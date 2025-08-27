Как индивидуальному предпринимателю получить кредит на бизнес: пошаговое руководство

Банки кредитуют ИП наряду с компаниями. Расскажем о доступных кредитах и требованиях к предпринимателю, который хочет получить деньги в долг.

Если кратко Обычно банки просят паспорт, подтверждение доходов и документы на залог. Если выдачу одобрят, останется подписать договор и забрать деньги. Чтобы индивидуальному предпринимателю получить кредит, нужно выбрать программу кредитования, собрать документы и направить заявку в банк.

Можно ли получить кредит, если ИП только открылся

Да, у банков есть программы кредитования для новых бизнесов. Чтобы получить такой заём, чаще всего нужен ликвидный залог и сильный бизнес-план. Это должно убедить банк в том, что предприниматель вернёт деньги.

Бывают кредитные программы, в которых залог и бизнес-план не требуются. Тогда анализ проводят по кредитной истории физического лица.

Что нужно для получения кредита ИП: список требований

Для большинства кредитных программ действуют стандартные требования к заёмщикам-ИП. Так, банки дадут деньги в долг предпринимателям:

С российским гражданством. В России гражданин другой страны может стать ИП. Но получить деньги на бизнес ему будет сложно. Большинство кредитных организаций выдают займы ИП с российским паспортом.

Работающим больше 3 месяцев. Чтобы банк рассмотрел заявку на стандартных условиях и без бизнес-плана, ИП должен открыть бизнес хотя бы за 3 месяца до обращения. В некоторых случаях кредит одобрят только после года работы. Например, если бизнес сезонный.

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Со стабильными финансами. По стандартным программам банки проверяют финансовое положение предпринимателей. Убыточному бизнесу получить заёмные средства будет тяжело.

Без проблем с кредитами в прошлом. Важна и история выплат по кредитам: с длительными просрочками деньги не дадут. А положительная кредитная история, напротив, поможет получить крупные суммы по сниженным ставкам.

Если у заёмщика есть текущая просрочка, взять кредит не получится до её погашения. Влияют и просрочки в прошлом. Если клиент не соблюдал сроки платежей, банк посчитает, что и новый кредит он будет погашать с проблемами. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

С хорошей репутацией. Банки проверяют благонадёжность будущих клиентов. Например, ищут задолженности по налогам, исполнительные производства и судебные дела, проверяют реестры недобросовестных поставщиков. Проблемы с законом сильно снижают шансы ИП на кредит.

Это основные критерии для бизнес-займа. Но у банков могут быть и другие требования. Например, банк может попросить обеспечение или подтверждение цели ещё до того, как приступит к рассмотрению заявки.

Пошаговая инструкция: как ИП взять кредит для развития бизнеса

Если ваш бизнес подходит под основные требования, можете попробовать подать заявку. Составили руководство из пяти шагов, которое вам в этом поможет.

Шаг 1. Определите цель и подберите программу кредитования.

Первым делом решите, что конкретно вы хотите сделать на деньги банка. Ведь от цели зависит программа кредитования, которая вам подойдёт. Вот самые популярные программы банков и их цели:

Шаг 2. Соберите документы.

Когда выберете подходящую программу, подготовьте документы. Список зависит от банка и кредитных условий. Скорее всего у вас попросят:

паспорт — ваш и поручителей;

финансовые документы: налоговые декларации, книги учёта доходов и расходов, выписки по расчётным счетам;

залоговые документы: выписки из ЕГРН, свидетельства на транспорт, договоры купли-продажи оборудования.

Шаг 3. Отправьте заявку в банк и дождитесь решения.

Подать заявку обычно можно несколькими способами:

офлайн — через отделение банка;

онлайн — на сайте или в личном кабинете мобильного приложения.

На сайтах некоторых банков все документы можно прикрепить к заявке. В других — нужно будет встретиться с представителем после предварительной проверки и предоставить документы ему лично.

Как повысить шансы на одобрение кредита ИП

Когда банк получит все документы, то проверит вашу кредитоспособность и примет решение. Вот несколько советов, как подать заявку так, чтобы ответ банка был положительным.

Самостоятельно проверьте бизнес. Перед подачей заявки, проверьте себя в открытых источниках:

в сервисе налоговой службы «Прозрачный бизнес»;

в Банке данных исполнительных производств;

по Картотеке арбитражных дел.

Такая проверка снизит риски отказа из-за неоплаченного штрафа или просрочки по кредиту на несколько рублей.

Предложите больше залога. Чем больше ликвидного залога по сделке, тем меньше рисков для банка. А значит, выше вероятность одобрения. Предложите банку залог, даже если он не требуется по программе. Для этого подойдёт:

недвижимость;

оборудование;

транспорт и спецтехника;

поручительство и гарантии региональных фондов или Корпорации МСП.

Будьте честны с банком. Не умалчивайте о слабых зонах бизнеса. Так или иначе банк узнает о судебных делах или проблемах с кредитами в прошлом. У вас будет больше шансов на одобрение, если вы напрямую поговорите с кредитным специалистом. Он подскажет вам, как исправить ситуацию.

Если у вас были просрочки или судебные разбирательства в прошлом, сотрудник может предложить кредит с обеспечением: поручительством или залогом.

Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Отвечайте на вопросы оперативно. Документы, которые вы соберёте, действительны определённый срок. Если затягивать и долго не отвечать на вопросы, весь пакет придётся обновлять.

Шаг 4. Ознакомьтесь и подпишите договор.

Если решение банка положительное, не спешите заключать сделку сразу. Попросите время, чтобы с ним ознакомиться. Так для вас не станут неожиданностью дополнительные условия или комиссии.

Обязательно проверьте, есть ли комиссия за досрочное погашение. Она может быть прописана в договоре или тарифах. Если в будущем вы захотите погасить такой кредит досрочно, сравните величину комиссии с величиной оставшихся процентов. Так вы оцените, что выгоднее — закрыть кредит раньше срока или по графику. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Шаг 5. Получите деньги.

Если деньги выдаются на конкретную цель, её нужно подтвердить. Только в этом случае банк выдаст транш, даже если договор уже подписан и действует.

Так, для оборотного кредита может быть подтверждением выставленный счёт от поставщика, налоговая декларация или зарплатная ведомость. Для инвестиционного — заключённый, но не оплаченный договор купли-продажи недвижимости, оборудования или транспорта.

По некоторым кредитным программам платежи проверяются после проведения. Тогда выписки или другие документы нужно предоставить банку в оговоренный срок.

Что делать, если ИП отказали в кредите

Даже если ваш бизнес соответствует всем требованиям, выдачу могут не одобрить. Если банк вам отказал, попробуйте узнать причину. Возможно, ситуацию получится исправить и попробовать ещё раз. Большинство банков примет заявку повторно через несколько месяцев.

Если нет времени ждать, найдите альтернативы деньгам банка. Финансирование можно получить:

по госпрограммам поддержки малого бизнеса;

в микрофинансовых организациях;

на платформах краудфандинга;

у частных инвесторов.

Бонус: как подать заявку, чтобы не отказали

Руководитель кредитного направления в Точка Банк Ангелина Крашенинникова дала несколько советов, с которыми получить кредит ИП будет проще.

Подавайте заявку в банке, где у вас открыт расчётный счёт. Или основной счёт физического лица, если вы только зарегистрировали ИП. Так банку будет легче принять решение по истории операций.

Проверьте кредитную историю до подачи заявки. Это можно сделать через Госуслуги, банк или бюро кредитных историй. Сделайте это, даже если уверены, что проблем быть не должно. Иногда в кредитную историю случайно может попасть микрозаём или кредит однофамильца.