Факторинг: полный гид по материалам Точка Банка для предпринимателей

О том, что такое факторинг

Если вы не оформляли факторинг или вообще о нём не слышали, начните с обзорной статьи «Что такое факторинг: суть и виды». В ней на простых примерах показываем, как работает финансирование.

О видах факторинга

Тем, кто уже решил воспользоваться услугой, рассказываем, каким бывает факторинг:

О факторинге и других инструментах

Перед выбором факторинга сравните его с другими услугами. Об этом у нас есть четыре статьи:

Отличие факторинга от кредита » — рассказываем, кому и в каких случаях факторинг заменит кредитование, а кому нет.

Совет: факторинг редко дают дольше, чем на полгода. Если деньги нужны на долгий срок, лучше сразу обращаться за кредитом. В Точка Банке узнать решение можно за одну минуту.

Об оформлении сделки