В Госдуму внесли законопроект о новой шкале НДФЛ

25 февраля 2026 года в Госдуму внесли законопроект об изменении шкалы НДФЛ. Инициаторы предлагают пересмотреть действующие ставки для граждан с высокими доходами.

Сейчас повышенная ставка применяется к доходам от 2,4 млн до 5 млн ₽ в год. При этом после 50 млн ₽ фактически действует плоская шкала, которая распространяется даже на доходы свыше 1 млрд ₽. Авторы инициативы считают, что такую систему нужно скорректировать.

Предлагается установить новые ставки НДФЛ

15% — для доходов от 5 млн до 50 млн ₽ в год;

18% — от 50 млн до 100 млн ₽;

20% — от 100 млн до 250 млн ₽;

25% — от 250 млн до 500 млн ₽;

35% — свыше 500 млн ₽.

Новую шкалу планируют применять и к дивидендам. При этом для доходов от 2,4 до 5 млн ₽ ставки менять не планируется. Для этой категории налогоплательщиков условия останутся прежними.

Дополнительно депутаты предлагают установить нулевую ставку НДФЛ для граждан с низкими доходами. Она будет действовать, если годовой доход не превышает 12 прожиточных минимумов. То есть если среднемесячный доход находится на уровне прожиточного минимума или ниже.

Прожиточный минимум в 2026 году

В целом по стране на душу населения составил 18 939 ₽.

Для трудоспособного населения он установлен на уровне 20 644 ₽.

Для пенсионеров — 16 288 ₽.

Для детей показатель равен 18 371 ₽.