Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Кадровый учёт
  4. Изменения в распределении тарифов уплаты взносов на травматизм в 2026 году
Кадровый учёт
Кадровый учёт
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Изменения в распределении тарифов уплаты взносов на травматизм в 2026 году

С 2026 года для работодателей продолжают действовать правила уплаты взносов на травматизм, но с важными изменениями в распределении тарифов.

15.12.2025
4161
4161

Кадровые документы без ошибок

Подготовим все необходимые кадровые документы: трудовые договоры, приёмы и увольнения, личные карточки, отчёты ЕФС‑1, приказы на отпуск и начисление премий
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кадровые документы без ошибок

Подготовим все необходимые кадровые документы: трудовые договоры, приёмы и увольнения, личные карточки, отчёты ЕФС‑1, приказы на отпуск и начисление премий
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Правительство РФ упростило порядок установления тарифа и уточнило отдельные условия расчёта и уплаты взносов. Точка Банк разобрал, кто обязан платить взносы, какие выплаты учитываются, как определяется тариф и за что можно получить штраф.

Плательщиками взносов на травматизм остаются все работодатели. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые нанимают работников по трудовым договорам. Обязанность возникает с момента заключения первого договора, независимо от числа сотрудников и срока их работы. 

Какие выплаты облагаются взносами

Взносами облагаются все выплаты, связанные с трудовой деятельностью. Это зарплата, премии, надбавки, оплата сверхурочной работы, отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск. Также взносы начисляют на вознаграждения по гражданско-правовым договорам с физическими лицами.

Какие выплаты освобождены от взносов

Закон сохраняет перечень необлагаемых выплат. В него входят государственные пособия, компенсации в пределах норм и оплата путёвок для работников и их семей. С 2026 года не облагается материальная помощь при рождении ребёнка в размере до 1 млн ₽.

Установка тарифа

С 1 сентября 2025 года изменился порядок определения тарифа взносов. Большинству компаний и ИП больше не нужно подтверждать основной вид деятельности. Данные по ОКВЭД Росстат передаёт в ФНС, а затем они отражаются в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Кадровый учёт от Точка Банк
Наши эксперты подскажут, как правильно считать взносы, сдавать отчётность и работать без рисков для бизнеса

Какие тарифы действуют в 2026 году

В 2026 году сохраняется 32 класса профессионального риска. Тарифы по ним варьируются от 0,2% для наименее опасных видов деятельности до 8,5% для наиболее рискованных. Эти ставки продлены и продолжают действовать без изменений.

Особые правила для АУСН

Бизнес на АУСН уплачивает фиксированный взнос на травматизм, независимо от количества работников. С 2026 года его размер проиндексирован и составляет 2 959 ₽ в год. 

Сроки и порядок уплаты

Взносы на травматизм уплачивают ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Платёж перечисляют в Социальный фонд России по отдельному КБК 79710212000061000160.

Отчётность по взносам

Отчётность по травматизму сдают по форме ЕФС-1, раздел 2. Отчёт представляют все работодатели, кроме применяющих АУСН. Сдача производится ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Ответственность за нарушения

За несвоевременную сдачу раздела 2 ЕФС-1 предусмотрен штраф в размере 5% от суммы взносов за последние три месяца. Максимальный штраф составляет 30%, минимальный — 1 000 ₽. Дополнительно должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 ₽ или вынести предупреждение при первом нарушении.

Другие статьи по теме

21 ЯНВАРЯ 2026
34 105
Дарья Жуковская
НДФЛ в 2026 году: как считать налог, какие ставки и вычеты
26 ФЕВРАЛЯ 2026
749
Дарья Жуковская
В Госдуму внесли законопроект о новой шкале НДФЛ

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Новый порядок установления тарифа взносов на травматизм в 2026 году — Точка Банк