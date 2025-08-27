Как индивидуальному предпринимателю получить кредит на бизнес: пошаговое руководство

Банки кредитуют ИП наряду с компаниями. Расскажем о доступных кредитах и требованиях к предпринимателю, который хочет получить деньги в долг.
Можно ли получить кредит, если ИП только открылся
Да, у банков есть программы кредитования для новых бизнесов. Чтобы получить такой заём, чаще всего нужен ликвидный залог и сильный бизнес-план. Это должно убедить банк в том, что предприниматель вернёт деньги.
Бывают кредитные программы, в которых залог и бизнес-план не требуются. Тогда анализ проводят по кредитной истории физического лица.
Что нужно для получения кредита ИП: список требований
Для большинства кредитных программ действуют стандартные требования к заёмщикам-ИП. Так, банки дадут деньги в долг предпринимателям:
С российским гражданством. В России гражданин другой страны может стать ИП. Но получить деньги на бизнес ему будет сложно. Большинство кредитных организаций выдают займы ИП с российским паспортом.
Работающим больше 3 месяцев. Чтобы банк рассмотрел заявку на стандартных условиях и без бизнес-плана, ИП должен открыть бизнес хотя бы за 3 месяца до обращения. В некоторых случаях кредит одобрят только после года работы. Например, если бизнес сезонный.
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Со стабильными финансами. По стандартным программам банки проверяют финансовое положение предпринимателей. Убыточному бизнесу получить заёмные средства будет тяжело.
Без проблем с кредитами в прошлом. Важна и история выплат по кредитам: с длительными просрочками деньги не дадут. А положительная кредитная история, напротив, поможет получить крупные суммы по сниженным ставкам.
С хорошей репутацией. Банки проверяют благонадёжность будущих клиентов. Например, ищут задолженности по налогам, исполнительные производства и судебные дела, проверяют реестры недобросовестных поставщиков. Проблемы с законом сильно снижают шансы ИП на кредит.
Это основные критерии для бизнес-займа. Но у банков могут быть и другие требования. Например, банк может попросить обеспечение или подтверждение цели ещё до того, как приступит к рассмотрению заявки.
Пошаговая инструкция: как ИП взять кредит для развития бизнеса
Если ваш бизнес подходит под основные требования, можете попробовать подать заявку. Составили руководство из пяти шагов, которое вам в этом поможет.
Шаг 1. Определите цель и подберите программу кредитования.
Первым делом решите, что конкретно вы хотите сделать на деньги банка. Ведь от цели зависит программа кредитования, которая вам подойдёт. Вот самые популярные программы банков и их цели:
- Оборотный кредит — для пополнения запасов и текущих расходов. Например, выплаты зарплаты, налогов, арендных и коммунальных платежей.
- Инвестиционный кредит — для покупки оборудования, транспорта, приобретения или строительства офисов и цехов, масштабирования бизнеса.
- Овердрафт — для покрытия кассовых разрывов.
- Кредит на рефинансирование — для закрытия займа с невыгодными условиями в другом банке.
- Кредит на новый бизнес — для открытия бизнеса с нуля.
- Бесцелевой кредит — для любых предпринимательских нужд. Такой заём можно потратить на каждую из целей выше или на несколько направлений сразу, если нет никаких ограничений в условиях.
Шаг 2. Соберите документы.
Когда выберете подходящую программу, подготовьте документы. Список зависит от банка и кредитных условий. Скорее всего у вас попросят:
- паспорт — ваш и поручителей;
- финансовые документы: налоговые декларации, книги учёта доходов и расходов, выписки по расчётным счетам;
- залоговые документы: выписки из ЕГРН, свидетельства на транспорт, договоры купли-продажи оборудования.
Шаг 3. Отправьте заявку в банк и дождитесь решения.
Подать заявку обычно можно несколькими способами:
- офлайн — через отделение банка;
- онлайн — на сайте или в личном кабинете мобильного приложения.
На сайтах некоторых банков все документы можно прикрепить к заявке. В других — нужно будет встретиться с представителем после предварительной проверки и предоставить документы ему лично.
Как повысить шансы на одобрение кредита ИП
Когда банк получит все документы, то проверит вашу кредитоспособность и примет решение. Вот несколько советов, как подать заявку так, чтобы ответ банка был положительным.
Самостоятельно проверьте бизнес. Перед подачей заявки, проверьте себя в открытых источниках:
- в сервисе налоговой службы «Прозрачный бизнес»;
- в Банке данных исполнительных производств;
- по Картотеке арбитражных дел.
Такая проверка снизит риски отказа из-за неоплаченного штрафа или просрочки по кредиту на несколько рублей.
Предложите больше залога. Чем больше ликвидного залога по сделке, тем меньше рисков для банка. А значит, выше вероятность одобрения. Предложите банку залог, даже если он не требуется по программе. Для этого подойдёт:
- недвижимость;
- оборудование;
- транспорт и спецтехника;
- поручительство и гарантии региональных фондов или Корпорации МСП.
Будьте честны с банком. Не умалчивайте о слабых зонах бизнеса. Так или иначе банк узнает о судебных делах или проблемах с кредитами в прошлом. У вас будет больше шансов на одобрение, если вы напрямую поговорите с кредитным специалистом. Он подскажет вам, как исправить ситуацию.
Отвечайте на вопросы оперативно. Документы, которые вы соберёте, действительны определённый срок. Если затягивать и долго не отвечать на вопросы, весь пакет придётся обновлять.
Шаг 4. Ознакомьтесь и подпишите договор.
Если решение банка положительное, не спешите заключать сделку сразу. Попросите время, чтобы с ним ознакомиться. Так для вас не станут неожиданностью дополнительные условия или комиссии.
Шаг 5. Получите деньги.
Если деньги выдаются на конкретную цель, её нужно подтвердить. Только в этом случае банк выдаст транш, даже если договор уже подписан и действует.
Так, для оборотного кредита может быть подтверждением выставленный счёт от поставщика, налоговая декларация или зарплатная ведомость. Для инвестиционного — заключённый, но не оплаченный договор купли-продажи недвижимости, оборудования или транспорта.
По некоторым кредитным программам платежи проверяются после проведения. Тогда выписки или другие документы нужно предоставить банку в оговоренный срок.
Что делать, если ИП отказали в кредите
Даже если ваш бизнес соответствует всем требованиям, выдачу могут не одобрить. Если банк вам отказал, попробуйте узнать причину. Возможно, ситуацию получится исправить и попробовать ещё раз. Большинство банков примет заявку повторно через несколько месяцев.
Если нет времени ждать, найдите альтернативы деньгам банка. Финансирование можно получить:
- по госпрограммам поддержки малого бизнеса;
- в микрофинансовых организациях;
- на платформах краудфандинга;
- у частных инвесторов.
Бонус: как подать заявку, чтобы не отказали
Руководитель кредитного направления в Точка Банк Ангелина Крашенинникова дала несколько советов, с которыми получить кредит ИП будет проще.
- Подавайте заявку в банке, где у вас открыт расчётный счёт. Или основной счёт физического лица, если вы только зарегистрировали ИП. Так банку будет легче принять решение по истории операций.
- Проверьте кредитную историю до подачи заявки. Это можно сделать через Госуслуги, банк или бюро кредитных историй. Сделайте это, даже если уверены, что проблем быть не должно. Иногда в кредитную историю случайно может попасть микрозаём или кредит однофамильца.
- Если доходов от бизнеса ещё нет, скорее всего, вам проще будет оформить господдержку. Поэтому параллельно изучите доступные программы, например гранты.