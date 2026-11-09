Что нужно знать перед оформлением кредита для бизнеса — подборка статей

Как понять, нужен ли кредит бизнесу
Если сомневаетесь, стоит ли брать кредит, начните со следующих статей:
- «Когда заёмные средства помогают компании расти» — в этой статье называем четыре ситуации, в которых кредит идёт на пользу, с примерами.
- «Стоит ли брать кредит на бизнес» — а здесь научим считать выгоду от кредита с учётом переплат и понимать, окупится ли займ даже при высокой ставке.
Как подготовиться к кредитованию
Чтобы получить положительное решение от банка, разберитесь в пяти темах:
- «Особенности кредитования юрлиц» — рассказываем о разных ставках, графиках и других параметрах кредитов.
- «Как проверить кредитную историю юрлиц» — объясняем, почему это стоит сделать перед подачей заявки, даже если вы уверены, что кредитная история безупречна.
- «Почему ИП и юридическому лицу могут отказать в кредите и как повысить шансы на одобрение» — разбираем причины отказов и подсказываем, как получить кредит, если бизнес открыт недавно или нет своего залога.
- «Какие документы нужны для кредитования ИП» — уточняем, в каком случае банк запросит у предпринимателя те или иные справки и декларации.
- «Какие документы нужны для кредитования ООО» — объясняем, зачем банку каждое свидетельство или отчёт.
Как получить кредит: пошаговые инструкции
В следующих статьях даём чёткий алгоритм получения кредита для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- «Как ООО получить кредит на развитие бизнеса» — проведём компанию по шагам: от выбора программы до выдачи денег. Разберём, какие ошибки часто допускает бизнес и как их избежать.
- «Как индивидуальному предпринимателю получить кредит на бизнес» — объясним, каким ИП выдадут кредит и что для этого нужно сделать. Подскажем, как подать заявку, чтобы в кредите не отказали.
Получить кредит в Точка Банке могут как ИП, так и ООО. Решение покажем через одну минуту, а деньги выдадим уже на следующий рабочий день.
Как взять кредит на новый бизнес
Новым ИП и ООО особенно сложно получить кредит: у них пока нет кредитной истории, клиентской базы и результатов работы. Поэтому мы посвятили стартапам три отдельные статьи. В них подробно рассказываем:
- «Как получить кредит на открытие бизнеса» — разбираем, какие кредитные программы есть для новичков и на что им сделать ставку: предложить банку хороший залог или проработанный бизнес-план.
- «Как взять кредит на ООО с нулевым балансом» — объясняем, как подтвердить финансы компании, которая уже работает, но ещё не сдавала официальную отчётность.
- «Как получить кредит для ИП с нулевой отчётностью» — уточняем, примет ли банк выписки по счёту, кассовые отчёты или договоры вместо нулевой отчётности.
Если оформить кредит на стартап не получится, подскажем другие варианты финансирования. Они собраны в статье «Где найти деньги на открытие и развитие бизнеса с нуля».