Что такое промышленный кредит и как бизнесу его получить

Эксперт по кредитам и автор

Когда перед компанией стоят глобальные цели, нужно серьёзно подходить к финансированию. Если денег не хватит, можно не закончить дело и даже потерять бизнес. Чтобы такого не случилось, для крупных проектов можно оформить промышленный кредит. Точка Банк расскажет, как это сделать.

Коротко Промышленный кредит чаще оформляют под залог на крупные суммы и сроком от пяти лет. В 2026 году его можно получить под невысокий процент по льготным программам Минэкономразвития и Минпромторга.

Банки выдают промышленный кредит на покупку, строительство или ремонт коммерческой недвижимости. Ещё на заёмные деньги можно купить оборудование и транспорт.

Что такое промышленный кредит и для чего он нужен

Определение и особенности промышленного кредитования

Промышленным кредитом называют долгосрочный денежный займ на крупные суммы. Его главная особенность в назначении кредита: направить деньги можно только на инвестиционные цели бизнеса. Закупить товары, рассчитаться по налогам или покрыть кассовый разрыв за счёт промышленного кредита не получится.

С чем поможет промышленный кредит

Инвестиционный займ можно потратить на то, чтобы:

Расширить производство: запустить новые цеха, заводы или производственные линии, купить оборудование или транспорт.

Модернизировать мощности — обновить оборудование, сделать капитальный ремонт, реконструкцию цехов и помещений.

Масштабировать бизнес — открыть филиал в соседнем городе или регионе.

Виды промышленных кредитов

В зависимости от цели бизнеса промышленный кредит бывает на:

Покупку или строительство зданий и сооружений — производственных цехов, складов, гаражей, ремонтных мастерских и любой коммерческой недвижимости.

Приобретение земельного участка — кредит подходит для покупки земли промышленного назначения.

Капитальный ремонт и модернизацию — расходы на реконструкцию зданий под цели бизнеса, обновление оборудования, оснащение его новыми функциями.

Приобретение оборудования и транспорта — кредит на спецтехнику или служебный автомобиль, а также станки, приборы или другое оборудование.

Кто может получить промышленный кредит

Кредит на инвестиционные цели может получить любой бизнес:

Индивидуальные предприниматели

Малые и средние предприятия

Крупные компании и корпорации

Требования банков к заёмщикам

Из-за крупных сумм кредита требования к заёмщикам могут быть строже.

Срок ведения бизнеса — от шести месяцев. Есть банки, которые дадут кредит только компаниям, действующим больше года. Оформить промышленный кредит для бизнеса с нуля не выйдет.

Доля государства или другого юрлица в уставном капитале — менее 25%.

Если у государства есть доля в компании больше 25%, как правило, такая компания получает деньги на развитие от государства напрямую. Если же крупной долей владеет другая организация, банк может рассмотреть кредит на индивидуальных условиях под поручительство такого собственника. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Возраст учредителей или ИП — от 18 лет. Бывают условия и строже — от 21 года.

Условия промышленного кредитования бизнеса

Чаще всего банки выдают бизнес-кредиты на следующих условиях:

Срок. Обычно от 5 до 15 лет. Но если предпринимателю нужна небольшая сумма, и он уверен в своих силах, можно оформить кредит сроком на 2–3 года.

Сумма. От 5 до 600 млн ₽. В индивидуальном порядке банки рассмотрят кредиты крупнее. Главное — чтобы у заёмщика было хорошее финансовое положение и залог.

Если предпринимателю нужен небольшой кредит, скорее всего, банк предложит другую программу.

График платежей. Он может быть аннуитетным, дифференцированным или индивидуальным.

Аннуитет — это равные платежи на протяжении всего кредита. С ним нагрузка всегда одинакова и предсказуема.

Дифференцированный — платежи уменьшаются к концу срока. С ним итоговая переплата будет меньше.

Индивидуальный — с ним можно распределить кредитную нагрузку любым способом. Главное — чтобы компании было удобно. Допустим, можно выбрать график с большой отсрочкой платежа или с учётом сезонных колебаний выручки.

ПРИМЕР Предприниматель покупает здание, чтобы перестроить его под производственный цех в течение года. ИП берёт на это кредит 100 млн ₽ на 10 лет. Банк устанавливает ему индивидуальный график. Первый год: отсрочка платежа. ИП платит только проценты. Второй год: ежемесячный платёж основного долга — 333 333 ₽. У бизнеса будет время, чтобы запустить цех на полную мощность. Третий и последующие годы: платёж 1 млн ₽ в месяц.

График выборки. Промышленный кредит можно забрать одной суммой или оформить невозобновляемую кредитную линию (НКЛ). Во втором случае бизнес получит деньги несколькими траншами.

НКЛ удобна, если цель кредита растянута во времени. Тогда компания будет забирать деньги по мере необходимости и не переплатит проценты за кредит.

ПРИМЕР Компания строит новый завод в другом городе и взяла на это промышленный кредит 200 млн ₽. Когда банк открыл бизнесу НКЛ, компания забрала: — сразу: 10 млн ₽ — на проектно-изыскательские работы; — через полгода: 50 млн ₽ — на фундамент; — ещё через полгода: 100 млн ₽ — на строительство и инженерные сети; — на завершающем этапе: 40 млн ₽ — на отделку и сдачу объекта.

Обеспечение. Банки просят обеспечить промышленные кредиты на крупные суммы. Обычно оформляют поручительство собственников, а также берут в залог:

Недвижимость

Оборудование

Транспорт

Для обеспечения подойдут «зонтичные» поручительства или гарантии Корпорации МСП

Иногда в залог берут приобретаемый транспорт, оборудование и даже имущественные права на строящееся здание. Это значит, что здание станет залогом, как только на него оформят документы.

Процентные ставки. По промышленному кредиту ставки часто субсидирует государство. Поэтому если бизнес подходит под условия льготной программы, то он получит кредит по ставкам ниже рыночных.

Даже если заёмщик не попадает под льготную программу, ставку по инвестиционным кредитам можно снизить за счёт залога. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Государственные программы и льготы

Есть несколько программ господдержки, которые помогут снизить ставку по промышленному кредиту или получить займ на похожие цели.

Льготные кредиты Минэкономразвития

1. Обновленная программа 1764 v.2.0

Поддержку получат компании и ИП приоритетных отраслей:

Обрабатывающее производство.

Транспорт и логистика.

Общепит и гостиничный бизнес.

IT и научно-техническая деятельность, и другие.

Оформить кредит на льготных условиях можно в 17 банках-партнёрах. Кредит дадут на следующих условиях:

Сумма : 500 000 – 2 млрд ₽, зависит от размера бизнеса.

Срок : до 10 лет, ставка субсидируется первые пять лет.

Ставка: ключевая ставка ЦБ минус 3,5%. Если «ключ» снижается до 12%, то льготная ставка: ключевая ставка ЦБ минус 2,5%.

2. Программа стимулирования кредитования

По программе поддержат компании и ИП любых отраслей. Главное — направить на инвестиционные цели от 70% денег. Остальные условия следующие:

Сумма : 500 000 – 2 млрд ₽, зависит от размера бизнеса.

Срок : устанавливает банк, ставка субсидируется первые три года.

Ставка: зависит от размера бизнеса. Для микропредприятий — «ключ» + 5%, малого бизнеса — «ключ» + 4%, среднего бизнеса — «ключ» + 3%.

Промышленная ипотека от Минпромторга

По этой программе можно купить, построить или модернизировать коммерческую недвижимость под залог этой же недвижимости. Кредит оформят компаниям и ИП из приоритетных отраслей в банках-партнёрах Минпромторга на следующих условиях:

Сумма : до 50 млн ₽.

Срок : 7 лет.

Ставка: зависит от ключевой ставки ЦБ. Максимум — 12% при «ключе» — 17%. Подробный расчёт приведёт банк.

Региональные программы поддержки промышленности

В каждом субъекте РФ есть фонды поддержки предпринимательства. Они тоже дают льготные займы на промышленность и производство. Суммы и сроки таких займов обычно короче, но подойдут для малого бизнеса и начинающих ИП. Узнать конкретные условия можно в фонде своего региона.

ПРИМЕР Фонд Ямало-Ненецкого автономного округа даёт такие займы промышленности: — Льготный кредит на оборудование и комплектующие: до 25 млн ₽ и до пяти лет. — Совместные займы с фондом развития промышленности: до 200 млн ₽ и до пяти лет.

Как получить промышленный кредит в банке: пошаговый порядок

Шаг 1. Найти подходящую программу

Узнайте условия промышленного кредита в нескольких банках:

Работают ли они с льготными программами.

Какую максимальную сумму вам дадут и на какой срок.

На что можно потратить деньги.

Выберите самую подходящую и выгодную программу.

Шаг 2. Подать заявку

Заполните анкету в банке или онлайн. Пройдите предварительную проверку. После неё банк озвучит примерные условия кредитования.

Шаг 3. Собрать документы

Подготовьте документы по списку банка. Как правило, банк просит:

Уставные документы и паспорта собственников или ИП.

Финансовые документы: отчётность, налоговые декларации, выписки по счетам.

Залоговые документы — свидетельства о собственности, выписки, технические паспорта, карточки бухгалтерского учета.

Документы, подтверждающие цель кредита. Например, смету ремонта или предварительный договор купли-продажи оборудования.

Бизнес-план. Это необязательный пункт. Но если бизнес открывает новое производство или филиал, банк может попросить бизнес-план.

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Шаг 4. Дождаться решения банка

Дальше кредитная организация рассмотрит заявку. Ваша задача на этом этапе — быстро отвечать на вопросы, если они будут.

Шаг 5. Заключить договор

Ознакомьтесь с итоговым решением банка. Оно может отличаться от условий, что вы указывали в заявке. Если решение по кредиту вас устроит, подпишите договор.

Шаг 6. Получить деньги

Чтобы выбрать кредит, нужно выполнить все условия договора. Например, оформить залог или перевести обороты в банк.

Преимущества и риски промышленных кредитов

Чтобы вам было легче решить, стоит ли оформлять промышленный кредит, мы собрали ситуации, когда он принесёт бизнесу выгоду.

Когда промышленный кредит выгоден

Ситуация 1: пора модернизировать производство

Если старое оборудование медленно работает и часто ломается, выгоднее купить в кредит новое, нарастить объёмы производства и окупить инвестиции.

Ситуация 2: нужна реконструкция зданий

Если в собственности есть здание, которое не используется, можно переоборудовать его для бизнеса на кредитные деньги и получать прибыль.

Ситуация 3: доступны льготные программы

Если бизнес подходит под условия промышленной ипотеки или льготного кредита Минэкономразвития, то получить деньги можно дешевле, чем в любом другом кредите.

Ситуация 4: нужны дополнительные мощности

Если бизнесу не хватает спецтехники, пора переходить от ручного труда к машинному производству или строить собственные площади — кредит выгоден. Без него компания будет развиваться медленнее, чем могла бы.

Основные риски для бизнеса

Прежде чем оформлять промышленный кредит, стоит оценить и риски:

Риск 1: непосильная кредитная нагрузка

Промышленный кредит берут на крупные суммы. Если переоценить свои возможности, есть риск не вернуть деньги.

Риск 2: цель не оправдала ожиданий

Масштабные цели — строительство, запуск нового бизнеса, открытие филиалов — не всегда удаётся реализовать строго по плану. Если компания не получит ожидаемый результат, у неё не будет денег, чтобы вернуть кредит.

Риск 3: потеря залога

Промышленный кредит почти всегда залоговый. В случае проблем с выплатами компания рискует потерять своё имущество.

Риск 4: изменение условий на рынке

За несколько лет ситуация на рынке может сильно поменяться. Если вести бизнес станет тяжело, кредит окажется непосильной долговой нагрузкой.