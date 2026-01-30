В Госдуму внесли законопроект об отпуске без выходных дней

29 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект №1135826-8, который меняет правила расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ предлагает не включать выходные дни в число календарных дней основного и дополнительного отпуска.

Цель инициативы — сделать отдых сотрудников более полноценным и усилить защиту их трудовых прав. Работники будут получать реальные дни отдыха, а не формально рассчитанное количество календарных дней.

В случае принятия закона работникам будет гарантировано 28 полноценных дней отпуска. Выходные перестанут уменьшать его продолжительность, а у сотрудников появится возможность получить дополнительные оплачиваемые дни отдыха.

Сейчас Трудовой кодекс требует, чтобы хотя бы одна часть отпуска составляла не менее 14 календарных дней.