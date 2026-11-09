Факторинг: полный гид по материалам Точка Банка для предпринимателей

О том, что такое факторинг
Если вы не оформляли факторинг или вообще о нём не слышали, начните с обзорной статьи «Что такое факторинг: суть и виды». В ней на простых примерах показываем, как работает финансирование.
О видах факторинга
Тем, кто уже решил воспользоваться услугой, рассказываем, каким бывает факторинг:
- В статьях «Факторинг дебиторской задолженности» и «Как работает финансирование под покупку» разбираем суть классического факторинга. Будет полезно тем, кто даёт отсрочки покупателям или планирует это делать.
- В статьях «Что такое реверсивный факторинг» и «Как работает финансирование поставок» объясняем, как устроен обратный факторинг. Он нужен покупателям, которые хотят получить отсрочку.
- В статье «Факторинг с регрессом и без регресса» рассказываем, как снизить риски по сделке и почему малый бизнес часто выбирает более рискованный вариант.
- Статью «Закрытый факторинг» предлагаем почитать тем, кто не хочет включать в сделку своего покупателя.
- Статью «Агентский факторинг» советуем компаниям и предпринимателям, которые часто делают закупки у разных поставщиков и оплачивают много счетов одновременно.
О факторинге и других инструментах
Перед выбором факторинга сравните его с другими услугами. Об этом у нас есть четыре статьи:
- «Отличие факторинга от кредита» — рассказываем, кому и в каких случаях факторинг заменит кредитование, а кому нет.
Совет: факторинг редко дают дольше, чем на полгода. Если деньги нужны на долгий срок, лучше сразу обращаться за кредитом. В Точка Банке узнать решение можно за одну минуту.
- «Чем отличается факторинг от цессии» — объясняем, что лучше выбрать, чтобы не испортить отношения с бизнес-партнёром.
- «Факторинг и лизинг» — разбираем, что общего у этих инструментов и можно ли использовать их одновременно для разных целей.
- «Факторинг и форфейтинг» — сравниваем, какой вариант чаще выбирают для международных сделок и как форфейтинг помогает уйти от рисков.
Об оформлении сделки
Если вы уже выбрали вид сделки или даже получили решение, изучите особенности договора и заранее разберитесь, как проводить факторинг в бухгалтерском учёте.