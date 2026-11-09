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  4. Что нужно знать перед оформлением кредита для бизнеса — подборка статей
Кредиты
Кредиты

Что нужно знать перед оформлением кредита для бизнеса — подборка статей

Всё от идеи кредитования до выдачи денег.

09.11.2026
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Кредиты для ИП и ООО

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кредиты для ИП и ООО

Деньги для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 1 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Как понять, нужен ли кредит бизнесу

Если сомневаетесь, стоит ли брать кредит, начните со следующих статей:

Деньги для вашего бизнеса
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
1. Перейдите на страницу кредитов.
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 1 минуту, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

Как подготовиться к кредитованию

Чтобы получить положительное решение от банка, разберитесь в пяти темах:

Как получить кредит: пошаговые инструкции

В следующих статьях даём чёткий алгоритм получения кредита для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Получить кредит в Точка Банке могут как ИП, так и ООО. Решение покажем через одну минуту, а деньги выдадим уже на следующий рабочий день.

Как взять кредит на новый бизнес

Новым ИП и ООО особенно сложно получить кредит: у них пока нет кредитной истории, клиентской базы и результатов работы. Поэтому мы посвятили стартапам три отдельные статьи. В них подробно рассказываем:

Если оформить кредит на стартап не получится, подскажем другие варианты финансирования. Они собраны в статье «Где найти деньги на открытие и развитие бизнеса с нуля».

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Всё о кредитовании в подборке статей от Точка Банка