34 105
Дарья Жуковская
НДФЛ в 2026 году: как считать налог, какие ставки и вычеты
26 ФЕВРАЛЯ 2026
749
Дарья Жуковская
В Госдуму внесли законопроект о новой шкале НДФЛ

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Продолжительность отпуска могут изменить: выходные не будут считать — Точка Банк