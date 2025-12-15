Изменения в распределении тарифов уплаты взносов на травматизм в 2026 году

Правительство РФ упростило порядок установления тарифа и уточнило отдельные условия расчёта и уплаты взносов. Точка Банк разобрал, кто обязан платить взносы, какие выплаты учитываются, как определяется тариф и за что можно получить штраф.

Плательщиками взносов на травматизм остаются все работодатели. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые нанимают работников по трудовым договорам. Обязанность возникает с момента заключения первого договора, независимо от числа сотрудников и срока их работы.

Какие выплаты облагаются взносами

Взносами облагаются все выплаты, связанные с трудовой деятельностью. Это зарплата, премии, надбавки, оплата сверхурочной работы, отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск. Также взносы начисляют на вознаграждения по гражданско-правовым договорам с физическими лицами.

Какие выплаты освобождены от взносов

Закон сохраняет перечень необлагаемых выплат. В него входят государственные пособия, компенсации в пределах норм и оплата путёвок для работников и их семей. С 2026 года не облагается материальная помощь при рождении ребёнка в размере до 1 млн ₽.

Установка тарифа

С 1 сентября 2025 года изменился порядок определения тарифа взносов. Большинству компаний и ИП больше не нужно подтверждать основной вид деятельности. Данные по ОКВЭД Росстат передаёт в ФНС, а затем они отражаются в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Какие тарифы действуют в 2026 году

В 2026 году сохраняется 32 класса профессионального риска. Тарифы по ним варьируются от 0,2% для наименее опасных видов деятельности до 8,5% для наиболее рискованных. Эти ставки продлены и продолжают действовать без изменений.

Особые правила для АУСН

Бизнес на АУСН уплачивает фиксированный взнос на травматизм, независимо от количества работников. С 2026 года его размер проиндексирован и составляет 2 959 ₽ в год.

Сроки и порядок уплаты

Взносы на травматизм уплачивают ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Платёж перечисляют в Социальный фонд России по отдельному КБК 79710212000061000160.

Отчётность по взносам

Отчётность по травматизму сдают по форме ЕФС-1, раздел 2. Отчёт представляют все работодатели, кроме применяющих АУСН. Сдача производится ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Ответственность за нарушения