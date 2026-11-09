Альтернативы кредиту: 10 статей о финансировании бизнеса

Каким бывает финансирование бизнеса
Деньги можно найти как внутри компании, так и привлечь извне. Рассказываем об этом в следующих статьях:
- «Виды источников финансирования бизнеса» — перечисляем 14 основных источников денег для бизнеса. Используйте статью как путеводитель по всем видам финансирования, когда понадобятся средства.
- «Внутренние источники финансирования» — рассказываем, когда выгоднее занять у собственника, как обновить оборудование из амортизационного фонда и что такое устойчивые пассивы, которыми вы наверняка пользуетесь, но не задумываетесь об этом.
- «Внешние источники финансирования бизнеса» — объясняем, как оформить лизинг, кому поможет факторинг, а кому пора выпускать акции и выходить на фондовый рынок.
Как получить деньги от государства
Знаем, как непросто найти информацию о мерах поддержки бизнеса. Именно поэтому мы собрали актуальные госпрограммы и льготы и постоянно обновляем их в статьях:
- «Как получить деньги от государства на бизнес» — сборник актуальных мер поддержки с условиями и особенностями.
- «Какие существуют гранты и как получить грант на развитие бизнеса» — гид по самым выгодным грантам для бизнеса.
- «Где взять деньги на открытие и развитие бизнеса с нуля» — варианты и советы для стартапов, которым часто отказывают в кредите.
Как сравнить источники финансирования
Если вы можете взять кредит, но не уверены, что это правильное решение, поможем сравнить его с другими вариантами:
- «Кредит или инвестор: что выбрать для развития бизнеса» — разберём, когда привлечение инвестора оправдано и почему в долгосрочной перспективе выгоднее кредит.
- «Отличие факторинга от кредита» — поясним, что такое факторинг и когда он подойдёт, а когда, наоборот, стоит выбрать кредитование.
Совет: если вы не работаете с отсрочками, лучше сразу подавать заявку на кредит. В Точка Банке для этого нужен ИНН и контактный номер.
- «Кредит или лизинг: чем отличаются и что лучше» — уточним, кто может оптимизировать налоги за счёт лизинга, а кто нет.
- «Заём между ООО и ООО» — подскажем, как занять деньги у другой компании. Пригодится, если у вас есть надёжные бизнес-партнёры, которые готовы быстро выручить в случае трудностей.