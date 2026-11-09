Альтернативы кредиту: 10 статей о финансировании бизнеса

Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:

1. Перейдите на страницу кредитов.

2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.

3. Подождите 1 минуту, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.

Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

