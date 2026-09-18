Отпуск могут увеличить за счёт выходных

Выходные дни могут перестать учитывать при расчёте продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Изменение предлагают распространить на основной и дополнительный отпуска. Законопроект ещё не опубликован, но уже направлен в правительство на заключение.

Сейчас основной оплачиваемый отпуск длится 28 календарных дней. В них входят и рабочие, и выходные дни. Авторы законопроекта предлагают изменить ст. 120 ТК РФ и считать продолжительность отпуска без выходных.

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При разделении отпуска на части одна из них должна длиться не менее 14 календарных дней. Сейчас в эти 14 дней могут входить от четырёх до шести выходных. Если законопроект примут, эти дни не будут засчитывать в продолжительность отпуска.