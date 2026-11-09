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Кредиты
Кредиты

Альтернативы кредиту: 10 статей о финансировании бизнеса

Собрали 10 статей Точка Банка, в которых подробно объясняем, где взять деньги российскому бизнесу. В подборке — материалы о лизинге, факторинге, инвестициях, господдержке и внутренних источниках финансирования.

09.11.2026
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Кредиты для ИП и ООО

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кредиты для ИП и ООО

Деньги для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 1 минут.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Каким бывает финансирование бизнеса

Деньги можно найти как внутри компании, так и привлечь извне. Рассказываем об этом в следующих статьях:

  • «Виды источников финансирования бизнеса» — перечисляем 14 основных источников денег для бизнеса. Используйте статью как путеводитель по всем видам финансирования, когда понадобятся средства.
  • «Внутренние источники финансирования» — рассказываем, когда выгоднее занять у собственника, как обновить оборудование из амортизационного фонда и что такое устойчивые пассивы, которыми вы наверняка пользуетесь, но не задумываетесь об этом.
  • «Внешние источники финансирования бизнеса» — объясняем, как оформить лизинг, кому поможет факторинг, а кому пора выпускать акции и выходить на фондовый рынок.
Деньги для вашего бизнеса
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
1. Перейдите на страницу кредитов.
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 1 минуту, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

Как получить деньги от государства

Знаем, как непросто найти информацию о мерах поддержки бизнеса. Именно поэтому мы собрали актуальные госпрограммы и льготы и постоянно обновляем их в статьях:

Как сравнить источники финансирования

Если вы можете взять кредит, но не уверены, что это правильное решение, поможем сравнить его с другими вариантами:

Совет: если вы не работаете с отсрочками, лучше сразу подавать заявку на кредит. В Точка Банке для этого нужен ИНН и контактный номер.

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Альтернативы кредиту для бизнеса: 10 статей о финансировании