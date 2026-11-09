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Кредиты
Кредиты

Факторинг: полный гид по материалам Точка Банка для предпринимателей

Делимся материалами, в которых наши эксперты объясняют суть факторинга и сравнивают его с другими инструментами.

09.11.2026
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Авторы

О том, что такое факторинг

Если вы не оформляли факторинг или вообще о нём не слышали, начните с обзорной статьи «Что такое факторинг: суть и виды». В ней на простых примерах показываем, как работает финансирование.

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Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
1. Перейдите на страницу кредитов.
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 1 минуту, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

О видах факторинга

Тем, кто уже решил воспользоваться услугой, рассказываем, каким бывает факторинг:

О факторинге и других инструментах

Перед выбором факторинга сравните его с другими услугами. Об этом у нас есть четыре статьи:

Совет: факторинг редко дают дольше, чем на полгода. Если деньги нужны на долгий срок, лучше сразу обращаться за кредитом. В Точка Банке узнать решение можно за одну минуту.

Об оформлении сделки

Если вы уже выбрали вид сделки или даже получили решение, изучите особенности договора и заранее разберитесь, как проводить факторинг в бухгалтерском учёте.

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