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Кадровый учёт
Кадровый учёт

В Госдуму внесли законопроект об отпуске без выходных дней

30.01.2026
11 074
11 074

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Автор

29 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект №1135826-8, который меняет правила расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ предлагает не включать выходные дни в число календарных дней основного и дополнительного отпуска.

Цель инициативы — сделать отдых сотрудников более полноценным и усилить защиту их трудовых прав. Работники будут получать реальные дни отдыха, а не формально рассчитанное количество календарных дней.

В случае принятия закона работникам будет гарантировано 28 полноценных дней отпуска. Выходные перестанут уменьшать его продолжительность, а у сотрудников появится возможность получить дополнительные оплачиваемые дни отдыха.

Сейчас Трудовой кодекс требует, чтобы хотя бы одна часть отпуска составляла не менее 14 календарных дней. 

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

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Отпуск без выходных дней с 2026 года: новый законопроект Госдумы — Точка Банк