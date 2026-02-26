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Кадровый учёт
Кадровый учёт

В Госдуму внесли законопроект о новой шкале НДФЛ

26.02.2026
749
749

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25 февраля 2026 года в Госдуму внесли законопроект об изменении шкалы НДФЛ. Инициаторы предлагают пересмотреть действующие ставки для граждан с высокими доходами. 

Сейчас повышенная ставка применяется к доходам от 2,4 млн до 5 млн ₽ в год. При этом после 50 млн ₽ фактически действует плоская шкала, которая распространяется даже на доходы свыше 1 млрд ₽. Авторы инициативы считают, что такую систему нужно скорректировать.

Предлагается установить новые ставки НДФЛ

  • 15% — для доходов от 5 млн до 50 млн ₽ в год;
  • 18% — от 50 млн до 100 млн ₽;
  • 20% — от 100 млн до 250 млн ₽;
  • 25% — от 250 млн до 500 млн ₽;
  • 35% — свыше 500 млн ₽.
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Новую шкалу планируют применять и к дивидендам. При этом для доходов от 2,4 до 5 млн ₽ ставки менять не планируется. Для этой категории налогоплательщиков условия останутся прежними.

Дополнительно депутаты предлагают установить нулевую ставку НДФЛ для граждан с низкими доходами. Она будет действовать, если годовой доход не превышает 12 прожиточных минимумов. То есть если среднемесячный доход находится на уровне прожиточного минимума или ниже.

Прожиточный минимум в 2026 году 

  • В целом по стране на душу населения составил 18 939 ₽. 
  • Для трудоспособного населения он установлен на уровне 20 644 ₽. 
  • Для пенсионеров — 16 288 ₽. 
  • Для детей показатель равен 18 371 ₽.

Закон может вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года.

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Новая шкала НДФЛ с 2027 года: ставки до 35% и нулевая ставка для низких доходов — Точка Банк